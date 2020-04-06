EMA CrossPro EA MT4

EMA CrossPro EA - Ihre anpassbare Trendhandelslösung

EMA CrossPro EA wurde für Händler entwickelt, die volle Kontrolle über die Optimierung ihrer Strategie haben möchten. Dieser Expert Advisor ist nicht voroptimiert und gibt Ihnen die Flexibilität, seine Parameter an Ihren Handelsstil und die Marktbedingungen anzupassen.

Funktionsweise

EMA CrossPro EA folgt einer klassischen gleitenden Durchschnitts-Crossover-Strategie, die üblicherweise für den Trendhandel verwendet wird. Er arbeitet, indem er Trendverschiebungen auf der Grundlage der Beziehung zwischen zwei Exponential Moving Averages (EMAs) identifiziert:

Fast EMA (Standard: 10-Perioden) - Reagiert schnell auf Kursbewegungen.

Langsamer EMA (Standardwert: 20-Perioden) - Glättet Schwankungen, um Trends zu bestätigen.

Kaufsignal: Wenn der schnelle EMA den langsamen EMA übersteigt, eröffnet der EA ein Kaufsignal.

Verkaufssignal: Wenn der schnelle EMA unter den langsamen EMA fällt, eröffnet der EA ein Verkaufssignal.

Der EA gewährleistet eine ordnungsgemäße Handelsausführung und Risikomanagement, indem er Funktionen wie die folgenden einbezieht:

Anpassbare Lotgröße - Definieren Sie Ihr bevorzugtes Handelsvolumen.

Stop-Loss- und Take-Profit-Einstellungen - Legen Sie vordefinierte Risiko- und Gewinnstufen fest.

Minimaler SL/TP-Abstand - Stellt sicher, dass die Stop-Levels die Broker-Bedingungen einhalten.

New Bar Execution - Trades werden nur bei neuen Bars ausgeführt, um unnötige Eingaben zu vermeiden.

Integrierte Handelsvalidierung - Prüft die Marktbedingungen, bevor Aufträge erteilt werden.

Benachrichtigungen & Alarme - Erhalten Sie Handelswarnungen über MT4-Pop-ups, Push-Benachrichtigungen oder akustische Alarme.

Für wen ist dieser EA geeignet?

Dieser EA eignet sich am besten für Trader, die:

Trendfolgestrategien bevorzugen, die auf technischen Indikatoren basieren.

die Parameter für unterschiedliche Marktbedingungen optimieren und anpassen möchten.

ein automatisiertes System zur Überwachung von Charts und zur effizienten Ausführung von Trades benötigen.

Anpassung & Optimierung

Da sich die Marktbedingungen ändern, wird dieser EA als flexible Vorlage bereitgestellt, die Sie anpassen und optimieren können. Sie können verschiedene EMA-Einstellungen testen, Handelsausführungsregeln anpassen oder zusätzliche Filter integrieren, um die Leistung zu verbessern.

Tipp: Versuchen Sie, den EA mit Volatilitätsindikatoren (wie ATR) oder einem Zeitfilter zu kombinieren, um seine Genauigkeit zu verbessern.



