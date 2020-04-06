Dragon Cloud EA - Fortgeschrittenes Ichimoku-Wolken-Handelssystem

Hinweis: Dieser EA ist nicht optimiert und wurde für Trader entwickelt, die ihn für ihre eigenen Strategien feinabstimmen möchten. Er bietet eine solide Grundlage, die auf dem Ichimoku-Kinko-Hyo-System basiert und es dem Benutzer ermöglicht, die Einstellungen an seine bevorzugten Marktbedingungen anzupassen und zu verfeinern.

Über Dragon Cloud EA

Dragon Cloud EA ist ein automatisiertes Handelssystem, das auf der Ichimoku-Wolke basiert, einem weit verbreiteten Indikator zur Identifizierung von Trends, Momentum und wichtigen Unterstützungs-/Widerstandsniveaus. Der EA erkennt potenzielle Ausbruchs- und Umkehrmöglichkeiten auf der Grundlage der Interaktion zwischen Tenkan-sen, Kijun-sen und der Senkou Span B-Linie und hilft Händlern, ihren Entscheidungsprozess zu automatisieren.

Wie es funktioniert

Ichimoku-Wolken-Logik Der EA berechnet den Tenkan-sen (Umrechnungslinie), Kijun-sen (Basislinie) und Senkou Span B (Wolkengrenze).

Ein Kaufsignal entsteht, wenn sich der Kurs über der Wolke bewegt, nachdem er zuvor darunter lag.

Ein Verkaufssignal entsteht, wenn der Kurs unter die Senkou Span B-Linie fällt. Ausführung des Handels Verwendet vordefinierte Stop-Loss- und Take-Profit-Levels zur Risikosteuerung.

Enthält einen Bars Delay-Filter, um häufige Trades in volatilen Märkten zu verhindern.

Führt jeweils nur einen Handel aus, um das Risiko zu kontrollieren. Risikomanagement & Broker-Kompatibilität Passt sich durch Normalisierung des Volumens den Losgrößenanforderungen der Broker an.

Stellt sicher, dass Trades die Mindeststopps einhalten, um ungültige Orders zu verhindern.

Prüft, ob eine ausreichende Marge vorhanden ist, bevor ein Handel eröffnet wird.

Visuelles Trading-Panel

Dragon Cloud EA enthält ein On-Chart-Panel, das den Handelsstatus in Echtzeit anzeigt:

Aktueller EA-Status (aktiv oder initialisierend)

Details zur offenen Position (long/short)

Letztes Handelssignal

Letzte Signalhistorie

Benachrichtigungssystem

Der EA unterstützt:

Benachrichtigungen (Bildschirmbenachrichtigungen)

Push-Benachrichtigungen an Ihr Mobiltelefon

Sound-Benachrichtigungen für neue Handelssignale

Für wen ist dieser EA geeignet?

Trader, die das Ichimoku-System verstehen und einen EA suchen, den sie optimieren können.

Diejenigen, die nach einer einfach zu bedienenden, vollautomatischen Lösung für den cloudbasierten Trendhandel suchen.

Anwender, die eine kontrollierte Handelsfrequenz dem hochfrequenten Scalping vorziehen.

Warum Dragon Cloud EA wählen?

Verwendet eine gut etablierte Handelsstrategie

Ermöglicht die Anpassung an unterschiedliche Marktbedingungen

Enthält eine visuelle Schnittstelle zur einfachen Überwachung

Implementiert strenge Regeln für das Risikomanagement



