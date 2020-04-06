Dragon Cloud EA

Dragon Cloud EA - Fortgeschrittenes Ichimoku-Wolken-Handelssystem

Hinweis: Dieser EA ist nicht optimiert und wurde für Trader entwickelt, die ihn für ihre eigenen Strategien feinabstimmen möchten. Er bietet eine solide Grundlage, die auf dem Ichimoku-Kinko-Hyo-System basiert und es dem Benutzer ermöglicht, die Einstellungen an seine bevorzugten Marktbedingungen anzupassen und zu verfeinern.

Über Dragon Cloud EA
Dragon Cloud EA ist ein automatisiertes Handelssystem, das auf der Ichimoku-Wolke basiert, einem weit verbreiteten Indikator zur Identifizierung von Trends, Momentum und wichtigen Unterstützungs-/Widerstandsniveaus. Der EA erkennt potenzielle Ausbruchs- und Umkehrmöglichkeiten auf der Grundlage der Interaktion zwischen Tenkan-sen, Kijun-sen und der Senkou Span B-Linie und hilft Händlern, ihren Entscheidungsprozess zu automatisieren.

Wie es funktioniert

  1. Ichimoku-Wolken-Logik

    • Der EA berechnet den Tenkan-sen (Umrechnungslinie), Kijun-sen (Basislinie) und Senkou Span B (Wolkengrenze).
    • Ein Kaufsignal entsteht, wenn sich der Kurs über der Wolke bewegt, nachdem er zuvor darunter lag.
    • Ein Verkaufssignal entsteht, wenn der Kurs unter die Senkou Span B-Linie fällt.

  2. Ausführung des Handels

    • Verwendet vordefinierte Stop-Loss- und Take-Profit-Levels zur Risikosteuerung.
    • Enthält einen Bars Delay-Filter, um häufige Trades in volatilen Märkten zu verhindern.
    • Führt jeweils nur einen Handel aus, um das Risiko zu kontrollieren.

  3. Risikomanagement & Broker-Kompatibilität

    • Passt sich durch Normalisierung des Volumens den Losgrößenanforderungen der Broker an.
    • Stellt sicher, dass Trades die Mindeststopps einhalten, um ungültige Orders zu verhindern.
    • Prüft, ob eine ausreichende Marge vorhanden ist, bevor ein Handel eröffnet wird.

Visuelles Trading-Panel
Dragon Cloud EA enthält ein On-Chart-Panel, das den Handelsstatus in Echtzeit anzeigt:

  • Aktueller EA-Status (aktiv oder initialisierend)
  • Details zur offenen Position (long/short)
  • Letztes Handelssignal
  • Letzte Signalhistorie

Benachrichtigungssystem
Der EA unterstützt:

  • Benachrichtigungen (Bildschirmbenachrichtigungen)
  • Push-Benachrichtigungen an Ihr Mobiltelefon
  • Sound-Benachrichtigungen für neue Handelssignale

Für wen ist dieser EA geeignet?

  • Trader, die das Ichimoku-System verstehen und einen EA suchen, den sie optimieren können.
  • Diejenigen, die nach einer einfach zu bedienenden, vollautomatischen Lösung für den cloudbasierten Trendhandel suchen.
  • Anwender, die eine kontrollierte Handelsfrequenz dem hochfrequenten Scalping vorziehen.

Warum Dragon Cloud EA wählen?

  • Verwendet eine gut etablierte Handelsstrategie
  • Ermöglicht die Anpassung an unterschiedliche Marktbedingungen
  • Enthält eine visuelle Schnittstelle zur einfachen Überwachung
  • Implementiert strenge Regeln für das Risikomanagement


Empfohlene Produkte
Capital System
Vitalii Zakharuk
Experten
Das vorgestellte Expertensystem arbeitet mit dem Währungspaar GBPUSD und nur mit diesem. Dieses System hat das Prinzip der sieben Aufträge implementiert - das heißt, es können maximal sieben Aufträge in einer Richtung erteilt werden, nach denen die Gesamtposition der Serie durch Stops, entweder real oder virtuell, geschlossen werden sollte. Das Handelssystem ist so konzipiert, dass es separat mit einer Reihe von Kaufaufträgen und separat mit einer Reihe von Verkaufsaufträgen arbeiten kann, was
WSN Edge RSI MA Forex EA
Michael Ferreira Da Silva
Experten
MT4 EA WSN Edge RSI-MA Multi v1.1 Automatisieren Sie Ihren Devisenhandel mit einem kompletten Expert Advisor für MetaTrader 4 (Windows) . Dieser EA führt eine automatisierte Strategie mit RSI + Moving Averages (MA) aus - ideal für Händler, die diszipliniert und regelbasiert ein- und aussteigen wollen. ️ Hauptmerkmale RSI + MA-Signale für durchsetzungsfähigere Einstiege Risiko/Belohnung standardmäßig 1:2 Automatischer Trailing Stop zur Gewinnsicherung Leichtes Martingal (max. 2 Schritte) für k
Intensive
Evgeniy Zhdan
Experten
Der Algorithmus des Expert Advisors bestimmt auf Tages-Charts die Kerzenmuster, die die Richtung des Intraday-Handels vorgeben. Der Trading EA bestimmt, wie lange sich der Preis in überkauften/überverkauften Zonen bewegt und beginnt in Richtung der erwarteten Trendbewegung zu arbeiten. Jede Position wird mit einem engen Stop-Loss und Take-Profit versehen. Es kann nur eine aktive Position auf dem Markt geöffnet sein. Der EA wurde unter Verwendung von Kursen mit 99% Qualität entwickelt und geteste
LL Grid EA MT4
Leopoldo Licari
Experten
********** WEIHNACHTSANGEBOT - BEGRENZTE ZEIT NUR 30$ ********** 6 VON 10 EXEMPLAREN FÜR $35 ÜBRIG ---> NÄCHSTER PREIS $55 UPDATED v1.8 erscheint im März 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " BITTE LESEN SIE DIE GESAMTE BESCHREIBUNG, BEVOR SIE ES VERWENDE
Auto3M Pro MT4
Mr Anucha Maneeyotin
5 (3)
Experten
AUTO3M Pro MT4 - Trend & Hedging Expert Advisor Vollständig konform mit den MQL5 Marktregeln Strategieübersicht AUTO3M Pro MT4 ist ein automatisierter Expert Advisor, der Trendfolge-, Hedging- und Nachrichtenfilterungsstrategien kombiniert. Er verwendet die folgenden Indikatoren: Trend-Analyse: Gleitender Durchschnitt, OBV, Standardabweichung (STD), ATR Einstiegssignale: Stochastischer Oszillator (für Buy Stop/Sell Stop-Aufträge) Risiko-Management: Fibonacci-basierter TP/SL, Bollinger Bands
Grid stability plus semi automatic
Oleg Papkov
Experten
Der halbautomatische Expert Advisor Grid Stability Plus handelt auf Basis der Signale des RSI-Indikators . Wenn der Indikator einen Wert von 30 oder 70 erreicht, wird in verschiedene Richtungen gehandelt. Ist der Indikator größer als 70 , wird die Short-Richtung für die ersten Trades gewählt, ist der Indikator kleiner als 30 , wird die Long-Richtung gewählt. Gewinnbringende Trades werden durch Take Profit geschlossen. Unprofitable werden vom Expert Advisor mit der Methode der Mittelwertbildung
Safe Growth
Phowpinyo Shimbhanao
Experten
Safe Growth EA ist perfekt für Trader, die ihr Kapital sicher halten und gleichzeitig stetig vermehren wollen. Dieser EA verwendet eine Kombination aus Bollinger Bändern und EMA, zusammen mit Kerzenmustern für zusätzliche Genauigkeit. Der EA eröffnet nicht oft Trades. Stattdessen wartet er geduldig auf die besten Gelegenheiten und sorgt dafür, dass jeder Handel eine hohe Erfolgschance hat. Dieser vorsichtige Ansatz führt zu ausgezeichneten Ergebnissen im Forward-Testing, mit einer hohen Gewinnr
Crusher
Evgeniy Zhdan
Experten
Der Expert Advisor verwendet die Strategie der Dissonanzanalyse zwischen der Wellenbildung der Kursbewegung des unteren Niveaus und den Fraktalen zweier aufeinander folgender oberer Niveaus. Die Daten des Stochastik-Indikators sind bestätigend und ausschlaggebend für die Entscheidung, eine Transaktion einzugehen. Jede Handelsposition hat einen Stop-Loss und einen Take-Profit. Gefährliche Handelsmethoden werden nicht verwendet. Der Expert Advisor verfügt über ein nicht-lineares Trailing-Stop-
Great Hunter
Pavel Malyshko
Experten
Die Strategie des Autors, die gute Ergebnisse auf dem Währungspaar eurchf m15 zeigt. Der Expert Advisor sucht in seiner Arbeit nach den wahrscheinlichsten Umkehrpunkten auf dem Chart und wenn das Signal bestätigt wird, eröffnet er ein Geschäft. Der Expert Advisor arbeitet rund um die Uhr, was ihn unabhängig von der Marktzeit universell einsetzbar macht, was ihn auch von den meisten Expert Advisors unterscheidet, die in einer streng begrenzten Zeit handeln. Da die Nachfrage nach dem Expert A
Hedge Hogg
Stefan Kueffner
Experten
Hedge Hogg ist keine klassische Hedge-Strategie, wie man sie oft sieht, bei der zwei Trades gleichzeitig eröffnet werden und sich von Anfang an gegenseitig absichern. Vielmehr handelt es sich um eine trendfolgende Hedge-Strategie, d.h. die Trades werden mit Hilfe eines bewährten dynamischen Gitteralgorithmus in Trendrichtung eröffnet und beginnen mit der Absicherung, sobald sich der Trend ändert. Der gesamte Korb wird geschlossen, sobald die Gewinnschwelle erreicht ist oder das nachgezogene Gewi
One Punch GBPUSD
Didit Haryadi Saputra
Experten
Dieser Expert Advisor ist die Legende unter den EA. Der Expert Advisor eröffnet nur einen hochpräzisen Einstieg. Dieser EA kann Ihnen einen schönen Gewinn machen. Works on GBPUSD on M30 Merkmale: Sehr einfach zu bedienen und, falls nötig, an Ihre eigenen Anforderungen anzupassen. Konsistenter Gewinn EA Der EA verwendet den adaptiven Handelsmanagement-Algorithmus. PREIS WIRD STEIGEN... KAUFEN HEUTE ZU WENIGER PREIS !! One Punch GBPUSD wurde getestet und hat den Stresstest mit Slippage und Kommiss
BG Grid Limited
Boris Gulikov
5 (1)
Experten
BG Grid Limited ist ein Countertrend Expert Advisor, der mit Standardindikatoren in den Markt einsteigt. Der Expert Advisor verfügt über flexible Einstellungen und kann für den Multi-Pair-Handel verwendet werden. Ich empfehle, 10 Währungspaare gleichzeitig zu verwenden. Das bedeutet jedoch nicht, dass der Expert Advisor sofort 10 Orders eröffnet, eine für jedes Währungspaar. Der Expert Advisor tritt nur bei einem bestimmten Satz von Indikatorwerten in den Markt ein. Der Expert Advisor verfügt in
Fx Kryptonite
Denis Kudryashov
5 (2)
Experten
Forex Kryptonit Kryptonite Expert Advisor hat keine Analoga, es wurde auf der Grundlage der Handelserfahrung in den Märkten für mehr als 15 Jahre erstellt. Der EA hat gute Informationen und zeigt eine ausgezeichnete Rentabilität, aber immer noch, im Herzen des EA ist die Sicherheit des Handelskontos. Es gibt viele enthaltene Handelsmodule, die den Handelsprozess des Roboters und des Händlers verbessern, sowie die Möglichkeit, den Nachrichtenindikator und Ihren Indikator zu verbinden. Der EA hat
Smart win mcp expert
PAVEL KARAKULOV
5 (1)
Experten
Expert Advisor für mehrere Währungen, der auf der Strategie des Durchbruchs von Niveaus und des Handels mit dem Trend basiert. Sie können ihn für Scalp mit kleinen Take Profits verwenden. Martingale und Averaging werden NICHT verwendet! Verwenden Sie ein Demokonto, um die Leistung des Experten zu überprüfen! Es ist notwendig, Tests für jedes Paar durchzuführen, bevor Sie eine Entscheidung treffen, es im Experten zu verwenden! Funktioniert nicht korrekt im Tester! Verwenden Sie ein Demokonto
Breakout Lookback Bars
Yeoh Kia Gee
Experten
Breakout Lookback Bars EA 1. ÜBERBLICK Breakout Lookback Bars EA ist ein spezialisierter Handelsalgorithmus, der auf der Grundlage historischer Höchst- und Tiefststände über einen bestimmten Zeitraum (LookbackBars) Kursausbrüche erkennt und handelt. Der EA sorgt für systematische Handelseinträge durch einen FloatingPips-Mechanismus, der die Handelsplatzierung und das Risikomanagement optimiert. 2. Handelsstrategie Der EA erkennt Ausbruchsniveaus, indem er den höchsten und niedrigsten Kurs über
EA Safe Scalper
Sayed Mohammad Mosavi
4 (1)
Experten
EA Safe Scalper ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für MT4, der auf WPR- und Stochastik-Indikatoren basiert. Er ermittelt überkaufte/überverkaufte Punkte und eröffnet sichere und zuverlässige Orders. Unsere größte Anstrengung bei der Entwicklung dieses Experten war es, Ihr Kapital zu schützen. Es gibt kein Martingale No Grid! --- Kontaktieren Sie mich in Nachrichten für kostenloses Geschenk nach dem Kauf! --- Recommended Symbols: NQ100(Nasdaq) - XAUUSD Empfohlene Timeframes: H1 - M5 Para
EA Matsuwa
Hong Ling Mu
Experten
Vielen Dank, dass Sie sich diese Informationen über den Forex Robot Matsuwa ansehen. Es scheint, dass die Haupthandelslogik des Roboters auf der Analyse der Preislücke zwischen dem aktuellen Preis und dem Preis der Candlesticks, die eine bestimmte Barback-Periode durchlaufen haben, basiert. Die Haupt-Handelslogik des Roboters scheint auf der Analyse der Kurslücke zwischen dem aktuellen Kurs und dem Kurs der Kerzen zu beruhen, die eine bestimmte Barback-Periode durchlaufen haben. Auf der Grundla
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
Wolf Edge EA
Andrew Fedotov
Experten
Wolf Edge EA ist ein fortschrittlicher, automatisierter Handelsroboter mit 3 integrierten Strategien. Tatsächlich handelt es sich um 3 Produkte in einem. Die Strategien basieren auf den modifizierten Indikatoren Stochastic, Parabolic SAR und CCI. Die Strategie für Stochastic besteht im Handel in Richtung der Vollendung der aktuellen Welle. Eine ähnliche Strategie wird in der CCI-Strategie verwendet. Die Funktionsweise von Parabolic SAR besteht darin, den Trend entsprechend der Trendrichtung gemä
Phoenix Turn EA MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Phoenix Turn EA MT4 - Ihre vollständig anpassbare RSI-basierte Handelslösung Phoenix Turn EA MT4 ist ein vollständig anpassbares Trading-Tool, das für Trader entwickelt wurde, die ihre eigene Strategie feinabstimmen und optimieren möchten. Dieser Expert Advisor ist nicht voroptimiert, so dass Sie die volle Kontrolle über seine Parameter haben, um ihn an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen. Ob Sie ein manueller Händler sind, der nach Automatisierung sucht, oder ein Algo-Händler, der ein
Two MA Plus
Sumini
Experten
Neue Ea mit Indikator TWO MA PLUS. Offener Auftrag KAUFEN : Wenn MA1 > MA2. Offener Auftrag VERKAUFEN : Wenn MA1 < MA2. Die Vorteile des EA TWO MA PLUS sind: Es ist mit verschiedenen Filtern ausgestattet, darunter: maxspread, maxlot, takeprofit, stop loss, profit target per day, und viele mehr. Einstellung_Indikator TWO MA = Ma1_Periode=14; Ma2_Periode=28; Ma_Mode=0; EA_Indikatoren=TWO MA ; Hedging=false; ==> true/false Use_MaxSpread=true; MaxSpread=50; ==> Maximaler Spread MaxLot=1; ==> Maxima
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experten
Multi Gold Ai Robot ist ein sicheres System für den Handel mit Forex und Kryptowährungen. Entwickelt ausschließlich für das Paar XAUUSD (GOLD) und andere Währungspaare. Jetzt ausprobieren! Die profitabelsten Strategien im Inneren Close Order mit Money Profit, CutOff Technologie, Cutloss nach Anzahl der Trades. Super Special Edition für Trader und Introducing Broker und Partner WOW!!! Sonderpreis: $650 für nur 99 Kopien, Normalpreis $2,999 !!! Sonderaktion jede Woche. Der Ai Robot ist so konzip
Creature
Natalya Sopina
1 (1)
Experten
Creature - ist ein automatisches Handelssystem - Trend Scalper. EA Arbeitsstrategie: Die Trades werden beim Rollback vom Haupttrend gemacht. Der Indikator Bollinger Bands ist für die Bestimmung des Trends und des Kanals verantwortlich. Der EA eröffnet Orders beim Durchbruch des Kanals für einen bestimmten Punktwert. Falsche Eingaben werden durch den Begrenzer für minimale Preissprünge herausgefiltert, was dazu führt, dass Verlusttrades reduziert werden. Ein Zeitlimit für die Arbeit des EA ist ve
Magnet Scalper Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Mit diesem EA haben Sie zwei Einnahmequellen: 1- Direkte Trades 2- Rabatte von Ihrem Broker. Versichern Sie sich also, dass Sie sich bei einem IB anmelden, der seine Einnahmen mit Ihnen teilt Scalping! Was für ein Nervenkitzel! Der Forex-Handel war eine Einkommensquelle und Nervenkitzel zugleich! (Forex ist riskant, Sie können Ihr gesamtes Kapital verlieren) Mit unserem neuen Expert Advisor "Magnet Scalper Pro", werden Sie beides verdienen. (Forex ist riskant, Sie können Ihr gesamtes Kapita
MAs combo EA
Dora Nafwa Mwabini
Experten
Produktbeschreibung: MA Crossover EA Der MA Crossover EA mit RSI-Filter ist ein robuster und vollautomatischer Handelsroboter für MetaTrader 4 (MT4). Dieser EA ist ideal für Trader, die einen systematischen und disziplinierten Handelsansatz suchen, da er emotionale Entscheidungen eliminiert und eine konsistente Umsetzung von Handelsstrategien gewährleistet. Hauptfunktionen Trailing Stop für Risikomanagement: Der EA verfügt über eine Trailing Stop-Funktion, die Gewinne sichert, wenn sich der Ha
TrendSight Pro EA
Andri Maulana
Experten
Maximieren Sie Ihr Goldhandelspotenzial mit TrendSight Pro EA , einer hochentwickelten und automatisierten Handelslösung, die speziell für den hochintensiven XAUUSD (Gold)-Markt entwickelt wurde. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Präzision, Sicherheit und konsistente Leistung legen, und nimmt der technischen Analyse das Rätselraten ab. Warum TrendSight Pro EA wählen? TrendSight Pro EA ist nicht einfach nur ein weiterer automatisierter Bot, sondern eine komplette Gold-Handelsst
ForexEagle
Hadj Ahmed Slimani
Experten
ForexEagle - Erhöhen Sie Ihre Trading-Erfahrung auf neue Höhen! Sind Sie bereit, Ihr Trading-Spiel zu revolutionieren? Führen Sie ForexEagle ein, den ultimativen Expert Advisor, der sorgfältig entwickelt wurde, um die Märkte GBPUSD, AUDCAD und USDCAD auf dem M5-Zeitrahmen zu dominieren. Mit einer erfolgreichen Kombination aus einer fortschrittlichen Preisaktionsstrategie und einem Trenderkennungsalgorithmus ist ForexEagle Ihr ideales Werkzeug, um das volle Potenzial des GBPUSD-, AUDCAD- und USDC
Front Running
Volodymyr Hrybachov
Experten
Dies ist ein automatisierter Forex Expert Advisor. Die Strategie basiert auf der Annahme, dass der Markt mehrere Male in die entgegengesetzte Richtung abprallt, bevor die großen Gebote erfüllt sind. Er verfügt über einen eingebauten Algorithmus zur Vorhersage der Preisbewegung, der es dem EA ermöglicht, Entscheidungen über die Eröffnung von Durchschnittsaufträgen oder die Erhöhung von Positionen zu treffen. Er arbeitet mit schwebenden Aufträgen (Stop, Limit) oder Marktaufträgen, je nach den fest
SimpleEA
Ivaylo Petkov
Experten
SimpleEA ist ein automatisierter Expert Advisor auf Basis von Kerzenmustern für EURCHF. Der EA verwendet keine Indikatoren. Der Einstieg basiert auf diesem einzigartigen Muster und der EA schließt die Position automatisch an einem bestimmten Punkt. Es besteht die Möglichkeit, TP- und SL-Levels manuell hinzuzufügen, aber das ist nicht erforderlich. Dieses Paar wurde ausgewählt, weil es eine große Handelsspanne aufweist und dieser EA einen Broker mit einem durchschnittlichen Spread von bis zu 1 Pi
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. EA kann auf allen Symbolen und allen Zeitrahmen han
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (18)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (1)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strategie
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1072)
Experten
EA Gold Stuff ist ein Berater, der speziell für den Goldhandel entwickelt wurde. Die Basis der Arbeit ist die Eröffnung von Orders auf dem Indikator Gold Stuff, so dass der Berater arbeitet an der Strategie "Trend Follow", was bedeutet, den Trend zu folgen. WICHTIG! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um Anweisungen und Bonus zu erhalten! Sie können eine kostenlose Kopie unseres Strong Support- und Trendscanner-Indikators erhalten, bitte senden Sie uns eine persönliche Nachricht. Mich!
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experten
Jesko EA –  Jesko ist ein spezieller Expert Advisor (EA) , der auf einer bewährten Strategie basiert, die über viele Jahre hinweg optimiert und getestet wurde. Er wurde bereits auf Live-Konten getestet und hat sich als profitabel und risikoarm erwiesen. Nun haben wir beschlossen, ihn der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Signal live         Vier Monate Live-Konto Einfache Installation  Funktioniert bei jedem Broker (ECN-Konto empfohlen)  Mindest-Einzahlung: 100 USD  24/7 Support  Kaufe Jesko
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
5 (2)
Experten
Der Game Change EA ist ein Trendfolge-Handelssystem, das auf dem Game Changer-Indikator basiert. Er verkauft automatisch, sobald ein roter Punkt erscheint, und setzt den Verkauf fort, bis ein gelbes X erscheint, das ein potenzielles Trendende signalisiert. Dieselbe Logik gilt für Kaufpositionen. Sobald ein blauer Punkt erscheint, beginnt der EA mit dem Kauf und beendet den Kaufzyklus, sobald ein gelbes X erkannt wird. Dieser EA eignet sich für jedes Währungspaar und jeden Zeitrahmen, erzielt abe
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.77 (43)
Experten
Der Trend Ai EA ist für die Zusammenarbeit mit dem Trend Ai-Indikator konzipiert. Dieser führt seine eigene Marktanalyse durch, indem er Trenderkennung mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert und alle Signale des Indikators vollautomatisch übernimmt! Der EA enthält eine Reihe von externen Parametern, die vollständig anpassbar sind und es dem Händler ermöglichen, den Experten nach seinen Wünschen anzupassen. Sobald der grüne Punkt erscheint, bereitet sich der EA auf eine
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Gold Medalist ist ein intelligentes System, das sich auf den volatilen Handel auf dem XAUUSD-Markt konzentriert. Es zielt darauf ab, kurzfristige Preisimpulse zu identifizieren und effektiv zu nutzen, um Händlern neue Gewinnchancen zu eröffnen. Sonderangebot für die ersten 10 Käufer! Nächster Preis: $1.495 Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Der Hauptvorteil des Goldmedaillisten liegt in seinem einzigartigen Preisaktions-Analysesystem. Durch
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Nur noch eine Version ist für 550 $ verfügbar. Danach steigt der Preis auf 650 $ und 750 $, der Endpreis beträgt 1200 $ Live-Signal >>>>> https://www.mql5.com/en/signals/2347208   Klicken Dieser EA wurde für präzise Einstiege, inte
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
Experten
Dieser Roboter verwendet seinen eigenen eingebauten Oszillator und andere Tools, um die Marktbewegungen (Volatilität, Geschwindigkeit, Stärke und Richtung) zu messen. Zu einem geeigneten Zeitpunkt platziert er eine unsichtbare Pending-Order auf dem Markt, mit der er entsprechend dem eingestellten TradingMode weiterarbeitet. Es wird empfohlen, einen schnellen Broker mit niedrigen Gebühren, genauen Kursen und ohne Begrenzung der Stop-Loss-Größe zu verwenden. Sie können jeden beliebigen Zeitrahmen
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (2)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.87 (30)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experten
Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
XGen AI Scalper MT4
Burak Baltaci
Experten
XGen Scalper MT4 – Professionelles automatisches Handelssystem XGen Scalper ist ein hochmoderner Expert Advisor, der bewährte technische Analysen mit einer fortschrittlichen algorithmischen Struktur kombiniert und so konsistente Ergebnisse auf allen Märkten liefert. Dieses leistungsstarke Handelssystem funktioniert reibungslos mit Forex-Paaren, Edelmetallen wie Gold und Silber, Kryptowährungen und Rohstoffindizes. Fortschrittliche algorithmische Technologie Der proprietäre Wellen-Scanning-Al
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Experten
UPDATE — DEZEMBER 2025 Ende November 2024 wurde der Expert Advisor Aurum offiziell zum Verkauf veröffentlicht. Seitdem handelt er unter realen Marktbedingungen – ohne News-Filter, ohne zusätzliche Schutzmechanismen und ohne komplexe Einschränkungen – und blieb dabei durchgehend stabil profitabel. Live Signal Dieses Jahr realer Handelsarbeit hat die Zuverlässigkeit des Handelssystems deutlich bestätigt. Und erst danach, basierend auf realer Statistik und echter Markterfahrung, haben wir im Dez
KT Gold Drift EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Experten
ICMarkets Live-Signal: Hier klicken Dieser EA wird zu einem frühen Einführungspreis angeboten. Der Preis steigt mit jeder bestimmten Anzahl von Verkäufen und wird niemals reduziert. Frühkäufer sichern sich den bestmöglichen Preis. Was benötigen Sie, um mit dem KT Gold Drift EA erfolgreich zu sein? Geduld. Disziplin. Zeit. Der KT Gold Drift EA basiert auf einem realen Trading-Ansatz, der von professionellen Tradern und privaten Fondsmanagern eingesetzt wird. Seine Stärke liegt nicht in kurzfrist
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Experten
Nur noch 1/5 Exemplare zu diesem Preis verfügbar ---> Nächster Preis 250$ // MT5-Version Gold King AI wurde mit TensorTrade erstellt, einem Open-Source-Python-Framework, das speziell für die Erstellung, das Training, die Bewertung und den Einsatz robuster Handelsalgorithmen unter Verwendung von Reinforcement Learning entwickelt wurde. Der Algorithmus ist während der New Yorker Handelssitzung aktiv. Nach einer mehrstündigen Analyse des Marktes zur Identifizierung interessanter Bereiche platziert
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Experten
Capybara EA ist ein fortschrittliches automatisiertes Trendfolgesystem, das auf dem Hama-Indikator basiert. Wenn der Markt bärisch wird und der Indikator rot wird, wird der EA verkaufen, wenn der Markt bullisch wird und der Indikator blau wird, wird der EA kaufen. Der EA kann den Beginn von Aufwärts- und Abwärtstrends genau erkennen und offene Trades im Martingal-/Gitterstil steuern, bis er TP erreicht. Empfohlene Paare: Alle wichtigen Paare wie Eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd und auch kleinere P
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
5 (1)
Experten
"BlackCat Grid" ist ein automatisierter Handelsberater (Expert Advisor), der für die Plattform MetaTrader 4 entwickelt wurde und sich auf die Grid-Handelsstrategie spezialisiert hat. Er wurde für den automatisierten Handel auf dem Forex-Markt entwickelt und minimiert die Notwendigkeit eines ständigen manuellen Eingriffs. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller . Funktionsprinzip Der EA eröffnet eine Reihe von Aufträgen gemäß einem festgelegten Schri
Heiken Ashi EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (15)
Experten
Heiken Ashi EA MT4 ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem, das klassische oder geglättete Heiken Ashi-Kerzen auf ein neues Niveau bringt. Es eröffnet Trades basierend auf Heiken Ashi-Farbänderungen und bietet anpassbare Einstellungen für verschiedene Handelsstile. Der EA ermöglicht es, auszuwählen, welche Heiken Ashi-Kerze (von der 2. bis zur 10.) den ersten Trade auslösen soll. Zusätzlich enthält der EA eine Distanzbegrenzung, um übermäßige Einstiege auf ähnlichen Preisniveaus zu ver
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Experten
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Nur noch wenige Exemplare zu $129. Nächster Preis ist $399 Live-Signal Überwachung MT5-Version Lernen Sie Ihren zuverlässigen Assistenten für den Kryptomarkt kennen - Bitcoin Scalper Pro. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die Bitcoin professionell und effizient handeln wollen! Dieser einzigartige Trading Advisor wurde speziell für den Bitcoin-Hande
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experten
ADVANCED MULTI SCALPING EA – ist ein vollautomatisches Multi-Pair-Handelssystem – sehr sicher mit stetigem Wachstum. Dieser profitable Scalping EA ist wirklich eines der derzeit stabilsten Systeme auf dem Markt – er nimmt etwa 70-100 Trades pro Monat auf. Laden Sie die EA-Set-Dateien zum Testen und Handeln herunter: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Funktionen des EA: - Zusätzliche Spread-Einstellung
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
5 (2)
Experten
Live-Signal (245% Gewinn in einem Monat - Einzahlung 340$ Gewinn 1080$) - Final realen Preis ist 999$ - Rabatt und Preis ist 199$, Preis wird nach 2 Käufe erhöht werden. Willkommen, Gold GANN Expert eröffnet automatisch den Handel mit Highly Gewinn, Fixed kleinen Stop-Loss. Nach dem Kauf, Sie erhalten einen weiteren EA kostenlos! Kontaktieren Sie mich für diesen BONUS! (KAUFE 1, BEKOMME 1 GRATIS) - Lebenslanges Update kostenlos Kein Martingal, kein Raster, kein Betrug Ich bin dara
Golden Scalper PRO
Felipe Jose Costa Pereira
3.83 (12)
Experten
Golden Scalper PRO: Unsere Technologie arbeitet für Sie! Handbuch und Set-Datei: Nach dem Kauf kontaktieren Sie uns bitte, und wir senden Ihnen das vollständige Handbuch und die Set-Datei zu. Preis: Der Preis steigt, wenn mehr Lizenzen verkauft werden. Verfügbare Lizenzen: 3 Der Handel mit Gold gehört aufgrund seiner extremen Volatilität und der damit verbundenen Risiken zu den anspruchsvollsten Bereichen der Finanzmärkte. Golden Scalper PRO wurde entwickelt, um genau diesen Herausforderungen z
Weitere Produkte dieses Autors
EMA CrossPro EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
5 (1)
Experten
Bringen Sie Ihr Trading auf die nächste Stufe mit dem EMA CrossPro EA, einem ausgeklügelten, aber benutzerfreundlichen Expert Advisor, der entwickelt wurde, um die Gewinne in Trendmärkten zu maximieren. Dieser EA nutzt die Kraft der Exponentiellen Gleitenden Durchschnitte (EMA), um starke Markttrends mit Präzision und Effizienz zu erkennen und zu nutzen. Die Logik hinter dem EMA CrossPro EA: Kaufsignal: Der EA initiiert einen Kauf, wenn der schnelle EMA den langsamen EMA von unten nach oben schn
Market Master EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
2.5 (2)
Experten
Sehr wichtig: Bitte passen Sie den „Abstand zwischen den Aufträgen“ an... Verringern Sie ihn, um gute Ergebnisse zu erzielen. Ein höherer Abstand macht den EA sicherer. Der Handel mit Forex hat unzählige Möglichkeiten! Eine der innovativen Methoden ist, gegen den Strom zu schwimmen! Hier kämpfen wir gegen den Markt und arbeiten daran, unser Brot und Butter davon zu bekommen :) (Handel ist riskant, und Sie könnten verlieren!) Hier begann die Idee! Den Markt herausfordern. Der Expert Advisor verwe
Happy and Steady
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Glück im Devisenhandel bedeutet Gewinnen! Was wäre, wenn wir Ihre Gewinne zu "Steady Winnings" machen würden! Das wird Sie glücklicher machen! (Forex ist riskant, Sie können Ihr gesamtes Kapital verlieren) Wir haben eine sichere und zuverlässige Strategie implementiert, die sich seit 2010 bis heute bewährt hat! Sie hat COVID 19 Schwankungen ohne Probleme überstanden! Die Idee hinter dem Experten ist es, ein Super-Scalping-Experte zu sein, der ein paar Pips auf einmal angreift. Dies geschieht u
Safe and Steady Profits Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Sicherheit im Devisenhandel ist das Hauptanliegen der Händler! Es hat keinen Sinn, heute zu handeln und morgen alles zu verlieren! (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Hier kommt die Kraft unseres Experten ins Spiel! Die Idee dahinter ist die Sicherheit der Investorenfonds, dann kommt der Gewinn. Daher wird dieser Experte nicht der Experte sein, der Ihr Konto um ein Vielfaches verdoppeln wird. Es wird der Experte sein, auf den Sie sich verlassen können, um s
Penny Collector EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Einige Nutzer sind sehr bequem und behalten ihre Geschäfte für lange Zeit, während andere Nutzer froh sind, wenn sie den geringsten Betrag bekommen und gehen :) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Schauen Sie sich unsere anderen Produkte an, die bald auf den Markt kommen werden.
Penny Collector Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
5 (1)
Experten
Einige Benutzer sind sehr Komfort 2 in der Lage, ihre Trades für Ewigkeiten zu halten, während andere Benutzer glücklich sind, die am wenigsten zu bekommen und verlassen :) Wenn Sie nicht auf Ihre Trades warten können, dann wird dieser Experte das Beste für Sie sein! Der Experte versucht, Trades mit einer hohen Erfolgswahrscheinlichkeit einzugehen, und in den meisten Fällen erwischt er auch die richtige Welle. Wenn nicht, machen Sie sich keine Sorgen, denn der Experte wird sich selbst um die
Drag Race Scalper
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Skalpieren! Was für ein Nervenkitzel! Der Forex-Handel war eine Einkommensquelle und Nervenkitzel zugleich! (Devisenhandel ist riskant, Sie können Ihr gesamtes Kapital verlieren) Mit unserem neuen Expert Advisor "Drag Race Scalper" werden Sie beides verdienen. (Forex ist riskant, Sie können Ihr gesamtes Kapital verlieren) Wir haben versucht, eine sichere, profitable und schnelle Formel zu verwenden, und das ist das, was wir erreicht haben! Ein Drag Racing Scalper! (Forex ist riskant, Sie könn
Against The Surf EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Der Forex-Handel hat eine Million Möglichkeiten! Einer der innovativen Wege ist es, gegen den Strom zu schwimmen! Hier kämpfen wir gegen den Markt und arbeiten daran, unser Brot und unsere Butter zu bekommen :) (Der Handel ist riskant, und Sie können verlieren!) Von hier aus begann die Idee! Der Kampf gegen den Markt. Der Experte verwendet eine Kombination aus: Hedging-, Grid- und Trend-Strategien zu arbeiten. Diese Operation erlaubt es ihm, sicher anzukommen, auch wenn er gegen die Brandun
Cent Collector
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Cent Collector ist der zweite Expert Advisor der "Collector" Serie :) Der erste war Penny Collector : https://www.mql5.com/en/market/product/61215?source=Site+Profile+Seller Und hier ist der zweite EA : Cent Collector Diese Experten sind für Scalper gedacht, die nicht ewig warten können. Sobald der Experte den Gewinn realisiert, wird er ausbezahlt und geht. Wenn die Dinge schief gelaufen sind, wird der Experte daran arbeiten, sich selbst zu verwalten, indem er den Durchschnitt ermittelt, und
Yen Collector
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Yen Collector ist der dritte Expert Advisor der "Collector" Serie :) Der erste war Penny-Sammler: https: //www.mql5.com/en/market/product/61215?source=Site+Profil+Seller Der zweite war Cent-Sammler: https: //www.mql5.com/en/market/product/65344?source=Site+Profil+Verkäufer Und hier ist der dritte EA : Yen Collector Diese Experten sind für Scalper gedacht, die nicht ewig warten können. Sobald der Experte den Gewinn realisiert, wird er ausbezahlt und verschwindet. Wenn die Dinge schief gelaufen
Super Hedge Fighter EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
5 (1)
Experten
**Sehr wichtig: Bitte passen Sie die Einstellung „Abstand zwischen Aufträgen“ an. Reduzieren Sie ihn, um gute Ergebnisse zu erzielen, idealerweise auf einen Bereich von 2 bis 10.** Der Handel im Forex-Markt und in volatilen Märkten kann sehr kompliziert und riskant sein. Fast alle Strategien werden nicht immer 100%ig funktionieren! Mit unserem neuen Expert Advisor „Super Hedge Fighter EA“ werden Sie den Markt aus einer neuen Perspektive sehen! Sie werden die Volatilität nicht mehr fürchten m
Magnet Scalper Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Mit diesem EA haben Sie zwei Einnahmequellen: 1- Direkte Trades 2- Rabatte von Ihrem Broker. Versichern Sie sich also, dass Sie sich bei einem IB anmelden, der seine Einnahmen mit Ihnen teilt Scalping! Was für ein Nervenkitzel! Der Forex-Handel war eine Einkommensquelle und Nervenkitzel zugleich! (Forex ist riskant, Sie können Ihr gesamtes Kapital verlieren) Mit unserem neuen Expert Advisor "Magnet Scalper Pro", werden Sie beides verdienen. (Forex ist riskant, Sie können Ihr gesamtes Kapita
Speedy EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Der Handel mit Experten ist der beste Weg, um am Devisenmarkt zu gewinnen! Hier ist unser zweiter Expert Advisor, den Sie einstellen und vergessen können! Zeitrahmen: M1 Alle Währungspaare funktionieren perfekt mit dem EA Kontotyp: Alle (Wenn Hedging nicht erlaubt ist, deaktivieren Sie bitte entweder Verkaufen oder Kaufen) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Ha
Diamond EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Die Mindesteinlage beträgt 1000$, oder 1000 Cent = 10$. (Empfohlen 1500$) Jede 1000$ = 0.01 Lot. Bitte halten Sie sich an die Regeln, denn wir wollen, dass Sie gewinnen, gewinnen und gewinnen! (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp: Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Ver
Impala EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Die Mindesteinlage beträgt 1000$, oder 1000 Cent = 10$. (Empfohlen 1500$) Jede 1000$ = 0.01 Lot. Bitte halten Sie sich an die Regeln, denn wir wollen, dass Sie gewinnen, gewinnen und gewinnen! (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp: Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Verk
EX Pro EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp : Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Verkaufen in den Einstellungen ) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) S
Fox EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp : Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Verkaufen in den Einstellungen ) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Sc
Good Mood Trading EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp : Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Verkaufen in den Einstellungen ) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) S
Hope EA MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp : Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Verkaufen in den Einstellungen ) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) S
Moderate EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp : Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Verkaufen in den Einstellungen ) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) S
More Pro EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp : Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Verkaufen in den Einstellungen ) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) S
Nu Pro EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp : Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Verkaufen in den Einstellungen ) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) S
Shooting Star EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp : Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Verkaufen in den Einstellungen ) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) S
Tiger EA MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp : Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Verkaufen in den Einstellungen ) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) S
Treasure EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp : Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Verkaufen in den Einstellungen ) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) S
LevelGuard Smart SMA EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
LevelGuard SmartSMA Meistern Sie den Handel mit Unterstützungen und Widerständen mit Präzision LevelGuard SmartSMA nutzt die Stärke gleitender Durchschnitte, um Ihnen zu helfen, in allen Märkten sicher zu handeln. Dieser EA wurde entwickelt, um dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren und liefert präzise Handelsein- und -ausstiege, die es Händlern ermöglichen, Marktbewegungen mit Leichtigkeit zu nutzen. Wie es funktioniert Kernstrategie: Verwendet einen zentralen SMA
Basic SMA Price Cross EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Erkunden Sie unsere komplette EA-Kollektion Besuchen Sie unsere Website und entdecken Sie ein umfangreiches Angebot an fachmännisch ausgearbeiteten Expert Advisors, die Trader aller Stufen unterstützen. Egal, ob Sie neu im Handel sind oder ein erfahrener Profi, unsere Tools sind auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Erschwinglicher Handel für jedermann Wir glauben daran, dass der Handel für jeden zugänglich sein sollte. Deshalb kosten alle unsere Expert Advisors nur 65 $ pro Stück und helfen unse
Visual Lions Roar Trend Strength Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Lion's Roar - Trendstärke-Indikator Sind Sie bereit, die Kontrolle über Ihre Handelsreise zu übernehmen? Der Lion's Roar - Trendstärke-Indikator hilft Ihnen dabei, starke Markttrends mit Präzision und Zuversicht zu erkennen und auszunutzen. Dieses fortschrittliche Tool wurde speziell für Händler entwickelt und basiert auf einer robusten Strategie, die Trendrichtung und Momentum-Validierung unter Verwendung der Average True Range (ATR) kombiniert. Dieser Indikator ist nicht voroptimiert, so dass
Visual Titan Force Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Entfesseln Sie die Marktvolatilität mit dem Titan Force Indicator! Sind Sie bereit, den Markt zu dominieren, indem Sie von der Volatilität profitieren? Der Titan Force Indikator ist Ihr ultimatives Handelswerkzeug, das für Händler entwickelt wurde, die in Zeiten erhöhter Marktaktivität erfolgreich sind. Nicht für Sie optimiert - noch nicht! Dieser Indikator ist eine Leinwand für Ihre Kreativität. Er wurde so entwickelt, dass Sie ihn entsprechend Ihrer individuellen Handelsstrategien und Vorlieb
Visual Falcon Turn Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Einführung in den Falcon Turn-Indikator Dieser Indikator wurde für die individuelle Anpassung und Optimierung entwickelt und ermöglicht es Händlern, ihn an ihre individuellen Strategien anzupassen. Warum der Falcon Turn-Indikator? Der Falcon Turn Indicator nutzt die Stärke der Parabolic SAR-Strategie, um potenzielle Kauf- und Verkaufschancen mit Präzision und Klarheit aufzuzeigen. Er eignet sich perfekt für Trendfolge-Enthusiasten und diejenigen, die Flexibilität bei der Feinabstimmung ihrer Ha
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension