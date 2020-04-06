EMA SignalLine Pro EA MT4

EMA SignalLine Pro EA

Optimieren Sie Ihre Strategie: Ihr Handel, Ihre Art!

Der EMA SignalLine Pro EA ist ein dynamisches, flexibles Trading-Tool, das Händlern hilft, Trend-Momentum mit Präzision zu erfassen. Dieser EA ist nicht voroptimiert, so dass Sie die volle Kontrolle haben, um ihn an Ihre Handelsanforderungen anzupassen. Egal, ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Trader sind, dieser EA ermöglicht es Ihnen, Ihre Strategie zu optimieren und zu meistern.

Hauptmerkmale und Logik erklärt

EMA-Crossover-Logik: Verwendet ein duales EMA-System (Fast und Slow), um Trendwechsel zu erkennen. Wenn der Fast EMA über dem Slow EMA kreuzt, wird ein Kaufsignal generiert. Umgekehrt wird ein Verkaufssignal ausgelöst, wenn der Fast EMA unter dem Slow EMA kreuzt. Diese Signale stellen sicher, dass Sie immer mit dem Trend handeln.

ADX-Filter (optional): Filtert schwache Trends mithilfe des ADX (Average Directional Movement Index) heraus. Es wird nur gehandelt, wenn der ADX-Wert einen benutzerdefinierten Schwellenwert übersteigt, um sicherzustellen, dass der Einstieg in Märkte mit starken Trends erfolgt.

Anpassbares Risikomanagement: Wählen Sie zwischen strategiebasierten Ausstiegen oder statischen Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus. Das Handelsvolumen ist durch die integrierte Validierung anpassbar, um den Anforderungen Ihres Brokers zu entsprechen.

Automatisierte Ausführung: Eröffnet und schließt Trades auf der Grundlage präziser EMA- und ADX-Bedingungen. Ermöglicht die automatische Verwaltung von Trades und befreit Sie von manuellen Eingriffen.



Wie es funktioniert

Der EA berechnet kontinuierlich den Fast EMA und Slow EMA auf der Grundlage der von Ihnen gewählten Parameter. Er prüft auf Überkreuzungen und stellt die Übereinstimmung mit dem ADX-Filter sicher, falls dieser aktiviert ist. Wenn die Bedingungen erfüllt sind, eröffnet er einen Handel mit benutzerdefinierten Stop-Loss- und Take-Profit-Levels oder verwaltet ihn dynamisch. Die Positionen werden auf Ausstiegskriterien überwacht, um Gewinne zu maximieren oder Verluste zu minimieren.

Für wen ist dieser EA geeignet?

Dieser EA ist ideal für Händler, die einen bewährten Rahmen wünschen, den sie selbst anpassen können. Da es keine voreingestellten Optimierungen gibt, haben Sie die Kontrolle. Experimentieren Sie mit verschiedenen EMA-Perioden, ADX-Schwellenwerten und Risikoparametern, um das perfekte Setup für Ihren Handelsstil zu finden.

Preis: 65 $



