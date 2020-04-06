ATR Bands Midline Trend EA

- Bitte testen Sie das Produkt vor dem Kauf im Strategy Tester, um zu verstehen, wie es funktioniert.

- Wenn Sie Probleme haben, kontaktieren Sie mich über eine private Nachricht - ich bin immer für Sie da.

- Nach dem Kauf senden Sie mir einen Screenshot Ihrer Bestellung, um einenKOSTENLOSEN EA als Geschenk zu erhalten.



Dieser Expert Advisor (EA) ist ein hochentwickeltes Tool für Händler, die eine ATR (Average True Range) basierte Handelsstrategie erforschen und optimieren möchten. Dieser EA konzentriert sich auf das Konzept der ATR-Bänder und die Mittellinie der Kursbewegung, um potenzielle Kauf- oder Verkaufssignale zu ermitteln.

Im Kern berechnet der EA den ATR-Wert und nutzt ihn, um wichtige Niveaus zu identifizieren, bei denen Kursbewegungen zu profitablen Handelsmöglichkeiten führen könnten. Die Strategie, die diesem EA zugrunde liegt, ist einfach, aber wirkungsvoll: Er erkennt anhand des Kursverhaltens im Verhältnis zur ATR-basierten Mittellinie, wann der Markt das Potenzial für eine Trendumkehr hat.

Die Logik ist simpel:

ATR-Berechnung: Der EA verwendet den ATR-Wert über einen benutzerdefinierten Zeitraum, um die Marktvolatilität abzuschätzen.

Erkennung der Mittellinie: Die Mittellinie wird aus dem Höchst- und Tiefstwert der vorangegangenen Periode abgeleitet und bietet einen klaren Richtwert für die Kursentwicklung.

Signalerzeugung: Der EA erzeugt ein Kaufsignal, wenn der Kurs die Mittellinie überschreitet, was auf eine potenzielle Aufwärtsdynamik hindeutet. Umgekehrt wird ein Verkaufssignal generiert, wenn der Kurs die Mittellinie unterschreitet, was auf eine potenzielle Abwärtsbewegung hindeutet.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dieser EA nicht optimiert ist. Er wurde als Grundgerüst erstellt, das Sie je nach Ihren Handelsvorlieben und Ihrer Risikotoleranz optimieren können. Jeder Händler kann Parameter wie die ATR-Periode, den ATR-Multiplikator, den Stop-Loss, den Take-Profit und vieles mehr feinabstimmen. Der EA bietet eine solide Grundlage, die es Ihnen ermöglicht, Ihr Fachwissen und Ihre Erkenntnisse einzusetzen, um seine Leistung weiter zu verbessern.

Hauptmerkmale:

Flexible ATR-Periode und Multiplikator: Sie können die ATR-Periode und den Multiplikator an die verschiedenen Marktbedingungen anpassen.

Anpassbares Risikomanagement: Der EA enthält Parameter für die Losgröße, den Stop-Loss, den Take-Profit und den Slippage, um sich an Ihren Handelsstil anzupassen.

Markt-Validierung: Der EA prüft, ob Ihr Handel den Anforderungen Ihres Brokers entspricht und stellt sicher, dass Sie Positionen mit Vertrauen eingehen können.

Protokolle für mehr Transparenz: Mit der Option "show logs" können Sie detaillierte Handelsinformationen direkt im Terminal einsehen.

Bitte beachten Sie, dass dieser EA zwar dazu dient, potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren, aber keine Gewinngarantie bietet. Wie alle Handelsstrategien birgt er Risiken, und die Optimierung ist der Schlüssel, um ihn an Ihren Handelsstil und Ihre Risikobereitschaft anzupassen.

Der EA bietet einen soliden Ausgangspunkt für jeden, der eine volatilitätsbasierte Strategie mit ATR umsetzen möchte. Wir empfehlen Ihnen, meine Website zu besuchen, um sich diesen EA und andere, die zu Ihrer Handelsstrategie passen könnten, anzusehen.

Wir unterstützen Sie gerne bei der Feinabstimmung des EA, um Ihre spezifischen Handelsziele zu erreichen.