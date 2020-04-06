Lions Roar Trend Strength EA

Wir stellen Ihnen den Lions Roar Trend Strength Expert Advisor (EA) vor, der mit Präzision entwickelt wurde, um Ihnen zu helfen, Markttrends zu analysieren und intelligente Handelsentscheidungen zu treffen. Dieser EA wurde entwickelt, um Ihnen den Einstieg in den automatisierten Handel zu erleichtern, obwohl er nicht von Haus aus optimiert ist. Sie sind aufgefordert, ihn auf der Grundlage Ihrer spezifischen Handelsanforderungen fein abzustimmen.

Aufschlüsselung der Handelslogik: Die Kernstrategie hinter diesem EA basiert auf dem Zusammenspiel zweier Schlüsselindikatoren: dem Exponential Moving Averages (EMA) und dem Average True Range (ATR). So funktioniert es:

EMA-Trendanalyse: Der EA verwendet einen schnellen EMA (Standardperiode 20) und einen langsamen EMA (Standardperiode 50), um den Trend zu bestimmen. Wenn der schnelle EMA den langsamen EMA übersteigt, gilt der Markt als bullisch und signalisiert eine potenzielle Kaufgelegenheit. Umgekehrt gilt der Markt als rückläufig, wenn der schnelle EMA unter dem langsamen EMA liegt, was eine potenzielle Verkaufsgelegenheit signalisiert.

ATR-Bestätigung: Um die Stärke des Handels sicherzustellen, sucht der EA auch nach einer steigenden ATR über eine bestimmte Anzahl von Bars. ATR (Standardperiode 14) wird verwendet, um die Marktvolatilität zu messen. Eine steigende ATR weist auf eine zunehmende Marktvolatilität hin, was das Potenzial für eine profitable Bewegung unterstützt.

Ausführung des Handels:

Wenn die Bedingungen übereinstimmen (schneller EMA > langsamer EMA, steigende ATR), führt der EA ein Kaufgeschäft aus.
Im umgekehrten Fall (schnelle EMA < langsame EMA, steigende ATR) führt der EA einen Verkauf aus.
Der EA berücksichtigt auch kritische Stop-Loss (SL)- und Take-Profit (TP)-Niveaus, die auf Ihren Eingabeparametern basieren, um sicherzustellen, dass das Risiko-Ertrags-Verhältnis bei jedem Handel gesteuert wird.

Anpassungsoptionen:

EMA-Perioden: Sie können die schnellen und langsamen EMA-Perioden anpassen, um die Strategie an verschiedene Zeitrahmen oder die Volatilität der Vermögenswerte anzupassen.
ATR-Einstellungen: Passen Sie den ATR-Zeitraum und die Anzahl der Balken an, die zur Bestätigung einer steigenden Volatilität erforderlich sind.
Handelsmanagement: Geben Sie Ihre bevorzugte Losgröße, Stop-Loss- und Take-Profit-Punkte ein.

Hauptmerkmale: Manuelle Optimierung: Der EA funktioniert zwar sofort nach dem Auspacken, aber es wird empfohlen, dass Sie ihn an Ihren Handelsstil und Ihre Präferenzen anpassen.
Flexible Einstellungen: Passen Sie wichtige Parameter wie EMA-Perioden, ATR-Einstellungen, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus an.
Anpassungsfähigkeit an den Markt: Funktioniert mit verschiedenen Währungspaaren und kann für verschiedene Zeitrahmen angepasst werden.

Dieser EA bietet keine Gewinngarantie und sollte mit Vorsicht eingesetzt werden. Es handelt sich um ein flexibles Tool, das für die besten Ergebnisse optimiert werden muss. Sie können mit verschiedenen Einstellungen experimentieren, um die optimale Konfiguration für Ihre Handelsziele zu finden.

Viel Glück auf Ihrer Handelsreise!


