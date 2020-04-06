Cosmos Dance EA - Ein dynamischer, auf Bollinger Bändern basierender Expert Advisor

Überblick

Cosmos Dance EA ist ein leistungsstarkes und anpassbares Handelsinstrument für Händler, die von der Marktvolatilität profitieren möchten. Dieser EA nutzt Bollinger Bands, um potenzielle Ausbruchs- oder Umkehrpunkte zu erkennen und führt Trades auf der Grundlage dynamischer Preisbewegungen aus. Mit eingebautem Risikomanagement und Ausführungsvalidierung bietet der Cosmos Dance EA eine strukturierte und dennoch anpassungsfähige Handelserfahrung.

Hauptmerkmale:

Verwendet Bollinger Bänder für Handelssignale

Implementiert feste Stop Loss und Take Profit

Intelligente Risikovalidierung und Handelsausführungsfilter

Konfigurierbares visuelles Panel für verbesserte Benutzerfreundlichkeit

Eingebaute Alarme und Benachrichtigungen (E-Mail, Push, Ton)

Handelslogik

Cosmos Dance EA identifiziert Handelsmöglichkeiten durch die Analyse der Preisbewegungen im Verhältnis zur Mittellinie der Bollinger Bänder.

Kaufsignal: Wenn der Preis die Mittellinie der Bollinger Bänder überschreitet und die Bänder sich ausdehnen.

Verkaufssignal: Wenn der Kurs die Mittellinie unterschreitet und sich die Bänder ausweiten.

Sorgt für eine minimale Verzögerung zwischen den einzelnen Stäben, bevor neue Trades ausgeführt werden, um das Risiko zu kontrollieren.

Anpassbare Parameter

Handelseinstellungen:

Losgröße: Je nach Risikopräferenz anpassbar

Gewinnmitnahme und Stop Loss: Festgelegt in Punkten

Balken-Verzögerung: Steuert, wie oft auf neue Signale reagiert werden kann

Bollinger Bands Einstellungen:

BB Periode & Abweichung: Anpassbar an unterschiedliche Marktbedingungen

Einstellungen für Benachrichtigungen und Alarme:

Aktivieren/Deaktivieren von Alarmen, Push-Benachrichtigungen und akustischen Alarmen

Risikomanagement & Validierung

Stellt sicher, dass die Losgröße gemäß den Einstellungen des Brokers gültig ist

Überprüft, ob eine ausreichende Marge vorhanden ist, bevor ein Handel platziert wird

Verhindert Stop-Levels, die zu nahe am Marktpreis liegen

Preis & Verfügbarkeit

Cosmos Dance EA ist für $80 erhältlich und bietet Händlern ein umfassendes und strukturiertes Trading-Tool mit hoher Anpassungsfähigkeit. Ideal für Händler, die eine auf Bollinger Bands basierende Strategie mit starker Risikokontrolle suchen.

