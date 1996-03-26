EMA PriceSync EA MT4

EMA PriceSync EA - Ihr ultimativer Trading-Begleiter!

Erschließen Sie die Macht der EMA-Crossovers:
Der EMA PriceSync EA identifiziert profitable Handelsmöglichkeiten durch die Analyse von EMA (Exponential Moving Average) Crossovers. Er synchronisiert diese Signale mit präzisen Kursbewegungen, um optimale Ein- und Ausstiege zu gewährleisten. Ob Sie mit Trends oder Gegentrends handeln, dieser EA passt sich nahtlos an die Marktbedingungen an.

Hauptmerkmale:

  • Dynamischer Handelseinstieg: Nutzt EMA-Crossovers, um hochwahrscheinliche Handels-Setups zu identifizieren.
  • Anpassbares Risikomanagement: Passen Sie Losgrößen, Stop Loss und Take Profit an Ihre Strategie an.
  • Intelligenter Strategieausstieg: Nutzen Sie die Vorteile optimierter Ausstiege für maximale Rentabilität.
  • Mühelose Abwicklung: Vollständig automatisiert für eine stressfreie Performance.

Wie es funktioniert:

  • Der EA überwacht den Markt kontinuierlich auf EMA-Überkreuzungen.
  • Ein Kaufgeschäft wird ausgelöst, wenn der kürzere EMA den längeren EMA übersteigt, was einen Aufwärtstrend signalisiert.
  • Umgekehrt wird ein Verkaufshandel ausgelöst, wenn der kürzere EMA unter dem längeren EMA kreuzt, was einen Abwärtstrend signalisiert.
  • Integrierter Stop-Loss und Take-Profit sorgen für ein diszipliniertes Risikomanagement.

Perfekt für Einsteiger und erfahrene Trader gleichermaßen!

Besuchen Sie unsere Website, um weitere innovative EAs zu entdecken, die den Handel vereinfachen und den Erfolg steigern!


