Visual Envelope EA MT4 - Eine Strategie für Trader, die optimieren

Der Visual Envelope EA ist ein vollautomatisches Trading-Tool, das für Trader entwickelt wurde, die ihre Strategien gerne verfeinern und optimieren. Dieser Expert Advisor (EA) wendet den Envelopes-Indikator an, um potenzielle Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage von Marktvolatilität und Preisabweichungen zu identifizieren. Obwohl der EA nicht voroptimiert ist, bietet er eine solide Grundlage für Händler, die gerne verschiedene Einstellungen testen, um ihren individuellen Handelsansatz zu finden.

Handelslogik & Strategie

Der EA nutzt die Hüllkurven des gleitenden Durchschnitts, um obere und untere Preisbänder zu definieren. Er überwacht das Kursgeschehen und reagiert, wenn die Kursbewegungen diese Schlüsselniveaus berühren:

Kaufsignal: Der Kurs erreicht die untere Hüllkurve, was auf eine mögliche Umkehr nach oben hinweist. Schließt der Kurs höher als der vorherige Balken, wird ein Kaufsignal ausgelöst.

Verkaufssignal: Der Kurs erreicht die obere Hüllkurve und signalisiert damit eine mögliche Abwärtsbewegung. Schließt der Kurs niedriger als der vorherige Balken, wird ein Verkaufshandel ausgelöst.

Jeder Handel wird mit Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus verwaltet, die eine Risikokontrolle gewährleisten und gleichzeitig eine flexible Anpassung der Strategie ermöglichen.

Hauptmerkmale

Verwendet Hüllkurven-Indikator für präzise Einstiegspunkte

Feste Losgröße mit Volumenvalidierung für eine sichere Ausführung

Anpassbarer Stop Loss und Take Profit für das Risikomanagement

Minimaler Handelsabstand zur Vermeidung enger Stop-Levels

Automatische Handelsausführung mit eingebauten Sicherheitsprüfungen

Für wen ist dieser EA geeignet?

Dieser EA ist perfekt für Trader, die:

die es vorziehen, ihre Handelsstrategien zu optimieren und fein abzustimmen

ein automatisiertes System mit manueller Kontrolle über die Parameter wünschen

nach einem nicht-martingalen, nicht-grid EA mit logischer Handelsausführung suchen

Wichtiger Hinweis

Dieser EA ist nicht von Haus aus optimiert. Er ist für Trader gedacht, die gerne Einstellungen vornehmen, um ihre bevorzugten Handelsbedingungen zu erfüllen. Es wird empfohlen, ihn vor dem Live-Handel auf einem Demokonto zu testen.

Holen Sie ihn für $80 - eine einmalige Investition in Ihre Strategieentwicklung

Kaufen Sie Visual Envelope EA noch heute und beginnen Sie, Ihre Handelsstrategie zu optimieren!



