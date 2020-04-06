Titan Force EA

- Bitte testen Sie das Produkt vor dem Kauf im Strategy Tester, um zu verstehen, wie es funktioniert.

TitanForceEA - Ein anpassbarer Handelsassistent für Ihre Strategie

TitanForceEA ist ein vollständig anpassbarer Expert Advisor, der Sie bei der Automatisierung Ihres Handels unterstützt. Dieser EA verwendet eine Kombination von Indikatoren der technischen Analyse, um Entscheidungen auf der Grundlage der Marktvolatilität und der Preisentwicklung zu treffen. Obwohl er eine solide Grundlage für den algorithmischen Handel bietet, ist es wichtig zu beachten, dass dieser EA nicht für den sofortigen Einsatz optimiert ist, sondern von Ihnen entsprechend Ihrer spezifischen Handelspräferenzen angepasst und optimiert werden kann. Egal ob Sie Anfänger oder erfahrener Trader sind, TitanForceEA bietet einen Rahmen, der an Ihre Handelsbedürfnisse angepasst werden kann.

Die Strategie hinter TitanForceEA

TitanForceEA wurde entwickelt, um die Marktbedingungen anhand von zwei Schlüsselfaktoren zu analysieren: Volatilität und Trendrichtung. Der Kern der Logik basiert auf:

Volatilitätsmessung: Der EA verwendet die Average True Range (ATR), um die Marktvolatilität zu messen. Er verfolgt die jüngste Volatilität im Vergleich zum Durchschnitt und stellt sicher, dass nur dann gehandelt wird, wenn die Marktaktivität deutlich ansteigt. Dadurch wird verhindert, dass in Zeiten geringer Volatilität, die oft anfälliger für unruhige Kurse sind, gehandelt wird.

Trendfolge mit SMA: Ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) wird verwendet, um den Markttrend zu messen. Wenn der Markt Anzeichen für einen Trend zeigt (gemäß dem SMA), wertet der EA Preisaktionssignale aus, um in den Handel in Richtung des Trends einzusteigen. Insbesondere sucht er nach einem Crossover, bei dem sich die Preisbewegung über oder unter den gleitenden Durchschnitt bewegt, was eine potenzielle Trendfortsetzung signalisiert.

Bedingungen für den Handelseinstieg: Der EA wartet auf eine Kombination aus Marktvolatilität (wie durch ATR angezeigt) und SMA-Trendsignalen, bevor er einen Handel platziert. Dies hilft, falsche Signale zu vermeiden, und stellt sicher, dass Trades bei stärkeren Marktbedingungen ausgeführt werden.

Dynamisches Risikomanagement: TitanForceEA enthält anpassbare Parameter für das Risikomanagement. Sie können Take-Profit- und Stop-Loss-Levels entsprechend Ihren Risikopräferenzen anpassen, um sicherzustellen, dass der EA auf Ihre Risikotoleranz zugeschnitten ist.

Hauptmerkmale

Anpassbare Parameter für Take Profit, Stop Loss, Lotgröße und ATR Perioden.

ATR-basierter Volatilitätsfilter zur Vermeidung von Trades in ruhigen Marktphasen.

SMA-basierte Trendfolgelogik, um potenzielle Kauf- oder Verkaufssignale zu erkennen.

Einfache Risikomanagement-Einstellungen für eine flexible Kontrolle über den Ausstieg aus dem Handel.

Es gibt keine Garantien für die Rentabilität, und die Ergebnisse hängen von den Marktbedingungen und Ihren Optimierungen ab.

Wichtige Hinweise TitanForceEA ist ein Ausgangspunkt für Trader, die experimentieren und ihre Strategien verfeinern möchten. Er bietet ein solides Grundgerüst, aber der wahre Erfolg des EA hängt davon ab, wie Sie die Parameter für Ihren Handelsstil feinabstimmen. Denken Sie daran, dass der Handel mit Risiken verbunden ist und dass dieser EA keine Gewinnversprechen gibt.