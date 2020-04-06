Aroon Cross Signal EA MT4

- Por favor, pruebe el producto en el Probador de Estrategias antes de comprarlo para entender cómo funciona.

- Si tiene algún problema, póngase en contacto conmigo a través de mensaje privado - siempre estoy disponible para ayudar.

- Después de la compra, envíeme una captura de pantalla de su pedido para recibir unEA GRATIS como regalo.

Revolucionario Grid Trading impulsado por la avanzada tecnología Aroon Signal

- El mejor sistema de trading de rejilla

Transforme su trading con el sistema de grid trading más sofisticado jamás desarrollado para MetaTrader 4. El EA Aroon Cross Signal combina la detección de señales de vanguardia con la gestión inteligente de la cuadrícula, ofreciendo un rendimiento constante en todas las condiciones del mercado.

Estrategia de negociación principal

Generación de señales del oscilador Aroon

Detección precisa de señales : Utiliza el potente oscilador Aroon Up/Down para identificar los cambios de impulso del mercado

: Utiliza el potente oscilador Aroon Up/Down para identificar los cambios de impulso del mercado Umbral personalizable : Establezca su umbral Aroon preferido (por defecto 70) para la sensibilidad de la señal

: Establezca su umbral Aroon preferido (por defecto 70) para la sensibilidad de la señal Tiempo de señal inteligente : El sistema de retardo de barras incorporado evita el exceso de operaciones y las señales falsas

: El sistema de retardo de barras incorporado evita el exceso de operaciones y las señales falsas Validación de señales cruzadas: Sólo opera cuando Aroon Up supera el umbral y Aroon Down se mantiene por debajo del umbral inverso.

Cómo funciona

Detección de señales: EA monitoriza continuamente los valores de Aroon Up/Down Validación deseñales: Cuando se cumplen las condiciones de cruce de Aroon, EA valida las condiciones de negociación Primera Entrada en Cuadrícula: Coloca la orden inicial basándose en la señal validada Expansión dela parrilla: Coloca automáticamente órdenes adicionales a medida que el precio se mueve en contra de la posición Salida inteligente: Utiliza un sistema avanzado de TP/SL virtual basado en VWAP para salidas óptimas

Revolucionario sistema de cuadrícula

Tecnología de distancia de cuadrícula progresiva

A diferencia de las cuadrículas tradicionales de distancia fija, nuestro EA utiliza un espaciado exponencial que se adapta a la volatilidad del mercado:

Nivel 1 : Distancia de cuadrícula base (por ejemplo, 50 puntos)

: Distancia de cuadrícula base (por ejemplo, 50 puntos) Nivel 2 : Base + (Base × Multiplicador) = 150 puntos en total

: Base + (Base × Multiplicador) = 150 puntos en total Nivel 3 : Total anterior + (Total anterior × Multiplicador) = 450 puntos en total

: Total anterior + (Total anterior × Multiplicador) = 450 puntos en total Nivel 4 : Continúa la expansión exponencial = 1.350 puntos en total

: Continúa la expansión exponencial = 1.350 puntos en total Nivel 5: Se alcanza la máxima separación = 4.050 puntos en total

Por qué funcionan mejor las cuadrículas progresivas:

Captura pequeños retrocesos con espaciado inicial ajustado

Protege contra grandes movimientos con distancias en expansión

Reduce la densidad de la cuadrícula en condiciones volátiles

Maximiza el potencial de beneficios minimizando el riesgo

Lógica de red basada en señales

Primer orden : Requiere una señal válida de Aroon - asegura una entrada de calidad

: Requiere una señal válida de Aroon - asegura una entrada de calidad Pedidos posteriores : Activadas sólo por los niveles de la red - no necesitan señal

: Activadas sólo por los niveles de la red - no necesitan señal Funcionamiento autónomo: El sistema de red funciona de forma autónoma tras la confirmación de la señal

Sistema TP/SL virtual avanzado

Gestión colectiva basada en VWAP

Enfoque revolucionario que trata todas las órdenes de la parrilla como una única posición:

Precio medio ponderado por volumen : Calcula el verdadero precio medio de entrada de todas las órdenes

: Calcula el verdadero precio medio de entrada de todas las órdenes Objetivos de beneficios colectivos : Un único TP/SL para toda la posición de la parrilla

: Un único TP/SL para toda la posición de la parrilla Integración de costes : Incluye automáticamente swaps, comisiones y tasas en los cálculos

: Incluye automáticamente swaps, comisiones y tasas en los cálculos Supervisión en tiempo real : Precio continuo y disparadores de salida basados en beneficios

: Precio continuo y disparadores de salida basados en beneficios Doble verificación de seguridad: El sistema de doble verificación evita las salidas fallidas

Modos TP/SL flexibles

Modo Puntos (por defecto):

Take Profit: 50 puntos desde VWAP

Stop Loss: 3.800 puntos desde VWAP (o desactivado)

Ajuste automático de costes en puntos

Modo Dinero:

Take Profit: $10 objetivo de ganancia

Stop Loss: 100 $ de pérdida máxima

Perfecto para la gestión del porcentaje de la cuenta

Gestión profesional de lotes

Cuatro métodos avanzados de cálculo de lotes

1. Tamaño de lote fijo

Tamaño de lote constante para todos los niveles de la parrilla

Perfecto para una gestión conservadora del riesgo

Tamaño de posición predecible

2. Sistema Martingale

El tamaño del lote aumenta exponencialmente: 0.1 → 0.2 → 0.4 → 0.8

Recuperación acelerada de las posiciones perdedoras

Multiplicador personalizable (por defecto 2,0)

3. Método de reducción de lotes

Disminución del tamaño de los lotes: 0.1 → 0.05 → 0.025

Reduce el riesgo a medida que se amplía la red

Ideal para condiciones de mercado inciertas

4. Método de la suma de lotes

Progresión aritmética: 0,1 → 0,2 → 0,3 → 0,4

Enfoque de crecimiento equilibrado

Crecimiento moderado del riesgo

Funciones de seguridad integrales

Gestión de riesgos

Límite máximo de lote : un tope rígido evita el apalancamiento excesivo

: un tope rígido evita el apalancamiento excesivo Factor de seguridad de márgenes : El 150% de margen evita las peticiones de márgenes.

: El 150% de margen evita las peticiones de márgenes. Límites de órdenes : Límites separados para órdenes de compra/venta (por defecto 5 cada una)

: Límites separados para órdenes de compra/venta (por defecto 5 cada una) Límites de nivel de red: Un máximo de 5 niveles evita que se desborden las cuadrículas

Controles de negociación

Control bidireccional : Elija negociación en una o dos direcciones

: Elija negociación en una o dos direcciones Una operación por barra : Evita el exceso de operaciones en una sola barra

: Evita el exceso de operaciones en una sola barra Protección de nivel de congelación : Respeta las limitaciones del broker

: Respeta las limitaciones del broker Sistema de números mágicos: Perfecto para configuraciones multi-EA

Adaptación a las condiciones del mercado

Control del diferencial : Ajustes automáticos basados en el diferencial

: Ajustes automáticos basados en el diferencial Comprobación del nivel de margen: cumplimiento del nivel de margen mínimo del 200

de margen: cumplimiento del nivel de margen mínimo del 200 Validación de permisos de negociación: Respeta las restricciones de la sesión de negociación

Panel visual profesional

Visualización de información en tiempo real

Estado de EA : Confirmación de trabajo en vivo

: Confirmación de trabajo en vivo Valores actuales de Aroon : Lecturas arriba/abajo en tiempo real

: Lecturas arriba/abajo en tiempo real Estado de la red : Recuentos activos de la cuadrícula de compra/venta

de la : Recuentos activos de la cuadrícula de compra/venta Información de la señal : Último tipo de señal y momento

: Último tipo de señal y momento Contador de barras : "Seguimiento de "Barras desde la última señal

: "Seguimiento de "Barras desde la última señal Historial de señales: Últimas 3 señales válidas con marcas de tiempo

Interfaz personalizable

Control de posición : Elija cualquier esquina del gráfico

: Elija cualquier esquina del gráfico Temas de color : Tema oscuro profesional con colores personalizables

: Tema oscuro profesional con colores personalizables Tamaño de fuente : Ajustable para cualquier tamaño de pantalla

: Ajustable para cualquier tamaño de pantalla Elementos protegidos : Interfaz no removible y no seleccionable

: Interfaz no removible y no seleccionable Diseño limpio: diseño optimizado de 330×220 píxeles

Opciones de configuración avanzadas

Parámetros de cuadrícula

Tamaño de la cuadrícula : Distancia base entre niveles (por defecto 50 puntos)

: Distancia base entre niveles (por defecto 50 puntos) Multiplicador de distancia : Factor de expansión exponencial (por defecto 2.0)

: Factor de expansión exponencial (por defecto 2.0) Niveles Máximos : Límite de control de riesgo (por defecto 5)

: Límite de control de riesgo (por defecto 5) Multiplicador deVolumen: Opción adicional de escalado de lotes

Configuración de Aroon

Periodo : Periodo de retrospectiva para los cálculos (por defecto 14)

: Periodo de retrospectiva para los cálculos (por defecto 14) Umbral : Nivel de sensibilidad de la señal (por defecto 70)

: Nivel de sensibilidad de la señal (por defecto 70) Retraso de barras: Barras mínimas entre señales (por defecto 30)

Controles de negociación

Ambas Direcciones : Permitir parrillas de compra/venta simultáneas

: Permitir parrillas de compra/venta simultáneas Límites de órdenes : Límites individuales de posición de compra/venta

: Límites individuales de posición de compra/venta Una por barra : Control de frecuencia de señales

: Control de frecuencia de señales Número Mágico: Compatibilidad multiEA

Perfecto para estos estilos de negociación

Trading de rango

Excelente en mercados laterales

La rejilla progresiva captura múltiples retrocesos

Las salidas VWAP optimizan los beneficios del rango

Seguimiento de tendencias

Las señales Aroon captan los inicios de tendencia

El sistema Grid promedia los movimientos fuertes

El sistema TP virtual capta los beneficios de la tendencia

Negociación de volatilidad

Las rejillas progresivas se adaptan a la volatilidad

Múltiples métodos de lotes para diferentes condiciones

Las funciones de seguridad evitan los desastres de la volatilidad

Negociar y olvidarse

Funcionamiento autónomo tras la señal

Completa gestión de riesgos integrada

Panel visual para facilitar la supervisión

Principales ventajas de rendimiento

Sistema de entrada inteligente

Señales de calidad de la metodología probada de Aroon

Sin entradas aleatorias: cada operación tiene un motivo

Sensibilidad personalizable para diferentes mercados

Gestión superior del riesgo

Las salidas basadas en VWAP eliminan los riesgos de una sola orden

Las rejillas progresivas reducen el riesgo medio por nivel

Múltiples niveles de seguridad evitan pérdidas catastróficas

Excelencia operativa

Funcionamiento sin mantenimiento

Información visual profesional

Control total de la personalización

Compatibilidad con todos los corredores

Especificaciones técnicas

Plataforma : MetaTrader 4

: MetaTrader 4 Compatibilidad : Todos los pares de divisas y plazos

: Todos los pares de divisas y plazos Tipo de broker : Funciona con todo tipo de brokers

: Funciona con todo tipo de brokers Depósito mínimo : Flexible - depende de la configuración del tamaño del lote

: Flexible - depende de la configuración del tamaño del lote Uso de CPU : Optimizado para un consumo mínimo de recursos

: Optimizado para un consumo mínimo de recursos Uso de memoria: Gestión eficiente de órdenes virtuales

¿Por qué elegir Aroon Cross Signal EA?

Desarrollo profesional

Escrito por desarrolladores experimentados de MQL4

Sigue las mejores prácticas de la industria

Probado y optimizado exhaustivamente

Actualizaciones y mejoras periódicas

Solución completa

No se necesitan indicadores adicionales

Todas las funciones necesarias incorporadas

Interfaz visual profesional incluida

Documentación completa

Aplicación flexible

Funciona con cualquier estrategia de negociación

Adaptable a todas las condiciones de mercado

Adecuado para todos los tamaños de cuenta

Perfecto para principiantes y profesionales

¿Listo para transformar sus operaciones?

El EA Aroon Cross Signal representa el pináculo de la tecnología de trading automatizado de cuadrícula. Con su sofisticada detección de señales, su sistema de rejilla progresiva y su avanzada gestión del riesgo, está diseñado para ofrecer un rendimiento constante en todas las condiciones del mercado.

No se conforme con los EAs de cuadrícula básicos cuando puede tener el sistema más avanzado disponible.

Transforme sus operaciones hoy mismo con el EA Aroon Cross Signal, donde la precisión se une a la rentabilidad.

Versión 1.50 | Grado Profesional | Totalmente Automatizado | Riesgo Gestionado