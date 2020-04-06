Aroon Cross Signal EA MT4
- Asesores Expertos
- AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
- Versión: 1.50
- Actualizado: 22 mayo 2025
- Activaciones: 5
Aroon Cross Signal EA v1.50 - El mejor sistema de trading de rejilla
Revolucionario Grid Trading impulsado por la avanzada tecnología Aroon Signal
Transforme su trading con el sistema de grid trading más sofisticado jamás desarrollado para MetaTrader 4. El EA Aroon Cross Signal combina la detección de señales de vanguardia con la gestión inteligente de la cuadrícula, ofreciendo un rendimiento constante en todas las condiciones del mercado.
Estrategia de negociación principal
Generación de señales del oscilador Aroon
- Detección precisa de señales: Utiliza el potente oscilador Aroon Up/Down para identificar los cambios de impulso del mercado
- Umbral personalizable: Establezca su umbral Aroon preferido (por defecto 70) para la sensibilidad de la señal
- Tiempo de señal inteligente: El sistema de retardo de barras incorporado evita el exceso de operaciones y las señales falsas
- Validación de señales cruzadas: Sólo opera cuando Aroon Up supera el umbral y Aroon Down se mantiene por debajo del umbral inverso.
Cómo funciona
- Detección de señales: EA monitoriza continuamente los valores de Aroon Up/Down
- Validación deseñales: Cuando se cumplen las condiciones de cruce de Aroon, EA valida las condiciones de negociación
- Primera Entrada en Cuadrícula: Coloca la orden inicial basándose en la señal validada
- Expansión dela parrilla: Coloca automáticamente órdenes adicionales a medida que el precio se mueve en contra de la posición
- Salida inteligente: Utiliza un sistema avanzado de TP/SL virtual basado en VWAP para salidas óptimas
Revolucionario sistema de cuadrícula
Tecnología de distancia de cuadrícula progresiva
A diferencia de las cuadrículas tradicionales de distancia fija, nuestro EA utiliza un espaciado exponencial que se adapta a la volatilidad del mercado:
- Nivel 1: Distancia de cuadrícula base (por ejemplo, 50 puntos)
- Nivel 2: Base + (Base × Multiplicador) = 150 puntos en total
- Nivel 3: Total anterior + (Total anterior × Multiplicador) = 450 puntos en total
- Nivel 4: Continúa la expansión exponencial = 1.350 puntos en total
- Nivel 5: Se alcanza la máxima separación = 4.050 puntos en total
Por qué funcionan mejor las cuadrículas progresivas:
- Captura pequeños retrocesos con espaciado inicial ajustado
- Protege contra grandes movimientos con distancias en expansión
- Reduce la densidad de la cuadrícula en condiciones volátiles
- Maximiza el potencial de beneficios minimizando el riesgo
Lógica de red basada en señales
- Primer orden: Requiere una señal válida de Aroon - asegura una entrada de calidad
- Pedidos posteriores: Activadas sólo por los niveles de la red - no necesitan señal
- Funcionamiento autónomo: El sistema de red funciona de forma autónoma tras la confirmación de la señal
Sistema TP/SL virtual avanzado
Gestión colectiva basada en VWAP
Enfoque revolucionario que trata todas las órdenes de la parrilla como una única posición:
- Precio medio ponderado por volumen: Calcula el verdadero precio medio de entrada de todas las órdenes
- Objetivos de beneficios colectivos: Un único TP/SL para toda la posición de la parrilla
- Integración de costes: Incluye automáticamente swaps, comisiones y tasas en los cálculos
- Supervisión en tiempo real: Precio continuo y disparadores de salida basados en beneficios
- Doble verificación de seguridad: El sistema de doble verificación evita las salidas fallidas
Modos TP/SL flexibles
Modo Puntos (por defecto):
- Take Profit: 50 puntos desde VWAP
- Stop Loss: 3.800 puntos desde VWAP (o desactivado)
- Ajuste automático de costes en puntos
Modo Dinero:
- Take Profit: $10 objetivo de ganancia
- Stop Loss: 100 $ de pérdida máxima
- Perfecto para la gestión del porcentaje de la cuenta
Gestión profesional de lotes
Cuatro métodos avanzados de cálculo de lotes
1. Tamaño de lote fijo
- Tamaño de lote constante para todos los niveles de la parrilla
- Perfecto para una gestión conservadora del riesgo
- Tamaño de posición predecible
2. Sistema Martingale
- El tamaño del lote aumenta exponencialmente: 0.1 → 0.2 → 0.4 → 0.8
- Recuperación acelerada de las posiciones perdedoras
- Multiplicador personalizable (por defecto 2,0)
3. Método de reducción de lotes
- Disminución del tamaño de los lotes: 0.1 → 0.05 → 0.025
- Reduce el riesgo a medida que se amplía la red
- Ideal para condiciones de mercado inciertas
4. Método de la suma de lotes
- Progresión aritmética: 0,1 → 0,2 → 0,3 → 0,4
- Enfoque de crecimiento equilibrado
- Crecimiento moderado del riesgo
Funciones de seguridad integrales
Gestión de riesgos
- Límite máximo de lote: un tope rígido evita el apalancamiento excesivo
- Factor de seguridad de márgenes: El 150% de margen evita las peticiones de márgenes.
- Límites de órdenes: Límites separados para órdenes de compra/venta (por defecto 5 cada una)
- Límites de nivel de red: Un máximo de 5 niveles evita que se desborden las cuadrículas
Controles de negociación
- Control bidireccional: Elija negociación en una o dos direcciones
- Una operación por barra: Evita el exceso de operaciones en una sola barra
- Protección de nivel de congelación: Respeta las limitaciones del broker
- Sistema de números mágicos: Perfecto para configuraciones multi-EA
Adaptación a las condiciones del mercado
- Control del diferencial: Ajustes automáticos basados en el diferencial
- Comprobación del nivel de margen: cumplimiento del nivel de margen mínimo del 200
- Validación de permisos de negociación: Respeta las restricciones de la sesión de negociación
Panel visual profesional
Visualización de información en tiempo real
- Estado de EA: Confirmación de trabajo en vivo
- Valores actuales de Aroon: Lecturas arriba/abajo en tiempo real
- Estado de lared: Recuentos activos de la cuadrícula de compra/venta
- Información de la señal: Último tipo de señal y momento
- Contador de barras: "Seguimiento de "Barras desde la última señal
- Historial de señales: Últimas 3 señales válidas con marcas de tiempo
Interfaz personalizable
- Control de posición: Elija cualquier esquina del gráfico
- Temas de color: Tema oscuro profesional con colores personalizables
- Tamaño de fuente: Ajustable para cualquier tamaño de pantalla
- Elementos protegidos: Interfaz no removible y no seleccionable
- Diseño limpio: diseño optimizado de 330×220 píxeles
Opciones de configuración avanzadas
Parámetros de cuadrícula
- Tamaño de la cuadrícula: Distancia base entre niveles (por defecto 50 puntos)
- Multiplicador de distancia: Factor de expansión exponencial (por defecto 2.0)
- Niveles Máximos: Límite de control de riesgo (por defecto 5)
- Multiplicador deVolumen: Opción adicional de escalado de lotes
Configuración de Aroon
- Periodo: Periodo de retrospectiva para los cálculos (por defecto 14)
- Umbral: Nivel de sensibilidad de la señal (por defecto 70)
- Retraso de barras: Barras mínimas entre señales (por defecto 30)
Controles de negociación
- Ambas Direcciones: Permitir parrillas de compra/venta simultáneas
- Límites de órdenes: Límites individuales de posición de compra/venta
- Una por barra: Control de frecuencia de señales
- Número Mágico: Compatibilidad multiEA
Perfecto para estos estilos de negociación
Trading de rango
- Excelente en mercados laterales
- La rejilla progresiva captura múltiples retrocesos
- Las salidas VWAP optimizan los beneficios del rango
Seguimiento de tendencias
- Las señales Aroon captan los inicios de tendencia
- El sistema Grid promedia los movimientos fuertes
- El sistema TP virtual capta los beneficios de la tendencia
Negociación de volatilidad
- Las rejillas progresivas se adaptan a la volatilidad
- Múltiples métodos de lotes para diferentes condiciones
- Las funciones de seguridad evitan los desastres de la volatilidad
Negociar y olvidarse
- Funcionamiento autónomo tras la señal
- Completa gestión de riesgos integrada
- Panel visual para facilitar la supervisión
Principales ventajas de rendimiento
Sistema de entrada inteligente
- Señales de calidad de la metodología probada de Aroon
- Sin entradas aleatorias: cada operación tiene un motivo
- Sensibilidad personalizable para diferentes mercados
Gestión superior del riesgo
- Las salidas basadas en VWAP eliminan los riesgos de una sola orden
- Las rejillas progresivas reducen el riesgo medio por nivel
- Múltiples niveles de seguridad evitan pérdidas catastróficas
Excelencia operativa
- Funcionamiento sin mantenimiento
- Información visual profesional
- Control total de la personalización
- Compatibilidad con todos los corredores
Especificaciones técnicas
- Plataforma: MetaTrader 4
- Compatibilidad: Todos los pares de divisas y plazos
- Tipo de broker: Funciona con todo tipo de brokers
- Depósito mínimo: Flexible - depende de la configuración del tamaño del lote
- Uso de CPU: Optimizado para un consumo mínimo de recursos
- Uso de memoria: Gestión eficiente de órdenes virtuales
¿Por qué elegir Aroon Cross Signal EA?
Desarrollo profesional
- Escrito por desarrolladores experimentados de MQL4
- Sigue las mejores prácticas de la industria
- Probado y optimizado exhaustivamente
- Actualizaciones y mejoras periódicas
Solución completa
- No se necesitan indicadores adicionales
- Todas las funciones necesarias incorporadas
- Interfaz visual profesional incluida
- Documentación completa
Aplicación flexible
- Funciona con cualquier estrategia de negociación
- Adaptable a todas las condiciones de mercado
- Adecuado para todos los tamaños de cuenta
- Perfecto para principiantes y profesionales
¿Listo para transformar sus operaciones?
El EA Aroon Cross Signal representa el pináculo de la tecnología de trading automatizado de cuadrícula. Con su sofisticada detección de señales, su sistema de rejilla progresiva y su avanzada gestión del riesgo, está diseñado para ofrecer un rendimiento constante en todas las condiciones del mercado.
No se conforme con los EAs de cuadrícula básicos cuando puede tener el sistema más avanzado disponible.
Transforme sus operaciones hoy mismo con el EA Aroon Cross Signal, donde la precisión se une a la rentabilidad.
Versión 1.50 | Grado Profesional | Totalmente Automatizado | Riesgo Gestionado