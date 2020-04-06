Grid Aroon Directional Shift EA MT4

- Bitte testen Sie das Produkt vor dem Kauf im Strategy Tester, um zu verstehen, wie es funktioniert.

Grid Aroon Directional Shift Expert Advisor

Wichtiger Hinweis: Anpassungsmöglichkeit Dieser Expert Advisor ist absichtlich als flexibler Handelsrahmen konzipiert, der auf Ihre persönliche Optimierung und Verfeinerung wartet. Er ist keine "Plug-and-Play"-Lösung, sondern ein anspruchsvoller Ausgangspunkt für Trader, die gerne tief in algorithmische Handelsstrategien eintauchen.

Strategischer Überblick: Der Grid Aroon Directional Shift EA kombiniert zwei leistungsstarke Handelskonzepte: den Aroon-Indikator und die Grid Trading-Methodik. Dieser einzigartige Ansatz schafft ein dynamisches Handelssystem, das sich den Marktbewegungen mit intelligenter Präzision anpasst.

Kern-Handelslogik: Der EA nutzt die Richtungssignale des Aroon-Indikators, um potenzielle Trendwechsel zu erkennen. Im Gegensatz zu traditionellen Handelssystemen implementiert dieser Expert Advisor einen Raster-Handelsansatz, der:

Erkennung von Trendrichtungsänderungen

Positionen auf der Grundlage von Aroon-Crossover-Signalen eingeht

mehrere Grid-Ebenen dynamisch verwaltet

Passt die Losgrößen je nach Kontostand an

Hochentwickelte Risikomanagementtechniken implementiert

Wichtige Risikomanagement-Funktionen:

Konfigurierbare maximale Rasterstufen

Dynamische Losgrößenberechnung

Prozentuale Risikokontrolle

Adaptiver Volumenmultiplikator

Sicherheitsprüfungen der Margenhöhe

Anpassbare Parameter:

Aroon Periode (Standard 14)

Rastergröße

Maximale Raster-Ebenen

Volumen-Multiplikator

Take Profit Punkte

Maximaler Risikoprozentsatz

Einzigartige Visualisierung:

Optionales visuelles Handels-Panel

Detaillierte Signalverfolgung

Anzeige des Aroon-Indikators in Echtzeit

Anpassbares Aussehen des Panels

Kompatibilität der Handelsumgebung:

Entwickelt für MetaTrader 4

Funktioniert mit mehreren Finanzinstrumenten

Anpassungsfähig an unterschiedliche Marktbedingungen

Technische Highlights:

Erweiterte VWAP-Berechnung (volumengewichteter Durchschnittspreis)

Intelligente Handelsausführungslogik

Umfassende Fehlerbehandlung

Detaillierte Logging-Funktionen

