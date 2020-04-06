Solar Flare EA - Eine anpassbare Bollinger Bands Handelslösung

Solar Flare EA wurde für Händler entwickelt, die volle Kontrolle über ihre Strategie haben wollen. Dieser Expert Advisor (EA) ist nicht voroptimiert, so dass Sie ihn auf Ihre speziellen Bedürfnisse abstimmen können. Egal, ob Sie als Anfänger lernen, wie man Handelsparameter optimiert, oder als fortgeschrittener Händler auf der Suche nach einem soliden Rahmen sind, dieser EA bietet eine solide Grundlage.

Handelslogik und Strategie

Solar Flare EA arbeitet mit einer Bollinger Band-basierten Ausbruchsstrategie. Er erkennt Kursbewegungen außerhalb der Bollinger Bänder, um potenzielle Umkehrungen und Trendfortsetzungen zu identifizieren:

Einstiegssignale:

Ein KAUFEN-Handel wird ausgelöst, wenn der Kurs das untere Bollinger Band berührt und wieder darüber schließt.

Ein VERKAUF wird ausgelöst, wenn der Kurs das obere Bollinger Band erreicht und darunter schließt.

Risiko-Management:

Konfigurierbare Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) sorgen für eine strukturierte Risikokontrolle.

Der EA prüft die Marktbedingungen und passt die Levels an, um die Anforderungen des Brokers zu erfüllen.

Ein eingebautes Lot-Validierungssystem stellt sicher, dass das Volumen innerhalb der erlaubten Broker-Limits liegt.

Intelligente Ausführung:

Der EA stellt sicher, dass jeweils nur ein Handel offen ist, um einen kontrollierten Risikoansatz beizubehalten.

Ein Verzögerungsmechanismus verhindert übermäßigen Handel, indem die Häufigkeit der Handelssignale begrenzt wird.

Der Algorithmus prüft vor der Platzierung von Trades eine ausreichende freie Marge.

Vollständig anpassbare Einstellungen

Sie können Parameter ändern wie:

Zeitraum und Abweichung der Bollinger-Bänder

Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus

Mindestabstand für die Handelsausführung

Alarm- und Benachrichtigungseinstellungen

Für wen ist dieser EA geeignet?

Solar Flare EA ist ideal für Händler, die Flexibilität bei der Strategieoptimierung wünschen. Er ist nicht mit einem bestimmten Handels-Setup vorkonfiguriert, so dass die Benutzer ihn entsprechend ihrem Handelsstil und den Marktbedingungen anpassen können.

Wichtiger Hinweis:

Dieser EA ist keine gebrauchsfertige Plug-and-Play-Lösung. Er erfordert eine ordnungsgemäße Optimierung und ein Backtesting, um mit Ihren Handelszielen übereinzustimmen. Jeder Markt verhält sich anders, daher sind für eine optimale Leistung Anpassungen erforderlich.

Probieren Sie es aus und passen Sie es an Ihre Bedürfnisse an!

Erforschen Sie das Potenzial von Solar Flare EA und verbessern Sie Ihre Handelsstrategien. Schauen Sie sich meine anderen Expert Advisors auf meinem Profil an, um weitere Handelswerkzeuge zu finden.

Preis: $80



