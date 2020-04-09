Trade Assistant Order Manager Pro MT5
- Utilitys
- Mohamed Abdulmohsen Mohamed Saeed Ali
- Version: 2.54
- Aktivierungen: 10
Trade Assistant Order Manager Pro MT5 ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, das für Händler entwickelt wurde, die Präzision, risikokontrollierte Ausführung und einen intelligenten Algorithmus wünschen, der in der Lage ist, sich an die aktuellen Marktbedingungen anzupassen.
Dieser EA wurde unter Verwendung einer fortschrittlichen Preis-Aktions-Logik, einer mehrschichtigen ADX/RSI-Bestätigung und einer dynamischen Technologie zur Aussetzung von Aufträgen entwickelt, um Ihr Kapital zu schützen und gleichzeitig konsistente Chancen sowohl in trendigen als auch in schwankenden Märkten zu nutzen.
Ob Sie ein Anfänger sind, der freihändig handeln möchte, oder ein fortgeschrittener Händler, der einen zuverlässigen Assistenten zur Verwaltung komplexer Ausführungsregeln benötigt - dieserEA ist Ihre komplette Handelslösung.
-Trade Assistant Order Manager Pro MT5 ist ein automatisiertes Tool, das speziell für das Paar XAUUSD/GOLD entwickelt wurde.
- Trade Assistant Order Manager Pro MT5 arbeitet mit allen Paaren und Silber aufgrund Ihrer Parameteranpassung.
- Trade Assistant Order Manager Pro MT5 wird der Handel auf der Grundlage der Analyse, die das Konzept der folgenden Trends Macht verwendet.
-Trends in Forex ist definiert als die allgemeine Richtung, in der sich der Preis eines Währungspaares bewegt.
-Trends können aufwärts (bullish), abwärts (bearish), oder seitwärts (ranging) sein.
-Pro Golden Long vor allem die Trades mit langen Trend zu verwalten.
Kombinieren Sie zwischen Markttrends und Markt-Echtzeit-Trend Macht.
Instrument Spezifikationen
- Symbol: XAUUSD / GOLD /EURUSD / GBPUSD / SILBER / NZDCAD / AUDNZD /etc.
- Zeitrahmen: 2H Standardkonfiguration
- Denken Sie daran, dass der Bot auf dem Zeitrahmen arbeitet, den Sie eingestellt haben
- für Daytrading verwenden Sie 2H, die beste Leistung.
- für Scalping verwenden Sie Ihren bevorzugten Frame mit Ihrer individuellen Konfiguration.
- Ich kann jederzeit mit Ratschlägen helfen, kontaktieren Sie mich einfach.
Konto Anforderungen
- Typ: beliebig
- Spreads: Niedriger Spread
- Mindesteinlage: $200 für Aufträge 0.01 : 500 für Aufträge 0.02 : 1000 für > 0.02
- Hebelwirkung: max. 1:200
Merkmale von Long Catcher EA
- Leicht zu bedienen mit einfacher Einstellung
- Vollständig automatisiert
- Starke und einfache Handelslogik
- Hocheffektive Leistung des EA
- Niedriger Drawdown bei korrektem Einsatz nicht im Spitzenpreis des Marktes.
- Hoher Profit-Faktor
- Keine gefährliche Strategie
- Kein Hedging
- Bestes Risikomanagement zum Schutz Ihres Fonds
- Alle Funktionen enthalten mit besten und ausgewogenen Konfiguration und versteckt wie
- TP / SL / Magic No / Bot Delay / Ordergröße / Ordersequenzierung
- Alle Order Management Funktionen sind versteckt TP - SL - Magic No - Close all orders
- Ihr Feedback wird groß sein, um die Zufriedenheit aller Benutzer zu erhalten
✅ Kernfunktionen
🔹 Multi-Logic Entry System (ADX + RSI + SMA + Heiken Ashi)
Der EA kombiniert mehrere professionelle Indikatoren, um schwache Einstiege zu eliminieren und nur Signale mit hoher Wahrscheinlichkeit auszuwählen:
-
ADX Trendstärke-Validierung
-
RSI 2-stufige Verhaltensfilterung
-
Mehrere SMA-Überlagerungen für die Trendrichtung
-
Heiken Ashi-Bestätigung für eine klarere Momentum-Erkennung
-
Multi-Timeframe ADX-Vergleich für höhere Genauigkeit
Dadurch wird sichergestellt, dass jeder Auftrag auf der Grundlage der tatsächlichen Trendstärke erteilt wird - und nicht auf der Grundlage zufälliger Störungen.
✅ Intelligente risikogeführte Handelsmaschine
🔸 Automatische Verlustabsicherung
Der EA überwacht jede Position und schließt Trades basierend auf:
-
Verlustzeitschwelle
-
Dynamischer gleitender Verlust
-
Gesamtkorbverlust
-
Sofortiger Notfall-Cut-Loss
Kein Handel darf über die sicheren Parameter hinaus offen bleiben.
🔸 Gewinnsperre & Rückgewinnungssystem
Sperrt automatisch Gewinne auf der Grundlage von:
-
Erhöhung des Eigenkapitals
-
Wachstum der Bilanz
-
Mehrstufige Gewinnziele (Mindest-, Standard-, Höchststufe)
Sobald das Gewinnziel erreicht ist, schließt der EA:
✔ Alle Trades
✔ Setzt den Handel für eine sichere Abkühlungsphase aus
✔ Schützt Gewinne und vermeidet Overtrading
✅ Adaptives Aussetzungssystem (Einzigartige Funktion)
Der Trade Assistant Order Manager Pro MT5 stoppt den Handel automatisch bei:
-
Hohe Aktiengewinne
-
Große schwankende Gewinne
-
Große schwebende Verluste
-
Täglicher Performance Cooldown
Dies verhindert ein Überhandeln in risikoreichen Phasen und unterstützt eine professionelle Handelsdisziplin.
✅ Flexible Einstiegsfilter
Der EA enthält mehrere Einstiegslogiken, die Sie aktivieren oder kombinieren können:
1. ADX Trend-basierte Eingänge
Kauft und verkauft nur, wenn der Trend stark ist.
2. ADX + RSI-Logik
Filtert schwache RSI-Zonen für stärkere direktionale Setups heraus.
3. ADX + SMA-Logik
Verwendet die SMA-Struktur zur Bestätigung der Marktausrichtung vor dem Einstieg.
4. Heiken Ashi Momentum Logik
Nutzt Umkehrkerzen, um neue Trendimpulse zu erkennen.
Sie entscheiden, wie aggressiv oder konservativ Ihre Strategie sein soll - einfache Umschalteingaben.
✅ Intelligentes Zeitmanagement
Der EA vermeidet den Handel in gefährlichen Stunden:
-
Benutzerdefinierte Zeit-Filter
-
Ausgeschlossene Marktzeiten
-
Zeitgesteuerte Abkühlung nach jeder Order
Dadurch wird der Handel während Zonen mit geringer Liquidität oder hoher Volatilität ausgeschlossen.
🔧 Benutzerfreundliche Eingaben
-
Magisches Zahlensystem
-
Take-Profit-/Stop-Loss-Verhalten
-
Zeitgesteuertes Zurücksetzen
-
Order-Abstand
-
Losgrößenbestimmung
-
Korbverlust-Limits
-
Candle-Lookup-Tiefe
-
Timer-Steuerung
-
Session-Filter
Jeder Parameter ist anpassbar, aber sofort einsatzbereit.
📈 Warum Trade Assistant Order Manager Pro MT5 wählen?
✔ Professionelle Handelslogik
✔ Fortgeschrittenes Geldmanagement
✔ Vollautomatische Ein- und Ausstiege
✔ Mehrschichtiger Risikoschutz
✔ Adaptiver Sicherheits-Cooldown
✔ Funktioniert bei allen Brokern, geringe Streuung empfohlen
✔ Ideal für Indizes, Gold und Forex-Majors
Dies ist nicht nur ein Roboter - esist ein disziplinierter Handelsassistent, der Ihre Aufträge wie ein professioneller Händler verwaltet.
🚀 Beste Anwendungsfälle
-
Scalp-Handel
-
Trend-Handel
-
Momentum-Einstiegssysteme
-
Risikokontrollierte Intraday-Setups
-
Automatisiertes Handelsmanagement
-
Intelligente Korbverwaltung
⚠️ Wichtige Hinweise
-
Verwendung auf ECN-Konten mit geringer Streuung
-
Empfohlenes Mindestguthaben: $100+
-
Standardeinstellungen optimiert für H2
-
Backtests können aufgrund der Tick-Qualität abweichen - verwenden Sie Forward-Tests für die Genauigkeit des niedrigsten Preises auf dem Markt
🎯 Fa zit
Trade Assistant Order Manager Pro MT5 bietet Ihnen ein komplettes intelligentes Handelsökosystem - präzise Eingänge, sichere Ausgänge, Gewinnsicherung und autonomes Risikomanagement.
Wenn Sie auf der Suche nach einem vollautomatischen System sind, das mitdenkt, bevor es handelt, Ihr Konto wie ein Profi schützt und sich live an das Marktverhalten anpasst...
👉 Dieser EA ist Ihr perfekter Handelspartner.