Trade Assistant Order Manager Pro MT5

Trade Assistant Order Manager Pro MT5 - Intelligentes, adaptives und vollautomatisches Handelssystem

Trade Assistant Order Manager Pro MT5 ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, das für Händler entwickelt wurde, die Präzision, risikokontrollierte Ausführung und einen intelligenten Algorithmus wünschen, der in der Lage ist, sich an die aktuellen Marktbedingungen anzupassen.
Dieser EA wurde unter Verwendung einer fortschrittlichen Preis-Aktions-Logik, einer mehrschichtigen ADX/RSI-Bestätigung und einer dynamischen Technologie zur Aussetzung von Aufträgen entwickelt, um Ihr Kapital zu schützen und gleichzeitig konsistente Chancen sowohl in trendigen als auch in schwankenden Märkten zu nutzen.

Ob Sie ein Anfänger sind, der freihändig handeln möchte, oder ein fortgeschrittener Händler, der einen zuverlässigen Assistenten zur Verwaltung komplexer Ausführungsregeln benötigt - dieserEA ist Ihre komplette Handelslösung.


-Trade Assistant Order Manager Pro MT5 ist ein automatisiertes Tool, das speziell für das Paar XAUUSD/GOLD entwickelt wurde.

- Trade Assistant Order Manager Pro MT5 arbeitet mit allen Paaren und Silber aufgrund Ihrer Parameteranpassung.

- Trade Assistant Order Manager Pro MT5 wird der Handel auf der Grundlage der Analyse, die das Konzept der folgenden Trends Macht verwendet.

-Trends in Forex ist definiert als die allgemeine Richtung, in der sich der Preis eines Währungspaares bewegt.

-Trends können aufwärts (bullish), abwärts (bearish), oder seitwärts (ranging) sein.

-Pro Golden Long vor allem die Trades mit langen Trend zu verwalten.


Pro Golden Long EA kann Trends sehr gut identifizieren, die mit einem zuverlässigen Algorithmus entwickelt wird.

Kombinieren Sie zwischen Markttrends und Markt-Echtzeit-Trend Macht.

Instrument Spezifikationen

  • Symbol: XAUUSD / GOLD /EURUSD / GBPUSD / SILBER / NZDCAD / AUDNZD /etc.
  • Zeitrahmen: 2H Standardkonfiguration
  • Denken Sie daran, dass der Bot auf dem Zeitrahmen arbeitet, den Sie eingestellt haben
  • für Daytrading verwenden Sie 2H, die beste Leistung.
  • für Scalping verwenden Sie Ihren bevorzugten Frame mit Ihrer individuellen Konfiguration.
  • Ich kann jederzeit mit Ratschlägen helfen, kontaktieren Sie mich einfach.

Konto Anforderungen

  • Typ: beliebig
  • Spreads: Niedriger Spread
  • Mindesteinlage: $200 für Aufträge 0.01 : 500 für Aufträge 0.02 : 1000 für > 0.02
  • Hebelwirkung: max. 1:200


Merkmale von Long Catcher EA

  • Leicht zu bedienen mit einfacher Einstellung
  • Vollständig automatisiert
  • Starke und einfache Handelslogik
  • Hocheffektive Leistung des EA
  • Niedriger Drawdown bei korrektem Einsatz nicht im Spitzenpreis des Marktes.
  • Hoher Profit-Faktor
  • Keine gefährliche Strategie
  • Kein Hedging
  • Bestes Risikomanagement zum Schutz Ihres Fonds
  • Alle Funktionen enthalten mit besten und ausgewogenen Konfiguration und versteckt wie
  • TP / SL / Magic No / Bot Delay / Ordergröße / Ordersequenzierung
  • Alle Order Management Funktionen sind versteckt TP - SL - Magic No - Close all orders
  • Ihr Feedback wird groß sein, um die Zufriedenheit aller Benutzer zu erhalten


Kernfunktionen

🔹 Multi-Logic Entry System (ADX + RSI + SMA + Heiken Ashi)

Der EA kombiniert mehrere professionelle Indikatoren, um schwache Einstiege zu eliminieren und nur Signale mit hoher Wahrscheinlichkeit auszuwählen:

  • ADX Trendstärke-Validierung

  • RSI 2-stufige Verhaltensfilterung

  • Mehrere SMA-Überlagerungen für die Trendrichtung

  • Heiken Ashi-Bestätigung für eine klarere Momentum-Erkennung

  • Multi-Timeframe ADX-Vergleich für höhere Genauigkeit

Dadurch wird sichergestellt, dass jeder Auftrag auf der Grundlage der tatsächlichen Trendstärke erteilt wird - und nicht auf der Grundlage zufälliger Störungen.

✅ Intelligente risikogeführte Handelsmaschine

🔸 Automatische Verlustabsicherung

Der EA überwacht jede Position und schließt Trades basierend auf:

  • Verlustzeitschwelle

  • Dynamischer gleitender Verlust

  • Gesamtkorbverlust

  • Sofortiger Notfall-Cut-Loss

Kein Handel darf über die sicheren Parameter hinaus offen bleiben.

🔸 Gewinnsperre & Rückgewinnungssystem

Sperrt automatisch Gewinne auf der Grundlage von:

  • Erhöhung des Eigenkapitals

  • Wachstum der Bilanz

  • Mehrstufige Gewinnziele (Mindest-, Standard-, Höchststufe)

Sobald das Gewinnziel erreicht ist, schließt der EA:
✔ Alle Trades
✔ Setzt den Handel für eine sichere Abkühlungsphase aus
✔ Schützt Gewinne und vermeidet Overtrading

Adaptives Aussetzungssystem (Einzigartige Funktion)

Der Trade Assistant Order Manager Pro MT5 stoppt den Handel automatisch bei:

  • Hohe Aktiengewinne

  • Große schwankende Gewinne

  • Große schwebende Verluste

  • Täglicher Performance Cooldown

Dies verhindert ein Überhandeln in risikoreichen Phasen und unterstützt eine professionelle Handelsdisziplin.

Flexible Einstiegsfilter

Der EA enthält mehrere Einstiegslogiken, die Sie aktivieren oder kombinieren können:

1. ADX Trend-basierte Eingänge

Kauft und verkauft nur, wenn der Trend stark ist.

2. ADX + RSI-Logik

Filtert schwache RSI-Zonen für stärkere direktionale Setups heraus.

3. ADX + SMA-Logik

Verwendet die SMA-Struktur zur Bestätigung der Marktausrichtung vor dem Einstieg.

4. Heiken Ashi Momentum Logik

Nutzt Umkehrkerzen, um neue Trendimpulse zu erkennen.

Sie entscheiden, wie aggressiv oder konservativ Ihre Strategie sein soll - einfache Umschalteingaben.

Intelligentes Zeitmanagement

Der EA vermeidet den Handel in gefährlichen Stunden:

  • Benutzerdefinierte Zeit-Filter

  • Ausgeschlossene Marktzeiten

  • Zeitgesteuerte Abkühlung nach jeder Order

Dadurch wird der Handel während Zonen mit geringer Liquidität oder hoher Volatilität ausgeschlossen.

🔧 Benutzerfreundliche Eingaben

  • Magisches Zahlensystem

  • Take-Profit-/Stop-Loss-Verhalten

  • Zeitgesteuertes Zurücksetzen

  • Order-Abstand

  • Losgrößenbestimmung

  • Korbverlust-Limits

  • Candle-Lookup-Tiefe

  • Timer-Steuerung

  • Session-Filter

Jeder Parameter ist anpassbar, aber sofort einsatzbereit.

📈 Warum Trade Assistant Order Manager Pro MT5 wählen?

✔ Professionelle Handelslogik
✔ Fortgeschrittenes Geldmanagement
✔ Vollautomatische Ein- und Ausstiege
✔ Mehrschichtiger Risikoschutz
✔ Adaptiver Sicherheits-Cooldown
✔ Funktioniert bei allen Brokern, geringe Streuung empfohlen
✔ Ideal für Indizes, Gold und Forex-Majors

Dies ist nicht nur ein Roboter - esist ein disziplinierter Handelsassistent, der Ihre Aufträge wie ein professioneller Händler verwaltet.

🚀 Beste Anwendungsfälle

  • Scalp-Handel

  • Trend-Handel

  • Momentum-Einstiegssysteme

  • Risikokontrollierte Intraday-Setups

  • Automatisiertes Handelsmanagement

  • Intelligente Korbverwaltung

⚠️ Wichtige Hinweise

  • Verwendung auf ECN-Konten mit geringer Streuung

  • Empfohlenes Mindestguthaben: $100+

  • Standardeinstellungen optimiert für H2

  • Backtests können aufgrund der Tick-Qualität abweichen - verwenden Sie Forward-Tests für die Genauigkeit des niedrigsten Preises auf dem Markt

🎯 Fa zit

Trade Assistant Order Manager Pro MT5 bietet Ihnen ein komplettes intelligentes Handelsökosystem - präzise Eingänge, sichere Ausgänge, Gewinnsicherung und autonomes Risikomanagement.

Wenn Sie auf der Suche nach einem vollautomatischen System sind, das mitdenkt, bevor es handelt, Ihr Konto wie ein Profi schützt und sich live an das Marktverhalten anpasst...

👉 Dieser EA ist Ihr perfekter Handelspartner.



Empfohlene Produkte
Auto SL TP adjustable
Rattanon Hirunyakarn
Utilitys
Geben Sie manuell den Preis für eine Kauf- oder Verkaufsposition ein. Dieser EA öffnet automatisch 3 Orders und auch 3 Pending (In deposited position) = Insgesamt 6 Orders mit einem Klick Bitte sehen Sie sich den Screenshot oder die Videos für weitere Erklärungen an. - Einfaches Verwalten Ihrer verschiedenen Aufträge. - Schnell in der Änderung für SL und TP. - Die SL und TP können je nach individueller Technik geändert werden.
Lock Bot
Artem Alekseev
Utilitys
Dieses Dienstprogramm wurde entwickelt, um automatisch eine "Locking"-Position aufrechtzuerhalten und sie bei Bedarf wieder zu öffnen, was für Positionserhaltungs- und Schutzstrategien geeignet ist. Ein einfaches Dienstprogramm (im Folgenden "Bot" genannt), das eine Locking-Strategie mit einem unendlich nachladbaren Locking-Trade umsetzt. Wie der Bot funktioniert: - Nach dem Start wählen Sie einen Kauf- oder Verkaufsauftrag mit einem bestimmten TP - Setzen Sie den SL-Parameter für den Locking Tr
Smart EA Summary
Abderrahmane Benali
Utilitys
Smart EA Summary MT5 - EA Profit Panel nach magischer Zahl Betreiben Sie mehrere Expert Advisors und wollen Sie deren individuelle Performance verfolgen? Smart EA Summary ist ein intelligentes visuelles Tool, das den Nettogewinn/Verlust aller abgeschlossenen Trades, gruppiert nach Magic Number und Symbol, direkt auf Ihrem Chart in einem übersichtlichen, reaktionsschnellen Panel anzeigt. Klicken Sie hier für die MT4-Version * Einführungsangebot : der aktuelle Preis beträgt nur 49 USD Nach den e
Zigzag Price Arrows 1
Aiman Saeed Salem Dahbag
Utilitys
Der Zigzag-Preispfeil-Indikator ist eine verbesserte Version des klassischen Zigzag-Indikators, die das traditionelle Zickzack-Muster mit fortschrittlichen visuellen Funktionen kombiniert. Er identifiziert nicht nur wichtige Wendepunkte im Markt, sondern liefert auch klare Handelssignale durch: - Richtungspfeile: Zeigt farbige Pfeile (grün für Kauf, magenta für Verkauf) an, die potenzielle Trendrichtungen anzeigen. - Preisbeschriftungen: Zeigt die genauen Preiswerte an jedem Pivot-Punkt direkt
Trade Master MT5
Chao Chen Li
Utilitys
Einführung Dieses Produkt Midas Quantitative Full Series bietet eine Reihe von Funktionen in einem Trading-Panel. Es unterstützt den bequemen Handel, das Risikokontrollsystem, das Orderfolgesystem und die grafische Darstellung. Es wird Ihre rechte Hand auf dem Handelsweg sein. Funktionen Die erste Registerkarte ist die häufig verwendete Trading-Tools, Support-Linie um, Maus, um und andere schnelle offene Positionen und schwebende Aufträge Werkzeug. Die erste Registerkarte ist, um die Position
Stopp Loss Manager
Gerhard Oehler
Utilitys
Der Stopp Loss Manger Mit dem Stopp Loss Manager kannst du endlich ruhig schlafen, während er dein Risiko im Börsenhandel effektiv managt.  Lege einfach deine individuellen Stopp Loss Limits fest und lasse den Manager für dich handeln.  Nie wieder Sorgen um Verluste - der Stopp Loss Manager übernimmt das für dich!  Hol dir jetzt die ultimative Unterstützung für dein Trading und maximiere deine Gewinne mit Leichtigkeit.  Schließe dich noch heute der Community von erfolgreichen Tradern an, die auf
Smart Prop Firm Trader
Fhulufhelo Norman Mamushiana
Experten
HINWEIS: FÜR EINSTELLUNGEN UND TECHNISCHEN SUPPORT FINDEN SIE HIER UNSEREN SMART MONEY TELEGRAM LINK: https://t.me/+g51Apb2W5Ck0ZGFk WAS IST SMART MONEY EA? Smart Money EA ist nicht nur ein weiterer Handelsroboter. Es ist ein hochpräziser Trendfolge-EA, der das Smart Money-Konzept, die Preisbewegung und das Marktmomentum nutzt, um Trades mit außergewöhnlicher Genauigkeit einzugehen." Es ist Ihre All-in-One-Lösung für den Handel mit EURUSD, Rohöl, Nasdaq 100, Deutschland 40 und sogar Volatilität
DYJMobileGamingTradingWinner
Daying Cao
Experten
Der DYJ MOBILE GAMING TRADING WINNER kann Ihre verschiedenen Terminals (MOBILTELEFON, WEB, TRADINGVIEW, MT5) für den manuellen Handel verwenden und dann automatisch von EA verarbeitet werden. Der mobile Handel kann die verschiedenen Grid-Modi von EA, den Scalp-Modus, den Hedging-Arbitrage-Modus und den unabhängigen Order-Modus verwenden, um Positionen manuell zu eröffnen. EA kann Stop-Loss für die mobile Eröffnung automatisch setzen. Und verwenden Sie Ihr Mobiltelefon, um ein Grid, Skalp und
Talents ATR Scalper Utility
Michael Musco
Utilitys
Talents ATR Scalper Dienstprogramm (MT5) Das Talents ATR Scalper Utility ist ein professionelles Handelsausführungs- und Management-Tool, das für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Inspiriert vom biblischen Gleichnis der Talente , wurde dieses Dienstprogramm entwickelt, um Händlern zu helfen, ihr Potenzial mit präziser Risikokontrolle, Einfachheit mit einem Klick und fortschrittlicher Automatisierung zu vervielfachen. Ganz gleich, ob Sie mit Devisen, Gold oder Indizes handeln, dieses Tool sorgt für
Hon Risk manager
Christopher Adie
Utilitys
Advanced Risk Manager EA - Vollständiges Benutzerhandbuch Was ist Advanced Risk Manager EA? Der Advanced Risk Manager EA ist ein professionelles Risikomanagement- und Kontosicherungssystem für MetaTrader 5. Er ist KEIN Handelsroboter , der Trades eröffnet - stattdessen schützt er Ihr Konto , indem er Ihre Handelsaktivitäten überwacht und strenge Risikolimits durchsetzt. Hauptzweck Verhinderung von Kontobrüchen durch Durchsetzung von täglichen Verlustlimits Schutz der Gewinne durch automatische G
Close Trades Premium MT5
Obiajulu Chukwudi Nwosa
Utilitys
Wie Sie, wenn ich begann den Handel, Es war überwältigend...Lernen über Indikatoren, über Losgröße, Hebelwirkung und viele weitere Dinge. Das ist jetzt fast 3 Jahre her. Ich habe mehr Wissen über den Handel. Mein Handel wird immer besser, da ich an meiner Strategie, der technischen Analyse, der Handelspsychologie und dem Handelsmanagement arbeite. Eine Sache, über die ich mir keine Sorgen mache, ist die Fähigkeit, meine Trades schnell zu schließen, wenn ein Trade gegen mich läuft oder wenn der T
BatchLoaderGUIApp
Adebayo Bisiriyu Adewole
Utilitys
BatchLoaderGUIApp ist ein Dienstprogramm, das es Händlern ermöglicht, ihren Handel mit "EINEM KLICK" effizient zu verwalten, wie z. B. "Schließen aller Positionen im Gewinn oder Verlust", "Schließen einer einzelnen oder einer Batch-Position im Verlust oder Gewinn" und "Ändern von Positionen". Eine Mobile Batch-Option ermöglicht es dem Händler, eine einzelne Mobile Execution im Batch zu laden. "Erleben Sie die ultimative Handelseffizienz mit BatchLoaderGUIApp für MetaTrader - Ein-Klick-Verwaltung
Ultimate Trailing Stop EA MT5
BLAKE STEVEN RODGER
4.13 (8)
Utilitys
Mit diesem EA-Dienstprogramm können Sie (mit erweiterter Filterung) unbegrenzte offene Aufträge (manuell oder EA) mit 16 Trailing-Stop-Methoden verwalten: fest, prozentual, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI und Stochastic. Der Trailing-Stop kann entweder real oder virtuell sein, und Sie können vollständig oder mit einem Teil-Close-Prozentsatz bei Touch od
Volume Acceleration Notificator
Mirko Bastianini
Utilitys
Dieses Dienstprogramm informiert Sie über den Anstieg des Volumens in Echtzeit für jeden Simbol , den Sie in Ihrer Marktüberwachung haben. Grundsätzlich berechnet es das 30 Tage zurückliegende Volumen und vergleicht es mit dem aktuellen Volumen: Wenn Sie auf der Einstellungsseite z.B. 75% einstellen, erhalten Sie eine Benachrichtigung per Telegramm (und auch auf dem Bildschirm) , wenn das aktuelle Volumen über 75% des maximalen Volumens der letzten 30 Tage liegt. Um die Telegramm-Benachrichtigun
Smart Bulk SL Setter
Muhammad Hassan Muhammad Ahmad Atiyah
Utilitys
Smart Bulk SL Setter Haben Sie es satt, die Stop-Loss-Levels manuell für jeden einzelnen Handel anzupassen? Verabschieden Sie sich von mühsamer manueller Arbeit und begrüßen Sie eine überlegene Risikokontrolle! Der Smart Bulk SL Setter ist ein intelligentes Skript, das Ihnen die Macht des kollektiven Stop-Loss-Managements mit einem einzigen Klick gewährt. Dieses Skript ist so konzipiert, dass es als automatisches "Sicherheitsschild" fungiert und sicherstellt, dass jede offene Position sofort inn
FREE
Close Trades Pro
Osazee Asikhemhen
Utilitys
Introducing the Revolutionary   Trade Closing Assistant ! Sind Sie es leid, Hunderte von Trades manuell zu schließen? Sind Sie ein Scalper , Daytrader , Swingtrader und wollen Sie Ihre Gewinne maximieren und Ihre Verluste minimieren, indem Sie mehrere Positionen zur gleichen Zeit unter verschiedenen Bedingungen schließen? Sind Sie ein Prop Firm Trader , der einen maximalen täglichen Drawdown vermeiden möchte? Suchen Sie nicht weiter. Dieses Kit ist die ultimative Lösung für Sie. ANLEITUNG ZUR V
Partial Close Panel
Carter Kyle Capital Inc.
4 (1)
Utilitys
Das Partial Close Panel ist ein sehr nützliches MQL5-Handelswerkzeug, das Händlern eine granulare Kontrolle über ihre Handelspositionen ermöglicht. Zu den wichtigsten Funktionen dieses Skripts gehören: Partielle Schließung: Mit dieser Funktion können Händler ihre Positionen teilweise schließen, indem sie einen benutzerdefinierten Prozentsatz der zu schließenden Lots festlegen. Das Volumen ist flexibel und ermöglicht ein präzises Management von Risiko und Gewinn. Stop-Loss-Anpassung: Dieses Skrip
MT5 to Telegram Notification Hub
George Liviu Geambasu
5 (1)
Utilitys
MT5 to Telegram Notification Hub ist ein benutzerfreundliches Tool, das MetaTrader 5 (MT5) mit Telegram verbindet und die nahtlose Übertragung von Handelswarnungen, Updates und benutzerdefinierten Nachrichten direkt von MT5 an Ihr Telegram-Konto oder Ihren Telegram-Kanal ermöglicht. Sie können ganz einfach bestimmte Teile der Benachrichtigungen anpassen und aktivieren oder deaktivieren, was es ideal für Signalanbieter und Händler macht, die ihr Publikum mit Echtzeit-Updates auf dem Laufenden hal
Tool Order MT5
Sugeng Lutfi Yatama
Utilitys
Panel für Hilfe Manual Trade, wenn Händler nehmen, um in Multi Symbol / Paar wird dies mehr helfen. Dies sieht aus wie ein hybrides Dashboard in mehreren Paaren mit kleiner Anzeige Das Panel hat die Funktion : TP/SL, die auch eine Funktion in Average TP/SL von BreakEvent haben (dies wird für Trader mit mehreren Tradern in einzelnen Paaren haben) in Point kann Multi Symbol reagieren Trailing und Average Trailing von BreakEvent in Point können auf mehrere Paare reagieren. breakEvent in Punkt Tak
Automatic Trade Calculation Panel
Florian Ahollinger
Utilitys
Automatic Trade Calculation Panel   Ein-Klick-Handel Automatische Berechnung der Lotgröße Automatische Berechnung des Stop-Loss und Take-Profit Bis zu 3 Teilschließungen möglich Trailingstop (Stop-Loss wird automatisch nachgezogen)   Die Lotgröße wird durch das zuvor bestimmte Risiko (z.B. 1,0% der Kontogröße) und dem Abstand des Stop-Loss vom Einstiegspunkt berechnet. Der Abstand des Stop-Loss zum Einstiegspunkt ergibst sich durch den ATR-Indikator multipliziert mit einem frei wählbaren Faktor.
Capital Manager
Pham Cong Chinh
Utilitys
Capital Management EA - Intelligentes Risikomanagement & Gewinnoptimierung für MT5 Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr Handelskapital mit intelligenten, automatisierten Strategien - vollständig optimiert für MetaTrader 5 (MT5). Möchten Sie Ihr Kapital schützen und Ihre Gewinne durch automatisierte Money-Management-Strategien maximieren ? Capital Management EA ist der All-in-One Expert Advisor für MetaTrader 5 (MT5) , der Ihnen hilft, intelligenter zu handeln, nicht härter. Kernfunkti
Support and Resistance Lot Calculator
Mirko Bastianini
Utilitys
Ein weiteres einfaches, aber effektives Tool, das eine wichtige Frage schnell beantwortet: Wenn ich X Geld riskieren möchte und meinen Stop-Loss hier setzen möchte, wie viele Lots muss ich dann einsetzen? Sie können dieses Tool einfach an ein Diagramm anhängen, eine horizontale Trendlinie zeichnen und dieses Tool gibt Ihnen einen Vorschlag für die Lot-Werte, um Geld zu verlieren/zu gewinnen, die Sie auf der Einstellungsseite angegeben haben. Die Schnittstelle ist auch vollständig anpassbar. Ich
Scorpion 75 MQL5
Eslam Salman
Utilitys
# Scorpion 75 - Advanced Adaptive Grid Trading Robot. ## Produktübersicht Scorpion 75 ist ein hochentwickelter, vollautomatischer Grid Trading Expert Advisor, der adaptive Algorithmen einsetzt, um Handelspositionen dynamisch an die Marktbedingungen anzupassen. Im Gegensatz zu traditionellen Grid-Systemen verfügt Scorpion 75 über eine intelligente Neupositionierung, ein umfassendes Risikomanagement und mehrere Betriebsmodi zur Optimierung der Performance in verschiedenen Marktumgebungen. ##
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experten
Der S&P 500 Scalper Advisor ist ein innovatives Tool für Trader, die erfolgreich mit dem S&P 500 Index handeln möchten. Der Index ist einer der am häufigsten verwendeten und renommiertesten Indikatoren des amerikanischen Aktienmarktes und umfasst die 500 größten Unternehmen der USA. Besonderheiten: Automatisierte Handelslösungen:       Der Berater basiert auf fortschrittlichen Algorithmen und technischen Analysen, um die Strategie automatisch an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Vielseitig
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Utilitys
Expert TP SL v04 - Professioneller Handelsassistent mit KI-Motivationssystem Fortgeschrittenes manuelles Trading-Tool mit automatischem Risikomanagement, Overtrading-Schutz und intelligenter psychologischer Unterstützung für diszipliniertes Trading. PRODUKTÜBERSICHT Expert TP SL v04 ist ein umfassender Handelsassistent, der für manuelle Händler entwickelt wurde, die emotionale Disziplin beibehalten und gleichzeitig Risikoberechnungen automatisieren möchten. Es handelt sich nicht nur um ein we
BTC Asia Europe Sessions
Angel Torres
Experten
Wichtiger Hinweis: Bevor Sie den EA ausführen, müssen Sie die .set-Datei mit der optimierten Konfiguration laden. Die Standardparameter des EA verwenden einen breiteren Stop Loss; wenn Sie die .set-Datei nicht verwenden, müssen Sie den SL-Parameter bearbeiten und auf 1,5 setzen. Dies ist entscheidend für ein angemessenes Risikomanagement. Die .set-Datei ist im Diskussionsbereich oder im Kommentarbereich dieser MQL5-Seite verfügbar. BTC Asia Europe Sessions ist ein Expert Advisor für BTCUSD auf
Golden Gestion TP SL No Limit MT5
Matthias Hubert Patrick Snidaro
Utilitys
Auto SL/TP Manager EA - Intelligente automatische Verwaltung Auto SL/TP Manager EA ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um das Auftragsmanagement mit maximaler Effizienz und Diskretion zu automatisieren . Er verwaltet automatisch : Den Stop Loss (SL) und den Take Profit (TP) . Das Profit Lock (progressive Gewinnsperre). Den Trailing Stop mit mehreren erweiterten Methoden. Die verdeckte Anzeige des SL und des TP für mehr Diskretion (nicht sichtbar für den Höfling). Dies ist das ide
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
Risk Manager Hotkey Position Sizer
Botond Halasz
Utilitys
Risk Manager ist ein MT5 Expert Advisor, der mit einem einzigen Hotkey eine Marktorder mit einem genau bemessenen Lot auf dem vertikalen Niveau des Cursors als Stop-Loss eröffnet. Die Seite wird automatisch erkannt: SL unter dem Preis → KAUFEN, SL über dem Preis → VERKAUFEN. Das Risiko wird in der Kontowährung über OrderCalcProfit berechnet, so dass es bei Devisen, Metallen, Indizes und Kryptowährungen korrekt funktioniert. Warum Trader es verwenden Eliminiert mentale Berechnungen und Lot-Rech
BTC Trading Assistant EA
Seref Oliver Joisten
Utilitys
BTC Handelsassistent EA Manuelles Handelswerkzeug mit automatisiertem Risikomanagement Dieser Expert Advisor unterstützt manuelle Kryptowährungshändler durch automatisiertes Risikomanagement, Positionsgrößenbestimmung und Gewinnabsicherung und bietet gleichzeitig visuelles Handelsmanagement über eine intuitive Schnittstelle. Kurze Beschreibung BTC Trading Assistant EA ist ein Dienstprogramm, das für manuelle Kryptowährungshändler entwickelt wurde. Der EA berechnet die Positionsgrößen auf der Gru
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung   -   Anleitung zur Anwendung   -   Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem   Local Trade Copier EA MT5 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der   Local Trade Copier EA MT5   bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitys
Handelskopierer für MT5 ist ein  Handel   Kopierer für die Plattform МetaТrader 5  . Es kopiert Devisengeschäfte  zwischen   alle Konten   MT5  - MT5, MT4  - MT5 für die COPYLOT MT5 Version (oder MT4  - MT4 MT5  - MT4 für die COPYLOT MT4 - Version) Zuverlässiger Kopierer! MT4-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Sie können kopieren Trades auch im МТ4 Term
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick. Arbeiten mit Positionen und Aufträgen! Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie Trades mit einem einzigen Klick direkt aus dem Chart ausführen und Handelsoperationen 30-mal schneller durchführen als mit der Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen machen den Handel für Händler schneller und komfortabler. Grafische Tipps, Infoetiketten und vollständige Informationen zu Hand
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 5 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren und Expert Advisors verwenden, die benutzerdefin
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilitys
Grid Manual ist ein Trading-Panel zum Arbeiten mit einem Raster von Orders. Das Dienstprogramm ist universell, verfügt über flexible Einstellungen und eine intuitive Benutzeroberfläche. Es arbeitet mit einem Raster von Orders nicht nur in Richtung Verlust, sondern auch in Richtung steigender Gewinne. Der Händler muss kein Orderraster erstellen und pflegen, all dies wird von "Grid Manual" erledigt. Es genügt, eine Order zu eröffnen und das "Grid Manual" erstellt automatisch ein Orderraster dafür
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitys
HYT (Help Your Trading)   ist ein Tool, das Ihnen dabei helfen soll, Ihre Verlustpositionen mithilfe von zwei Haupttechniken   zu reduzieren   : Standardmäßige Mittelwertbildung. Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen in Trendrichtung. Mit diesem Tool können Sie mehrere in unterschiedliche Richtungen geöffnete Positionen verwalten, sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf. HYT berechnet automatisch die Größe der nächsten Position, den Auftragspreis, die Richtung für die Mittelw
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilitys
HINN MAGIC ENTRY ist das beste Tool für Einstieg und Positionsmanagement! Platziert Orders per Levelauswahl im Chart! Hauptfunktionen: - Market-, Limit- und Pending-Orders - Automatische Lot-Berechnung - Automatische Verrechnung von Spread und Kommissionen - Unbegrenzte Anzahl von Zwischen-Take-Outs Unbegrenzte Anzahl von Zwischenstopps für Positionen - Breakeven- und Stop-Loss-Trailing - Intuitive, adaptive, anpassbare Schnittstelle - Visualisierung von Sessions und starken algorithmischen
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilitys
Zentraler Handelsmanager Ihre Kommandozentrale für präzises Trading - jetzt noch stärker als je zuvor Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trades wie nie zuvor. Der Zentral Trading Manager ist Ihr allumfassendes manuelles Trading-Panel für MetaTrader 5 - entwickelt für Scalper, Daytrader und ernsthafte Strategieausführung. Vollständig kompatibel mit Mac- und Windows-Laptops . Hoch-DPI-sicher. Keine Layout-Probleme mehr. Hauptmerkmale (letztes Update 2025): - Ein-Klick-Schluss - Schließen Sie
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitys
Telegram zu MT5:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Telegram to MT5, dem modernen Tool, das Handelssignale direkt aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 5-Plattform kopiert, ohne dass DLLs erforderlich sind. Diese leistungsstarke Lösung gewährleistet eine präzise Signalausführung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, spart Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-Integration Authen
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilitys
Patrex Pro: Maximieren Sie Ihr Handelspotenzial Patrex Pro ist ein fortschrittlicher Trading-Bot, der Händlern hilft, ihre Handelsstrategien zu optimieren und ihre potenziellen Erträge zu maximieren. Mit seiner hochmodernen Technologie und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ist Patrex Pro das ultimative Tool für Händler, die ihr Handelsspiel verbessern möchten. MT4-Version erhalten Hauptmerkmale: 1. Positionsabsicherung: Mit Patrex Pro können Sie Ihre Positionen auf der Grundlage Ihrer indi
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitys
Ultimate Trade Assistant MT5 — Multifunktionaler Trading-Assistent Über 66 integrierte Tools für Analyse, Risiko-Management und automatische Handelssteuerung. Dieser Assistent kombiniert Risikomanagement, Ordersteuerung, Marktanalyse und Trade-Statistik in einem leistungsstarken Dashboard. Geeignet für Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen und mehr. Warum Trader dieses Tool nutzen Schnelle Orderausführung und Verwaltung mit einem Klick Automatische Lot- und Risiko-Berechnung Intelligente Order
X2 Copy MT5
Liubov' Shkandrii
Utilitys
Entdecken Sie das sofortige Kopieren von Trades mit dem revolutionären X2 Copy MT5. Mit nur 10 Sekunden Einrichtungszeit erhalten Sie ein leistungsstarkes Tool zur Synchronisierung von Trades zwischen MetaTrader-Terminals auf einem einzelnen Windows-Computer oder VPS mit beispielloser Geschwindigkeit – unter 0,1 Sekunden. Egal, ob Sie mehrere Konten verwalten, Signalen folgen oder Ihre Strategie skalieren, X2 Copy MT5 passt sich Ihrem Workflow mit unübertroffener Präzision und Kontrolle an. Höre
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilitys
DashPlus ist ein fortschrittliches Handelsmanagement-Tool, das entwickelt wurde, um die Effizienz und Effektivität Ihrer Trades auf der MetaTrader 5-Plattform zu verbessern. Es bietet eine umfassende Palette an Funktionen, darunter Risikoberechnung, Auftragsverwaltung, fortschrittliche Rastersysteme, chartbasierte Werkzeuge und Leistungsanalysen. Hauptfunktionen 1. Recovery Grid Implementiert ein durchschnittliches und flexibles Rastersystem, um Trades unter ungünstigen Marktbedingungen zu verwa
News Filter EA
Rashed Samir
Utilitys
News Filter EA: Erweiterter Algo-Handelsassistent News Filter EA ist ein fortschrittlicher Algo-Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Mit dem News Filter EA können Sie einen Forex-Wirtschaftsnachrichtenfilter in Ihren bestehenden Expert Advisor integrieren, selbst wenn Sie keinen Zugang zu dessen Quellcode haben. Zusätzlich zum Nachrichtenfilter können Sie auch Handelstage und -stunden für Ihren Experten festlegen. Der News Filter EA enthält außerdem Funktionen für das Ri
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilitys
Dies ist genau das, was der Name sagt. Visuelle Strategieerstellung . Einzigartig in seiner Art. Verwandeln Sie Ihre Handelsstrategien und Ideen in Expert Advisors, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Erzeugen Sie mit wenigen Klicks mql-Quellcode-Dateien und erhalten Sie voll funktionsfähige Expert Advisors, die für die Live-Ausführung, den Strategietester und die Cloud-Optimierung bereit sind. Es gibt nur sehr wenige Optionen für diejenigen, die keine Programmierkenntnisse haben und ihr
Weitere Produkte dieses Autors
Trend Catcher 101
Mohamed Abdulmohsen Mohamed Saeed Ali
Utilitys
https://www.mql5.com/en/market/product/125319 MT5 Der Trend Catcher 101 ist ein leistungsstarker und zuverlässiger Expert Advisor, der Ihnen helfen kann, Markttrendbewegungen nach der Bestätigung aufzufangen. Dieser EA basiert auf der Methode der realen Marktkraftbewegung. Es soll unter Experte Abschnitt, sondern weil einige Tricks, die das Boot zu vermeiden, einige Trades, wenn der Markt instabil, so dass seine nicht in der Lage, validiert werden, trotzdem der Test zeigt eine Menge. Der Trend
Long Catcher
Mohamed Abdulmohsen Mohamed Saeed Ali
Utilitys
https://www.mql5.com/en/market/product/128103 BEST PRICE Nur für die ersten 5 Exemplare. MT5 - Long Catcher ist ein automatisiertes Tool, das speziell für das Paar XAUUSD/GOLD entwickelt wurde. - Long Catcher ist ein automatisiertes Tool, das auch mit anderen Paaren funktioniert, aber Sie müssen speziell auf TP achten. - Long Catcher wird Handel auf der Grundlage der Analyse, die das Konzept der folgenden Trends Macht verwendet. -Trends in Forex ist definiert als die allgemeine Richtung, in die
Short Catcher
Mohamed Abdulmohsen Mohamed Saeed Ali
Utilitys
https://www.mql5.com/en/market/product/130089 MT5 Frei, die anderen Produkte zu überprüfen es wird die Vision zu vervollständigen Begrenzte Zeit - Short Catcher ist ein automatisiertes Tool, das speziell für das Paar XAUUSD/GOLD entwickelt wurde. - Short Catcher ist Automated Tool kann mit allen anderen Paaren arbeiten, aber Sie müssen manuell die TP nur und seine sehr effizient zu behandeln. - Short Catcher ist ein automatisiertes Tool, das mit anderen Paaren arbeitet, aber Sie müssen Ihre TP
Gold Scalping Matrix MT5
Mohamed Abdulmohsen Mohamed Saeed Ali
Utilitys
Die Gold Scalping Matrix ist ein fortschrittlicher Handelsalgorithmus, der entwickelt wurde, um von Marktbewegungen und Preisumkehrungen auf dem Goldmarkt zu profitieren. Dieser innovative Bot verwendet eine Echtzeit-Handelsstrategie für das Marktverhalten und platziert auf intelligente Weise Kauf- und Verkaufsaufträge in vorher festgelegten Intervallen rund um den aktuellen Marktpreis. *Hauptmerkmale:* 1. *Psychologische Analyse*: Der Bot nutzt Marktstimmungsindikatoren, um potenzielle Umkeh
Golden Trap Scalper 101 MT5
Mohamed Abdulmohsen Mohamed Saeed Ali
Utilitys
Golden Trap Scalper101 - Smart Grid Scalping EA für XAUUSD (Alle Timeframes) By Eng. Mohamed Mohsen Version 1.11 Verwandeln Sie jede Marktbewegung in eine Chance Golden Trap Scalper101 ist ein leistungsstarkes, vollautomatisches, gitterbasiertes Scalping-System, das speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt wurde und mit jedem Zeitrahmen kompatibel ist. Der EA verwendet ein dynamisches Pending-Order-Grid, das Preisbewegungen einfängt und Gewinne einfängt, unabhängig davon, ob der Markt Tre
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension