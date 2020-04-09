Trade Assistant Order Manager Pro MT5 ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, das für Händler entwickelt wurde, die Präzision, risikokontrollierte Ausführung und einen intelligenten Algorithmus wünschen, der in der Lage ist, sich an die aktuellen Marktbedingungen anzupassen.

Dieser EA wurde unter Verwendung einer fortschrittlichen Preis-Aktions-Logik, einer mehrschichtigen ADX/RSI-Bestätigung und einer dynamischen Technologie zur Aussetzung von Aufträgen entwickelt, um Ihr Kapital zu schützen und gleichzeitig konsistente Chancen sowohl in trendigen als auch in schwankenden Märkten zu nutzen.

Ob Sie ein Anfänger sind, der freihändig handeln möchte, oder ein fortgeschrittener Händler, der einen zuverlässigen Assistenten zur Verwaltung komplexer Ausführungsregeln benötigt - dieserEA ist Ihre komplette Handelslösung.





-Trade Assistant Order Manager Pro MT5 ist ein automatisiertes Tool, das speziell für das Paar XAUUSD/GOLD entwickelt wurde.

- Trade Assistant Order Manager Pro MT5 arbeitet mit allen Paaren und Silber aufgrund Ihrer Parameteranpassung.

- Trade Assistant Order Manager Pro MT5 wird der Handel auf der Grundlage der Analyse, die das Konzept der folgenden Trends Macht verwendet.

-Trends in Forex ist definiert als die allgemeine Richtung, in der sich der Preis eines Währungspaares bewegt. -Trends können aufwärts (bullish), abwärts (bearish), oder seitwärts (ranging) sein. -Pro Golden Long vor allem die Trades mit langen Trend zu verwalten.



Pro Golden Long EA kann Trends sehr gut identifizieren, die mit einem zuverlässigen Algorithmus entwickelt wird.

Kombinieren Sie zwischen Markttrends und Markt-Echtzeit-Trend Macht.

Instrument Spezifikationen Symbol: XAUUSD / GOLD /EURUSD / GBPUSD / SILBER / NZDCAD / AUDNZD /etc.

Zeitrahmen: 2H Standardkonfiguration



Denken Sie daran, dass der Bot auf dem Zeitrahmen arbeitet, den Sie eingestellt haben

für Daytrading verwenden Sie 2H, die beste Leistung.

für Scalping verwenden Sie Ihren bevorzugten Frame mit Ihrer individuellen Konfiguration.

Ich kann jederzeit mit Ratschlägen helfen, kontaktieren Sie mich einfach.

Konto Anforderungen

Typ: beliebig

Spreads: Niedriger Spread

Mindesteinlage: $200 für Aufträge 0.01 : 500 für Aufträge 0.02 : 1000 für > 0.02

Hebelwirkung: max. 1:200







Merkmale von Long Catcher EA Leicht zu bedienen mit einfacher Einstellung

Vollständig automatisiert

Starke und einfache Handelslogik

Hocheffektive Leistung des EA

Niedriger Drawdown bei korrektem Einsatz nicht im Spitzenpreis des Marktes.

Hoher Profit-Faktor

Keine gefährliche Strategie

Kein Hedging

Bestes Risikomanagement zum Schutz Ihres Fonds

Alle Funktionen enthalten mit besten und ausgewogenen Konfiguration und versteckt wie



TP / SL / Magic No / Bot Delay / Ordergröße / Ordersequenzierung

Alle Order Management Funktionen sind versteckt TP - SL - Magic No - Close all orders



Ihr Feedback wird groß sein, um die Zufriedenheit aller Benutzer zu erhalten



✅ Kernfunktionen

🔹 Multi-Logic Entry System (ADX + RSI + SMA + Heiken Ashi)

Der EA kombiniert mehrere professionelle Indikatoren, um schwache Einstiege zu eliminieren und nur Signale mit hoher Wahrscheinlichkeit auszuwählen:

ADX Trendstärke-Validierung

RSI 2-stufige Verhaltensfilterung

Mehrere SMA-Überlagerungen für die Trendrichtung

Heiken Ashi-Bestätigung für eine klarere Momentum-Erkennung

Multi-Timeframe ADX-Vergleich für höhere Genauigkeit

Dadurch wird sichergestellt, dass jeder Auftrag auf der Grundlage der tatsächlichen Trendstärke erteilt wird - und nicht auf der Grundlage zufälliger Störungen.

✅ Intelligente risikogeführte Handelsmaschine

🔸 Automatische Verlustabsicherung

Der EA überwacht jede Position und schließt Trades basierend auf:

Verlustzeitschwelle

Dynamischer gleitender Verlust

Gesamtkorbverlust

Sofortiger Notfall-Cut-Loss

Kein Handel darf über die sicheren Parameter hinaus offen bleiben.

🔸 Gewinnsperre & Rückgewinnungssystem

Sperrt automatisch Gewinne auf der Grundlage von:

Erhöhung des Eigenkapitals

Wachstum der Bilanz

Mehrstufige Gewinnziele (Mindest-, Standard-, Höchststufe)

Sobald das Gewinnziel erreicht ist, schließt der EA:

✔ Alle Trades

✔ Setzt den Handel für eine sichere Abkühlungsphase aus

✔ Schützt Gewinne und vermeidet Overtrading

✅ Adaptives Aussetzungssystem (Einzigartige Funktion)

Der Trade Assistant Order Manager Pro MT5 stoppt den Handel automatisch bei:

Hohe Aktiengewinne

Große schwankende Gewinne

Große schwebende Verluste

Täglicher Performance Cooldown

Dies verhindert ein Überhandeln in risikoreichen Phasen und unterstützt eine professionelle Handelsdisziplin.

✅ Flexible Einstiegsfilter

Der EA enthält mehrere Einstiegslogiken, die Sie aktivieren oder kombinieren können:

1. ADX Trend-basierte Eingänge

Kauft und verkauft nur, wenn der Trend stark ist.

2. ADX + RSI-Logik

Filtert schwache RSI-Zonen für stärkere direktionale Setups heraus.

3. ADX + SMA-Logik

Verwendet die SMA-Struktur zur Bestätigung der Marktausrichtung vor dem Einstieg.

4. Heiken Ashi Momentum Logik

Nutzt Umkehrkerzen, um neue Trendimpulse zu erkennen.

Sie entscheiden, wie aggressiv oder konservativ Ihre Strategie sein soll - einfache Umschalteingaben.

✅ Intelligentes Zeitmanagement

Der EA vermeidet den Handel in gefährlichen Stunden:

Benutzerdefinierte Zeit-Filter

Ausgeschlossene Marktzeiten

Zeitgesteuerte Abkühlung nach jeder Order

Dadurch wird der Handel während Zonen mit geringer Liquidität oder hoher Volatilität ausgeschlossen.

🔧 Benutzerfreundliche Eingaben

Magisches Zahlensystem

Take-Profit-/Stop-Loss-Verhalten

Zeitgesteuertes Zurücksetzen

Order-Abstand

Losgrößenbestimmung

Korbverlust-Limits

Candle-Lookup-Tiefe

Timer-Steuerung

Session-Filter

Jeder Parameter ist anpassbar, aber sofort einsatzbereit.

📈 Warum Trade Assistant Order Manager Pro MT5 wählen?

✔ Professionelle Handelslogik

✔ Fortgeschrittenes Geldmanagement

✔ Vollautomatische Ein- und Ausstiege

✔ Mehrschichtiger Risikoschutz

✔ Adaptiver Sicherheits-Cooldown

✔ Funktioniert bei allen Brokern, geringe Streuung empfohlen

✔ Ideal für Indizes, Gold und Forex-Majors

Dies ist nicht nur ein Roboter - esist ein disziplinierter Handelsassistent, der Ihre Aufträge wie ein professioneller Händler verwaltet.

🚀 Beste Anwendungsfälle

Scalp-Handel

Trend-Handel

Momentum-Einstiegssysteme

Risikokontrollierte Intraday-Setups

Automatisiertes Handelsmanagement

Intelligente Korbverwaltung

⚠️ Wichtige Hinweise

Verwendung auf ECN-Konten mit geringer Streuung

Empfohlenes Mindestguthaben: $100+

Standardeinstellungen optimiert für H2

Backtests können aufgrund der Tick-Qualität abweichen - verwenden Sie Forward-Tests für die Genauigkeit des niedrigsten Preises auf dem Markt

🎯 Fa zit

Trade Assistant Order Manager Pro MT5 bietet Ihnen ein komplettes intelligentes Handelsökosystem - präzise Eingänge, sichere Ausgänge, Gewinnsicherung und autonomes Risikomanagement.

Wenn Sie auf der Suche nach einem vollautomatischen System sind, das mitdenkt, bevor es handelt, Ihr Konto wie ein Profi schützt und sich live an das Marktverhalten anpasst...

👉 Dieser EA ist Ihr perfekter Handelspartner.



