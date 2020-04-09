Trade Assistant Order Manager Pro MT 5 es un sistema de trading automatizado de última generación diseñado para traders que buscan precisión, ejecución con riesgo controlado y un algoritmo inteligente capaz de adaptarse a las condiciones del mercado en tiempo real.

Construido utilizando una lógica avanzada de precio-acción, confirmación ADX/RSI multicapa y tecnología dinámica de suspensión de órdenes, este EA está diseñado para proteger su capital mientras captura oportunidades consistentes tanto en mercados de tendencia como de oscilación.

Si usted es un principiante en busca de manos libres de comercio o un operador avanzado que necesitan un asistente fiable para gestionar las reglas de ejecución compleja, esteEA es su solución completa de comercio.





-Trade Assistant Order Manager Pro MT5 es una herramienta automatizada diseñada específicamente para operar con el par XAUUSD/GOLD.

- Trade Assistant Order Manager Pro MT5 trabajando con todos los pares y plata debido a la personalización de sus parámetros .

- Trade Assistant Order Manager Pro MT5 negociará basado en el análisis que utiliza el concepto de poder seguir las tendencias .

-Tendencias En forex se define como la dirección general en la que el precio de un par de divisas se está moviendo. -Las tendencias pueden ser al alza (alcista), a la baja (bajista), o hacia los lados (que van). -Pro Golden Long principalmente para gestionar las operaciones con tendencia larga .



Pro Golden Long EA puede identificar las tendencias muy bien que se desarrolla utilizando un algoritmo fiable.

Combinar entre las tendencias del mercado y la tendencia del mercado en tiempo real el poder .

Especificaciones del instrumento Símbolo: XAUUSD / ORO /EURUSD / GBPUSD / PLATA / NZDCAD / AUDNZD /etc.

Marco temporal: 2H Configuración por defecto



Recuerde: el bot funcionará en el marco de tiempo que se aplica en

para el día de negociación uso 2H, el mejor rendimiento.

Para scalping utilizar su marco preferido con su configuración personalizada.

Puedo ayudar en cualquier momento con el asesoramiento, póngase en contacto conmigo.

Requisitos de la cuenta

Tipo: cualquiera

Spreads: Spread Bajo

Depósito Mínimo: $200 para órdenes 0.01 : 500 para órdenes 0.02 : 1000 para > 0.02

Apalancamiento 1:200 máx







Características de Long Catcher EA Fácil de usar con un ajuste sencillo

Totalmente automatizado

Lógica de trading fuerte y simple

Rendimiento altamente efectivo del EA

Drawdown bajo mientras se utiliza correctamente no en el precio superior del mercado.

Alto factor de ganancia

Ninguna estrategia peligrosa

Sin cobertura

Mejor gestión de riesgos para proteger su fondo

Todas las características incluidas con la mejor y equilibrada configuración y ocultos, tales como



TP / SL / Magic No / Bot Delay / tamaño de la orden / secuenciación de órdenes

Todas las funciones de gestión de pedidos están ocultos TP - SL - Magic No - Cerrar todas las órdenes



sus comentarios serán grandes para obtener la satisfacción de plagas para todos los usuarios



Características principales

🔹 Sistema de entrada multi-lógica (ADX + RSI + SMA + Heiken Ashi)

El EA combina múltiples indicadores profesionales para eliminar entradas débiles y seleccionar sólo señales de alta probabilidad:

Validación de la fuerza de la tendencia ADX

Filtrado de comportamiento de 2 niveles de RSI

Superposición de múltiples SMA para la dirección de la tendencia

Confirmación Heiken Ashi para una detección más clara del impulso

Comparación del ADX en múltiples marcos temporales para una mayor precisión

Esto asegura que cada orden se coloca sobre la base de la fuerza de la tendencia real, no el ruido aleatorio.

Motor de negociación inteligente con gestión de riesgos

🔸 Protección automática contra pérdidas

El EA monitoriza cada posición y cierra las operaciones basándose en:

Umbral de tiempo de pérdida

Pérdida flotante dinámica

Pérdida total de la cesta

Corte de pérdidas de emergencia instantáneo

No se permite que ninguna operación permanezca abierta más allá de los parámetros de seguridad.

🔸 Sistema de bloqueo y recuperación de beneficios

Bloquea automáticamente los beneficios en función de:

Aumento del patrimonio neto

Aumento del saldo

Objetivos de beneficios multinivel (mínimo, estándar, alto)

Una vez alcanzado el objetivo de beneficios, el EA:

✔ Cierra todas las operaciones

✔ Suspende las operaciones durante un periodo de enfriamiento seguro

✔ Protege las ganancias y evita el exceso de operaciones

Sistema de Suspensión Adaptativa (Característica Única)

Trade Assistant Order Manager Pro MT5 detiene automáticamente la negociación para:

Altas ganancias de capital

Grandes ganancias flotantes

Grandes pérdidas flotantes

Enfriamiento diario del rendimiento

De este modo se evitan las operaciones excesivas durante los periodos de alto riesgo y se fomenta una disciplina de negociación profesional.

Filtros de entrada flexibles

El EA incluye múltiples lógicas de entrada que puedes activar o combinar:

1. Entradas basadas en la tendencia ADX

Compra y vende sólo cuando la tendencia es fuerte.

2. Lógica ADX + RSI

Filtra las zonas débiles del RSI para obtener configuraciones direccionales más fuertes.

3. Lógica ADX + SMA

Utiliza la estructura SMA para confirmar la alineación del mercado antes de la entrada.

4. Heiken Ashi Lógica de Momento

Utiliza velas de inversión para detectar el nuevo impulso de la tendencia.

Usted decide lo agresiva o conservadora que debe ser su estrategia.

Gestión inteligente del tiempo

El EA evita operar en horas peligrosas:

Filtros horarios personalizados

Períodos de mercado excluidos

Enfriamiento temporizado después de cada orden

Esto elimina la negociación en zonas de baja liquidez o alta volatilidad.

🔧 Entradas fáciles de usar

Sistema de números mágicos

Comportamiento Take-Profit / Stop-Loss

Reinicio temporizado

Espaciado de órdenes

Tamaño del lote

Límites de pérdida de la cesta

Profundidad de búsqueda de velas

Control del temporizador

Filtros de sesión

Todos los parámetros son personalizables, pero están listos para funcionar desde el primer momento.

📈 ¿Por qué elegir Trade Assistant Order Manager Pro MT5?

✔ Lógica de negociación de nivel profesional

✔ Gestión avanzada del dinero

✔ Entradas y salidas totalmente automatizadas

✔ Protección contra riesgos de múltiples capas

✔ Enfriamiento de seguridad adaptable

✔ Funciona en todos los corredores, se recomienda un bajo spread

✔ Ideal para índices, oro y divisas principales.

Esto no es sólo un robot,es un asistente de trading disciplinado diseñado para gestionar sus órdenes como un trader profesional.

Los mejores casos de uso

Operaciones de scalping

Trading de tendencia

Sistemas de entrada de impulso

Configuraciones intradía de riesgo controlado

Gestión automatizada de operaciones

Gestión inteligente de cestas

⚠️ Notas importantes

Uso en cuentas ECN de bajo spread

Saldo mínimo recomendado: $100+

Ajustes por defecto optimizados para H2

Las pruebas retrospectivas pueden diferir debido a la calidad de los ticks; utilice las pruebas retrospectivas para obtener precisión a partir del precio más bajo del mercado.

🎯 Conclusión

Trade Assistant Order Manager Pro MT5 le ofrece un completo ecosistema de trading inteligente: entradas precisas, salidas seguras, bloqueo de beneficios y gestión autónoma del riesgo.

Si buscas un sistema totalmente automatizado que piense antes de operar, proteja tu cuenta como un profesional y se adapte en directo al comportamiento del mercado....

👉 Este EA es tu compañero de trading perfecto.



