Liquid Pours Xtreme

3.67

Liquid Pours Xtreme EA は、流動性パターンに基づいて取引を自動化するエキスパートアドバイザーであり、柔軟な設定が可能なリスク管理と高いカスタマイズ性を兼ね備えています

主な特徴

1. 流動性パターンとカスタマイズ可能な取引時間

  • 定時検出: ユーザーが設定した2つの時間帯（LiquidityHour1, LiquidityMin1 および LiquidityHour2, LiquidityMin2）で価格の動きを捉えます。
  • 取引シグナル: 流動性の変化に基づき、買いまたは売りのシグナルを生成します。「価格は必ず戻る」という前提に依存しません。

2. カスタマイズ可能なリスク管理

  • 自分に合わせた調整: ユーザー自身の好みに応じてリスクパラメーターを設定可能です。
  • 各取引の保護: すべての注文はストップロス（SL）とテイクプロフィット（TP）を伴い、予期せぬ市場変動によるリスクを抑えます。

3. 部分決済と自動ブレイクイーブン

  • 利益の最適化: 特定の利益水準に達した際に、戦略的なポイント（例：ポジションの50％および30％）で部分決済を行います。
  • 動的な管理: 市場の動向に応じ、ストップをエントリーポイント（ブレイクイーブン）に調整することで、獲得した利益の保護を図ります。

4. カスタマイズ可能な取引日

  • 完全な柔軟性: ユーザーは、月曜日から日曜日までの任意の取引日を選択でき、低ボラティリティまたは高ボラティリティの期間を回避することが可能です。

5. マーチンゲール戦略と無制限グリッドなし

  • 保守的な戦略: 損失後にロットサイズを指数的に増加させず、SLが設定されていないポジションを保持しないため、大きなドローダウンのリスクが低減されます。

6. MT5のあらゆる銘柄に対応

  • 多様性: メジャー通貨ペア、クロス通貨、金属、指数、暗号通貨など、単一の銘柄に限定されず、幅広い資産で利用できます。

利用上の推奨事項

  1. 推奨設定: 提供されたスクリーンショット（例：EURUSD M5、USDCAD M5 など）を参考に、推奨される設定を確認してください。
  2. リスク管理: EAではリスクの設定が可能ですが、取引ごとに慎重なリスクエクスポージャー（例：約1％）を採用することが推奨されます。
  3. 取引日の選択: 自身の取引スタイルに合わせ、または市場のクローズなど高ボラティリティの期間を避けるために取引日を調整してください。
  4. 十分な初期資金: 複数の銘柄で取引を行えるよう、例えば1,000米ドル以上の十分な資金を確保してください。
  5. デモ口座でのテスト: リアル取引に移行する前に、デモ口座や小さいロットでテストすることを推奨します。

Liquid Pours Xtreme EA を選ぶ理由

  • 資金の保護: すべての取引にSLおよびTPが設定されているため、市場の不利な動きから口座を守ります。
  • リスクの低減: マーチンゲール戦略や無制限グリッドを採用しないことで、大きなドローダウンの可能性を最小限に抑えます。
  • インテリジェントな自動化: 市場の状況に応じた部分決済や自動ブレイクイーブン調整を実行し、トレーダーの時間を節約します。
  • 簡単な設定: 直感的なパラメーター設定により、取引時間、リスクレベル、取引日を簡単にカスタマイズできます。

免責事項および注意事項

  • 本EAは取引管理の向上を目的としていますが、特定の結果を保証するものではありません。
  • 過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。
  • 定期的に口座の状況を確認し、市場状況に応じてリスク設定を調整することを推奨します。
  • EAのパフォーマンスは、ブローカーの流動性や選択した銘柄のボラティリティにより変動する可能性があります。

Liquid Pours Xtreme EA は、資金保護とリスク最適化に重点を置いた自動取引を求めるトレーダーに最適なツールです。その機能を活用して、より組織的で自分に合わせた取引アプローチを実現してください！

レビュー 7
Javier Zamora
34
Javier Zamora 2025.10.27 22:00 
 

yo soy usuario de esta herramienta ya casi un año y desde que empecé a trabajar con ella empezaron a llegar todos los resultados que algún día anhelamos al empezar en este mundo tan difícil como lo es el trading ya operando con ella varais cuentas fondeada se an logrado yo sin dudas le doy un 10 de 10

nachocarames
19
nachocarames 2025.02.22 20:03 
 

PoPey es un genio, además siempre comparte su conocimiento y ayuda a los demás a conseguir resultados , tiene estrategias buenas y muy buenas , pero siempre sigue buscando la perfección. Es un placer poder avanzar de la mano de un maestro como él

作者のその他のプロダクト
New Rate MT5
POPEY GROUP S.A.C.S.
エキスパート
ニューレートEA – 精密ブレイクアウト自動化 ニューレートEAは、規律ある精度で日々のブレイクアウト機会を捉えるために設計された完全自動化エキスパートアドバイザーです。 1日1回のみ取引を行い、定義された日中のレンジをロックし、正確なブレイクアウトポイントで執行します。再エントリーなし、オーバートレードなし、感情なし。 実績あるオープニングレンジブレイクアウト（ORB）概念を基盤とし、クリーンな執行、厳格なリスク管理、多様な設定オプションを統合。あらゆるMT5銘柄に対応しますが、特にXAUUSDやその他の高ボラティリティ資産で真価を発揮します。 主な特徴 1日1トレード – 集中した規律 New Rate EAは当日のブレイクアウト水準を特定し、単一のトレードを実行します。この「ワンアンドダン」ロジックはノイズを低減し、資本を保全し、日々のパフォーマンスに一貫性をもたらします。 スマートレンジ検出 選択したセッションと時間枠の最初の N 本のローソク足を用いて初期市場レンジを自動定義し、ブレイクアウト水準（高値/安値）に正確に指値注文を配置します。 取引が発動すると、反対注文は即時キ
FluxMA Pro
POPEY GROUP S.A.C.S.
エキスパート
FluxMA – Moving Average Expert Advisor with Professional Risk Management FluxMA is a simple, clean, and robust Expert Advisor (EA) based on price crossovers with a configurable moving average. It's designed for traders who want a transparent system, without martingale or grids, and with serious risk management based on a percentage of the balance or equity. It's not a "black box": you know exactly when it enters, where it places the Stop Loss (SL) and Take Profit (TP), and how much it risks
FREE
Javier Zamora
34
Javier Zamora 2025.10.27 22:00 
 

yo soy usuario de esta herramienta ya casi un año y desde que empecé a trabajar con ella empezaron a llegar todos los resultados que algún día anhelamos al empezar en este mundo tan difícil como lo es el trading ya operando con ella varais cuentas fondeada se an logrado yo sin dudas le doy un 10 de 10

MARCELAMONDINO
39
MARCELAMONDINO 2025.10.27 21:12 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Ignacio Espinoza
23
Ignacio Espinoza 2025.10.09 21:37 
 

Compré el EA (Asesor Experto) para trading ofrecida por esta empresa con la promesa de buenos resultados y rentabilidad. Sin embargo, después de usarla me encontré con varios problemas importantes que no fueron informados antes de la compra: La EA solo funciona en ciertos brokers que ellos eligen, algo que no se menciona claramente al inicio. Esto limita totalmente la libertad del usuario y genera desconfianza sobre la transparencia del sistema. No ofrecen soporte postventa ni seguimiento, a pesar de que uno paga por el servicio. Una vez realizada la compra, la comunicación con el equipo es prácticamente nula. No responden dudas ni ayudan a optimizar el funcionamiento del robot. En resumen, me siento decepcionado. La experiencia no corresponde a lo que prometen en su publicidad. Comparto esto para que otros usuarios no caigan en lo mismo, y ojalá la empresa mejore la transparencia y la atención a sus clientes.

POPEY GROUP S.A.C.S.
937
開発者からの返信 Richard Cajo 2025.10.15 01:55
nachocarames
19
nachocarames 2025.02.22 20:03 
 

PoPey es un genio, además siempre comparte su conocimiento y ayuda a los demás a conseguir resultados , tiene estrategias buenas y muy buenas , pero siempre sigue buscando la perfección. Es un placer poder avanzar de la mano de un maestro como él

POPEY GROUP S.A.C.S.
937
開発者からの返信 Richard Cajo 2025.03.15 03:44
¡Gracias por tus palabras! Nos alegra saber que nuestros esfuerzos te ayudan a alcanzar tus metas.
Tomasomil157
19
Tomasomil157 2025.02.19 18:13 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

POPEY GROUP S.A.C.S.
937
開発者からの返信 Richard Cajo 2025.03.15 03:45
¡Agradecemos tu reseña y tus 5 estrellas! Seguiremos mejorando para darte lo mejor.
Maria Lascurain
45
Maria Lascurain 2025.02.19 16:57 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

POPEY GROUP S.A.C.S.
937
開発者からの返信 Richard Cajo 2025.03.15 03:45
Thank you for your feedback! We appreciate your trust and will keep innovating.
gusodp51
19
gusodp51 2025.02.19 16:55 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

POPEY GROUP S.A.C.S.
937
開発者からの返信 Richard Cajo 2025.03.15 03:45
¡Gracias por recomendarlo! Es un gusto saber que te brinda seguridad y tranquilidad en tus operaciones.
