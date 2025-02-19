Liquid Pours Xtreme EA é um Assessor Especializado que automatiza as operações com base em padrões de liquidez, combinando uma gestão de risco configurável com grande flexibilidade nos ajustes.

Principais Características

1. Padrões de Liquidez e Horários de Operação Personalizáveis

Detecção Programada: Captura a ação do preço em dois intervalos de tempo definidos pelo usuário (LiquidityHour1, LiquidityMin1 e LiquidityHour2, LiquidityMin2).

Captura a ação do preço em dois intervalos de tempo definidos pelo usuário (LiquidityHour1, LiquidityMin1 e LiquidityHour2, LiquidityMin2). Sinais de Operação: Gera sinais de compra ou venda com base na variação da liquidez em momentos-chave, sem depender da premissa de que “o preço sempre retorna”.

2. Gestão de Risco Configurável

Controle Sob Medida: Permite configurar os parâmetros de risco conforme as suas preferências pessoais.

Permite configurar os parâmetros de risco conforme as suas preferências pessoais. Proteção em Cada Operação: Todas as ordens são executadas com Stop Loss (SL) e Take Profit (TP), limitando a exposição a movimentos inesperados do mercado.

3. Fechamento Parcial e Breakeven Automático

Otimização dos Lucros: Realiza fechamentos parciais em pontos estratégicos (por exemplo, 50% e 30% da posição) ao atingir determinados níveis de lucro.

Realiza fechamentos parciais em pontos estratégicos (por exemplo, 50% e 30% da posição) ao atingir determinados níveis de lucro. Gestão Dinâmica: Ajusta o stop para o ponto de equilíbrio (breakeven) quando o movimento do mercado o justifica, ajudando a preservar os ganhos acumulados.

4. Dias de Operação Personalizáveis

Total Flexibilidade: Permite escolher os dias da semana (de segunda a domingo) para operar, possibilitando evitar períodos de baixa ou alta volatilidade.

5. Sem Martingale e Grids Ilimitados

Estratégia Conservadora: Não aumenta o tamanho dos lotes exponencialmente após uma perda e não mantém posições sem um SL definido, reduzindo o risco de perdas significativas.

6. Compatível com Qualquer Símbolo no MT5

Versatilidade: Funciona em pares principais, cruzados, metais, índices, criptomoedas, entre outros, sem se limitar a um único ativo.

Recomendações de Uso

Configuração Recomendada: Confira as capturas de tela fornecidas (por exemplo, EURUSD M5, USDCAD M5, etc.) para explorar as configurações sugeridas. Gestão de Risco: Embora o EA permita configurar o risco, é aconselhável adotar níveis prudentes de exposição (por exemplo, cerca de 1% por operação). Seleção dos Dias de Operação: Ajuste os dias de operação conforme seu estilo ou para evitar períodos de alta volatilidade, como fechamentos de mercado. Capital Inicial Adequado: Certifique-se de dispor de capital suficiente para operar em vários ativos, por exemplo, a partir de 1.000 USD. Teste em Conta Demo: Recomenda-se testar o EA em uma conta demo ou com lotes reduzidos antes de operá-lo em ambiente real.

Por Que Escolher o Liquid Pours Xtreme EA?

Proteção do Capital: Com SL e TP em cada operação, sua conta fica menos exposta a movimentos adversos do mercado.

Com SL e TP em cada operação, sua conta fica menos exposta a movimentos adversos do mercado. Redução de Riscos: Ao não empregar estratégias de Martingale nem grids ilimitados, a probabilidade de grandes perdas é minimizada.

Ao não empregar estratégias de Martingale nem grids ilimitados, a probabilidade de grandes perdas é minimizada. Automatização Inteligente: Realiza fechamentos parciais e ajustes automáticos de breakeven conforme a evolução do mercado, poupando tempo do trader.

Realiza fechamentos parciais e ajustes automáticos de breakeven conforme a evolução do mercado, poupando tempo do trader. Configuração Simples: Parâmetros intuitivos permitem personalizar horários, níveis de risco e dias de operação de forma rápida e fácil.

Avisos e Observações

Este EA foi desenvolvido para aprimorar a gestão das operações, mas não garante resultados específicos.

Desempenhos passados não são indicativos de resultados futuros.

É recomendado monitorar a conta e ajustar os parâmetros de risco de acordo com as condições do mercado.

O desempenho do EA pode variar conforme a liquidez do broker e a volatilidade do ativo selecionado.

Liquid Pours Xtreme EA é a ferramenta ideal para quem deseja automatizar suas operações com foco na proteção do capital e na otimização do risco. Explore seus recursos e descubra uma forma mais organizada e personalizada de operar!