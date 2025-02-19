Liquid Pours Xtreme

3.67

Liquid Pours Xtreme EA é um Assessor Especializado que automatiza as operações com base em padrões de liquidez, combinando uma gestão de risco configurável com grande flexibilidade nos ajustes.

Principais Características

1. Padrões de Liquidez e Horários de Operação Personalizáveis

  • Detecção Programada: Captura a ação do preço em dois intervalos de tempo definidos pelo usuário (LiquidityHour1, LiquidityMin1 e LiquidityHour2, LiquidityMin2).
  • Sinais de Operação: Gera sinais de compra ou venda com base na variação da liquidez em momentos-chave, sem depender da premissa de que “o preço sempre retorna”.

2. Gestão de Risco Configurável

  • Controle Sob Medida: Permite configurar os parâmetros de risco conforme as suas preferências pessoais.
  • Proteção em Cada Operação: Todas as ordens são executadas com Stop Loss (SL) e Take Profit (TP), limitando a exposição a movimentos inesperados do mercado.

3. Fechamento Parcial e Breakeven Automático

  • Otimização dos Lucros: Realiza fechamentos parciais em pontos estratégicos (por exemplo, 50% e 30% da posição) ao atingir determinados níveis de lucro.
  • Gestão Dinâmica: Ajusta o stop para o ponto de equilíbrio (breakeven) quando o movimento do mercado o justifica, ajudando a preservar os ganhos acumulados.

4. Dias de Operação Personalizáveis

  • Total Flexibilidade: Permite escolher os dias da semana (de segunda a domingo) para operar, possibilitando evitar períodos de baixa ou alta volatilidade.

5. Sem Martingale e Grids Ilimitados

  • Estratégia Conservadora: Não aumenta o tamanho dos lotes exponencialmente após uma perda e não mantém posições sem um SL definido, reduzindo o risco de perdas significativas.

6. Compatível com Qualquer Símbolo no MT5

  • Versatilidade: Funciona em pares principais, cruzados, metais, índices, criptomoedas, entre outros, sem se limitar a um único ativo.

Recomendações de Uso

  1. Configuração Recomendada: Confira as capturas de tela fornecidas (por exemplo, EURUSD M5, USDCAD M5, etc.) para explorar as configurações sugeridas.
  2. Gestão de Risco: Embora o EA permita configurar o risco, é aconselhável adotar níveis prudentes de exposição (por exemplo, cerca de 1% por operação).
  3. Seleção dos Dias de Operação: Ajuste os dias de operação conforme seu estilo ou para evitar períodos de alta volatilidade, como fechamentos de mercado.
  4. Capital Inicial Adequado: Certifique-se de dispor de capital suficiente para operar em vários ativos, por exemplo, a partir de 1.000 USD.
  5. Teste em Conta Demo: Recomenda-se testar o EA em uma conta demo ou com lotes reduzidos antes de operá-lo em ambiente real.

Por Que Escolher o Liquid Pours Xtreme EA?

  • Proteção do Capital: Com SL e TP em cada operação, sua conta fica menos exposta a movimentos adversos do mercado.
  • Redução de Riscos: Ao não empregar estratégias de Martingale nem grids ilimitados, a probabilidade de grandes perdas é minimizada.
  • Automatização Inteligente: Realiza fechamentos parciais e ajustes automáticos de breakeven conforme a evolução do mercado, poupando tempo do trader.
  • Configuração Simples: Parâmetros intuitivos permitem personalizar horários, níveis de risco e dias de operação de forma rápida e fácil.

Avisos e Observações

  • Este EA foi desenvolvido para aprimorar a gestão das operações, mas não garante resultados específicos.
  • Desempenhos passados não são indicativos de resultados futuros.
  • É recomendado monitorar a conta e ajustar os parâmetros de risco de acordo com as condições do mercado.
  • O desempenho do EA pode variar conforme a liquidez do broker e a volatilidade do ativo selecionado.

Liquid Pours Xtreme EA é a ferramenta ideal para quem deseja automatizar suas operações com foco na proteção do capital e na otimização do risco. Explore seus recursos e descubra uma forma mais organizada e personalizada de operar!

Comentários 7
Javier Zamora
34
Javier Zamora 2025.10.27 22:00 
 

yo soy usuario de esta herramienta ya casi un año y desde que empecé a trabajar con ella empezaron a llegar todos los resultados que algún día anhelamos al empezar en este mundo tan difícil como lo es el trading ya operando con ella varais cuentas fondeada se an logrado yo sin dudas le doy un 10 de 10

nachocarames
19
nachocarames 2025.02.22 20:03 
 

PoPey es un genio, además siempre comparte su conocimiento y ayuda a los demás a conseguir resultados , tiene estrategias buenas y muy buenas , pero siempre sigue buscando la perfección. Es un placer poder avanzar de la mano de un maestro como él

