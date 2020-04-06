FluxMA Pro

FluxMA - Moving Average Expert Advisor mit professionellem Risikomanagement





FluxMA ist ein einfacher, sauberer und robuster Expert Advisor (EA), der auf Preis-Crossovers mit einem konfigurierbaren gleitenden Durchschnitt basiert.





Er wurde für Trader entwickelt, die ein transparentes System ohne Martingale oder Grids und mit einem seriösen Risikomanagement auf Basis eines Prozentsatzes des Saldos oder des Eigenkapitals wünschen.





Es ist keine "Black Box": Sie wissen genau, wann es einsteigt, wo es den Stop Loss (SL) und den Take Profit (TP) platziert und wie hoch das Risiko bei jedem Handel ist.





Grundlegende Logik der Strategie





Der EA berechnet einen gleitenden Durchschnitt auf der Grundlage des Schlusskurses.





Wenn der Kerzenschluss den gleitenden Durchschnitt nach oben durchbricht → Kaufsignal.





Wenn der Kerzenschluss den gleitenden Durchschnitt nach unten durchbricht → Verkaufssignal.





Die Orders werden zu Beginn der nächsten Kerze ausgeführt (kein Repaint oder versteckte Intra-Bar-Signale).





Es gibt immer maximal einen offenen Handel pro Symbol (kein Pyramiding).





Hauptmerkmale





✅ Konfigurierbarer gleitender Durchschnittstyp: SMA, EMA, WMA oder RMA.





✅ Vollständig einstellbare Periode des gleitenden Durchschnitts.





✅ Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) in Ticks: Sie können den Abstand an das Instrument anpassen (XAUUSD, Indizes, Forex, etc.).





✅ Universelles Risikomanagement in Prozent (%):





Risiko auf Basis des Saldos oder des Eigenkapitals.





Der EA berechnet das Volumen automatisch so, dass der Verlust bei Erreichen des SL in der Nähe des konfigurierten Prozentsatzes liegt.





✅ Zeitfilter mit Start-/Endzeit und Minute (kompatibel mit Bereichen, die über Mitternacht hinausgehen).





✅ Filter nach Wochentagen: Sie können Montag-Sonntag aktivieren/deaktivieren.





✅ Richtungsfilter:





Nur kaufen





Nur Verkaufen





Beide Richtungen





✅ Option "Ein Handel pro Tag": Nach dem ersten Handel des Tages werden alle anderen Signale ignoriert.





✅ Kein Martingal, kein Raster, kein ungewöhnliches Hedging: 1 sauberer Einstieg → 1 definiertes Stop-Loss/Take-Profit-Niveau.





✅ Kompatibel mit Live-, Demo- und Prop-Firm-Konten, vorausgesetzt, sie entsprechen der Losgröße und den Margin-Anforderungen des Symbols.





Hauptparameter (Eingaben)





Typ des gleitenden Durchschnitts (SMA / EMA / WMA / RMA)





Periode des gleitenden Durchschnitts





Stop Loss (Ticks)





Gewinnmitnahme (Ticks)





Zeitfilter verwenden (ja/nein)





Startzeit (Stunde und Minute)





Endzeit (Stunde und Minute)





Wochentagsfilter verwenden (ja/nein)





Montag...Sonntag handeln (boolesch)





Handelsrichtung (nur Kauf / nur Verkauf / beide)





Ein Trade pro Tag (ja/nein)





Risikoprozentsatz pro Handel





Basierend auf Saldo oder Eigenkapital





Nutzungsempfehlungen





Zeitrahmen: Der EA funktioniert auf jedem Zeitrahmen; der Zeitrahmen des Charts wird für die Berechnungen verwendet.

Testen Sie ihn zunächst auf M5, M15 oder M30, je nach Instrument.





Symbole: Entwickelt, um mit Forex-Paaren, Metallen (wie XAUUSD), Indizes und anderen CFDs zu arbeiten. Passen Sie die SL/TP-Ticks und den Risikoprozentsatz immer an das Instrument und die Regeln Ihres Brokers oder Finanzierungskontos an.





Backtesting und Optimierung:





Führen Sie historische Tests für das Symbol und den Zeitrahmen durch, in dem Sie es verwenden möchten.





Sie können Folgendes optimieren: Zeitraum des gleitenden Durchschnitts, SL/TP in Ticks, Handelszeiten, Handelstage und Richtung.





Risiko: FluxMA übernimmt keine Garantie für Gewinne oder zukünftige Ergebnisse. Es handelt sich um ein Ausführungsinstrument; der Benutzer ist für das Risikomanagement und die Auswahl der Parameter verantwortlich.





Wichtig





Der EA eröffnet keine Trades, wenn:





Das zulässige Mindestvolumen für das Symbol höher ist als das durch den Risikoprozentsatz berechnete Volumen.





Die verfügbare Marge reicht nicht für die resultierende Losgröße aus.





In diesen Fällen werden Sie Meldungen im Journal sehen, aber Ihr Konto ist keinem zusätzlichen Risiko ausgesetzt.