Liquid Pours Xtreme
Liquid Pours Xtreme EA; likidite desenlerine dayalı olarak ticareti otomatikleştiren, yapılandırılabilir risk yönetimi ve yüksek esneklik sunan bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor).
Temel Özellikler
1. Likidite Desenleri ve Özelleştirilebilir İşlem Saatleri
- Planlı Tespit: Kullanıcı tarafından belirlenen iki zaman diliminde (LiquidityHour1, LiquidityMin1 ve LiquidityHour2, LiquidityMin2) fiyat hareketlerini yakalar.
- İşlem Sinyalleri: Anahtar anlarda likiditedeki değişikliklere göre alış veya satış sinyalleri üretir; “fiyatın her zaman geri döneceği” varsayımına bağlı kalmaz.
2. Yapılandırılabilir Risk Yönetimi
- Kişiye Özel Ayarlar: Kişisel tercihlerinize göre risk parametrelerini ayarlamanıza olanak tanır.
- Her İşlemde Koruma: Her işlem, Stop Loss (SL) ve Take Profit (TP) ile açılarak, beklenmedik piyasa hareketlerinden kaynaklanabilecek riski sınırlar.
3. Kısmi Kapatmalar ve Otomatik Breakeven
- Kar Optimizasyonu: Belirli kar seviyelerine ulaşıldığında (örneğin, pozisyonun %50 ve %30’unda) stratejik noktalarda kısmi pozisyon kapatmaları gerçekleştirir.
- Dinamik Yönetim: Piyasa hareketi uygun olduğunda, SL’yi giriş fiyatına (breakeven) ayarlayarak, elde edilen kazançların korunmasına yardımcı olur.
4. Özelleştirilebilir İşlem Günleri
- Tam Esneklik: Haftanın istediğiniz günlerini (Pazartesi’den Pazar’a) seçerek işlem yapmanıza olanak tanır, böylece düşük veya yüksek volatilite dönemlerinden kaçınabilirsiniz.
5. Martingale Stratejisi ve Sınırsız Grid Kullanılmıyor
- Tutucu Strateji: Bir kayıptan sonra pozisyon büyüklüğünü üssel olarak artırmaz ve tanımlı bir SL olmadan pozisyon tutmaz; bu sayede önemli geri çekilme (drawdown) riskini azaltır.
6. MT5’in Tüm Sembol ve Enstrümanlarıyla Uyumluluk
- Çok Yönlülük: Ana para çiftleri, çapraz çiftler, metaller, endeksler, kripto paralar ve daha fazlasıyla çalışır; tek bir enstrümana bağlı kalmaz.
Kullanım Önerileri
- Önerilen Konfigürasyon: Sağlanan ekran görüntülerine (örneğin, EURUSD M5, USDCAD M5 vb.) bakarak önerilen ayarları keşfedin.
- Risk Yönetimi: EA risk ayarlarını yapılandırmanıza izin verse de, işlem başına yaklaşık %1 gibi makul risk seviyeleri benimsemeniz önerilir.
- İşlem Günlerinin Seçimi: İşlem günlerini ticaret tarzınıza uygun olarak ayarlayın veya piyasa kapanışları gibi yüksek volatilite dönemlerinden kaçının.
- Yeterli Başlangıç Sermayesi: Birden fazla enstrümanda işlem yapabilmek için örneğin 1.000 USD ve üzeri yeterli sermayeye sahip olun.
- Demo Hesap Testi: Gerçek ticarete geçmeden önce EA’yı demo hesapta veya küçük pozisyonlarla test etmeniz tavsiye edilir.
Neden Liquid Pours Xtreme EA’yı Seçmelisiniz?
- Sermaye Koruması: Her işlemde SL ve TP kullanılması, hesabınızın olumsuz piyasa hareketlerine karşı korunmasına yardımcı olur.
- Risk Azaltma: Martingale stratejisi ve sınırsız grid kullanımının olmaması, önemli kayıpların (drawdown) yaşanma olasılığını minimize eder.
- Akıllı Otomasyon: Piyasa dinamiklerine göre kısmi kapanmalar ve otomatik breakeven ayarlamaları yaparak zaman kazandırır.
- Kolay Konfigürasyon: Sezgisel parametre ayarları, işlem saatleri, risk seviyeleri ve işlem günlerini ticaret tarzınıza göre kolayca özelleştirmenizi sağlar.
Feragatname ve Uyarılar
- Bu EA, ticaret yönetimini geliştirmek amacıyla tasarlanmıştır ancak belirli sonuçları garanti etmez.
- Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
- Hesabınızı düzenli olarak kontrol etmeniz ve risk ayarlarınızı piyasa koşullarına göre uyarlamanız önerilir.
- EA’nın performansı, brokerin likiditesi ve seçilen enstrümanın volatilitesine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
Liquid Pours Xtreme EA, sermaye koruması ve risk optimizasyonuna odaklanan otomatik ticaret arayışında olan yatırımcılar için ideal bir araçtır. Özelliklerini keşfedin ve daha yapılandırılmış, kişiselleştirilmiş bir ticaret yaklaşımını deneyimleyin!
PoPey es un genio, además siempre comparte su conocimiento y ayuda a los demás a conseguir resultados , tiene estrategias buenas y muy buenas , pero siempre sigue buscando la perfección. Es un placer poder avanzar de la mano de un maestro como él