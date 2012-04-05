XAU Sentinel

XAU Sentinel - Zwei-Faktor-Strategie basierend auf Level Breakdown und Momentum-Bestätigung

Der Expert Advisor ist ein vollautomatisches Handelssystem, dessen Logik auf der Synergie von zwei unabhängigen Signalmodulen beruht. Der Roboter analysiert die Marktstruktur in Echtzeit und nutzt eine Kombination aus Kursniveaus und dynamischen Indikatoren, um Fehleinstiege herauszufiltern.


Betriebslogik (Signale):
Der Algorithmus entscheidet nur dann, eine Position einzugehen, wenn zwei Signale gleichzeitig oder nacheinander bestätigt werden:

Signal A (Trend/Niveau): Identifizierung wichtiger Unterstützungs-/Widerstandszonen oder Bestimmung der Richtung des globalen Trends.
Signal B (Momentum/Bestätigung): Filterung des Einstiegs unter Verwendung von Oszillatoren oder Volatilität, um den optimalen Umkehr- oder Fortsetzungspunkt zu bestimmen.

Hauptvorteile:

Keine gefährlichen Techniken: Die Strategie verwendet keine Martingale, kein Grid und keine Verlustbegrenzung. Jeder Handel ist durch einen festen Stop Loss geschützt.
Adaptiver Algorithmus: Die Signalparameter werden automatisch an die aktuelle Marktvolatilität angepasst.
Risikomanagement: Die eingebaute Geldverwaltungseinheit ermöglicht es Ihnen, mit einem festen Lot oder einem Prozentsatz des Guthabens zu handeln.

Technische Spezifikationen:

Working Timeframe: [ H1 oder M15]
Empfohlene Paare: XAUUSD, jede Volatilität, Indizes
Mindesteinlage: 300 $
Ausführungsart: Geeignet für Konten mit niedrigem Spread (ECN/Raw).

Parameter:

Magic Number: Eindeutige Kennung der Trades.
Lot Size: Feste Lotgröße für den Handel.
Risk Percent: Prozentualer Anteil des Risikos pro Trade am Saldo.
Signal 1 Sensitivity: Einstellung der Sensitivität des ersten Signals.
Signal 2 Period: Zeitraum der Filterung des zweiten Signals.
Stop Loss / Take Profit: Einstellungen der Gewinn- und Verlustfixierungsniveaus.

Installationsempfehlungen:
Für die korrekte Arbeit des Expert Advisors wird empfohlen, einen VPS-Server mit minimaler Verzögerung zum Server des Brokers zu verwenden. Bevor Sie den Expert Advisor auf einem realen Konto verwenden, sollten Sie ihn auf einem Demokonto oder im Strategietester mit 99%iger Qualität der Kurse testen.

