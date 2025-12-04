🔥 Gold Scalping Machine Pro - XAUUSD Smart Recovery EA

Gold Scalping Machine Pro ist ein vollautomatischer XAUUSD Scalping Expert Advisor, der mit einem Last-Trade Recovery Averaging System ausgestattet ist. Es zielt auf schnelle, konsistente Gewinne mit intelligenter Drawdown-Kontrolle.

Im Gegensatz zu riskanten Martingale-Systemen eröffnet dieser EA nur dann neue Trades, wenn der letzte Trade einen kontrollierten Drawdown erreicht hat, was ihn für den langfristigen Handel intelligenter und sicherer macht.

Gold Expert Pro ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der ausschließlich für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde.

Er verwendet eine einfache, schnelle und sichere Logik, die sich auf konsistente kleine Gewinne konzentriert und gleichzeitig das Handelskonto durch einen integrierten Eigenkapitalschutz schützt.





Dieser EA ist für Stabilität, Sicherheit und langfristige Nutzung optimiert. Er eignet sich sowohl für Anfänger als auch für professionelle Trader, die einen freihändigen Goldhandel mit kontrolliertem Risiko wünschen.





✅ Hauptmerkmale:

✔ Vollautomatischer Handel

✔ Nur XAUUSD - speziell für Gold optimiert

✔ Ausschließliche BUY-Strategie für eine sichere Richtungsvorgabe

✔ Take Profit und Stop Loss mit festem Geldbetrag

✔ Automatischer Schutz vor Aktienverlusten

✔ Verwendet Broker-Minimum-Lot für Sicherheit

✔ Keine Martingale

✔ Kein gefährliches Raster

✔ Kein Overtrading

✔ Marktsicheres Risikokontrollsystem

✔ Funktioniert bei jedem Broker mit XAUUSD

✔ Funktioniert auf jedem Zeitrahmen (empfohlen M5 - M15)

✔ Keine Indikatoren erforderlich

✔ Geringe CPU- und RAM-Auslastung





✅ Wie die Strategie funktioniert:

- Der EA eröffnet automatisch einen BUY-Handel auf XAUUSD.

- Jeder Handel wird mit einem festen Geldbetrag (Take Profit) in USD geschlossen.

- Erreicht der Handel einen festgesetzten Stop Loss in USD, wird er automatisch geschlossen.

- Wenn kein Handel besteht, wird automatisch ein neuer Handel eröffnet.

- Wenn der Gesamtverlust des Kontos den maximal zulässigen Prozentsatz des Eigenkapitals erreicht, werden alle Geschäfte geschlossen und der Handel gestoppt, um das Konto zu schützen.





✅ Risikomanagement:

- Geldbasierte Gewinnmitnahme und Stop Loss

- Schutz des Kontokapitals

- Broker-Minimum-Lot-Nutzung

- Automatische Margin-Prüfung vor Handelsausführung





✅ Empfohlene Einstellungen:

✔ Zeitrahmen: M5 oder M15

✔ Kontotyp: Beliebig (Standard / ECN / Raw)

✔ Mindestguthaben: Abhängig von den Broker-Konditionen

✔ Empfohlener Leverage: 1:100 oder höher





✅ Geeignet für:

- Einsteiger

- Benutzer von automatisiertem Handel

- XAUUSD-Skalierer

- Freihändige Händler

- Vorbereitung auf die Bewertung von Prop-Firmen





⚠ Wichtiger Hinweis:

Der Goldhandel ist mit Risiken verbunden. Dieser EA verwendet Risikokontrolle, aber Verluste sind unter volatilen Marktbedingungen dennoch möglich. Testen Sie ihn immer auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.





⚠ Es wird keine Gewinngarantie gegeben. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.



