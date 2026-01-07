(XAUUSD - M5-Zeitrahmen)

Golden Gap Zone Erholung EA

Golden Gap Zone Recovery EA ist ein professionelles automatisches Handelssystem, das für MetaTrader 5 entwickelt wurde, um Gold gegen den US-Dollar (XAUUSD) ausschließlich auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen (M5) zu handeln.

Der Expert Advisor basiert auf der Erkennung von Preislücken und einer Wiederholungslogik, kombiniert mit einer Trendbestätigung für mehrere Zeitrahmen und einem stufenbasierten Erholungssystem (Multiplikator), um ungünstige Marktbewegungen zu bewältigen.

🔹 So funktioniert die Strategie

Erkennt bullische und bearische Kurslücken auf dem Chart Wartet auf einen erneuten Test des Gap-Bereichs durch den Preis Bestätigt die Handelsrichtung anhand des SMA (100) auf: M30

M15

M1 Eröffnet den ersten Handel mit einer festen Losgröße Wenn sich der Preis gegen die Position bewegt, aktiviert der EA ein Erholungsgitter-System unter Verwendung von Pending Stop-Orders mit Lot-Multiplikation Alle Trades werden automatisch verwaltet, bis die Gewinnbedingungen erfüllt sind.

⚙️ Geldverwaltung

Empfohlenes Mindestguthaben: $1.000

Anfängliche Losgröße: 0.01

Lot-Modus: Festes Lot oder optionales Auto-Lot basierend auf dem Kontostand

Rückgewinnungsmethode: Multiplikator / Raster (Martingal-Stil)

Schrittweite: Einstellbar (Standard 300 Punkte)

Die automatische Losberechnung ist optional. Der Handel mit festen Lots wird vollständig unterstützt und für eine stabile Risikokontrolle empfohlen.

⏰ Handelsfilter und Sicherheitsfunktionen

Trades nur während der benutzerdefinierten Handelszeiten

Maximaler Spread-Filter zur Vermeidung kostspieliger Einträge

Erweiterter Nachrichtenfilter unter Verwendung des MQL5-Wirtschaftskalenders Sperrt den Handel vor und nach wichtigen Nachrichten Optionale Filterung von Nachrichten mit mittlerer Auswirkung

Magic Number-Schutz zum Isolieren von EA-Trades

📊 Visuelle & Kontrollfunktionen

Automatische Gap-Pfeile , die im Chart angezeigt werden

Informatives On-Chart-Handelsfenster

Echtzeit-Anzeige von: Kontostand und Eigenkapital Offener Gewinn Tägliche, wöchentliche und monatliche Ergebnisse Spread und maximaler Drawdown

Saubere und vollautomatische Auftragsverwaltung

⚠️ Risiko-Offenlegung

Dieser Expert Advisor verwendet ein Recovery-/Multiplier-Handelssystem, das die Losgröße erhöht, wenn sich der Markt gegen offene Positionen bewegt.

Dieser Ansatz kann zwar die Verlustwiederherstellung beschleunigen, erhöht aber auch das Handelsrisiko erheblich.

⚠️ Wichtiger Hinweis:

Dieser EA ist nicht für kleine Konten geeignet .

Verwenden Sie immer die empfohlene Balance und Lotgröße

Es wird dringend empfohlen, den EA vor dem Live-Handel auf einem Demokonto zu testen .

Kontinuierliche Überwachung wird empfohlen

🧪 Empfohlene Einstellungen zum Testen

Plattform: MetaTrader 5

Symbol: XAUUSD

Zeitrahmen: M5

Konto-Typ: Demo / ECN

Ersteinzahlung: $1.000

Anfangslos: 0.01

Hebelwirkung: 1:100 oder höher

✅ Benutzungsregeln