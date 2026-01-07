Golden Gap Zone Recovery
- Experten
- Samir Arman
- Version: 1.2
- Aktivierungen: 5
(XAUUSD - M5-Zeitrahmen)
Golden Gap Zone Recovery EA ist ein professionelles automatisches Handelssystem, das für MetaTrader 5 entwickelt wurde, um Gold gegen den US-Dollar (XAUUSD) ausschließlich auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen (M5) zu handeln.
Der Expert Advisor basiert auf der Erkennung von Preislücken und einer Wiederholungslogik, kombiniert mit einer Trendbestätigung für mehrere Zeitrahmen und einem stufenbasierten Erholungssystem (Multiplikator), um ungünstige Marktbewegungen zu bewältigen.
🔹 So funktioniert die Strategie
-
Erkennt bullische und bearische Kurslücken auf dem Chart
-
Wartet auf einen erneuten Test des Gap-Bereichs durch den Preis
-
Bestätigt die Handelsrichtung anhand des SMA (100) auf:
-
M30
-
M15
-
M1
-
-
Eröffnet den ersten Handel mit einer festen Losgröße
-
Wenn sich der Preis gegen die Position bewegt, aktiviert der EA ein Erholungsgitter-System unter Verwendung von Pending Stop-Orders mit Lot-Multiplikation
-
Alle Trades werden automatisch verwaltet, bis die Gewinnbedingungen erfüllt sind.
⚙️ Geldverwaltung
-
Empfohlenes Mindestguthaben: $1.000
-
Anfängliche Losgröße: 0.01
-
Lot-Modus: Festes Lot oder optionales Auto-Lot basierend auf dem Kontostand
-
Rückgewinnungsmethode: Multiplikator / Raster (Martingal-Stil)
-
Schrittweite: Einstellbar (Standard 300 Punkte)
Die automatische Losberechnung ist optional. Der Handel mit festen Lots wird vollständig unterstützt und für eine stabile Risikokontrolle empfohlen.
⏰ Handelsfilter und Sicherheitsfunktionen
-
Trades nur während der benutzerdefinierten Handelszeiten
-
Maximaler Spread-Filter zur Vermeidung kostspieliger Einträge
-
Erweiterter Nachrichtenfilter unter Verwendung des MQL5-Wirtschaftskalenders
-
Sperrt den Handel vor und nach wichtigen Nachrichten
-
Optionale Filterung von Nachrichten mit mittlerer Auswirkung
-
-
Magic Number-Schutz zum Isolieren von EA-Trades
📊 Visuelle & Kontrollfunktionen
-
Automatische Gap-Pfeile, die im Chart angezeigt werden
-
Informatives On-Chart-Handelsfenster
-
Echtzeit-Anzeige von:
-
Kontostand und Eigenkapital
-
Offener Gewinn
-
Tägliche, wöchentliche und monatliche Ergebnisse
-
Spread und maximaler Drawdown
-
-
Saubere und vollautomatische Auftragsverwaltung
⚠️ Risiko-Offenlegung
Dieser Expert Advisor verwendet ein Recovery-/Multiplier-Handelssystem, das die Losgröße erhöht, wenn sich der Markt gegen offene Positionen bewegt.
Dieser Ansatz kann zwar die Verlustwiederherstellung beschleunigen, erhöht aber auch das Handelsrisiko erheblich.
⚠️ Wichtiger Hinweis:
-
Dieser EA ist nicht für kleine Konten geeignet.
-
Verwenden Sie immer die empfohlene Balance und Lotgröße
-
Es wird dringend empfohlen, den EA vor dem Live-Handel auf einem Demokonto zu testen.
-
Kontinuierliche Überwachung wird empfohlen
🧪 Empfohlene Einstellungen zum Testen
-
Plattform: MetaTrader 5
-
Symbol: XAUUSD
-
Zeitrahmen: M5
-
Konto-Typ: Demo / ECN
-
Ersteinzahlung: $1.000
-
Anfangslos: 0.01
-
Hebelwirkung: 1:100 oder höher
✅ Benutzungsregeln
-
Dieser Expert Advisor darf nur mit dem XAUUSD verbunden werden.
-
Der EA funktioniert ausschließlich auf dem M5-Zeitrahmen.
-
Die Verwendung für andere Symbole oder Zeitrahmen kann zu falschen Ergebnissen führen.