Liquid Pours Xtreme EA est un Expert Advisor qui automatise le trading en se basant sur des schémas de liquidité, tout en offrant une gestion du risque configurable et une grande flexibilité dans ses réglages. Contrairement à de nombreux EAs qui prennent des risques excessifs, cet EA n'utilise pas la stratégie Martingale ni les grilles illimitées – il se concentre sur la protection du capital et sur la promotion d'une croissance progressive du compte.



Principales Caractéristiques

1. Schémas de Liquidité et Heures de Trading Personnalisables

Détection Programmée : Capture l'action du prix à deux intervalles de temps définis par l'utilisateur (LiquidityHour1, LiquidityMin1 et LiquidityHour2, LiquidityMin2).

Signaux de Trading : Génère des signaux d'achat ou de vente basés sur la variation de liquidité à des moments clés, sans se reposer sur l'hypothèse que « le prix revient toujours ».

2. Gestion du Risque Configurable

Ajustement sur Mesure : Permet de configurer les paramètres de risque selon vos préférences personnelles.

Protection pour Chaque Transaction : Chaque ordre est exécuté avec un Stop Loss (SL) et un Take Profit (TP), limitant ainsi l'exposition aux mouvements imprévus du marché.

3. Fermetures Partielles et Passage Automatique en Breakeven

Optimisation des Gains : Réalise des fermetures partielles à des niveaux stratégiques (par exemple, 50 % et 30 % de la position) dès que certains niveaux de profit sont atteints.

Gestion Dynamique : Ajuste le stop au niveau du point d'entrée (breakeven) lorsque le mouvement du marché le justifie, afin de préserver les gains accumulés.

4. Jours de Trading Personnalisables

Flexibilité Totale : Permet de choisir les jours de la semaine (du lundi au dimanche) pendant lesquels trader, afin d’éviter les périodes de faible ou de forte volatilité.

5. Sans Martingale et Grilles Illimitées

Stratégie Conservatrice : N'augmente pas la taille des positions de manière exponentielle après une perte et ne maintient pas de positions sans un SL défini, réduisant ainsi le risque de drawdowns importants.

6. Compatible avec Tous les Symboles MT5

Polyvalence : Fonctionne sur les principales paires de devises, les croisements, les métaux, les indices, les cryptomonnaies, et bien d'autres, sans se limiter à un seul instrument.

Recommandations d'Utilisation

Configuration Recommandée : Consultez les captures d'écran fournies (par exemple, EURUSD M5, USDCAD M5, etc.) pour découvrir les configurations suggérées. Gestion du Risque : Bien que l'EA permette de configurer le risque, il est recommandé d'adopter un niveau d'exposition raisonnable (par exemple, environ 1 % par transaction). Choix des Jours de Trading : Ajustez les jours de trading selon votre style ou afin d’éviter les périodes de forte volatilité, comme lors de la clôture des marchés. Capital Initial Adéquat : Assurez-vous de disposer d'un capital suffisant pour trader sur plusieurs instruments, par exemple à partir de 1 000 USD. Test sur Compte Démo : Il est conseillé de tester l'EA sur un compte démo ou avec des positions réduites avant de l'utiliser en conditions réelles.

Pourquoi Choisir Liquid Pours Xtreme EA ?

Protection du Capital : Grâce à l'utilisation de SL et TP sur chaque transaction, votre compte est mieux protégé contre les mouvements défavorables du marché.

En n'utilisant pas la stratégie Martingale ni les grilles illimitées, l'EA minimise la probabilité de pertes importantes.

Automatisation Intelligente : Réalise des fermetures partielles et ajuste automatiquement le breakeven en fonction de l'évolution du marché, vous faisant gagner un temps précieux.

Configuration Simple : Des paramètres intuitifs vous permettent de personnaliser facilement les horaires de trading, les niveaux de risque et les jours de trading selon votre style.

Mentions Légales et Avertissements

Cet EA est conçu pour améliorer la gestion du trading, mais il ne garantit aucun résultat spécifique.

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Il est recommandé de surveiller régulièrement votre compte et d'ajuster les paramètres de risque en fonction des conditions du marché.

La performance de l'EA peut varier en fonction de la liquidité du broker et de la volatilité de l'actif sélectionné.

Liquid Pours Xtreme EA est l'outil idéal pour les traders souhaitant automatiser leur trading tout en mettant l'accent sur la protection du capital et l'optimisation du risque. Découvrez ses fonctionnalités et adoptez une approche de trading plus structurée et personnalisée !



