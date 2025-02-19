Liquid Pours Xtreme

Liquid Pours Xtreme EA는 유동성 패턴을 기반으로 거래를 자동화하는 전문가용 어드바이저로, 구성 가능한 리스크 관리와 높은 설정 유연성을 제공합니다. 


주요 특징

1. 유동성 패턴 및 사용자 지정 거래 시간

  • 정해진 시간에 감지: 사용자가 설정한 두 개의 시간대(LiquidityHour1, LiquidityMin1LiquidityHour2, LiquidityMin2)에서 가격 움직임을 포착합니다.
  • 거래 신호: 유동성 변화에 기반하여 매수 또는 매도 신호를 생성하며, “가격은 항상 회복된다”는 전제에 의존하지 않습니다.

2. 구성 가능한 리스크 관리

  • 맞춤형 설정: 사용자의 선호에 따라 리스크 파라미터를 설정할 수 있습니다.
  • 각 거래의 보호: 모든 주문은 지정된 스톱로스(SL)와 테이크프로핏(TP)와 함께 실행되어, 예기치 못한 시장 변동에 따른 위험을 제한합니다.

3. 부분 청산 및 자동 손익분기점

  • 수익 최적화: 특정 수익 수준에 도달했을 때, 예를 들어 포지션의 50% 및 30%에서 부분 청산을 수행합니다.
  • 동적 관리: 시장의 움직임에 따라 스톱을 진입 가격(손익분기점)으로 조정하여, 누적된 이익을 보호할 수 있도록 합니다.

4. 사용자 지정 거래일

  • 완전한 유연성: 월요일부터 일요일까지 원하는 거래 요일을 선택할 수 있어, 저변동성 또는 고변동성 기간을 회피할 수 있습니다.

5. 마틴게일 및 무제한 그리드 미사용

  • 보수적 전략: 손실 후 포지션 크기를 기하급수적으로 증가시키지 않으며, SL이 설정되지 않은 포지션을 유지하지 않아 큰 손실 위험을 줄입니다.

6. 모든 MT5 심볼과의 호환성

  • 다양성: 주요 통화쌍, 크로스, 금속, 지수, 암호화폐 등 단일 자산에 국한되지 않고 다양한 자산에 적용할 수 있습니다.

사용 권장 사항

  1. 추천 설정: 제공된 스크린샷(예: EURUSD M5, USDCAD M5 등)을 참고하여 추천 설정을 확인하세요.
  2. 리스크 관리: EA에서 리스크를 구성할 수 있지만, 거래당 약 1% 정도의 합리적인 리스크 수준을 유지하는 것이 좋습니다.
  3. 거래일 선택: 본인의 거래 스타일에 맞게 거래일을 조정하거나, 시장 마감 등 고변동성 기간을 피할 수 있습니다.
  4. 충분한 초기 자본: 여러 자산에서 거래할 수 있도록 예를 들어 1,000 USD 이상의 충분한 자본을 확보하세요.
  5. 데모 계좌 테스트: 실거래 전에 데모 계좌 또는 소규모 포지션으로 EA를 테스트하는 것이 권장됩니다.

Liquid Pours Xtreme EA를 선택해야 하는 이유

  • 자본 보호: 모든 거래에 SL과 TP가 설정되어 있어, 불리한 시장 움직임으로부터 계좌를 보호할 수 있습니다.
  • 리스크 감소: 마틴게일 전략 및 무제한 그리드를 사용하지 않아 큰 손실(드로우다운) 위험을 최소화합니다.
  • 스마트 자동화: 시장 상황에 따라 부분 청산 및 자동 손익분기점 조정을 수행하여, 트레이더의 시간을 절약합니다.
  • 간편한 설정: 직관적인 파라미터 설정을 통해 거래 시간, 리스크 레벨, 거래일 등을 손쉽게 맞춤 설정할 수 있습니다.

면책 조항 및 주의 사항

  • 본 EA는 거래 관리를 개선하기 위해 설계되었으나, 특정 결과를 보장하지는 않습니다.
  • 과거의 성과는 미래 결과를 보장하지 않습니다.
  • 계좌 상태를 정기적으로 확인하고, 시장 상황에 따라 리스크 설정을 조정할 것을 권장합니다.
  • EA의 성능은 브로커의 유동성 및 선택한 자산의 변동성에 따라 달라질 수 있습니다.

Liquid Pours Xtreme EA는 자본 보호와 리스크 최적화에 중점을 둔 자동 거래를 원하는 트레이더를 위한 최적의 도구입니다. EA의 기능을 활용하여 보다 체계적이고 개인화된 거래 방식을 경험해 보세요!

리뷰 7
Javier Zamora
34
Javier Zamora 2025.10.27 22:00 
 

yo soy usuario de esta herramienta ya casi un año y desde que empecé a trabajar con ella empezaron a llegar todos los resultados que algún día anhelamos al empezar en este mundo tan difícil como lo es el trading ya operando con ella varais cuentas fondeada se an logrado yo sin dudas le doy un 10 de 10

nachocarames
19
nachocarames 2025.02.22 20:03 
 

PoPey es un genio, además siempre comparte su conocimiento y ayuda a los demás a conseguir resultados , tiene estrategias buenas y muy buenas , pero siempre sigue buscando la perfección. Es un placer poder avanzar de la mano de un maestro como él

제작자의 제품 더 보기
New Rate MT5
POPEY GROUP S.A.C.S.
Experts
뉴 레이트 EA – 정밀 돌파 자동화 뉴 레이트 EA는 일일 돌파 기회를 규율 있는 정밀도로 포착하도록 설계된 완전 자동화 전문가 자문 프로그램입니다. 하루에 단 한 번만 거래하며, 정의된 일중 범위를 고정하고 정확한 돌파 지점에서 실행합니다. 재진입 없음, 과도한 거래 없음, 감정 개입 없음. 검증된 개장 범위 돌파(ORB) 개념을 기반으로 구축된 뉴 레이트는 깔끔한 실행, 엄격한 리스크 관리, 다양한 설정 옵션을 결합하여 모든 MT5 심볼에 적합하며, 특히 XAUUSD 및 기타 고변동성 자산에서 탁월한 성능을 발휘합니다. 주요 기능 하루 한 번 거래 – 집중된 규율 New Rate EA는 당일 돌파 수준을 식별하고 단일 거래를 실행합니다. 이 “한 번으로 끝내는” 논리는 잡음을 줄이고 자본을 보존하며 일일 성과에 일관성을 부여합니다. 스마트 범위 탐지 EA는 선택한 세션과 시간대의 첫 N 개의 캔들을 활용해 초기 시장 범위를 자동 정의한 후, 정확히 돌파 수준(고점/저점)에 매수
FluxMA Pro
POPEY GROUP S.A.C.S.
Experts
FluxMA – Moving Average Expert Advisor with Professional Risk Management FluxMA is a simple, clean, and robust Expert Advisor (EA) based on price crossovers with a configurable moving average. It's designed for traders who want a transparent system, without martingale or grids, and with serious risk management based on a percentage of the balance or equity. It's not a "black box": you know exactly when it enters, where it places the Stop Loss (SL) and Take Profit (TP), and how much it risks
FREE
