Liquid Pours Xtreme

3.67

Liquid Pours Xtreme EA 是一款基于流动性模式自动化交易的智能交易系统，同时结合了可配置的风险管理和高度灵活的参数设置

主要特点

1. 流动性模式与自定义交易时间

  • 定时检测： 在用户设定的两个时间段（LiquidityHour1, LiquidityMin1 以及 LiquidityHour2, LiquidityMin2）捕捉价格动态。
  • 交易信号： 根据关键时段内流动性的变化生成买入或卖出信号，而不依赖于“价格总会回归”的假设。

2. 可配置的风险管理

  • 量身定制： 允许用户根据个人偏好设定风险参数。
  • 每笔交易的保护： 每笔订单均配有止损（SL）和止盈（TP），以限制市场异常波动带来的风险。

3. 部分平仓与自动盈亏平衡

  • 利润优化： 在达到特定盈利水平时（例如，持仓的50%和30%），系统会在战略性位置部分平仓。
  • 动态管理： 当市场走势合适时，自动将止损调整到开仓价（盈亏平衡），以帮助保护已获得的利润。

4. 可自定义的交易日

  • 完全灵活： 用户可选择每周的任意交易日（周一至周日），从而避开低波动或高波动时期。

5. 无马丁策略和无限网格

  • 保守策略： 不会在亏损后成倍增加仓位，也不会在没有设定止损的情况下持仓，从而降低大幅回撤的风险。

6. 兼容所有MT5交易品种

  • 多样化： 不局限于单一货币对，可用于主要货币对、交叉盘、贵金属、指数、加密货币等多种资产。

使用建议

  1. 推荐设置： 请参阅提供的截图（例如，EURUSD M5, USDCAD M5 等）以了解推荐的配置。
  2. 风险管理： 尽管EA允许配置风险，建议采用合理的风险敞口（例如，每笔交易约1%的风险）。
  3. 选择交易日： 根据您的交易风格调整交易日，或避免某些市场收盘等高波动时段。
  4. 充足的初始资金： 确保拥有足够的资金以支持多个交易品种的操作，例如，至少1000美元。
  5. 模拟账户测试： 建议在真实交易前，通过模拟账户或降低仓位进行测试。

为什么选择 Liquid Pours Xtreme EA？

  • 资本保护： 由于每笔交易都设有止损和止盈，账户能够更好地抵御不利市场波动。
  • 风险降低： 不采用马丁策略和无限网格，从而最大限度地减少大幅回撤的可能性。
  • 智能自动化： 根据市场动态自动执行部分平仓和盈亏平衡调整，节省您的时间。
  • 简便配置： 直观的参数设置让您可以轻松调整交易时间、风险水平和交易日，满足您的交易风格。

免责声明及注意事项

  • 该EA旨在改善交易管理，但不保证具体的交易结果。
  • 过去的表现不代表未来的业绩。
  • 建议定期监控账户并根据市场情况调整风险设置。
  • EA的表现可能会因经纪商的流动性和所选资产的波动性而有所不同。

Liquid Pours Xtreme EA 是专为追求自动化交易并注重资本保护与风险优化的交易者设计的工具。探索其功能，体验更有条理、符合您个性化需求的交易方式！

评分 7
Javier Zamora
34
Javier Zamora 2025.10.27 22:00 
 

yo soy usuario de esta herramienta ya casi un año y desde que empecé a trabajar con ella empezaron a llegar todos los resultados que algún día anhelamos al empezar en este mundo tan difícil como lo es el trading ya operando con ella varais cuentas fondeada se an logrado yo sin dudas le doy un 10 de 10

nachocarames
19
nachocarames 2025.02.22 20:03 
 

PoPey es un genio, además siempre comparte su conocimiento y ayuda a los demás a conseguir resultados , tiene estrategias buenas y muy buenas , pero siempre sigue buscando la perfección. Es un placer poder avanzar de la mano de un maestro como él

推荐产品
PowerFxMLE MT5
Felipe Camargo Zamudio
专家
Powerful EA executes few monthly operations with a high percentage of effectiveness. One trade per week, once you try this method you will be able to modify the batch up according to your expectations. This EA is based on three main indicators, RSI, Stochastic, MACD. Previous price 120 Promoción  price 210,  15 copies remaining Next priced 300 USD Backtesting:  For best results this technique was created to work from January 2021, under current market conditions it is not recommended years befo
SP500 Opening Range Pro
Manuel De Huerta De La Cruz
专家
SP500 Opening Range Pro – Estrategia Automatizada para el S&P 500 SP500 Opening Range Pro es un EA profesional para MetaTrader 5 que opera la ruptura del rango de apertura en el S&P 500. Diseñado para la sesión de Nueva York , utiliza Breakout + Pullback con gestión automática de riesgo y parámetros totalmente configurables. Estrategia probada : Opening Range con filtros de tendencia y volatilidad. ️ Automatización total : Entradas, SL/TP, gestión de riesgo y horarios. Optimizado para NY
Obor Pawai V75
Suharmoko
专家
Obor Pawai V75 – Expert Advisor for Gold Trading Obor Pawai V75 is a next-generation Expert Advisor (EA) developed specifically for trading gold (XAUUSD). Built with a proprietary Breakout Finder system and a suite of advanced indicators, it offers both automated and customizable trading strategies for breakout, swing, and scalping scenarios. Key Features Breakout Finder Detects high-probability breakout opportunities using integrated logic from DeMarker, MACD, RSI, ATR, and Pivot Points. Desig
FTrend3
Sonia Tait
专家
Este EA combina a tendência do tempo gráfico principal com mais dois tempos gráficos configuráveis. Os stops são técnicos baseados na técnica dos canais OffRoad. Ao executar otimizações, é interessante buscar as combinações de tempos gráficos que corroboram para um bom resultado para cada ativo e seu comportamento. Estudos apontam para resultados mais assertivos quando os testes são feitos nos últimos meses para operar no próximo. O período do ADX e das bandas de Bollinger também podem variar co
Thanos PRO
Omega J Msigwa
专家
使用现代机器学习模型 和深度神经网络构建，这个 EA 是检测 NASDAQ 交易信号并以更高精度开仓的杰作。 此交易机器人是为 NASDAQ 货币对训练的，不要指望它能在其他货币对上正常工作并提供类似的结果。 要求 经纪商:    任何经纪商，优选 ECN/零点差 账户类型: 对冲 杠杆:   从 1:200 开始 存款:   最低 $500 货币对:   NASDAQ 时间框架:   H4 (将其附加到4小时图表) - 无马丁策略 - 无网格仓位 - 默认情况下，此 EA 每次开仓都会冒 5% 的账户余额风险。 专家顾问输入参数 输入 描述      风险回报比        这是在为每笔交易设置止损和止盈时决定的风险回报比，例如，当设置为 RR 1:1 时，意味着如果止损等于 100，止盈也将是 100。        当设置为 RR 1:2 时，当止损为 100 时，止盈将是 100x2 = 200。  止损值会根据市场波动性，自动通过 ATR 指标设定。   概率阈值        这是根据该机器人中存在的 AI 模型，某个事件可能发生的概率。此输入字段会
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
4.67 (9)
专家
Weltrix – 终极黄金交易解决方案 (XAUUSD) $499 – 之后 -> $ 1999   美元 重要：请仅使用此SET文件运行EA： DOWNLOAD  (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)  LIVE USER GUIDE 六大验证策略。一个强大的 EA。稳定表现。高频交易。 本 EA 不包含的内容: 长期持仓 网格系统 马丁格尔 过度优化的策略 人为操纵的回测 通过结合六个独立且经过实战检验的策略， Weltrix 平均每天执行约 4 笔交易 ，在各种市场条件下保持账户活跃和高效。 此外，它也是通过 返佣系统 (rebate) 获取可观现金回馈的绝佳工具，因为其交易频率非常高。（如需更多详情，请私信我。） 重要: 要使 AUTO_GMT 正常运行 → 必须在 MT5 终端 (工具 -> 选项 -> 智能交易系统) 中，将 URL "http : // worldtimeapi . org" （去掉空格！！）添加到 允许的 URL 列表 中。
Safe FX Scalping
Sydashrf Syf Aldyn Almrshdy
3 (20)
专家
Safe FX Scalping SFS:   Experience Automated Forex Scalping with SFS - A Reliable Expert Advisor Utilizing a Systemized Momentum Breakout Strategy, High-Quality Trades, and Advanced Money Management Techniques !! No backtest manipulation, no backtest fitting, it's a real legitimate forex trading expert advisor strategy with actual results Revolutionize your trading with our highly effective trading robot. Our trading robot is specifically designed to be effective in the supply & demand zone, str
Atlas Fluxo Quant
Thiago Alves Monteiro
专家
AtlasFluxoQuant EA - Versão v1.19 商业描述 AtlasFluxoQuant EA 是一款革命性的 MetaTrader 5 专家顾问（Expert Advisor），由 Atlas Quant开发, 专为追求自主性和精准交易的交易者设计。这款独立版本(v1.19)代表了自动化交易演变的巅峰,结合了先进的技术分析与专业的风险管理,一切都集成在一个无外部依赖的文件中。 独特的自主技术 与市场上大多数 EA 不同, AtlasFluxoQuant可完全独立运行,无需外部指标或额外文件。所有分析能力都集中在一个 MQ5 文件中，确保： 简化安装 :只需将 EA 附加到图表,即可开始交易 增强稳定性 :无外部依赖,避免欺诈风险 优化性能 :高效计算报告,快速响应市场变化 全面兼容性 :适用于任何 MT5 安装，无需额外设置 先进的市场结构识别系统 AtlasFluxoQuant采用自主算法精准识别关键市场结构，以发现高概率交易机会： 结构破位（BOS） ：精确识别趋势反转 订单块(OB) ：检测机构交易的流动性区域 公平价值缺口(FVG) :寻找价格不均
Risk Guard Pro
Muniz Machado Thiago
专家
RiskGuard PRO – Defesa Inteligente para Traders Sérios no EURJPY M15 O RiskGuard PRO é um Expert Advisor de alto desempenho, projetado exclusivamente para o par EURJPY no timeframe M15 , com foco total em preservação de capital, gestão de risco avançada e execução estratégica de múltiplas abordagens operacionais . Ao contrário dos EAs tradicionais, o RiskGuard PRO foi desenvolvido com tecnologia proprietária e arquitetura inteligente , capaz de operar com segurança mesmo em ambientes de merc
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
专家
The Inside Bar e one is a reversal/continuation candle formation, and is one of the most traded candle patterns. Robot F1 allows you to configure different trading strategies, Day Trade or swing trade, based on the Inside Bar as a starting point.  This pattern only requires two candles to perform. Robot F1 uses this extremely efficient pattern to identify trading opportunities. To make operations more effective, it has indicators that can be configured according to your strategy. Among the o
Martingale EA Trading Forex
Ba Tinh Ho
专家
在波動較大的金融市場中，找到最佳的交易機會並最小化風險對每位投資者來說始終是一項重大挑戰。這就是為什麼我們開發了IKAN MFX EA（IKAN MFX Expert Advisor），一款先進的自動化交易系統。 IKAN MFX不僅是一種工具，更是人工智慧與多年交易經驗的完美結合。憑藉每秒分析數百萬個數據點的能力，IKAN MFX能夠識別市場趨勢、預測價格變動並做出精確的交易決策。 想像一下你正在航行於廣闊的金融海洋中。IKAN MFX就是那先進的導航系統，幫助您穿越風暴波濤，避開危險的礁石，安全抵達目的地。 憑藉IKAN MFX，您不僅僅在進行交易；您是在充滿信心和安心地進行交易。讓IKAN MFX成為您征服金融市場旅程中的可靠伴侶。 IKAN MFX設計用於有效交易流行的貨幣對，如EURUSD、GBPUSD、USDCAD、NZDUSD、AUDCAD、AUDUSD、AUDNZD、EURGBP、EURCAD和GBPCAD。IKAN MFX採用的策略是馬丁格爾策略。這是一種相對風險較高的策略。但是，我們已經開發了一套系統，用於識別開倉信號以減少風險。因此，IKAN MFX在各種貨幣對甚
Gold Scalping Machine Pro
Kennedy Odhiambo Oluoch
专家
Gold Scalping Machine Pro – XAUUSD Smart Recovery EA Gold Scalping Machine Pro is a fully automated XAUUSD scalping Expert Advisor built with a last-trade recovery averaging system . It targets fast consistent profits with intelligent drawdown control. Unlike risky martingale systems, this EA only opens new trades when the most recent trade reaches controlled drawdown , making it smarter and safer for long-term trading. Gold Expert Pro is a fully automated scalping Expert Advisor designed exc
Skeleton BTC
Miguel Felipe Orozco Velandia
专家
This automated trading robot for MT5 has been developed with a conservative and realistic approach, focusing on risk management and capital preservation. Its operational structure is designed to maintain controlled drawdown, making it suitable for traders seeking a disciplined and long-term strategy. It implements a selective scalping strategy on the BTCUSD pair, operating on the M1 timeframe. Unlike other systems that open frequent trades without filters, this bot acts only when specific condit
Shooting Target MT5
Chui Yu Lui
专家
/   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / Big Sales for Easter! Price is reduced > 50 % already! Grasp the chance and Enjoy it!  /   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / This is a powerful EA that support single order strategy, martingale strategy, multiple timeframes strategy, etc with lots of useful indicators and self defined
MIISC PullBack
Adebayo Bisiriyu Adewole
专家
MIISC PullBack is an indicator based STRATEGY which is one of the OFFICIAL "MIISC STRATEGY", the alogrithm takes into consideration a potential PULLBACK for entry.  Important Steps: * The EA should be used on 1H timeframe only. * Leverage the probability of the EA by applying to a minimum of 5 different symbols. * According to your capital, set a reasonable lot size. * The EA uses a fixed and dynamic stop loss. - A fixed stop loss is applied at the time of executing the trade identified by the e
Luna AI Pro MT5
Profalgo Limited
5 (1)
专家
推出促销活动： 仅售 1 份，售价 399 美元 最终售价：2000$ 该 EA 的销售数量有限 借助市场上最先进的“均值反向”交易机器人 Luna AI Pro EA   ，释放人工智能的力量，将您的交易提升到前所未有的高度。 这个尖端的人工智能驱动系统旨在满足经验丰富的交易者和初学者的需求，配备了广泛的功能来优化您的交易策略并最大化您的利润。 使用 Luna AI Pro 释放您交易策略的全部潜力。 拥抱交易的未来，让先进的人工智能彻底改变您的投资之旅。 体验当今人工智能的力量，加入全球成功交易者的行列。 为什么这个 EA 与众不同： OneChartSetup -> 运行 1 个图表中的所有货币对 个人表现监控：如果表现不佳，每对货币对的风险将自动降低，如果再次盈利，风险将再次增加。 不使用有风险的交易技术，如鞅、网格或具有非常宽止损的交易等 严格的贸易和风险管理 经过验证的真实账户跟踪记录：已经运行一年多 没有虚假/操纵的回测 实时结果（低风险）：    https ://www.mql5.com/en/signals/1502590 设置 EA：    https:
Red Devil Shorter EA
Manuel Gehrig
专家
The Red Devil Shorter is a fully automatic short setup based on EMAs and SMAs. Attention:  Only 9 of 10 copies left at the price of $250, after that the price goes up to $499 Signal:  https://www.mql5.com/de/signals/1826330 We use this great EA exclusively for the EUR/CHF pair, as we developed it specifically for that. The idea behind the setup is the weakness the EUR/CHF shows in the default time.  The trades are mainly closed by counter signals or the set time. In rare cases, trades are closed
TrendMaster 4X
Burak Enes Aydin
专家
TrendMaster 4X is an advanced trading bot designed to operate on the USD/JPY pair using a 1-hour timeframe. It utilizes four different trend indicators to analyze market direction and identify potential trade opportunities. The lot size is optimized to trade 0.1 lots per $1,000 of balance, ensuring a structured risk approach. TrendMaster 4X helps automate trading decisions based on a well-defined trend-following strategy.
Gold Trend Swing
Luis Ruben Rivera Galvez
5 (1)
专家
Send me a message so I can send you the setfile 入门费 498 美元，每月增加 100 美元，直至达到 1298 美元 XAUUSD（黄金）的自动交易机器人。 将此机器人连接到您的 XAUUSD (GOLD) H1 图表并让它按照经过验证的策略自动交易！该机器人专为寻求简单而高效的自动化的交易者而设计，它根据技术指标和价格行为的组合执行交易，并针对低到中等价差进行了优化。 机器人如何工作？ 建议的时间范围：H1（1 小时），以平衡信号精度并降低噪音。 主要资产：XAUUSD（黄金），市场波动性很大，但机会明显。 进入和退出：机器人分析价格模式、关键水平和动量确认以开启/关闭交易。 内置风险管理：自动调整头寸规模并使用动态止损保护。 轻松设置 – 即用 建议手数：1000 美元账户 0.01（根据您的资本进行调整）。 针对低/中价差进行了优化（避免在高佣金条件下进行交易）。 无需复杂的设置 – 只需连接并激活即可。 首先在演示中进行测试——在正式上线之前，务必在模拟账户上验证性能。 主要优势 清晰、不过度优化的策略——适
Sika EA
Frederick Mensah
专家
Sika EA works on GBPUSD - 1H $1,000 to $11,700   ... Jan 2020 - Dec 2022  (1% Risk. Low Risk. Change risk percent from zero to 1 to start trade or test). $10,000 to $5,000,000 ...   Jan 2018 - Dec 2022 (2% Risk Trade) RISK Management : It is always better to stay in the game for a long term growth rather than one time win trades. Sika EA uses an  averaging  technique to mitigate against risk. Take Profit and Stop loss are hidden by the EA and auto calculates each profit base on the parameters
Forex Strike EA
Abderrahmane Benali
专家
FOREX Strike EA – Discipline Meets Opportunity FOREX Strike EA is an intelligent automated trading system built to bring structure, control, and consistency to the Forex market. Designed with modern MQL5 standards, it focuses on precision execution and disciplined awareness rather than aggressive exposure. By combining smart order placement with adaptive money management, the system engages the market only when conditions align—allowing you to trade with confidence, not emotion. Operating withi
CRT Master Theory
VALU VENTURES LTD
专家
CRT Master Theory - Multi-Pattern Trading System Professional multi-strategy EA designed for H1 timeframe across all symbols. Combines 5 proven price action patterns with advanced filtering and risk management. Trading Strategies: False Breakout - Trades failed breakouts with optional candle range TP Inside Bar - Breakout strategy from consolidation patterns Pin Bar - Reversal signals from rejection wicks Engulfing - Momentum continuation patterns Support/Resistance - Bounce trades from key lev
AutoSignals Trend Panel
Danilo Maia Siqueira
指标
指標基於每個圖表時間的6個信號，跟踪同一資產的5個不同圖表時間的趨勢。 該指標的主要目的是向我們展示放置該金融資產的多數趨勢。 系統在數個圖形時間中傳輸趨勢信息，這樣用戶可以廣泛查看資產的移動，這種工具通過幫助操作員執行訂單使用戶具有較高的命中率 支持趨勢。 指标基于每个图表时间的6个信号，跟踪同一资产的5个不同图表时间的趋势。 该指标的主要目的是向我们展示放置该金融资产的多数趋势。 系统在数个图形时间中传输趋势信息，这样用户可以广泛查看资产的移动，这种工具通过帮助操作员执行订单使用户具有较高的命中率 支持趋势。 Zhǐbiāo jīyú měi gè túbiǎo shíjiān de 6 gè xìnhào, gēnzōng tóngyī zīchǎn de 5 gè bùtóng túbiǎo shíjiān de qūshì.
Reversion Trend Tracker
Arthur Wesley Oliveira Leite
专家
Expert Advisor that seeks reversals of highly profitable trends. Its use is recommended for periods of up to 30 minutes. It can be used for indices, futures and stocks. Its configuration is very intuitive. Superior results are obtained through swing-trade operations. But excellent results are also obtained in day-trading operations. Tests were performed for Timeframes of 5, 10, 15, 20 and 30 minutes.  For day-trade operations, daily, in the final hour, all positions are closed.  For swing-trade
Bitcoin Martingal Moving Average
Luis Ruben Rivera Galvez
专家
Send me a message so I can send you the setfile 坚固的机器人，有多种配置可供选择， 使用 BTC 在 10 分钟时间范围内使用，设置如下图所示。 购买专家机器人时，您有权要求修改以继续改进机器人。 主要特点 移动平均线交叉策略： EA 使用两个移动平均线（MA1 和 MA2）来生成交易信号。 较快的 MA（MA1）与较慢的 MA（MA2）交叉会触发交易。 马丁格尔策略： 如果一笔交易导致亏损，则下一笔交易的手数将增加一个乘数（martingaleMultiplier）。 在交易获胜后或达到最大马丁格尔步数 (maxMartingale) 时，马丁格尔序列会重置。 风险管理： 止损（SL）和获利（TP）水平是可配置的。 包括追踪止损和盈亏平衡功能，以锁定利润并减少损失。 每日盈利/亏损限额：如果每日盈利或亏损超过指定的限额，EA 将停止交易。 筛选器： 波动率过滤器：使用 ATR 确保交易仅在指定的波动率范围内进行。 时间过滤器：将交易限制在特定的时间和星期几。 趋势过滤器：使用 ADX 确保交易按照趋势方
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
专家
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
GBP Miner Pro MT5
Rahman Pavaleh
5 (2)
专家
GBP Miner Pro EA is a fully intelligent and 100% automatic robot designed based on Price And Time theory and controls its trades based on a smart and powerful Money Management and Position Management system. Due to the high stability and stability in trading, you can also use accounts with low balances, which is compatible with the GBPUSD currency pair. "GBP Miner Pro"      [$ 399 > Next price > $ 499] MT4 :  https://www.mql5.com/en/market/product/143144 Blog :   https://www.mql5.com/en/blogs/p
Ratio X Trade 1st AI Professional Trader
Mauricio Vellasquez
专家
Ratio X — MT5的AI驱动交易系统 重要提示： 需要OpenAI API密钥才能完全运行。在交易之前，请在您的终端设置中启用MT5 WebRequest。购买后可在评论部分获取完整的配置指南。 价格 初始价格：$37美元 每20个用户价格增加$10。 Ratio X的独特之处 Ratio X集成了OpenAI GPT-4o-mini来解读市场背景，而基于规则的风险引擎则执行纪律。只有当AI提议和风险验证器都同意时，才会执行交易。 核心方法： AI驱动分析发送结构化数据，包括RSI、EMA、MACD、ATR、市场状态、账户指标以及每个时间框架的最后30根OHLC蜡烛图，接收带有置信度评分和理由的交易提议 双重保障系统，在任何订单之前进行置信度阈值加VaR、回撤、限额和保证金检查 故障安全简单模式：如果API不可用，则回退到使用EMA交叉、RSI阈值和基于ATR的止损/止盈的确定性规则，以保持连续性 设置要求 环境 时间框架：短期（M1、M5、M15、M30、H1）或长期（H4、D1、W1） 交易品种：您的MT5经纪商支持的任何品种（监控点差和延迟） 杠杆：建议最低1:100
Form Desi
Maryna Shulzhenko
专家
Form Designer : Advanced Trading Bot for Forex and Cryptocurrency Markets Form Designer represents the latest advancement in automated trading technology designed to perform optimally in both the Forex and Cryptocurrency markets (with supported brokers). This highly effective tool has unique capabilities, making it an indispensable assistant for traders. Key features and benefits: Multi-currency: Form Designer supports a wide range of currency pairs, providing flexibility and versatility in t
Robo davi I
Lucas Silvino Da Silva
专家
Robô Davi I by Êxodo Capital is a professional system for traders created for the MT5 platform and optimized to work with MINI FUTURE INDEX (WIN) at B3 in BRAZIL. The system uses bias algorithms. After identifying the trend, the position is opened and the robot conducts the trade through a trailing stop that will be driven by the 13-period average. Maximum GAIN of 2200 pts. Main features Our setup has the option to use martingale, the EA has the option to customize. Presentation in the grap
该产品的买家也购买
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (378)
专家
各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
专家
直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
专家
XAUUSD 混合交易策略 – 新闻情绪分析与订单簿失衡相结合 该策略结合了两种罕见但极其有效的交易方法，打造出一种专为 XAUUSD（黄金） 在 30 分钟图表 上交易而设计的混合系统。 传统的智能交易系统（EA）往往依赖固定指标或简单的图表结构，而本系统采用一种智能市场接入模型， 在决策过程中融合了实时数据与上下文分析。 经济新闻的实时情绪分析 （基于 GPT-5） 基于 Tick 数据的订单簿失衡（DOM）模拟 这两个组成部分的结合为精准的进出场决策提供了坚实的基础，考虑到了基本面和市场微观结构信息。 请您在购买后立即联系我，以获取设置文件和使用手册。 已验证信号（ECN账户）-  NTRon 2000 稳定版 [特点与建议] 交易品种 ：XAUUSD（黄金） 时间周期 ：30 分钟（响应速度与信号质量的最佳平衡） 杠杆 ：至少 1:50（高效利用波动，同时控制风险） 起始资金 ：230 美元起（允许使用小手数进行保守风险管理） [新闻标题情绪分析] 黄金对通胀报告、就业数据和美联储利率决议等宏观经济数据反应强烈。 与大多数系统在这些时间段回避交易不同，本策略主动将原始
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
专家
Aura Ultimate——神经网络交易的巅峰，通往财务自由的道路。 Aura Ultimate 是 Aura 家族的下一个进化版——融合了尖端的 AI 架构、市场自适应智能和精准的风险控制。它以 Aura Black Edition 和 Aura Neuron 成熟的 DNA 为基础，并更进一步，将两者的优势融合成一个统一的多策略生态系统，同时引入了全新的预测逻辑。 这非常重要！购买专家后，请给我发私信。我会向您发送包含所有必要建议的说明。 接下来的 15 本售价 1000 美元，下一个售价 1250 美元 购买 Aura Ultimate 顾问时，您可以获得 与两个交易账户号码相关联的 Vortex、Oracle 或 Aura Bitcoin Hash 顾问的免费许可证。 私信询问条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685 在此处查看实时结果： 10,000 美元真实账户 S1   https://www.mql5.com/en/signals/2336509   3k ICMarkets 两种策略  低风险     htt
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
专家
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
专家
BLACK FRIDAY - 20% 折扣 仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。 这是此产品唯一的一次促销活动。 介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统 我很高兴推出Syna版本4, 外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统 。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。 Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略 。 在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上, 版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理 。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。 版本4主要增强功能: 行业首创代理式生态系
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
专家
黑色星期五50%折扣 - NANO MACHINE GPT 常规价格:$997 至 黑色星期五:$498.50 (折扣价格将在促销期间体现。) 促销开始:2025年11月27日 - 限时黑色星期五活动。 黑色星期五赠品: 所有在黑色星期五活动期间购买Nano Machine GPT的买家可以参加随机抽奖,奖品包括: 1 x Syna激活码 1 x AiQ激活码 1 x Mean Machine GPT激活码 如何参与: 1) 购买后, 向我发送私信 以获取Nano Machine GPT手册和推荐的设置文件。 2) 然后 在此产品页面发表评论 确认您的购买,即可 正式进入 黑色星期五抽奖活动。 将从符合条件的黑色星期五购买者中随机选出三位独立获奖者,购买者必须同时发送消息并发表评论。 黑色星期五促销结束后,Nano Machine GPT将恢复其常规价格997美元。 Nano Machine GPT - 紧凑型全功能系统中的旗舰级AI DNA Nano Machine GPT由Mean Machine GPT、AiQ和Syna背后的同一开发者打造,这些系统帮助建立了外汇交易中真正
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
专家
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
Remstone
Remstone
5 (7)
专家
Remstone 并非普通的 EA。 它融合了多年的研究和资产管理经验。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 自2018年以来 ，我的上一家公司Armonia Capital向FCA监管的资产管理公司Darwinex提供了ARF信号，筹集了75万美元。只需一位顾问即可掌控4个资产类别！ 没有承诺，没有曲线拟合，没有幻想。但有丰富的现场经验。 加入日益壮大的成功交易者社区，利用 Remstone 的力量！ Remstone 是一款全自动交易解决方案，旨在挖掘市场趋势。它基于先进的算法，专为追求可靠性和结果的交易者打造。 通过经过验证的精确度增强您的交易优势！ 为什么选择 Remstone？ 高级市场适应性： 处理许多不同的资产和经济新闻，以便在正确的时间挑选出可能流行的资产。 可定制的策略
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
专家
Autorithm AI 技术说明   AUTORITHM 是一款为 MetaTrader 5 设计的先进人工智能交易系统，采用 10 个专用 AI 分析层 对市场进行全面分析。该智能交易顾问（EA）使用协同工作的高级 AI 算法来处理市场数据、识别交易机会，并以智能风险管理协议执行交易。 [guide line]   核心功能 该系统采用 10 个不同的 AI 分析层 协同分析市场状况并执行交易。每个 AI 层专注于市场分析的不同方面， 包括： • 技术分析 • 形态识别 • 价格行为分析 • 趋势分析 • 波动性分析 • 风险管理 • 新闻分析 • 时间分析 • 马丁格尔系统管理 • 最终决策制定 EA 包含可配置的基于时间的交易时段、新闻事件过滤以及 AI 驱动的波动性保护机制。 10 大 AI 智能分析层 1. 技术分析 AI 处理多种技术指标和振荡器，通过高级形态识别算法识别市场动能、超买/超卖状态及潜在反转点。 2. 形态识别 AI 识别和分析图表形态、K线形态及价格结构，基于历史市场数据的机器学习算法进行训练。 3. 价格行为分析 AI 在不依赖传统指标的情况下，分析原
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
专家
AxonShift — 具有自适应执行逻辑的算法交易系统 AxonShift 是一款专为 XAUUSD 在 H1 时间周期上开发和优化的自动化交易算法。该系统采用模块化结构，通过分析短期价格动态与中期趋势脉冲的结合来理解市场行为。它避免了对市场噪音的过度反应，不依赖高频操作，而是聚焦于在特定结构条件触发下的可控交易周期。 每一笔交易都基于预设的场景逻辑进行触发，依赖于内部筛选器、价格阈值与波动性上下文。AxonShift 不使用马丁策略、网格系统或仓位加倍方法，从而确保在不同市场条件下执行行为的可预期性和一致性。 该系统在每笔交易中都采用固定的止损（Stop Loss）与止盈（Take Profit）水平，从而维持明确的风险管理框架。此结构使其能够适用于支持市场执行的经纪商，并允许在明确定义的资本模型下部署。AxonShift 的执行机制稳定且不依赖外部指标或随机行为。 系统不依赖新闻事件、外部数据源或概率预测。其核心方法建立在黄金市场特有的行为模式上，包括局部波动区域、方向性微型突破以及短周期内的价格响应。开发过程中特别考虑了 XAUUSD 的非对称波动性与日内流动性节奏。 实盘信号
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
专家
首次在此平台上 | 一个了解市场的EA 这是该平台上首个使用 Deep Seek 全部功能的专家顾问（EA）。 结合 Dynamic Reversal Zoning 策略，创建了一个不仅能识别市场动态，更能理解市场行为的系统。 实时信号 __________     设置 时间周期： H1 杠杆： 最低 1:30 入金： 至少 $200 交易品种： XAUUSD 经纪商： 不限 Deep Seek 与反转策略的结合是全新的——这正是它特别吸引人的地方。如果你正在寻找新的交易方式， 不要错过这个EA。它是这里第一个此类系统，可能也是自动化交易的新方向的开始。 与其依赖固定模式或预设策略，不如采用此EA的自适应方式。它能识别并理解  市场变化 – 并据此进行调整。  专注于反转区域和压力分析，它远比传统工具更深入。 Deep Seek 简介 Deep Seek 是一个基于先进数据结构的现代分析模型。 它实时扫描市场，识别模式，评估波动性，并洞察传统指标忽视的部分 。 Deep Seek 在以下方面表现尤为出色： 评估市场强弱 识别过渡区域 适应市场阶段变化 AI 系统 交易能力
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
专家
AIQ 版本 5.0 - 通过机构架构实现自主智能 从基于规则的自动化演变为真正的自主智能代表了算法交易的自然进步。十多年前机构量化交易台开始探索的内容已经成熟为实际实施。AIQ 版本 5.0 体现了这种成熟：复杂的多模型 AI 分析、独立验证架构，以及通过广泛的生产部署而完善的持续学习系统。 这不是添加了 AI 功能的自动化。这是从基础构建的自主智能，基于多年研究机构交易台如何构建决策验证、管理运营可靠性和实施自适应学习系统。版本 5.0 代表了这种开发方法的顶峰。 版本 5.0 提供超过 300+ AI 模型的访问，包括 55+ 免费集成模型、提供独立验证的双重 AI 分析师和风险管理器角色、具有自动故障转移的主辅 API 架构确保零停机运行、专有的 Sacred Phi 仓位管理系统，以及随市场条件持续演化的高级神经网络权重训练。系统以 10 倍速度执行增强型网络搜索以获取实时市场情报，同时在多个时间框架内执行机构级分析。 基于多年完善的进化增强： 300+ AI 模型生态系统，含 55+ 免费选项： 直接 API 集成机构级提供商，包括 DeepSeek R1、OpenAI
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
专家
量子男爵EA 石油被称为黑金是有原因的——现在，有了 Quantum Baron EA，您可以以无与伦比的精度和信心来开采它。 Quantum Baron 旨在主宰 M30 图表上 XTIUSD（原油）的高辛烷值世界，是您升级和进行精英精度交易的终极武器。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣   价格 。     每购买10件，价格增加50美元。最终价格为4999美元 量子男爵频道：       点击这里 ***购买 Quantum Baron MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私信询问！ 我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。我拥有超过15年的交易经验，经过精心设计，已近乎完美。我的创建者将他们丰富的市场知识和专业知识融入到我的每一行代码中，以确保我能够提供最佳的性能。 量子皇帝 (
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
专家
AI MAP 交易系统 AI MAP 交易系统 AI MAP 是一款自动化智能顾问，旨在分析市场状况并基于算法逻辑执行交易。该系统利用多层分析框架来评估价格走势、交易量和市场情绪，无需人工干预。 实时监控（+ 3个月）    || 聊天群组    系统架构 EA 集成了专门的处理模块来处理不同的市场方面： 实时价格走势和交易量分析 新闻情绪和经济日历整合 技术指标综合 风险评估和波动性预测 支撑位和阻力位映射 交易策略 该系统通过根据账户净值和当前市场状况自动调整交易规模来管理持仓。它采用动态止损机制和获利策略来维持风险参数。只有当多个分析模块对市场方向达成一致时才会执行交易。 主要特点 基于账户净值的自动持仓规模计算。 具有经济新闻过滤的市场分析。 动态利润目标和止损调整。 周末持仓保护功能。 多时间框架分析。 推荐货币对 该系统针对具有足够波动性的货币对进行了优化，包括： 主要货币对和交叉盘： GBPUSD, USDJPY, EURUSD, GBPJPY, EURJPY 贵金属： XAUUSD（黄金） 账户建议 保守型： 最低余额 $500（建议 $1,000） 时间框架 H
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
专家
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) 面向 XAUUSD 的精准交易 Live Signal Avalut X1 是一款用于 MetaTrader 5 上 XAUUSD（黄金） 自动化交易的专业智能交易系统（EA）。该系统在一个 EA 中集成四种互补策略，以应对不同的市场状态。它在 MT5 上独立运行，无需外部 DLL 或第三方安装程序。 关键功能 四策略合一：相互配合的策略覆盖趋势、震荡与波动等阶段。 专项风险管理：每笔交易均设硬性止损与止盈；动态 X 跟踪止损。 高级过滤方法：用于优化入场的高级 EZ 过滤器。 自动时区处理：策略基于 GMT+3 开发，自动检测并校正经纪商时差。 丰富参数：提供全面的配置输入；默认参数可直接使用，无需外部 set 文件。 EA 面板：图表内信息面板，支持可选主题（深色、浅色、Edgezone）。 开发与验证 机构级方法：走步优化（Walk-Forward）、样本外验证、蒙特卡罗重采样、参数稳定性与敏感性检查。 AI 辅助的研发与监控：研究与实时诊断由 AI 工具支持；仅在必要时更新参数
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
专家
量子比特币 EA   ：没有不可能的事情，唯一的问题是弄清楚如何去做！ 使用 Quantum Bitcoin EA 迈向 比特币 交易的未来，这是来自顶级 MQL5 卖家之一的最新杰作。Quantum Bitcoin 专为追求性能、精度和稳定性的交易者而设计，重新定义了加密货币波动世界中的可能性。 重要提示！ 购买后，请给我发送私人消息，以获取安装手册和设置说明。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子比特币/女王通道：       点击这里 ***购买 Quantum Bitcoin EA 即可免费获得 Quantum StarMan！*** 私信询问更多详情！ Quantum Bitcoin EA 在 H1 时间范围内蓬勃发展，采用 趋势跟踪策略 来捕捉市场动量的本质。它利用 复杂的网格方法 来确保每个交易周期都以胜利结束——将波动性从挑战转变为机遇。比特币市场以 4 年为一个周期，Quantum Bitcoin EA 经过优化，可以捕捉每个周期中发生的模式，确保它始终以有利的方式结束交易 为什么选择量子比特币 EA？ 掌握不可预
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
专家
Aria Connector EA – V4 (学习机器 + XGBoost学习模型 +112个付费和免费AI + 投票系统 + 外部和可编辑提示) 注意：如果你是中国用户，在购买之前必须确保你能够连接到 YouTube 来观看英文安装视频，并在 YouTube 上启用中文字幕。 你还必须具备使用 VPN 的条件，把 IP 设置在其他国家，这样才能自由地使用 ARIA。 虽然市场上大多数EA声称使用"AI"或"神经网络"，但实际上只运行基本脚本， Aria Connector EA V4 重新定义了真正AI驱动交易的含义。 这不是理论，不是营销炒作，这是您的MetaTrader 5平台与112个真实AI模型之间的直接、可验证连接，结合下一代XGBoost引擎、可编辑提示和多AI投票系统。 从第一天开始，Aria就被设计为一个透明、不断发展的生态系统：首先是直接的GPT连接，然后是自动化，接着是策略审计。 现在，在V4中，Aria成为了真正的学习机器 ，能够适应市场条件，实时优化您的策略，并让您通过外部、可编辑的提示完全定制其智能。 通过分析超过 60,000笔实时交易 ，独特的
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
专家
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
专家
" Silicon Ex ": Your Reliable Assistant in the World of Forex Silicon Ex is a modern trading bot, specially created for traders in the Forex market. This innovative tool serves as a reliable partner for those who strive for efficient and automated trading. Key Features of "Silicon Ex": Reliability and Stability: Created using advanced technologies that ensure stable and reliable operation in the market. Intelligent Risk Management: Built-in money management system (Money Management) allows you
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
专家
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
专家
HFT AI FAST SCALPER V10.1 我们有史以来最先进的 EA 版本，完全重构，集成了 人工智能决策 、 多AI投票 和 动态交易逻辑 。 现在它不仅适用于 XAUUSD（黄金） M1，还全面支持 BTCUSD 和 ETHUSD ，具有高频入场、智能风险管理和完全适应性。 该 EA 结合了通过 OpenRouter 连接的免费AI 与高级过滤器，可在任何市场条件下实现精准交易。 交互式手册 V10.1 和预设: https://www.mql5.com/en/market/product/143202/comments 公开频道 (含实时信号):   https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea V10.1 主要升级: BTCUSD 和 ETHUSD 的完整集成 在 V10.1 中，EA 不再局限于黄金 (XAUUSD)。它现在提供 对 BTCUSD 和 ETHUSD 的完整集成 ，包括预设、优化的手数管理和基于 AI 的决策逻辑。 这使得交易加密货币对时，可以享受与黄金相同的高级功能：多AI投票、动态风险管理
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
专家
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易  XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
专家
Bonnitta EA 基于挂单策略 (PPS) 和非常先进的秘密交易算法。 Bonnitta EA 的策略是秘密自定义指标、趋势线、支撑和阻力位（价格行动）和上述最重要的秘密交易算法的组合。 不要在没有超过 3 个月的任何真实货币测试的情况下购买 EA，我花了超过 100 周（超过 2 年）在真实货币上测试 BONNITTA EA 并在下面的链接中查看结果。 BONNITTA EA 由爱和力量组成。 仅适用于少数买家，这是盗版算法的价格和实施的原因。 Bonnitta EA 在 22 年的时间内使用质量为 99.9% 的真实报价成功通过了压力测试，滑点和佣金接近真实市场条件。 Expert Advisor包含统计采集和滑点控制的算法，具有完整的统计控制； 此信息用于保护您免受经纪人的欺骗。 Bonnitta EA 在下订单之前控制经纪人执行的质量，它还成功地通过了历史数据和不同数据馈送的蒙特卡罗模拟方面的严格标准。 结果 策略测试器的 Expert Advisor 结果：初始存款为 1000 美元的 Bonnitta EA 在 2020 年 1 月 1 日至 2021 年
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.63 (67)
专家
给大家带来一款狠角色EA，基于我的手动交易系统 Algo Pumping 打造。我狠狠打磨了这套策略，加了很多实用干货、滤网和黑科技，现在正式上线这款交易机器人，它可以： 按照高级版Algo Pumping Swing Trading算法操盘， 自动挂好Stop Loss止损，护住你的资金池， 无论是Prop Firm挑战赛，还是自己玩实盘，都能轻松搞定， 不搞马丁、不暴力加仓，操作稳得一批， 主打M15周期（后续会开放H1和H4哦）， 一次性管理15个货币对：AUDCAD、AUDCHF、AUDUSD、AUDSGD、CADCHF、EURGBP、EURNZD、EURUSD、GBPAUD、GBPCAD、GBPCHF、GBPUSD、NZDUSD、USDCAD、USDCHF， 不玩突破流（不追单，不挨打）， 对服务器延迟和执行速度要求不高，小账户一样能跑得飞起， 最低入场资金只需200美金起步， 支持各种杠杆：1:30、1:50、1:100、1:200、1:500、甚至1:1000，想怎么玩就怎么玩。 在 AUDCAD M15 上進行測試的預設設定 即時訊號 「Swing Master Inc
作者的更多信息
New Rate MT5
POPEY GROUP S.A.C.S.
专家
新汇率EA——精准突破自动化交易系统 新汇率EA是一款全自动专家顾问，旨在以严谨精准的方式捕捉每日突破交易机会。 该系统每日仅执行一次交易，锁定预设日内波动区间，并在精准突破点位执行操作。杜绝重复进场、过度交易及情绪化操作。 基于成熟的开盘区间突破（ORB）理论构建，新汇率EA融合了精准执行、严格风险控制与灵活配置选项，适用于任何MT5交易品种，尤其在XAUUSD等高波动性资产上表现卓越。 核心特性 每日单次交易——专注纪律 New Rate EA精准识别当日突破位并执行单次交易。这种“一锤定音”逻辑有效过滤噪音、保全本金，使日间表现保持稳定。 智能区间识别 EA自动根据选定时段的前 N 根K线定义初始市场区间，并在突破点（高点/低点）精准挂单。 交易触发后，反向挂单立即取消，确保完全掌控且杜绝重复入场。 内置资金保护机制 每笔交易均预设止损与止盈，此非安全网而是系统逻辑核心，确保风险可控与结果可复现。 多市场兼容性 虽针对XAUUSD日内周期优化，New Rate亦适用于外汇主流货币对、指数、贵金属及加密货币对。其逻辑透明且经纪商无关。 使用建议 理想周期：M5至M30适用于日内OR
FluxMA Pro
POPEY GROUP S.A.C.S.
专家
FluxMA – Moving Average Expert Advisor with Professional Risk Management FluxMA is a simple, clean, and robust Expert Advisor (EA) based on price crossovers with a configurable moving average. It's designed for traders who want a transparent system, without martingale or grids, and with serious risk management based on a percentage of the balance or equity. It's not a "black box": you know exactly when it enters, where it places the Stop Loss (SL) and Take Profit (TP), and how much it risks
FREE
筛选:
Javier Zamora
34
Javier Zamora 2025.10.27 22:00 
 

yo soy usuario de esta herramienta ya casi un año y desde que empecé a trabajar con ella empezaron a llegar todos los resultados que algún día anhelamos al empezar en este mundo tan difícil como lo es el trading ya operando con ella varais cuentas fondeada se an logrado yo sin dudas le doy un 10 de 10

MARCELAMONDINO
39
MARCELAMONDINO 2025.10.27 21:12 
 

用户没有留下任何评级信息

Ignacio Espinoza
23
Ignacio Espinoza 2025.10.09 21:37 
 

Compré el EA (Asesor Experto) para trading ofrecida por esta empresa con la promesa de buenos resultados y rentabilidad. Sin embargo, después de usarla me encontré con varios problemas importantes que no fueron informados antes de la compra: La EA solo funciona en ciertos brokers que ellos eligen, algo que no se menciona claramente al inicio. Esto limita totalmente la libertad del usuario y genera desconfianza sobre la transparencia del sistema. No ofrecen soporte postventa ni seguimiento, a pesar de que uno paga por el servicio. Una vez realizada la compra, la comunicación con el equipo es prácticamente nula. No responden dudas ni ayudan a optimizar el funcionamiento del robot. En resumen, me siento decepcionado. La experiencia no corresponde a lo que prometen en su publicidad. Comparto esto para que otros usuarios no caigan en lo mismo, y ojalá la empresa mejore la transparencia y la atención a sus clientes.

POPEY GROUP S.A.C.S.
935
来自开发人员的回复 Richard Cajo 2025.10.15 01:55
nachocarames
19
nachocarames 2025.02.22 20:03 
 

PoPey es un genio, además siempre comparte su conocimiento y ayuda a los demás a conseguir resultados , tiene estrategias buenas y muy buenas , pero siempre sigue buscando la perfección. Es un placer poder avanzar de la mano de un maestro como él

POPEY GROUP S.A.C.S.
935
来自开发人员的回复 Richard Cajo 2025.03.15 03:44
¡Gracias por tus palabras! Nos alegra saber que nuestros esfuerzos te ayudan a alcanzar tus metas.
Tomasomil157
19
Tomasomil157 2025.02.19 18:13 
 

用户没有留下任何评级信息

POPEY GROUP S.A.C.S.
935
来自开发人员的回复 Richard Cajo 2025.03.15 03:45
¡Agradecemos tu reseña y tus 5 estrellas! Seguiremos mejorando para darte lo mejor.
Maria Lascurain
45
Maria Lascurain 2025.02.19 16:57 
 

用户没有留下任何评级信息

POPEY GROUP S.A.C.S.
935
来自开发人员的回复 Richard Cajo 2025.03.15 03:45
Thank you for your feedback! We appreciate your trust and will keep innovating.
gusodp51
19
gusodp51 2025.02.19 16:55 
 

用户没有留下任何评级信息

POPEY GROUP S.A.C.S.
935
来自开发人员的回复 Richard Cajo 2025.03.15 03:45
¡Gracias por recomendarlo! Es un gusto saber que te brinda seguridad y tranquilidad en tus operaciones.
回复评论