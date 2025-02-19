Liquid Pours Xtreme EA 是一款基于流动性模式自动化交易的智能交易系统，同时结合了可配置的风险管理和高度灵活的参数设置

主要特点





1. 流动性模式与自定义交易时间

定时检测： 在用户设定的两个时间段（LiquidityHour1, LiquidityMin1 以及 LiquidityHour2, LiquidityMin2）捕捉价格动态。

交易信号： 根据关键时段内流动性的变化生成买入或卖出信号，而不依赖于"价格总会回归"的假设。

2. 可配置的风险管理

量身定制： 允许用户根据个人偏好设定风险参数。

每笔交易的保护： 每笔订单均配有止损（SL）和止盈（TP），以限制市场异常波动带来的风险。

3. 部分平仓与自动盈亏平衡

利润优化： 在达到特定盈利水平时（例如，持仓的50%和30%），系统会在战略性位置部分平仓。

动态管理： 当市场走势合适时，自动将止损调整到开仓价（盈亏平衡），以帮助保护已获得的利润。

4. 可自定义的交易日

完全灵活： 用户可选择每周的任意交易日（周一至周日），从而避开低波动或高波动时期。

5. 无马丁策略和无限网格

保守策略： 不会在亏损后成倍增加仓位，也不会在没有设定止损的情况下持仓，从而降低大幅回撤的风险。

6. 兼容所有MT5交易品种

多样化： 不局限于单一货币对，可用于主要货币对、交叉盘、贵金属、指数、加密货币等多种资产。

使用建议

推荐设置： 请参阅提供的截图（例如，EURUSD M5, USDCAD M5 等）以了解推荐的配置。 风险管理： 尽管EA允许配置风险，建议采用合理的风险敞口（例如，每笔交易约1%的风险）。 选择交易日： 根据您的交易风格调整交易日，或避免某些市场收盘等高波动时段。 充足的初始资金： 确保拥有足够的资金以支持多个交易品种的操作，例如，至少1000美元。 模拟账户测试： 建议在真实交易前，通过模拟账户或降低仓位进行测试。

为什么选择 Liquid Pours Xtreme EA？

资本保护： 由于每笔交易都设有止损和止盈，账户能够更好地抵御不利市场波动。

风险降低： 不采用马丁策略和无限网格，从而最大限度地减少大幅回撤的可能性。

不采用马丁策略和无限网格，从而最大限度地减少大幅回撤的可能性。 智能自动化： 根据市场动态自动执行部分平仓和盈亏平衡调整，节省您的时间。

根据市场动态自动执行部分平仓和盈亏平衡调整，节省您的时间。 简便配置： 直观的参数设置让您可以轻松调整交易时间、风险水平和交易日，满足您的交易风格。

免责声明及注意事项

该EA旨在改善交易管理，但不保证具体的交易结果。

过去的表现不代表未来的业绩。

建议定期监控账户并根据市场情况调整风险设置。

EA的表现可能会因经纪商的流动性和所选资产的波动性而有所不同。

Liquid Pours Xtreme EA 是专为追求自动化交易并注重资本保护与风险优化的交易者设计的工具。探索其功能，体验更有条理、符合您个性化需求的交易方式！