Liquid Pours Xtreme
Liquid Pours Xtreme EA è un Expert Advisor che automatizza il trading basandosi su schemi di liquidità, offrendo una gestione del rischio configurabile e un'elevata flessibilità nelle impostazioni.
Caratteristiche Principali
1. Schemi di Liquidità e Orari di Trading Personalizzabili
- Rilevamento Programmato: Cattura l'azione dei prezzi in due intervalli di tempo definiti dall'utente (LiquidityHour1, LiquidityMin1 e LiquidityHour2, LiquidityMin2).
- Segnali di Trading: Genera segnali di acquisto o vendita basati sulla variazione della liquidità in momenti chiave, senza affidarsi all'idea che "il prezzo torni sempre indietro".
2. Gestione del Rischio Configurabile
- Personalizzazione Totale: Consente di impostare i parametri di rischio secondo le proprie preferenze.
- Protezione per Ogni Operazione: Ogni ordine viene aperto con un Stop Loss (SL) e un Take Profit (TP), limitando l'esposizione a movimenti imprevisti del mercato.
3. Chiusure Parziali e Breakeven Automatico
- Ottimizzazione dei Profitti: Esegue chiusure parziali a livelli strategici (ad esempio, il 50% e il 30% della posizione) al raggiungimento di determinati livelli di profitto.
- Gestione Dinamica: Regola lo stop loss al prezzo di ingresso (breakeven) quando il movimento del mercato lo giustifica, per proteggere i guadagni accumulati.
4. Giorni di Trading Personalizzabili
- Massima Flessibilità: Consente di scegliere i giorni della settimana (da lunedì a domenica) in cui operare, permettendo di evitare periodi di bassa o elevata volatilità.
5. Nessuna Strategia Martingale e Grid Illimitati
- Strategia Conservativa: Non aumenta in modo esponenziale la dimensione delle posizioni dopo una perdita e non mantiene posizioni senza uno SL definito, riducendo così il rischio di drawdown significativi.
6. Compatibilità con Qualsiasi Simbolo MT5
- Versatilità: Funziona con le principali coppie di valute, cross, metalli, indici, criptovalute e molto altro, senza limitarsi a un singolo strumento.
Raccomandazioni per l'Uso
- Configurazione Consigliata: Consulta gli screenshot forniti (ad esempio, EURUSD M5, USDCAD M5, ecc.) per scoprire le impostazioni suggerite.
- Gestione del Rischio: Pur consentendo la configurazione del rischio, si raccomanda di adottare livelli di esposizione prudente (ad esempio, circa l'1% per operazione).
- Selezione dei Giorni di Trading: Adatta i giorni di operatività al tuo stile di trading o evita i periodi di alta volatilità, come le chiusure di mercato.
- Capitale Iniziale Adeguato: Assicurati di disporre di un capitale sufficiente per operare su più strumenti, ad esempio, a partire da 1.000 USD.
- Test in Demo: Si consiglia di testare l'EA su un conto demo o con posizioni ridotte prima di utilizzarlo in condizioni di trading reale.
Perché Scegliere Liquid Pours Xtreme EA?
- Protezione del Capitale: Grazie all'impiego di SL e TP su ogni operazione, il tuo conto è meglio protetto contro movimenti di mercato sfavorevoli.
- Riduzione del Rischio: L'assenza della strategia Martingale e di grid illimitati minimizza la probabilità di perdite significative.
- Automazione Intelligente: L'EA esegue chiusure parziali e adeguamenti automatici del breakeven in base all'evoluzione del mercato, facendoti risparmiare tempo.
- Configurazione Semplice: Parametri intuitivi ti permettono di personalizzare facilmente gli orari di trading, i livelli di rischio e i giorni operativi in base al tuo stile.
Disclaimer e Avvertenze
- Questo EA è progettato per migliorare la gestione del trading, ma non garantisce risultati specifici.
- Le prestazioni passate non sono indicative di risultati futuri.
- Si raccomanda di monitorare regolarmente il conto e di adeguare i parametri di rischio in funzione delle condizioni di mercato.
- Le performance dell'EA possono variare in base alla liquidità del broker e alla volatilità dello strumento selezionato.
Liquid Pours Xtreme EA è lo strumento ideale per i trader che desiderano automatizzare il trading con un focus sulla protezione del capitale e sull'ottimizzazione del rischio. Scopri le sue funzionalità e sperimenta un approccio al trading più strutturato e personalizzato!
PoPey es un genio, además siempre comparte su conocimiento y ayuda a los demás a conseguir resultados , tiene estrategias buenas y muy buenas , pero siempre sigue buscando la perfección. Es un placer poder avanzar de la mano de un maestro como él