LSTM Library

LSTM Library - Fortgeschrittene Neuronale Netzwerke für MetaTrader 5

Professionelle Neuronale Netzwerk-Bibliothek für Algorithmischen Handel

LSTM Library bringt die Leistung rekurrenter neuronaler Netzwerke in Ihre MQL5-Handelsstrategien. Diese professionelle Implementierung umfasst LSTM-, BiLSTM- und GRU-Netzwerke mit fortschrittlichen Funktionen, die typischerweise nur in spezialisierten Machine-Learning-Frameworks zu finden sind.

"Das Geheimnis des Erfolgs im maschinellen Lernen für den Handel liegt in der richtigen Datenverarbeitung. Garbage In, Garbage Out – die Qualität Ihrer Vorhersagen wird niemals besser sein als die Qualität Ihrer Trainingsdaten."
— Dr. Marcos López de Prado, Advances in Financial Machine Learning

Hauptmerkmale

  • Vollständige Implementierung von LSTM, BiLSTM und GRU
  • Rekurrenter Dropout für bessere Generalisierung
  • Mehrere Optimierungsalgorithmen (Adam, AdamW, RAdam)
  • Fortgeschrittene Normalisierungstechniken
  • Umfassendes Metriken-Bewertungssystem
  • Visualisierung des Trainingsfortschritts
  • Unterstützung für unausgewogene Daten mit Klassengewichten

Technische Spezifikationen

  • Reine MQL5-Implementierung - keine externen Abhängigkeiten
  • Optimiert für Handelsanwendungen
  • Umfassende Fehlerbehandlung und Validierung
  • Vollständige Unterstützung zum Speichern/Laden trainierter Modelle
  • Umfangreiche Dokumentation

Integrationsanweisungen

Um die LSTM Library in Ihren Expert Advisor zu integrieren, folgen Sie diesen Schritten:

1. Vollständiger Bibliotheksimport

#import "LSTM_Library.ex5"
   // Bibliotheksinformationen
   void GetLibraryVersion(string &version);
   void GetLibraryInfo(string &info);
   
   // Modellverwaltung
   int CreateModel(string name);
   int DeleteModel(int handle);
   
   // Schichterstellung
   int AddLSTMLayer(int handle, int units, int input_size, int seq_len, bool return_seq);
   int AddLSTMLayerEx(int handle, int units, int input_size, int seq_len, bool return_seq, double recurrent_dropout);
   int AddGRULayer(int handle, int units, int input_size, int seq_len, bool return_seq);
   int AddBiLSTMLayer(int handle, int units, int input_size, int seq_len, bool return_seq);
   int AddBiLSTMLayerEx(int handle, int units, int input_size, int seq_len, bool return_seq, double recurrent_dropout);
   int AddDenseLayer(int handle, int input_size, int units, int activation);
   int AddDropoutLayer(int handle, double rate);
   int AddBatchNormLayer(int handle, int size);
   int AddLayerNormLayer(int handle, int size);
   
   // Kompilierung und Training
   int CompileModel(int handle, int optimizer, double lr, int loss);
   int SetClassWeights(int handle, double &weights[], int n_classes);
   int EnableConfusionMatrixTracking(int handle, int n_classes);
   int GetConfusionMatrix(int handle, int &confusion_matrix[]);
   int FitModel(int handle, double &X_train[], double &y_train[], int n_train, int input_dim,
             double &X_val[], double &y_val[], int n_val, int epochs, int batch);
   
   // Vorhersage und Bewertung
   int PredictSingle(int handle, double &input_data[], int input_size, double &output_data[]);
   int PredictBatch(int handle, double &X[], int n_samples, int input_dim, double &predictions[]);
   double EvaluateModel(int handle, double &X[], double &y[], int n_samples, int input_dim);
   double CalculateClassificationMetrics(double &y_true[], double &y_pred[], int n_samples, int n_classes,
                               double &precision[], double &recall[], double &f1[]);
   
   // Datenvorverarbeitung
   int CreateScaler();
   int DeleteScaler(int handle);
   int FitScaler(int handle, double &data[], int samples, int features);
   int TransformData(int handle, double &data[], double &transformed[], int samples, int features);
   int InverseTransform(int handle, double &transformed[], double &original[], int samples, int features);
   int FitTransformData(int scaler, double &data[], double &transformed[], int samples, int features);
   
   // Callbacks und Scheduler
   int AddEarlyStopping(int handle, int patience, double min_delta);
   int AddProgressBar(int handle, int epochs);
   int AddCosineScheduler(int handle, double base_lr, int T_0, int T_mult);
   int AddOneCycleLR(int handle, double max_lr, int total_steps);
   
   // Hilfsfunktionen
   int PrintModelSummary(int handle);
   int SetModelTrainingMode(int handle, int training);
   int GetModelTrainingMode(int handle);
   int SaveModel(int handle, string filename);
   int LoadModel(int handle, string filename);
   int SaveHistory(int handle, string filename);
   void CleanupAll();
   int GetActiveModelsCount();
   int GetActiveScalersCount();
#import

2. Initialisierung in OnInit()

int model_handle = 0;

int OnInit()
{
   // LSTM-Modell erstellen
   model_handle = CreateModel("TradingModel");
   if(model_handle <= 0)
      return INIT_FAILED;
      
   // Schichten hinzufügen
   if(AddLSTMLayer(model_handle, 32, 5, 10, false) <= 0)
      return INIT_FAILED;
      
   if(AddDropoutLayer(model_handle, 0.2) <= 0)
      return INIT_FAILED;
      
   if(AddDenseLayer(model_handle, 32, 1, 1) <= 0)
      return INIT_FAILED;
   
   // Modell kompilieren (Adam-Optimierer, MSE-Verlust)
   if(CompileModel(model_handle, 1, 0.001, 0) <= 0)
      return INIT_FAILED;
   
   // Vorhandenes Modell laden, falls verfügbar
   if(FileIsExist("model.bin"))
      LoadModel(model_handle, "model.bin");
   
   return INIT_SUCCEEDED;
}

3. Bereinigung in OnDeinit()

void OnDeinit(const int reason)
{
   if(model_handle > 0)
   {
      SaveModel(model_handle, "model.bin");
      DeleteModel(model_handle);
   }
   
   CleanupAll();
}

4. Verwendung in OnTick()

void OnTick()
{
   // Merkmale vorbereiten
   double features[50];  // Zum Beispiel 5 Merkmale * 10 Sequenzlänge
   
   // Feature-Array mit Marktdaten füllen
   // ...
   
   // Vorhersage treffen
   double prediction[];
   if(PredictSingle(model_handle, features, ArraySize(features), prediction) > 0)
   {
      if(prediction[0] > 0.5)
      {
         // Bullisches Signal - Kaufauftrag platzieren
      }
      else
      {
         // Bärisches Signal - Verkaufsauftrag platzieren
      }
   }
}

NUTZEN SIE DIE KRAFT DES MASCHINELLEN LERNENS IM HANDEL

Die LSTM Library wurde entwickelt, um einfach in Ihre EAs und Indikatoren integriert zu werden und bietet fortgeschrittene Machine-Learning-Funktionen direkt in MetaTrader 5.

Folgen Sie dem obigen Codebeispiel, um mit der Implementierung von neuronalen Netzwerk-basierten Vorhersagen in Ihren Handelssystemen zu beginnen. Das einfache Beispiel kann leicht an Ihre spezifischen Bedürfnisse angepasst werden.

Erkunden Sie die unten beschriebenen erweiterten Funktionen, um das volle Potenzial dieser Bibliothek in Ihren Handelsstrategien zu nutzen.

Verfügbare erweiterte Funktionen

Varianten rekurrenter Schichten

  • AddLSTMLayerEx() - LSTM mit rekkurentem Dropout für bessere Generalisierung
  • AddBiLSTMLayerEx() - Bidirektionales BiLSTM mit rekkurentem Dropout

Normalisierung und Regularisierung

  • AddBatchNormLayer() - Batch-Normalisierung für stabiles Training
  • AddLayerNormLayer() - Layer-Normalisierung

Umgang mit unausgewogenen Daten

  • SetClassWeights() - Gewichte für Minderheitsklassen festlegen
  • EnableConfusionMatrixTracking() - Detaillierte Leistungsüberwachung nach Klasse

Fortgeschrittene Optimierung

  • AddCosineScheduler() - Zyklische Lernraten mit Warm Restarts
  • AddOneCycleLR() - One-Cycle-Lernrate-Implementierung

Umfassende Bewertung

  • PredictBatch() - Batch-Vorhersagen für höhere Effizienz
  • EvaluateModel() - Vollständige Bewertung mit Testdaten
  • CalculateClassificationMetrics() - Detaillierte Metriken (Präzision, Recall, F1)

Datenvorverarbeitung

  • CreateScaler/FitScaler - Normalisierung von Eingabedaten
  • TransformData/InverseTransform - Konvertierung zwischen Skalen

Anforderungen

  • MetaTrader 5
  • Grundlegendes Verständnis von Machine-Learning-Konzepten
  • Mittlere MQL5-Programmierfähigkeiten

STÄRKEN SIE IHRE HANDELSSYSTEME

Transformieren Sie Ihre bestehenden Strategien und Indikatoren mit der Leistung des maschinellen Lernens direkt in MQL5. Diese direkte Integration bedeutet keine externen Verbindungen, keine Python-Abhängigkeiten und keine API-Komplexität - nur reine Vorhersagekraft innerhalb Ihrer Handelsplattform.

Ob Sie Preisvorhersagesysteme, Volatilitätsvorhersagen oder fortgeschrittene Mustererkennung entwickeln - die LSTM Library bietet die Grundlage für wirklich intelligente Handelsentscheidungen, die sich an verändernde Marktbedingungen anpassen.

Schlüsselwörter: LSTM-Aktienvorhersage, LSTM-Preisvorhersage, Neuronale-Netzwerk-Handel, MQL5-Deep-Learning, Zeitreihenvorhersage, Forex-maschinelles-Lernen, Kryptowährungs-KI-Handel, Marktmustererkennung, BiLSTM-Handelssystem, GRU-Marktanalyse, KI-algorithmischer-Handel, MQL5-Deep-Learning, Preisrichtungsvorhersage, Maschinelles Lernen für HFT

Empfohlene Produkte
Tulips MT5
Kun Jiao
4.83 (6)
Experten
Beschreibung der Tulpen-EA-Strategie Kernstrategie Trendfolge : Mit Stop-Loss-Schutz, ohne risikoreiche Strategien wie Martingale oder Grid. Unabhängige Long/Short-Positionen : Analyse von Candlestick-Mustern für Einstiege zu Trendbeginn. Parameter Parameter Standardwert / Beschreibung Stabilitätsparameter 5 (Standard) Handelsinstrument Gold (XAUUSD) Stop Loss/Take Profit SL 0,3%, TP 1,2% Losgröße 0,01 (Standard) Autom. Kapitalmanagement 0,01 Lot pro 10.000$ Kontostand Zeiteinheit Empfohlen M5
FREE
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
Utilitys
Custom Alerts: Überwache mehrere Märkte und verpasse kein wichtiges Setup Überblick Custom Alerts ist eine dynamische Lösung für Trader, die potenzielle Setups über mehrere Instrumente hinweg zentral verfolgen möchten. Durch die Integration von Daten aus unseren wichtigsten Tools – wie FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – benachrichtigt Custom Alerts automatisch über wichtige Marktbewegungen, ohne dass du mehrere Charts gleichzeitig im Blick behalten musst. Dank Unterstütz
Breakout bot
Giedrius Seirys
Experten
Breakout Bot ist ein automatisierter Handelsroboter, der für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde und speziell mit Bybit Exchange für den Handel mit dem Währungspaar GBPUSD+ integriert ist. Dieser Bot identifiziert effektiv Marktausbrüche und führt Trades basierend auf vordefinierten Strategien aus, was eine effiziente Ausnutzung von Marktschwankungen ermöglicht. Hauptmerkmale: Automatische Erkennung von Ausbrüchen und Ausführung von Trades; Dynamisches Stop-Loss- und Trailing-Stop-Manage
Shawrie
Kevin Kipkoech
Bibliotheken
Dieses Pine Script implementiert eine Gaussian Channel + Stochastic RSI Strategie für TradingView . Es berechnet einen Gauß-gewichteten gleitenden Durchschnitt (GWMA) und seine Standardabweichung , um einen oberen und unteren Kanal zu bilden. Ein stochastischer RSI wird ebenfalls berechnet, um das Momentum zu bestimmen. Eine Long-Position wird eingegangen, wenn der Kurs über dem oberen Gaußschen Band schließt und die K-Linie des Stoch RSI die D-Linie überschreitet . Die Position wird geschlossen
MetaCOT 2 CFTC ToolBox Demo MT5
Vasiliy Sokolov
1 (1)
Bibliotheken
Die MetaCOT 2 CFTC ToolBox Demo ist eine spezielle Version der voll funktionsfähigen MetaCOT 2 CFTC ToolBox MT5-Bibliothek . Die Demoversion hat keine Einschränkungen, gibt aber im Gegensatz zur voll funktionsfähigen Version die Daten mit einer Verzögerung aus. Die Bibliothek ermöglicht den Zugriff auf die Berichte der CFTC (U.S. Commodity Futures Trading Commission) direkt vom MetaTrader-Terminal aus. Die Bibliothek enthält alle Indikatoren, die auf diesen Berichten beruhen. Mit dieser Biblioth
FREE
EA Pro Risk Panel
Sayed Ali Ordibehesht
Experten
EA PRO Risk Panel — Handels- und Risikomanagement-Panel für MetaTrader 5 Danksagung: Entwickelt von Sayed Ali Ordibehesht und AliReza Asefpour. Überblick Das Panel hilft beim Risikomaß, bei der Vorschau von Orders im Chart und bei der Ausführung von Markt- und Pending-Orders mit klaren Einstellungen für Volumen, Stop-Loss und Take-Profit. Keine Signale, keine Gewinnzusage. Funktionen >> Markt- und Pending-Orders Kaufen/Verkaufen zum aktuellen Bid/Ask. Pending-Orders über eine verschiebbare E
FREE
Steady Runner NP EA
Theo Robert Gottwald
2.5 (2)
Experten
Wir stellen vor: Steady Runner NP EA (Kostenlose Version): Präzisionshandel für GBPUSD M5 Was ist Steady Runner NP EA? Steady Runner NP EA ist ein mathematisch konzipierter Expert Advisor (EA) , der ausschließlich für den GBPUSD M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser EA wurde mit fortschrittlichen Algorithmen und statistischen Modellen entwickelt und automatisiert Ihre Handelsstrategie, um Präzision, Konsistenz und Disziplin bei jedem Handel zu gewährleisten. Egal, ob Sie ein erfahrener Tr
FREE
Goliath Mt5
Nicolokondwani Biscaldi
Bibliotheken
Goliath MT5 - scalper vollautomatischer Expert Advisor für mittelvolatile Devisenmärkte Eigenschaften: Die Bibliothek handelt mit 10 Währungspaaren (USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUDUSD, USDCAD, GBPUSD, EURUSD, NZDUSD, CADCHF, EURAUD, EURCAD, AUDJPY) Die Bibliothek verwendet keine Martingale Die Bibliothek setzt einen festen Stop Loss und Take Profit für alle Aufträge Die Bibliothek handelt nur mit einem vom Benutzer eingegebenen Volumen Die Bibliothek kann auf jedem Währungspaar und jedem Zeitrahme
Binance Library
Hadil Mutaqin SE
5 (1)
Bibliotheken
Die Bibliothek wird verwendet, um den automatischen Handel auf dem Binance Spot Market von der MT5-Plattform aus zu entwickeln. Unterstützt alle Ordertypen: Limit, Markt, StopLimit und StopMarket Unterstützung des Testnet-Modus Automatische Anzeige des Charts auf dem Bildschirm Verwendung: 1. Öffnen Sie das MQL5-Demokonto 2. Header-Datei und EA-Beispiel herunterladen https://drive.google.com/uc?export=download&amp ;id=1kjUX7Hyy02EiwTLgVi8qdaCNvNzazjln Kopieren Sie Binance.mqh in den Ordner \MQL
MetaCOT 2 CFTC ToolBox MT5
Vasiliy Sokolov
4 (4)
Bibliotheken
MetaCOT 2 CFTC ToolBox ist eine spezielle Bibliothek, die den Zugang zu den Berichten der CFTC (U.S. Commodity Futures Trading Commission) direkt über das MetaTrader-Terminal ermöglicht. Die Bibliothek enthält alle Indikatoren, die auf diesen Berichten beruhen. Mit dieser Bibliothek müssen Sie nicht jeden MetaCOT-Indikator einzeln erwerben. Stattdessen können Sie ein einziges Set aller 34 Indikatoren erhalten, einschließlich zusätzlicher Indikatoren, die nicht als separate Versionen erhältlich s
FridayGoldRush
Lukas Matthias Wimmer
1 (1)
Experten
Kurzbeschreibung (DE): TrendRushEA ist ein vollautomatischer MetaTrader 5 Expert Advisor, der ausschließlich Long-Trades auf Gold (XAUUSD) in bestätigten Aufwärtstrends eröffnet. Er kombiniert einen langfristigen Moving Average Filter mit einem optionalen USD-Stärke-Indikator über EURUSD. Die Strategie nutzt ein dynamisches Risikomanagement (1–2 % Kontogröße), ATR-basierte SL/TP-Berechnung und eine Wochenend-Schließfunktion zur Positionssicherung. Detaillierte Beschreibung (DE): TrendRushEA wu
FREE
MarketPro toolkit
Johannes Hermanus Cilliers
Bibliotheken
Fangen Sie an, durch Kopieren Gewinne zu erzielen Alle Trades werden von unseren erfolgreichen Forex-Händlern gesendet und sind extrem profitabel. Sie können täglich Gewinne durch das Kopieren von Trades erzielen Probezeit inklusive Sie erhalten außerdem Zugang zu einer extrem leistungsstarken Trading-Ausbildung, die Ihnen auf einfache Art und Weise ermöglicht, ein profitabler Trader zu werden, auch wenn Sie keine Handelserfahrung haben. https://ec137gsj1wp5tp7dbjkdkxfr4x.hop.clickbank.net/?cbp
FREE
HedgingTrading
Evgeniy Zhdan
Utilitys
Berater für den Hedging-Handel oder den Paarhandel. Über ein praktisches Panel können Sie Positionen für die erforderlichen Handelsinstrumente und Lots eröffnen. Automatisch wird die Art des Handelskontos bestimmt - Netting oder Hedging. Advisor kann alle Positionen bei Erreichen von Gewinn oder Verlust (in den Einstellungen festgelegt) schließen. Zur Verlustkontrolle ist ein negativer Wert erforderlich (z. B. -100, -500 usw.). Wenn die entsprechenden Felder 0 sind, wird der EA diese Funkti
Boom 500 Players
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
Boom 500 Players - Professioneller Expertenratgeber Überblick Boom 500 Players ist ein spezialisierter Expert Advisor (EA), der für den Handel mit dem synthetischen Paar Boom 500 Index auf der Deriv-Plattform optimiert ist. Dieses automatisierte System wurde mit einer Hochfrequenz-Handelsstrategie entwickelt, die sich die einzigartigen Eigenschaften synthetischer Volatilitätsindizes zunutze macht. Backtesting-Ergebnisse Ein umfangreiches Backtesting, das von Januar 2024 bis November 2025 durchg
Nasdaq Expansion M15 MT5
Marek Kupka
Experten
Dieser EA wurde entwickelt, getestet und live auf dem NASDAQ M15 TF gehandelt. Alles ist bereit für den sofortigen Einsatz auf dem realen Konto. Sehr EINFACHE STRATEGIE mit nur WENIGEN PARAMETERN. Die Strategie basiert auf EXPANSION AUF DEM TÄGLICHEN CHART . Sie steigt ein, wenn die Volatilität nach einer gewissen Zeit der Konsolidierung steigt .Sie verwendet STOP pending orders mit ATR STOP LOSS. Um die Gewinne abzufangen ist eine TRAILING PROFIT Funktion in der Strategie. EA wurde auf mehr al
AI Trading Station MT5
Andrey Barinov
Utilitys
Wäre es nicht toll, wenn KI einen zweiten Blick auf Ihre Handelsdaten werfen würde - Grafiken, Indikatoren und mehr? Wir stellen Ihnen die AI Trading Station vor, ein revolutionäres Dienstprogramm, das nahtlos in die MetaTrader-Plattform integriert ist. Angetrieben von der fortschrittlichen Intelligenz von OpenAI's ChatGPT, deckt diese Komplettlösung jeden Schritt Ihrer Handelsreise ab, von der Datenerfassung bis zur Handelsausführung. Der komplette Handelsprozess. Neu erfunden Datenerfassung &
Echelon EA
Daniel Suk
5 (1)
Experten
Echelon EA - Zeichnen Sie Ihre einzigartige Handelskonstellation Wie die himmlischen Führer, die Entdecker durch das weite Universum führen, ermöglicht Ihnen Echelon EA, Ihre ganz eigenen Handelsstrategien zu erstellen und zu optimieren. Dieses vielseitige System kombiniert fortschrittliche Grid- und Martingale-Techniken mit hochmodernen Indikatoren und bietet Ihnen eine endlose Palette für die Entwicklung einer Strategie, die wirklich Ihre eigene ist. Gestalten Sie Ihre persönliche Strategie:
FREE
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
Experten
VIX Momentum Pro EA - Produktbeschreibung Überblick VIX Momentum Pro ist ein hochentwickeltes algorithmisches Handelssystem, das ausschließlich für VIX75 Synthetische Indizes entwickelt wurde. Der Algorithmus verwendet fortschrittliche Multi-Zeitrahmen-Analyse kombiniert mit proprietären Momentum-Erkennungstechniken, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten im synthetischen Volatilitätsmarkt zu identifizieren. Handelsstrategie Der Expert Advisor arbeitet mit einem umfassenden momentum-basier
EMLU Precision AI
Ali Shimaz
1 (1)
Experten
EMLU Precision AI - Kostenlose Demonstrationsversion für MT5 Typ: Expert Advisor (MT5) ️ Wichtiger Hinweis (vor dem Herunterladen lesen) Diese kostenlose Version von EMLU Precision AI ist ausschließlich für Demonstrationszwecke, Forschungszwecke, zur Überprüfung der Struktur und zum Kennenlernen der Benutzeroberfläche gedacht. Sie repräsentiert nicht das Verhalten, die Logiktiefe, die Live-Signale oder die Leistungsergebnisse der kostenpflichtigen Vollversion. Leistung, Handelsfrequenz und Erge
FREE
Chart Navigator Pro
ELITE FOREX TRADERS LLC
Utilitys
Wir stellen Ihnen den Elite Chart Navigator vor - Ihren ultimativen MetaTrader 5 Expert Advisor, der den Multi-Symbol-Handel mit nahtloser Chart-Navigation und überlegener Benutzerfreundlichkeit revolutioniert. Produktübersicht Der Elite Chart Navigator EA ist ein hochentwickeltes Handelsdienstprogramm, das einen schnellen Wechsel zwischen mehreren Handelspaaren über eine intuitive Chart-Button-Schnittstelle ermöglicht. Dieser EA wurde für professionelle Händler entwickelt, die zahlreiche Instr
FREE
Nesco
Gennady Sergienko
4.17 (29)
Experten
Hallo, ich bin   NESCO   / - Ich bin Experte für vollautomatische Roboter und analysiere selbstständig den Markt und treffe Handelsentscheidungen. Einige meiner Funktionen sind mit   GPT-4_COPILOT   geschrieben und vom   MQL5_CLOUD_NETWORK   optimiert. Ich habe meinen eigenen Server, um Finanzereignisse in der Welt zu übertragen. Ich kann rund um die Uhr ohne Ihr Eingreifen für Sie arbeiten und Sie mit einer Nachricht am Telefon benachrichtigen, wenn Ihre Aufmerksamkeit erforderlich ist. Mein
Trend Strength Visualizer
Alexander Denisovich Jegorov
Indikatoren
Trendstärke-Visualisierer Ein einfaches Werkzeug für die Trendanalyse Dieser Indikator hilft Ihnen, die Stärke von Markttrends anhand von schnellen und langsamen gleitenden Durchschnitten schnell zu beurteilen. Er wurde entwickelt, um Ihnen eine klare visuelle Darstellung des Trends zu geben, damit Sie bessere Handelsentscheidungen treffen können. ~Anzeigen: Grüne Linie : Starker Aufwärtstrend (potenzielle Kaufgelegenheiten). Rote Linie : Starker Abwärtstrend (potenzielle Verkaufsgelegenheiten).
KP Trade Panel
Supol Polkun
Bibliotheken
KP TRADE PANEL EA ist ein EA MT5 erleichtert verschiedene Menüs. KP TRADE PANEL EA ist ein EA Hautpflege in MT5 ist ein EA, der das System automatisch in Download EA MT5 zu testen mit Demo-Konto von meinem Profil Seite, während einige Trailing Stop Stop Loss erfordern mehr als 0 Funktionen EA bestimmt viel oder Geld-Management berechnet viel von bekannten und Stop-Loss TS = Trailing Stop mit separaten Stop-Loss-Auftrag kaufen mehr AVR TS = Trailing Stop plus
Void AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
Hallo Trader, ich habe dieses Tool mit viel Sorgfalt und echten Ergebnissen entwickelt. Es basiert auf mehreren meiner früheren Strategien und wurde an den Forex-Markt angepasst. Es nutzt die künstliche Intelligenz des maschinellen Lernens. Die KI liest Parameter und berücksichtigt sie in meiner Strategie. Dadurch lernt sie, um die Qualität der Einstiege zu verbessern. Außerdem verfügt es über einen Knotenpunkt, über den Sie Positionen wiederherstellen können. Eine weitere Innovation ist die vi
Niguru Automatic Trailing for MT5
Nino Guevara Ruwano
Bibliotheken
NATS (Niguru Automatic Trailing Stop) hilft Ihnen, mehr Gewinne zu erzielen, indem es den Trailing Stop automatisch setzt. Diese NATS-Anwendung kann mit einem EA kombiniert oder auch als Ergänzung zum manuellen Handel verwendet werden. Ein Trailing-Stop ist ein leistungsfähiges Instrument im Handel, das Risikomanagement und Gewinnoptimierung kombiniert. Ein Trailing-Stop ist eine Art von Marktauftrag, bei dem der Stop-Loss nicht auf einen festen Wert, sondern auf einen Prozentsatz unterhalb d
FREE
Neon Shadow EA MT5
Evgeniy Ilin
5 (1)
Experten
Neon Shadow — eine einzigartige Handelslösung, die Ihnen hilft, zu lernen und im Trading eine neue Stufe zu erreichen Ich wollte eine einzigartige Handelslösung schaffen, die sowohl für Anfänger als auch für Profis zugänglich ist – unabhängig von Ihrem aktuellen Niveau. Die Kernidee bestand darin, Machine Learning mit fortschrittlichen Handelstechniken so zu kombinieren, dass der Synergieeffekt maximal genutzt wird. Das System eignet sich sowohl zum schnellen Wachstum kleiner Konten innerhalb v
FREE
TradingTime
Mikita Kurnevich
Experten
TradingTime: Intelligente Lösung für den Inter-Session-Handel In der dynamischen Welt des Forex, in der jede Minute entscheidend sein kann, wird ein Algorithmus der neuen Generation - TradingTime - vorgestellt. Dieser Expert Advisor automatisiert nicht nur den Handel, sondern überdenkt den Ansatz für die Arbeit an der Schnittstelle der wichtigsten Marktphasen, indem er analytische Genauigkeit und Anpassungsfähigkeit kombiniert. Eine auf dem Marktrhythmus basierende Strategie TradingTime basiert
AI News Strike EA
Mikoto Hamazono
5 (1)
Experten
Wodurch unterscheidet sich dieses EA von herkömmlichen News‑Trading‑EAs? Die meisten EAs reagieren nur zum geplanten Zeitpunkt und raten anschließend, wie der Markt reagieren wird. AI News Strike EA ist anders. Minuten vor der Veröffentlichung durchsucht die KI live das Web und analysiert die Marktstimmung in über 100 Ländern. Es handelt nicht nur schneller – sondern intelligenter. Angetrieben von einer innovativen KI zur Echtzeit‑Websuche Einführungsangebot Alle Käufer erhalten eine kostenlose
Molo kumalo
James Ngunyi Githemo
Bibliotheken
Der Forex-Handel mit unserer Plattform bietet mehrere wichtige Vorteile und Funktionen: Daten in Echtzeit : Bleiben Sie mit Live-Marktdaten auf dem Laufenden, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Benutzerfreundliches Interface : Leicht zu navigierendes Design für Anfänger und erfahrene Händler. Erweiterte Charting-Tools : Visualisieren Sie Trends mit interaktiven Charts und technischen Indikatoren. Risiko-Management : Legen Sie Stop-Loss- und Take-Profit-Levels fest, um Ihr Risiko zu steuern.
Trade Utility Pro
Sovannara Voan
3.91 (76)
Utilitys
Trade Utility Pro ist ein Bot-Utility, das Ihnen helfen soll, Ihre Trades einfacher, schneller und genauer zu verwalten. Dieses Dienstprogramm verfügt über eine Control Panel-Schnittstelle und unterstützt ausschließlich MetaTrader 5. Dieses Dienstprogramm stellt keine Verbindung zu Kontoinformationen oder externen Quellen her, um die Sicherheit zu gewährleisten. Hauptmerkmale: Unterstützung für offenen Handel: Berechnung der Losgröße Festes Lot: Benutzerdefinierte Lot-Eingabe erforderlich Geld-
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
SRZ Intelligent trading AI system
Guo Zhi Shi
Bibliotheken
Hallo zusammen! Ich bin ein professioneller MQL-Programmierer, der EAs, Indikatoren und Trading Tools für meine Kunden auf der ganzen Welt erstellt. Ich baue jede Woche 3-7 Programme, aber ich verkaufe nur selten fertige Robots. Weil ich anspruchsvoll bin und gute Strategien so rar sind... dieser EA ist der einzige, den ich bisher für gut genug halte, um ihn hier zu veröffentlichen. Wie wir alle wissen, ist der Ichimoku-Indikator seit Jahrzehnten weltweit beliebt, aber nur wenige wissen, wie m
Ak47tutu
Dian Zhou
Bibliotheken
Als ich tief in den Bereich der Finanz- und Handelsstrategien eintauchte, beschloss ich, eine Reihe von Experimenten durchzuführen und dabei sowohl Ansätze zu untersuchen, die auf Reinforcement Learning basieren, als auch solche, die ohne dieses auskommen. Durch die Anwendung dieser Methoden gelang es mir, eine differenzierte Schlussfolgerung zu formulieren, die für das Verständnis der Bedeutung einzigartiger Strategien im modernen Handel von entscheidender Bedeutung ist. Obwohl neuronale Netzwe
Ai Prediction MT5
Mochamad Alwy Fauzi
Bibliotheken
Ein kostenloser Indikator für diejenigen, die die Vollversion kaufen Dieser Indikator wird von dieser KI erstellt, mit Ihren gewünschten Einstellungen Künstliche Intelligenz zu Ihren Diensten Verfügen Sie über eine vollständige künstliche Intelligenz und verwenden Sie sie in Ihren Codes Diese künstliche Intelligenz ist darauf trainiert, Ihnen bei jeder Kerze zu sagen, ob sich der Markt nach oben oder unten bewegt. Im Allgemeinen kann die künstliche Intelligenz in allen Märkten, allen Zeitrahme
Close All Orders No1
Jie Tang
Bibliotheken
Schnelles Schließen von Positionen ohne jegliche Aktion. Die aktuelle Version der Ein-Klick-Positionsschließung ist vor allem für den Fall gedacht, wenn es zu spät ist, die Position manuell zu schließen, derzeit ist es unabhängig von der Kategorie des Grundgeschäfts, es ist für alle Positionen zu schließen. Die Richtung möglicher zukünftiger Upgrades: 1. die Schließung von Positionen nach Kategorie und nach Basiswert. Anwendbare Szenarien: Öffnen Sie eine Reihe von zugrunde liegenden Positionen,
Burst Executor D38G
Li Guo Yin
Bibliotheken
[Gold Intelligent Trading EA | Risikokontrolle ist stabil, Gewinn-Durchbruch] Der intelligente Trading EA, der für die Fluktuationscharakteristiken von Gold maßgeschneidert ist, nimmt das Hardcore-Handelssystem als Kern, und jeder Auftrag wird von der genauen Beurteilung der Markttrends und des unterstützenden Drucks durch quantitative Modelle abgeleitet, um subjektive Einmischung zu eliminieren und Handelsentscheidungen objektiver und effizienter zu machen. Ausgestattet mit einem mehrdimensio
Binance EA Connection Library
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Bibliotheken
Diese Bibliothek ermöglicht Ihnen die Verwaltung von Trades mit jedem Ihrer EAs und lässt sich sehr einfach in jeden EA integrieren, was Sie selbst mit dem in der Beschreibung erwähnten Skriptcode und auch Demo-Beispielen auf einem Video tun können, das den gesamten Prozess zeigt. - Platzieren Sie Limit-, SL-Limit- und Take-Profit-Limit-Orders - Platzieren Sie Market-, SL-Market- und TP-Market-Bestellungen - Limit-Order ändern - Bestellung stornieren - Abfrageaufträge - Hebelwirkung und Ma
WalkForwardOptimizer MT5
Stanislav Korotky
3.78 (9)
Bibliotheken
Die WalkForwardOptimizer-Bibliothek ermöglicht Ihnen die Durchführung von Rolling- und Cluster-Walk-Forward-Optimierung von Expert Advisors (EA) in MetaTrader 5. Um die Bibliothek zu verwenden, fügen Sie die Header-Datei WalkForwardOptimizer.mqh in Ihren EA-Quellcode ein und fügen Sie die bereitgestellten Funktionen nach Bedarf hinzu. Sobald die Bibliothek in den EA eingebettet ist, können Sie die Optimierung gemäß der im Benutzerhandbuch beschriebenen Vorgehensweise starten. Wenn die Optimierun
Native Websocket
Racheal Samson
5 (6)
Bibliotheken
Eine einfach zu verwendende, schnelle, asynchrone WebSocket-Bibliothek für MQL5. Sie unterstützt: ws:// und wss:// (sicherer "TLS" WebSocket) Text- und Binärdaten Sie behandelt: fragmentierte Nachrichten automatisch (Übertragung großer Datenmengen) Ping-Pong-Frames automatisch (keep-alive handshake) Vorteile: Keine DLL erforderlich. Keine OpenSSL-Installation erforderlich. Bis zu 128 Web-Socket-Verbindungen von einem einzigen Programm aus. Verschiedene Log Levels zur Fehlerverfolgung Kann mit MQ
Binance Library MetaTrader 5
Roman Zhitnik
5 (1)
Bibliotheken
Wenn Sie als Trader die Börsen Binance.com und Binance.us direkt von Ihrem MetaTrader 5-Terminal aus nutzen möchten, sollten Sie sich die Binance Library MetaTrader 5 ansehen. Dieses leistungsstarke Tool ermöglicht Ihnen den Handel mit allen Anlageklassen an beiden Börsen, einschließlich Spot-, USD-M- und COIN-M-Futures, und enthält alle für den Handel notwendigen Funktionen. Wichtig: Sie benötigen den Quellcode, um die Bibliothek richtig zu implementieren. Mit der Binance Library MetaTrader 5
Trades Manager MT5
Omar Alkassar
Bibliotheken
Die Bibliothek hilft Ihnen bei der Verwaltung Ihrer Trades, der Berechnung von Lots, Trailing, Partial Close und anderen Funktionen. Lot-Berechnung Modus 0: Festes Lot. Modus 1: Martingale Lot (1,3,5,8,13) Sie können es auf verschiedene Weise verwenden, wenn Verlust=1, wenn Gewinn=0. Modus 2: Multiplikator-Lot (1,2,4,8,16) Sie können es auf verschiedene Weise verwenden, um zu berechnen, wenn Verlust=1, wenn Gewinn=0. Modus 3: Plus Lot (1,2,3,4,5) Sie können es auf unterschiedliche Weise verwend
WalkForwardLight MT5
Stanislav Korotky
Bibliotheken
Dies ist eine vereinfachte und effektive Version der Bibliothek für die Walk-Forward-Analyse von Handelsexperten. Sie sammelt Daten über den Handel des Experten während des Optimierungsprozesses im MetaTrader-Tester und speichert sie in Zwischendateien im Verzeichnis "MQL5\Files". Dann verwendet es diese Dateien, um automatisch einen Cluster-WalkForward-Bericht und rollierende WalkForward-Berichte zu erstellen, die ihn verfeinern (alle in einer HTML-Datei). Die Verwendung des Hilfsskripts WalkFo
OrderBook History Library
Stanislav Korotky
3 (2)
Bibliotheken
Orderbuch, auch bekannt als Marktbuch, Markttiefe, Level 2, - ist eine dynamisch aktualisierte Tabelle mit den aktuellen Volumina der Kauf- und Verkaufsaufträge für ein bestimmtes Finanzinstrument zu Preisen nahe Bid und Ask. MetaTrader 5 bietet die Möglichkeit, das Marktbuch von Ihrem Broker zu erhalten, allerdings nur in Echtzeit und ohne Zugriff auf seine Historie. Die Bibliothek OrderBook History Library liest den Marktbuchstatus in der Vergangenheit aus Archivdateien, die vom OrderBook Reco
BitMEX Trading API
Romeu Bertho
5 (1)
Bibliotheken
Die Analyse von Kryptowährungen war mit Crypto Charts für MetaTrader 5 noch nie so einfach. Der Handel an der BitMEX war noch nie so einfach wie mit der BitMEX Trading API für MetaTrader 5. Die BitMEX Trading API Bibliothek wurde so entwickelt, dass sie so einfach wie möglich zu benutzen ist. Binden Sie die Bibliothek einfach in Ihren Expert Advisor oder Ihr Script ein, rufen Sie die entsprechenden Methoden auf und beginnen Sie mit dem Handel! Eigenschaften Handeln Sie auf BitMEX und BitMEX Te
Painel De Expert Com Teclado
Roberto Spadim
Bibliotheken
Keyboard Trader ist eine BIBLIOTHEK, die Sie im OnChartEvent aufrufen können, um eine Kauf-/Verkaufs-/Null-Position zu eröffnen, die Standardschaltflächen sind V = Verkaufen C = Kaufen Z = Marktpositionen zurücksetzen S = Rücksetzen der gegenüberliegenden und dann der Marktpositionen X = gegenüberliegende Positionen zurücksetzen Zusätzlich zur Tastaturfunktion können Sie ExpertAdvisor-Status mit Hilfe von MagicId anzeigen, mit Informationen über: Monatlicher, wöchentlicher, täglicher Gewinn un
Gold plucking machine
Yan Li Wu
Bibliotheken
Goldzupfmaschine Goldplucking Machine ist ein Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel entwickelt wurde. Die Operation basiert auf der Eröffnung von Aufträgen unter Verwendung des Fast- und Slow-Lines-Indikators, daher arbeitet der EA nach der "Trend Follow"-Strategie, was bedeutet, dem Trend zu folgen. Verwenden Sie die Grid-Strategie, um Aufträge ohne Stop-Loss-Operation zu platzieren, also stellen Sie bitte sicher, dass das Konto über ausreichende Mittel verfügt. Magische Zahl - ist e
Gold plucking machine S
Yan Li Wu
Bibliotheken
Goldzupfmaschine S Goldzupfmaschine S Goldplucking Machine S ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold entwickelt wurde. Der Betrieb basiert auf der Eröffnung von Aufträgen unter Verwendung des Fast- und Slow-Lines-Indikators, daher arbeitet der EA nach der "Trend Follow"-Strategie, was bedeutet, dem Trend zu folgen. Verwenden Sie die Grid-Strategie, um Aufträge ohne Stop-Loss-Operation zu platzieren, also stellen Sie bitte sicher, dass das Konto über ausreichende Mittel verfü
Binance Futures Library
Hadil Mutaqin SE
Bibliotheken
Die Bibliothek wird verwendet, um den automatischen Handel auf dem Binance-Futures-Markt von der MT5-Plattform aus zu entwickeln. Unterstützt Binance Futures USD-M und COIN-M Unterstützung des Testnet-Modus Unterstützt alle Ordertypen: Limit, Market, StopLimit, StopMarket, StopLoss und TakeProfit Automatische Anzeige des Charts auf dem Bildschirm Verwendung: 1. Eröffnen Sie ein MQL5 Demo-Konto 2. Laden Sie die Header-Datei und das EA-Beispiel herunter https://drive.google.com/uc?export=download
K Trade Lib Pro 5
Kaijun Wang
Bibliotheken
MT4/5 universal trading library ( ein gemeinsamer Code 4 und 5 ) #ifdef __MQL5__      #define KOD_TICKET ulong      #define KOD_MAGIC   long #else        #define KOD_TICKET long      #define KOD_MAGIC   int #endif class ODLIST; #import "K Trade Lib Pro 5.ex5"       //Fangen Sie gut an, führen Sie die erste Zeile aus, um die    void StartGood() ;    //Einfache Abrechnung    long OrderOpen( int type, double volume, int magic, string symbol= "" , string comment= "" , double opprice= 0 , double sl=
More BackTest Results
Yu Zhang
Bibliotheken
1. Was ist das? Das MT5-System kommt mit sehr wenigen Optimierungsergebnissen. Manchmal müssen wir mehr Ergebnisse studieren. Diese Bibliothek ermöglicht es Ihnen, mehr Ergebnisse während der Backtest-Optimierung auszugeben. Sie unterstützt auch das Drucken mehrerer Strategieergebnisse in einem einzigen Backtest. 2. Produktmerkmale Die Ergebnisse der optimierten Ausgabe sind sehr zahlreich. CustomMax kann angepasst werden. Die Ausgabe befindet sich im Ordner Common. Er wird automatisch nach dem
T5L Library for TSUTrader
Marcos Godoy Ortiz
Bibliotheken
T5L Bibliothek ist notwendig, um die EAs von TSU Investimentos, IAtrader und anderen zu verwenden. Es enthält alle Funktionen Rahmen benötigt, um Expert Advisors arbeiten richtig. ツ - Die Expert Advisors von TSU Investimentos funktionieren nicht ohne diese Bibliothek, die T5L Bibliothek kann im Laufe des Jahres aktualisiert werden - In dieser Bibliothek finden Sie verschiedene Funktionen, wie z.B. das Senden von Aufträgen, Kaufen und Verkaufen, die Überprüfung von Einstiegspunkten, Candlestick-
AO Core
Andrey Dik
3.67 (3)
Bibliotheken
AO Core ist das Herzstück des Optimierungsalgorithmus. Es handelt sich um eine Bibliothek, die auf dem HMA-Algorithmus (Hybrid Metaheuristic Algorithm) des Autors aufbaut. B eachten Sie das Produkt MT5 Optimierung Booster , das die Verwaltung des regulären MT5 Optimierers sehr einfach macht . Ein Beispiel für die Verwendung von AO Core wird in diesem Artikel beschrieben : https://www.mql5.com/ru/articles/14183 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756510 Dieser hybride Algorithmus basiert auf eine
EA Toolkit
Esteban Thevenon
Bibliotheken
EA Toolkit   is a library that allows any developer to quickly and easily program Advisor experts. It includes many functions and enumerations such as trailing stop, lot, stop loss management, market trading authorisations, price table updates, trading conditions and many more. Installation + Documentation : You will find all the information to install this library and the documentation of its functions on this GitHub : https://github.com/Venon282/Expert-Advisor-Toolkit WARNING : The installat
GetFFEvents MT5 I tester capability
Hans Alexander Nolawon Djurberg
Bibliotheken
Möchten Sie alle Ereignisse wie vorherige/vorhergesehene/aktuelle Werte für jede Nachricht erhalten, um sie zu analysieren/vorzuhersagen? Mit dieser einfachen Bibliothek können Sie es leicht tun, importieren/integrieren Sie einfach die Bibliothek in Ihr System, dann erhalten alle möglichen Werte für jede Nachricht sogar in Strategy Tester . Anmerkung: Bitte fügen Sie die Adresse "https://www.forexfactory.com/" des Newsfeeds in Ihrem MT5 Tab > Tools > Options > Expert Advisors > Check Allow web r
Fast Sliding SMA algorithm
Andrei Khloptsau
Bibliotheken
Ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) ist ein statistischer Indikator, der in der Zeitreihenanalyse verwendet wird. Dieser Indikator stellt das arithmetische Mittel einer Folge von Werten über einen bestimmten Zeitraum dar. Der SMA wird verwendet, um kurzfristige Schwankungen in Daten zu glätten und den Gesamttrend oder die Richtung von Veränderungen hervorzuheben. Dies hilft Analysten und Händlern, die allgemeine Dynamik der Zeitreihe besser zu verstehen und potenzielle Trends oder Richtu
SRZ Intelligent trading AI system
Guo Zhi Shi
Bibliotheken
Hallo zusammen! Ich bin ein professioneller MQL-Programmierer, der EAs, Indikatoren und Trading Tools für meine Kunden auf der ganzen Welt erstellt. Ich baue jede Woche 3-7 Programme, aber ich verkaufe nur selten fertige Robots. Weil ich anspruchsvoll bin und gute Strategien so rar sind... dieser EA ist der einzige, den ich bisher für gut genug halte, um ihn hier zu veröffentlichen. Wie wir alle wissen, ist der Ichimoku-Indikator seit Jahrzehnten weltweit beliebt, aber nur wenige wissen, wie m
Ak47tutu
Dian Zhou
Bibliotheken
Als ich tief in den Bereich der Finanz- und Handelsstrategien eintauchte, beschloss ich, eine Reihe von Experimenten durchzuführen und dabei sowohl Ansätze zu untersuchen, die auf Reinforcement Learning basieren, als auch solche, die ohne dieses auskommen. Durch die Anwendung dieser Methoden gelang es mir, eine differenzierte Schlussfolgerung zu formulieren, die für das Verständnis der Bedeutung einzigartiger Strategien im modernen Handel von entscheidender Bedeutung ist. Obwohl neuronale Netzwe
TG Risk Service Manager MT5
Daciana Elena Chirica
Bibliotheken
Der "TG Risk Service Manager" - Ihr umfassendes Toolkit für schnelles und präzises Risikomanagement und Losgrößenberechnungen in der dynamischen Welt des Handels. Diese unentbehrliche Bibliothek wurde entwickelt, um Entwicklungsprozesse zu rationalisieren und Handelsstrategien zu verbessern. Sie stattet Entwickler mit wesentlichen Werkzeugen zur Optimierung der Risikobewertung und der Handelsrentabilität aus. Metatrader4 Version | Alle Produkte | Kontakt Hauptmerkmale: Effiziente Losgrößenberec
TG Trade Service Manager MT5
Daciana Elena Chirica
Bibliotheken
Der "TG Trade Service Manager" - Ihre Komplettlösung für nahtloses Handelsmanagement in MQL4- und MQL5-Umgebungen. Mit dem Fokus auf Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Komfort vereinfacht diese leistungsstarke Bibliothek die Komplexität der Handelsausführung und -verwaltung und bietet Entwicklern eine einzige Schnittstelle für mehr Effizienz. Metatrader4 Version | Alle Produkte | Kontakt Hauptmerkmale: Einheitliche Schnittstelle : TG Trade Service Manager" bietet eine einheitliche Schnittstell
OpenAI Library MT5
VitalDefender Inc.
Bibliotheken
Die folgende Bibliothek wird als Mittel vorgeschlagen, um die OpenAI API direkt auf dem Metatrader zu verwenden, und zwar auf die einfachste Weise. Weitere Informationen zu den Möglichkeiten der Bibliothek finden Sie im folgenden Artikel: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756098 Die für die Verwendung der Bibliothek benötigten Dateien finden Sie hier: Handbuch WICHTIG: Um den EA zu verwenden, müssen Sie die folgende URL hinzufügen, damit Sie auf die OpenAI API zugreifen können, wie in den beige
Niguru Automatic Batch Trailing Stop for MT5
Nino Guevara Ruwano
Bibliotheken
Diese Trailing-Stop-Anwendung hilft Händlern, den Trailing-Stop-Wert für viele offene Positionen zu setzen, die eine Grid- oder Martingale-Strategie als Lösung anwenden. Wenn Sie also eine Grid- oder Martingale-Strategie anwenden (entweder mit einem EA oder beim manuellen Handel) und Sie keine Anwendung haben, um einen Trailing-Stop zu setzen, dann ist diese Anwendung die Lösung. Für EAs mit einer Single-Shot-Strategie verwenden Sie einfach die KOSTENLOSE Trailing-Stop-Anwendung, die ich eben
Weitere Produkte dieses Autors
Tape Hunter
Thalles Nascimento De Carvalho
Indikatoren
Tape Hunter – Dein Radar für Aufwand vs. Ergebnis in MT5 Tape Hunter ist der ultimative Indikator für Trader, die das wahre Marktgeschehen hinter den Preisen in MetaTrader 5 erkennen wollen. Er zeigt klar und intuitiv das aggressive Kauf- und Verkaufsvolumen basierend auf dem POC (Point of Control) und ermöglicht dir, den Aufwand des Marktes und das tatsächliche Ergebnis jeder Kerze sichtbar zu machen. ️ Warum ist das wichtig? Nicht jedes Volumen bewegt den Preis! Tape Hunter hebt hervor
Imbalance DOM Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (1)
Indikatoren
Imbalance DOM Pro: Optimieren Sie Ihre Trades mit dem Ungleichgewicht im Orderbuch HABEN SIE ZUGRIFF AUF DAS ORDERBUCH IN MT5? MÖCHTEN SIE IHREN HANDEL AUF EIN NEUES LEVEL HEBEN? Wenn Sie als Trader auf der Grundlage von Order Flow Entscheidungen treffen, kann Imbalance DOM Pro Ihre Analyse revolutionieren. Speziell für Scalper und kurzfristige Trader entwickelt, identifiziert dieses Tool Ungleichgewichte im Orderbuch und bietet wertvolle Handelsmöglichkeiten für schnelle und präzise Ein- u
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (3)
Indikatoren
BigPlayerRange – Der beste Indikator für MT5 BigPlayerRange gilt als der beste Indikator für Mini-DAX und Mini-Dollar im MetaTrader 5. Dieses Tool hebt strategische Zonen großer Marktteilnehmer hervor und ermöglicht eine institutionelle technische Analyse mit höchster Präzision. Wie funktioniert der BigPlayerRange? Der Indikator zeichnet Kauf- (grüne Linie) und Verkaufszonen (rote Linie) ein. Schließt der Kurs außerhalb dieser Bereiche, deutet dies auf eine Trendbewegung hin. Schlusskurs
Box Weis Wave
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (1)
Indikatoren
Verbessern Sie Ihre Analyse mit dem Weis Wave Box ! Wenn Sie Präzision und Klarheit beim Trading suchen, ist das Weis Wave Box das ideale Tool. Dieser fortschrittliche Volumenwellen-Indikator bietet eine klare Visualisierung der Dynamik zwischen Aufwand und Ergebnis auf dem Markt – unverzichtbar für Trader, die Orderflow und Volumen lesen. Hauptfunktionen: Anpassbare Volumenwellen – in Ticks einstellbar, um Ihre Strategie zu unterstützen. Anpassbarer Verlauf – analysieren Sie spezifis
VWAP FanMaster
Thalles Nascimento De Carvalho
3.5 (2)
Indikatoren
VWAP FanMaster: Perfektioniere deine Pullback-Strategie! Der VWAP FanMaster ist das ultimative Werkzeug für Trader, die nach präzisen Einstiegen und effizienten Pullbacks suchen. Er kombiniert die Stärke von VWAP (Volume Weighted Average Price) mit Fibonacci-Fächerlinien und bietet eine klare Karte der wichtigsten Preisbereiche im Markt. Hauptfunktionen Einfach und leistungsstark : Ziehe die vertikalen Linien, und der Indikator zeichnet automatisch VWAP und Fibonacci-Fächer . Effizie
FREE
Footprint Hunter
Thalles Nascimento De Carvalho
Indikatoren
Footprint Hunter – Dein Radar für Aufwand vs. Ergebnis in MT4 Tape Hunter ist der ultimative Indikator für Trader, die das wahre Marktgeschehen hinter den Preisen in MetaTrader 4 erkennen wollen. Er zeigt klar und intuitiv das aggressive Kauf- und Verkaufsvolumen basierend auf dem POC (Point of Control) und ermöglicht dir, den Aufwand des Marktes und das tatsächliche Ergebnis jeder Kerze sichtbar zu machen. ️ Warum ist das wichtig? Nicht jedes Volumen bewegt den Preis! Footprint Hunter h
Book Data Binance
Thalles Nascimento De Carvalho
Utilitys
Book Data Binance! Hast du dir jemals vorgestellt, Zugang zum Orderbuch deiner Lieblings-Kryptowährung zu haben, mit Details zu Preisen, Volumina und einer Analyse der Ungleichgewichte, selbst wenn deine Börse keinen Zugang zum DOM bietet? Mit Book Data Binance wird das jetzt Realität! Dieses Skript in MQL5 wurde speziell für Krypto-Trader entwickelt, die ein tiefes Verständnis für die Dynamik des Marktes suchen. Hauptmerkmale: Direkter Zugang zum Orderbuch jeder im Skript verfüg
FREE
Volume Flow Binance
Thalles Nascimento De Carvalho
Utilitys
Volume Flow Binance! Hast du dir jemals vorgestellt, auf die times and trades deiner bevorzugten Kryptowährung zuzugreifen, mit detaillierten Einblicken in den Volumenfluss und die Preisbewegungsanalyse, selbst wenn dein Broker keinen vollständigen Zugriff auf die Handelsgeschichte bietet? Mit Volume Flow Binance wird dies jetzt Realität! Dieses MQL5-Skript wurde für Krypto-Trader entwickelt, die eine detaillierte Ansicht der Marktdynamik in Echtzeit suchen. Hauptmerkmale: Direkte
FREE
Cumulative Volume Bands
Thalles Nascimento De Carvalho
Indikatoren
CVB Cumulative Volume Bands: Maximieren Sie Ihre Trades mit kumuliertem Volumen! Der CVB Cumulative Volume Bands ist ein fortschrittlicher Indikator, der für Trader entwickelt wurde, die präzise Signale auf Basis des kumulierten Volumens suchen. Durch die Nutzung von kumulierten Volumenbändern bietet dieser Indikator klare Einblicke in den Kauf- und Verkaufsdruck am Markt, um Umkehrungen und starke Kursbewegungen zu identifizieren. Cumulative Volume Bands for MT5 ! Hauptmerkmale:
Swing Point Volume
Thalles Nascimento De Carvalho
Indikatoren
Swing Point Volume, der Indikator, der Schwäche und Stärke an den Höchst- und Tiefstständen signalisiert. Dieser Indikator kann für die Wyckoff-Methode verwendet werden. Bereitgestellte Informationen; - Swing auf benutzerdefinierte Ticks. - Volumen und Punkte in jeder Bilanz. - Prozentsatz der Verschiebung. - Sound-Alarm-Option auf Top-und Bottom-Breaks. - Volumen in Ticks und Real Volume. - Volumen HL (extrem) oder (Eröffnung und Schließung) - Benutzerdefinierte Volumenformen.
Atr Projection
Thalles Nascimento De Carvalho
Indikatoren
O Indicador ATR Projeção destaca-se como uma ferramenta robusta na análise técnica, projetada para fornecer insights precisos sobre os limites potenciais de movimentação dos preços no mercado financeiro. Sua abordagem flexível permite aos usuários customizar as métricas de análise de forma intuitiva, adaptando-se às necessidades específicas de cada ativo operado. Funcionamento Personalizável: Por padrão, o ATR Projeção opera considerando 30% da média dos últimos 100 candles. Essa flexibilidade
Long Short Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
Indikatoren
Long & Short Indikator - Pro Version: Entfesseln Sie das unbegrenzte Potenzial Ihrer Marktanalyse! Keine Einschränkungen für Alle Assets Die Pro-Version des Long & Short Indikators bietet Ihnen die völlige Freiheit, ihn auf jedem Finanzinstrument zu verwenden. Keine Einschränkungen mehr – wenden Sie denselben Indikator auf all Ihren bevorzugten Assets an! Keine Einschränkungen Genießen Sie alle Funktionen des Indikators ohne jegliche Einschränkungen. Die Pro-Version bietet ein volls
AI Channel
Thalles Nascimento De Carvalho
Indikatoren
AI Channel | KI-basierter Preis-Kanal-Indikator für MT5 AI Channel: Künstliche Intelligenz für fortschrittliche technische Analyse AI Channel ist ein leistungsstarkes Tool, das künstliche Intelligenz zur Analyse von Preiskanälen auf dem Finanzmarkt nutzt. In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie dieser revolutionäre Indikator Anlegern und Tradern hilft, fundiertere und strategischere Entscheidungen zu treffen. Was ist der AI Channel? AI Channel ist ein Indikator, der auf fortschrittlic
Didi Index Volume
Thalles Nascimento De Carvalho
Indikatoren
Wir stellen Ihnen den Didi Index Volume vor, einen technischen Analyseindikator, der vom brasilianischen Trader Odir Aguiar entwickelt wurde und sich durch einen fortgeschrittenen und leistungsstarken Ansatz zur Identifizierung von Chancen auf dem Finanzmarkt auszeichnet. Der Didi Index Volume ist auf verschiedenen Plattformen verfügbar und hat sich zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Trader entwickelt, die präzise Einblicke und wertvolle Informationen für ihre Handelsstrategien suchen. Der I
TimeChannel
Thalles Nascimento De Carvalho
Indikatoren
Der "Timechannel" ist ein leistungsstarkes technisches Analyseinstrument, das speziell für Händler entwickelt wurde, die tiefere und genauere Einblicke in die Kursbewegungen über mehrere Zeitrahmen (Multi-Timeframe) hinweg gewinnen möchten. Dieser Indikator ist ein unverzichtbarer Bestandteil des Instrumentariums eines jeden ernsthaften Händlers, der fundierte und datengestützte Handelsentscheidungen treffen möchte. Hauptmerkmale: Erweiterte Multi-Timeframe-Analyse : Timechannel ermöglicht Händ
Master OBV
Thalles Nascimento De Carvalho
Indikatoren
MasterOBV: Beherrschen Sie die Markttrends mit Präzision! MasterOBV ist ein technischer Analyseindikator , der Volumen , positive Korrelation und einen Gleitenden Durchschnitt (MA) kombiniert, um die Identifizierung von Trends auf den Finanzmärkten zu verfeinern. Hauptmerkmale: Intelligentes Volumen: Analysiert das Handelsvolumen, um bedeutende Änderungen in der Trendstärke zu identifizieren. Positive Korrelation: Bezieht korrelierte Vermögenswerte ein, um eine umfassendere und genau
VolaMetrics VSA
Thalles Nascimento De Carvalho
Indikatoren
VolaMetrics VSA | Ein Mächtiger Verbündeter in der Technischen Analyse Der VolaMetrics VSA ist ein technischer Analyseindikator, der die Volume Spread Analysis (VSA) Methode mit einer detaillierten Analyse des Handelsvolumens kombiniert. Entwickelt, um signifikante Preisbewegungen zu identifizieren und zu verfolgen , nutzt der VolaMetrics VSA die Interaktion zwischen Volumen und Preisspread , um wertvolle Einblicke zu bieten, die bei Handelsentscheidungen unterstützen können. Grundlagen der V
SwingVolumePro
Thalles Nascimento De Carvalho
Indikatoren
Überblick SwingVolumePro ist ein fortschrittlicher und vielseitiger Indikator, der für eine breite Palette von Finanzinstrumenten entwickelt wurde und verschiedene Handelsstile unterstützt. Basierend auf strengen Analysen von Volumen und Preis bietet er klare und präzise Signale, die es Händlern aller Erfahrungsstufen ermöglichen, informierte Entscheidungen auf Grundlage hochwertiger Daten zu treffen. SwingVolumePro.PDF Hauptmerkmale Vielseitigkeit: SwingVolumePro kann auf verschieden
CVD SmoothFlow Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
Indikatoren
CVD SmoothFlow Pro - Unbegrenzte Volumenanalyse für jedes Asset! CVD SmoothFlow Pro ist die ultimative Lösung für Trader, die eine präzise und unbegrenzte Volumenanalyse suchen. Mit der Berechnung des Cumulative Volume Delta (CVD) und fortschrittlicher Rauschfilterung bietet die Pro-Version die Flexibilität und Genauigkeit, die für den Handel mit jedem Finanzinstrument erforderlich sind. Was bietet CVD SmoothFlow Pro? Klarer Analyse : Filtert Marktrauschen und hebt signifikante Volumenbewe
Cumulative Vol Bands
Thalles Nascimento De Carvalho
Indikatoren
CVB Cumulative Volume Bands: Maximieren Sie Ihre Trades mit kumuliertem Volumen! Der CVB Cumulative Volume Bands ist ein fortschrittlicher Indikator, der für Trader entwickelt wurde, die präzise Signale auf Basis des kumulierten Volumens suchen. Durch die Nutzung von kumulierten Volumenbändern bietet dieser Indikator klare Einblicke in den Kauf- und Verkaufsdruck am Markt, um Umkehrungen und starke Kursbewegungen zu identifizieren. Hauptmerkmale: Analyse des kumulierten Volumens :
ZigWave Oscillator
Thalles Nascimento De Carvalho
Indikatoren
ZigWave Oscillator: Optimieren Sie Ihre Trades mit Oszillatoren und ZigZag! Der ZigWave Oscillator ist das perfekte Werkzeug für Trader, die Präzision und Klarheit bei der Analyse des Finanzmarkts suchen. Dieser Indikator kombiniert die Stärke der Oszillatoren mit der visuellen Einfachheit von ZigZag und hilft Ihnen, die besten Kauf- und Verkaufsgelegenheiten schnell und effizient zu identifizieren. Warum den ZigWave Oscillator wählen? Präzise Oszillatoranalyse : Integrieren Sie RSI, W
Times and Sales Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
Indikatoren
Times and Sales Pro: Optimieren Sie Ihre Trades mit dem Ungleichgewicht im Handelsfluss Chancen bei kleinen Preisbewegungen Times and Sales Pro ist ein unverzichtbares Tool für Analysten, die den Orderflow über Times and Trades nutzen. Ideal für Scalper, wurde es für diejenigen entwickelt, die kleine Preisbewegungen mit hoher Präzision ausnutzen möchten. Mit fortschrittlichen Berechnungen identifiziert der Indikator Ungleichgewichte in den Transaktionen und liefert wertvolle Signale für
Mini Indice Composition
Thalles Nascimento De Carvalho
Indikatoren
Mini Index Composition: Die Revolution in der Mini Index Analyse! Der Mini-Index Composition ist ein innovativer Indikator, der die wichtigsten Aktien, aus denen sich der Mini-Index zusammensetzt, in Echtzeit überwacht und einen leistungsstarken quantitativen Überblick über den Orderflow des Marktes bietet! Wie funktioniert er? Im Gegensatz zu anderen Indikatoren, die sich nur auf historische Daten stützen, misst der Mini-Index Composition live die Aufträge, die in die Aktien ein
Radar DI
Thalles Nascimento De Carvalho
Indikatoren
Radar DI - Zinsindikator für Mini-Index und Mini-Dollar mit CSV-Export und AI-Integration Radar DI ist ein spezialisierter Indikator, der Änderungen des DI-Zinssatzes (Interbank Deposit) in strategische operative Signale für den Mini-Index (WIN ) und den Mini-Dollar (WDO ) umwandelt. NEUES FEATURE: CSV-Export + IA-Integration Mit Radar DI können Sie jetzt alle Daten im CSV-Format exportieren , einschließlich: DI-Varianten Variation des Mini-Index (WIN) Abweichung des Mini-Dollars (WD
Cvd Divergence
Thalles Nascimento De Carvalho
Indikatoren
CVD Divergence – Professionelle Analyse von Orderflow und Divergenzen CVD Divergence ist ein technischer Indikator, der entwickelt wurde, um zuverlässige Divergenzen zwischen dem Preis und dem Cumulative Delta Volume (CVD) zu erkennen. Er identifiziert präzise die Momente, in denen der tatsächliche Orderflow die Preisbewegung nicht bestätigt, und zeigt mögliche Trendwenden, Erschöpfungsphasen sowie institutionelle Manipulationen auf. Der Indikator kombiniert die Analyse von aggressivem Volumen m
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension