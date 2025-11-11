Professionelle Neuronale Netzwerk-Bibliothek für Algorithmischen Handel

LSTM Library - Fortgeschrittene Neuronale Netzwerke für MetaTrader 5

LSTM Library bringt die Leistung rekurrenter neuronaler Netzwerke in Ihre MQL5-Handelsstrategien. Diese professionelle Implementierung umfasst LSTM-, BiLSTM- und GRU-Netzwerke mit fortschrittlichen Funktionen, die typischerweise nur in spezialisierten Machine-Learning-Frameworks zu finden sind.

Garbage In, Garbage Out – die Qualität Ihrer Vorhersagen wird niemals besser sein als die Qualität Ihrer Trainingsdaten." — Dr. Marcos López de Prado, Advances in Financial Machine Learning

Hauptmerkmale

Vollständige Implementierung von LSTM, BiLSTM und GRU

Rekurrenter Dropout für bessere Generalisierung

Mehrere Optimierungsalgorithmen (Adam, AdamW, RAdam)

Fortgeschrittene Normalisierungstechniken

Umfassendes Metriken-Bewertungssystem

Visualisierung des Trainingsfortschritts

Unterstützung für unausgewogene Daten mit Klassengewichten

Technische Spezifikationen

Reine MQL5-Implementierung - keine externen Abhängigkeiten

Optimiert für Handelsanwendungen

Umfassende Fehlerbehandlung und Validierung

Vollständige Unterstützung zum Speichern/Laden trainierter Modelle

Umfangreiche Dokumentation

Integrationsanweisungen

Um die LSTM Library in Ihren Expert Advisor zu integrieren, folgen Sie diesen Schritten:

1. Vollständiger Bibliotheksimport

#import "LSTM_Library.ex5" void GetLibraryVersion( string &version); void GetLibraryInfo( string &info); int CreateModel( string name); int DeleteModel( int handle); int AddLSTMLayer( int handle, int units, int input_size, int seq_len, bool return_seq); int AddLSTMLayerEx( int handle, int units, int input_size, int seq_len, bool return_seq, double recurrent_dropout); int AddGRULayer( int handle, int units, int input_size, int seq_len, bool return_seq); int AddBiLSTMLayer( int handle, int units, int input_size, int seq_len, bool return_seq); int AddBiLSTMLayerEx( int handle, int units, int input_size, int seq_len, bool return_seq, double recurrent_dropout); int AddDenseLayer( int handle, int input_size, int units, int activation); int AddDropoutLayer( int handle, double rate); int AddBatchNormLayer( int handle, int size); int AddLayerNormLayer( int handle, int size); int CompileModel( int handle, int optimizer, double lr, int loss); int SetClassWeights( int handle, double &weights[], int n_classes); int EnableConfusionMatrixTracking( int handle, int n_classes); int GetConfusionMatrix( int handle, int &confusion_matrix[]); int FitModel( int handle, double &X_train[], double &y_train[], int n_train, int input_dim, double &X_val[], double &y_val[], int n_val, int epochs, int batch); int PredictSingle( int handle, double &input_data[], int input_size, double &output_data[]); int PredictBatch( int handle, double &X[], int n_samples, int input_dim, double &predictions[]); double EvaluateModel( int handle, double &X[], double &y[], int n_samples, int input_dim); double CalculateClassificationMetrics( double &y_true[], double &y_pred[], int n_samples, int n_classes, double &precision[], double &recall[], double &f1[]); int CreateScaler(); int DeleteScaler( int handle); int FitScaler( int handle, double &data[], int samples, int features); int TransformData( int handle, double &data[], double &transformed[], int samples, int features); int InverseTransform( int handle, double &transformed[], double &original[], int samples, int features); int FitTransformData( int scaler, double &data[], double &transformed[], int samples, int features); int AddEarlyStopping( int handle, int patience, double min_delta); int AddProgressBar( int handle, int epochs); int AddCosineScheduler( int handle, double base_lr, int T_0, int T_mult); int AddOneCycleLR( int handle, double max_lr, int total_steps); int PrintModelSummary( int handle); int SetModelTrainingMode( int handle, int training); int GetModelTrainingMode( int handle); int SaveModel( int handle, string filename); int LoadModel( int handle, string filename); int SaveHistory( int handle, string filename); void CleanupAll(); int GetActiveModelsCount(); int GetActiveScalersCount(); #import

2. Initialisierung in OnInit()

int model_handle = 0; int OnInit() { model_handle = CreateModel( "TradingModel" ); if (model_handle <= 0) return INIT_FAILED; if (AddLSTMLayer(model_handle, 32, 5, 10, false ) <= 0) return INIT_FAILED; if (AddDropoutLayer(model_handle, 0.2) <= 0) return INIT_FAILED; if (AddDenseLayer(model_handle, 32, 1, 1) <= 0) return INIT_FAILED; if (CompileModel(model_handle, 1, 0.001, 0) <= 0) return INIT_FAILED; if (FileIsExist( "model.bin" )) LoadModel(model_handle, "model.bin" ); return INIT_SUCCEEDED; }

3. Bereinigung in OnDeinit()

void OnDeinit( const int reason) { if (model_handle > 0) { SaveModel(model_handle, "model.bin" ); DeleteModel(model_handle); } CleanupAll(); }

4. Verwendung in OnTick()

void OnTick() { double features[50]; double prediction[]; if (PredictSingle(model_handle, features, ArraySize(features), prediction) > 0) { if (prediction[0] > 0.5) { } else { } } }

Verfügbare erweiterte Funktionen

Varianten rekurrenter Schichten

AddLSTMLayerEx() - LSTM mit rekkurentem Dropout für bessere Generalisierung

AddBiLSTMLayerEx() - Bidirektionales BiLSTM mit rekkurentem Dropout

Normalisierung und Regularisierung

AddBatchNormLayer() - Batch-Normalisierung für stabiles Training

AddLayerNormLayer() - Layer-Normalisierung

Umgang mit unausgewogenen Daten

SetClassWeights() - Gewichte für Minderheitsklassen festlegen

EnableConfusionMatrixTracking() - Detaillierte Leistungsüberwachung nach Klasse

Fortgeschrittene Optimierung

AddCosineScheduler() - Zyklische Lernraten mit Warm Restarts

AddOneCycleLR() - One-Cycle-Lernrate-Implementierung

Umfassende Bewertung

PredictBatch() - Batch-Vorhersagen für höhere Effizienz

EvaluateModel() - Vollständige Bewertung mit Testdaten

CalculateClassificationMetrics() - Detaillierte Metriken (Präzision, Recall, F1)

Datenvorverarbeitung

CreateScaler/FitScaler - Normalisierung von Eingabedaten

TransformData/InverseTransform - Konvertierung zwischen Skalen

Anforderungen

MetaTrader 5

Grundlegendes Verständnis von Machine-Learning-Konzepten

Mittlere MQL5-Programmierfähigkeiten

Ob Sie Preisvorhersagesysteme, Volatilitätsvorhersagen oder fortgeschrittene Mustererkennung entwickeln - die LSTM Library bietet die Grundlage für wirklich intelligente Handelsentscheidungen, die sich an verändernde Marktbedingungen anpassen.

