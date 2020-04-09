Chart Replay PRO

Rejection Zones Paulo Henrique Faquineli Garcia Indikatoren

Dieser leistungsstarke Indikator analysiert den Chart und zeigt die Price Rejection Zones an! Das heißt, Orte, an denen der Preis gewesen ist, aber nicht vom Markt akzeptiert wurde! Die Visualisierung dieser Ablehnungszonen macht es dem Händler leichter zu verstehen, wo und wie er handeln soll! Der Indikator besteht aus 4 Linien, die in 2 Gruppen eingeteilt sind: Rote und gelbe Linien: Diese bezeichnen die Extrempunkte, die der Kurs erreicht hat, aber nicht akzeptiert wurde! Orange und blaue Li