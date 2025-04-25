EasyInsight MT5

5

EASY Insight – Smarter Trading beginnt hier

Überblick
Was wäre, wenn Sie den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen könnten, ganz ohne manuelles Chart-Screening?

EASY Insight ist Ihr KI-bereites Export-Tool, das Indikator-Daten in umsetzbare Handelsintelligenz verwandelt. Entwickelt für Trader, die keine Zeit mehr mit Rätselraten und visueller Überforderung verschwenden wollen, liefert es einen kompletten Marktüberblick in einer einzigen übersichtlichen CSV-Datei.

Trading auf einem völlig neuen Level – kein endloses Fensterwechseln, keine überladenen Chart-Overlays. Nur klar strukturierte Insights aus den bekannten Tools: FX Power (FXP), FX Volume (FXV), FX Dynamic (FXD), FX Levels (FXL) und IX Power (IXP) für alle Nicht-Forex-Assets.

Sie möchten es noch bequemer? Wählen Sie EASY Insight AIO, wenn Sie alles in einer Installation möchten – keine Einrichtung erforderlich, keine Indikator-Grafiken im Chart, einfach nur Datenexport für sofortige KI-Analyse.

1. Warum EASY Insight Ihre Art zu handeln verändern wird

Multi-Asset-Abdeckung
• Analysieren Sie Forex, Metalle, Kryptowährungen, Indizes, Aktien – alles, was Ihr Broker anbietet.

KI-optimierte Exporte
• Exportieren Sie hochstrukturierte Daten, speziell entwickelt für die direkte Nutzung mit ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity und mehr.

Im Export enthalten:
• Stärkenanalyse von Basis- und Quotewährung über 3 wählbare Zeiträume (von FXP).
• Sentiment-Dynamik durch Veränderungen der Netto-Long-Positionen (von FXV).
• Volumenverschiebungen (FXV), Volatilität (FXD) und präzise Unterstützungs-/Widerstandszonen (FXL).
• Marktdaten inklusive OHLC für M15, H1, D1.

Leistungsstarkes Prompt Engineering
• Prompt-Datei inklusive, damit Ihre KI den Export richtig interpretiert.
• Unterstützt jedes strukturierte KI-System für blitzschnelle Handelssignale.

2. Für Trader, die mehr wollen

Diese Standardversion richtet sich an Trader, die unsere Kernindikatoren bereits besitzen (oder lieber einzeln lizenzieren) – insbesondere an alle, die ihre Tools beim Analysieren auch visuell im Chart sehen möchten.

Sie brauchen keine Chart-Overlays? Sie bevorzugen es einfach? Dann ist EASY Insight AIO Ihre Lösung – alles inklusive, sofort exportbereit, keine weitere Einrichtung nötig.

3. Intelligente Ordnerstruktur

Ihre Daten werden automatisch nach Assetklassen (Forex, Krypto, Metalle usw.) sortiert. Jede enthält zeitbasierte Exporte („Timelapse“) für leichteres Backtesting, Training und KI-Verarbeitung.

4. Bewährte Performance in der Community

Unsere schnell wachsende EASY Insight Community teilt bereits fortgeschrittene Prompt-Setups, Trading-Strategien und sogar vollständige EA-Frameworks auf Basis der exportierten Daten. Die ersten Nutzer berichteten schon am Startwochenende über profitable Krypto-Trades.

Mit EASY Insight betreten Sie eine ganz neue Dimension von Trading-Kollaboration und Innovation.

5. Möchten Sie EASY Insight in Aktion sehen?

Schauen Sie sich reale Beispiele und ausführliche Erklärungen in unserer AI Trading YouTube-Playlist an.

6. Ressourcen & Support

• Neu bei EASY Insight? Starten Sie hier: EasyInsight FAQ
• Greifen Sie auf Templates, Handelsstrategien, Videos und Gruppen-Chats über unseren zentralen Stein Investments Hub zu

7. Zusammengefasst – warum EASY Insight?

• Ein-Klick-CSV-Exporte für alle wichtigen Assetklassen
• Strukturiert und prompt-optimiert für KI-Tools
• Basierend auf Ihren Lieblingsindikatoren von Stein Investments
• Genutzt von einer schnell wachsenden Community, die die Zukunft des datengestützten Tradings aufbaut
• Effizient, modern und bereit für Ihren nächsten Trade

Bereit für smarteres Trading?
Holen Sie sich EASY Insight noch heute und tauchen Sie ein in die Welt des KI-gestützten Präzisionstradings.

Bewertungen 7
alvido
139
alvido 2025.10.22 13:50 
 

A great tool for analyzing market changes, and with the help of AI assistants, it is also a very good teacher, which allows you to improve your trading and understand how FX Power, FX Volume, and other Stein Investments indicators can be used. An excellent experience in improving your trading skills in the markets.

Jeffrey Quiatchon
629
Jeffrey Quiatchon 2025.07.09 23:53 
 

I’ve been able to extend my trading dynamics using this tool. If you’re into data-driven or AI-enhanced trading, this is a game-changer—a must-have for Algo Traders who want smarter decisions.

Gryffn10
445
Gryffn10 2025.07.06 20:18 
 

I was an early adopter of this EA and I held off reviewing it, until I had assessed it and had spent time with it.. Whether you are a seasoned Trader just looking for confirmations, or even if you are new to the Trading game, with Easy Insight, your trading will never be the same again. The EA opens the door to a remarkable and even fascinating, brand new Trading Landscape from which there will never be any turning back. Not only does it make things easier, it makes your trading profitable and much more fun.... It is a paradigm shift and a game changer, and the sooner you can get yourself in, the better! The Authors trade their products, provide videos, an Easy Insight Telegram Channel and regular product updates and are absolutely hands on and genuinely care for and assist their users. This is the best Trading product I have ever purchased in well over 15 years of trading!

Auswahl:
alvido
139
alvido 2025.10.22 13:50 
 

A great tool for analyzing market changes, and with the help of AI assistants, it is also a very good teacher, which allows you to improve your trading and understand how FX Power, FX Volume, and other Stein Investments indicators can be used. An excellent experience in improving your trading skills in the markets.

Alain Verleyen
52728
Antwort vom Entwickler Alain Verleyen 2025.10.22 14:08
Thank you, Alvido. I really appreciate your thoughtful review and the way you captured the purpose of Easy Insight. Wishing you continued success and steady progress in your trading journey! 🙏🙂
Jeffrey Quiatchon
629
Jeffrey Quiatchon 2025.07.09 23:53 
 

I’ve been able to extend my trading dynamics using this tool. If you’re into data-driven or AI-enhanced trading, this is a game-changer—a must-have for Algo Traders who want smarter decisions.

Alain Verleyen
52728
Antwort vom Entwickler Alain Verleyen 2025.07.10 07:44
Thank you so much, Jeffrey – that’s a powerful statement! I’m really glad to hear that EasyInsight helped you expand your trading dynamics and decision-making process.
Especially your point about AI-enhanced and data-driven trading hits the core of what EasyInsight was built for. Much appreciated! 🙏🙂
Gryffn10
445
Gryffn10 2025.07.06 20:18 
 

I was an early adopter of this EA and I held off reviewing it, until I had assessed it and had spent time with it.. Whether you are a seasoned Trader just looking for confirmations, or even if you are new to the Trading game, with Easy Insight, your trading will never be the same again. The EA opens the door to a remarkable and even fascinating, brand new Trading Landscape from which there will never be any turning back. Not only does it make things easier, it makes your trading profitable and much more fun.... It is a paradigm shift and a game changer, and the sooner you can get yourself in, the better! The Authors trade their products, provide videos, an Easy Insight Telegram Channel and regular product updates and are absolutely hands on and genuinely care for and assist their users. This is the best Trading product I have ever purchased in well over 15 years of trading!

Alain Verleyen
52728
Antwort vom Entwickler Alain Verleyen 2025.07.07 06:57
Wow – thank you so much for this incredible review! 🙏🙂
Your words truly mean a lot to us, especially knowing that you’ve taken the time to thoroughly test the EA before sharing your thoughts. We’re thrilled that EasyInsight could bring such a positive shift to your trading experience – that’s exactly what we built it for: powerful insights, confident decisions, and real support behind the scenes. It’s great to hear that you’re benefiting from the full ecosystem with videos, the Telegram group, and regular updates. Thanks again for your trust – and wishing you continued success on your journey! 💪
kenrock54
64
kenrock54 2025.07.02 01:20 
 

change my trading.very useful.

Alain Verleyen
52728
Antwort vom Entwickler Alain Verleyen 2025.07.02 06:38
Thank you so much, Kenrock – I really appreciate your feedback!
Glad to hear EasyInsight is making a difference in your trading. 🙏
Wishing you a profitable trading day!🙂
Antonio Serna Cerda
1016
Antonio Serna Cerda 2025.05.27 16:40 
 

I have never found in mql5 (and I have bought more than 100 products) such a rounded product. It makes use of AI in the most intelligent and real way I have ever seen, where EasyInsight gives you a base with which to operate without limits with AI. It is difficult to find a support involved in your product, a constant evolution, a proactive and lively community, and above all, authors who really operate day by day with the product they sell, record it and show it to you. If you want to evolve as a trader, you can buy all Stein's products, it will make you a better trader.

Alain Verleyen
52728
Antwort vom Entwickler Alain Verleyen 2025.05.27 18:35
Thank you very much Antonio for this amazing review, it warms the heart to see one's work so much appreciated and useful.
Alain
LUIS ALBERTO BIANUCCI
1037
LUIS ALBERTO BIANUCCI 2025.05.08 10:13 
 

Thanks for the explanations, author. This project is serious and highly useful for any trader.

Alain Verleyen
52728
Antwort vom Entwickler Alain Verleyen 2025.05.15 19:29
Thank you so much, Luis — I really appreciate your feedback! 🙏
Glad to hear you see the value in the project — we’ll keep working hard to make it even more powerful and trader-friendly over time. 🙂
Satbieter
311
Satbieter 2025.05.01 06:50 
 

Nach der Videoveröffentlichung auf Youtube von EasyInsight MT5 wurde zuerst von mir Kritik ausgesprochen, weil die KI ja auch Chartbilder auswerten kann. Nach der Erklärung von Daniel habe ich dann EasyInsight MT5 doch erworben. Ich habe alle Tools von Daniel und bin von seiner Arbeit überzeugt. Seine Arbeit führt auch unweigerlich zum Ziel, wenn man sich diszipliniert an die Regeln hält. Ich feue mich auf jeden Fall über die täglichen Profits :-) EasyInsight MT5 ist ein absoluter Game-Changer in Verwendung mit den anderen Tools von Stein Investments. Ich nutze EasyInsight MT5 seit Veröffentlichung einzeln und in Kombination mit einem systematischen Setup-Ansatz. Der Indikator liefert mir dafür zuverlässig alle relevanten Daten: FXP (Stärke), Volumen, ATR sowie die passenden Unterstützungs- und Widerstandszonen (S1/R1). Besonders hilfreich ist die Aufschlüsselung der FXP-Deltas auf 4H, 1D und 1W – damit kann ich die Trendlage sauber klassifizieren. Für alle, die FX-Stärke/Schwäche datenbasiert auswerten möchten, ist das ein echter Mehrwert. Ich exportiere die Daten regelmäßig als CSV und nutze sie zur Screening-Auswertung. Das funktioniert hervorragend. Die Integration in mein Regelwerk ist reibungslos. Positiv: Klare Darstellung von FXP und Volumen Exportfähig (ideal für tägliche Analyseprozesse) Auch ausgezeichnete Kombinierbarkeit mit externen Strategien und Trigger-Logiken Verbesserungspotenzial: Volumenkomponente zeigt bei schnellen Umbrüchen manchmal etwas Trägheit Fazit: EasyInsight MT5 ist für mich ein verlässliches Analysetool zur systematischen Setup-Vorbereitung. Empfehlenswert für Trader, die datengetrieben arbeiten und strukturierte Setups bevorzugen. Ich brenne schon darauf, wenn IX Power mit intrigiert wird und ich Indices etc. auswerten kann. Grüße Ralf

Alain Verleyen
52728
Antwort vom Entwickler Alain Verleyen 2025.05.01 16:27
Hallo Ralf, vielen Dank für Deine ausführliche und konstruktive Rückmeldung – das weiß ich wirklich sehr zu schätzen! Es freut mich besonders, dass Du nach anfänglicher Skepsis doch offen an das Tool herangegangen bist und EasyInsight nun so gezielt und wirkungsvoll in Deinen Analyseprozess integriert hast. Genau dafür wurde es entwickelt – als datenbasiertes Entscheidungswerkzeug für strukturierte Setups. Deine Nutzung in Kombination mit dem CSV-Export, der FXP-Zeitanalyse und dem klaren Regelwerk ist ein Paradebeispiel dafür, wie man das volle Potenzial ausschöpft. Auch Dein Hinweis zur Volumenkomponente bei schnellen Umbrüchen ist nachvollziehbar, ist aber in der natürlichen Trägheit des Retailsentiments begründet. Und ja, die Integration von IX Power steht definitiv noch auf der Roadmap – gerade mit Blick auf Indizes, Rohstoffe und Kryptos wird das den Funktionsumfang von EasyInsight noch einmal deutlich erweitern. Danke für Dein Vertrauen und Deine stetige Unterstützung – und natürlich weiterhin viele strukturierte Setups & tägliche Profits! 🙏🙂 Beste Grüße
Daniel
Antwort auf eine Rezension