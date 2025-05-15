Trade Management MT5

Das System ermöglicht eine genaue Berechnung des Risikos pro Handel und einfaches Einrichten des RR (Risk-Reward-Verhältnisses), während es alle Trade-Parameter auf einem Blick überwacht. Es vereinfacht das Öffnen neuer Orders per One-Click-Funktion, verwaltet Ihre Trades mit Teilschließungsoption, Break-Even und anderen nützlichen Funktionen, um jeden Ihrer Trades vollständig zu kontrollieren - alles mit einfachster Bedienung, umfangreichen Individualisierungsmöglichkeiten, blitzschneller Ausführung, präziser Risikokontrolle, kontinuierlicher Weiterentwicklung und direktem Support.


Alles, was Sie brauchen:

Installationsanleitung   |   Anwendungsanleitung   |   Testversion für ein Demokonto


Order-Visualisierung

Visualisiert Einstiegspreis, Stop Loss und Take Profit direkt im Chartfenster. So können Sie neue Orders präzise planen und alle relevanten Parameter bereits vor der Platzierung auf einen Blick erfassen. Die benutzerfreundliche Bedienung erlaubt es, alle angezeigten Parameter individuell ein- oder auszublenden, je nachdem was Ihnen persönlich wichtig ist.


Risiko-Management

Das Risikokalkulationssystem berechnet das Order-Volumen automatisch basierend auf Ihrem definierten Risiko und der Stop-Loss-Distanz. Legen Sie beliebige Stop-Loss-Abstände fest - Ihr Risiko bleibt konstant. Im Risiko-Feld definieren Sie Ihr Risiko wahlweise in Prozent (0-100%) oder als feste Lots. Über die Einstellungen wählen Sie die Berechnungsmethode: Prozent vom Kontostand, Prozent vom Eigenkapital oder feste Lots.

Das Risk-Reward-Verhältnis (RR) passen Sie bequem per Drag & Drop an. Die eingestellte Ratio definiert automatisch das Verhältnis zwischen Take Profit und Stop Loss. Stellen Sie Ihr Gewinnziel im Verhältnis zum Risiko ein - beispielsweise 1:1 für gleichgroßen SL und TP oder 1:2 für doppelt so großen Take Profit.


Order-Ausführung

Wählen Sie aus sechs Order-Typen: Zwei Instant Execution Orders (Market Buy/Sell) und vier Pending Orders (Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit). Alle Orders lassen sich per One-Click-Funktion direkt öffnen.


Funktions-Übersicht

  • Automatischer RR Modus: Automatische Berechnung von TP/SL-Positionen ohne Zeitverlust - ideal für Scalper

  • Präzise Positionsgrößenberechnung: Flexible Wahl zwischen Balance%, Equity% oder festen Lots

  • One-Click Order Execution: Kompatibel mit sechs verschiedenen Order-Typen

  • Magic Number & Order Comments: Eindeutige Identifikation und Kommentierung aller Orders

  • Multiple-Lots-Funktion: Eröffnen Sie mehrere Orders über die Broker-Begrenzung hinaus - mit nur einem Klick

  • Simultane TP & SL-Platzierung: Jeder Trade wird unmittelbar beim Entry mit Take Profit und Stop Loss eröffnet - voller Schutz von Anfang an

  • Intelligente Spread/Slippage-Anpassung: TP und SL behalten automatisch den ursprünglich geplanten Abstand zum Entry bei

  • One-Click Break-Even: Verschiebt den Stop Loss automatisch auf Break-Even, sobald der Trade im Gewinn läuft

  • One-Click Close All: Schließen Sie alle offenen Positionen mit einem Klick

  • One-Click Partial Close: Schrittweises Schließen von Positionen in definierten Prozentschritten

  • Trailing Stop: Start- und Schrittwerte passen sich automatisch an die aktuelle Volatilität an - optimale Performance bei hochvolatilen und ruhigen Märkten

  • Automatische Filter-Überwachung: Kontinuierliches Scannen von Spread, Latenz und Volatilität - bei Ablehnung einer Order erhalten Sie sofort den Grund angezeigt

  • Skalierbare GUI: Verlustfreie Größenanpassung für optimale Sicht auf jedem Monitor

  • Integrierte Chart Templates: One-Click-Umschaltung zwischen Bright und Dark Mode

  • Personalisierbare Parameter-Ansicht: Blenden Sie nur die für Sie relevanten Trading-Parameter ein und passen Sie alle Farbeinstellungen individuell an

  • Schneller Symbol-Wechsel: Bequemes Umschalten zwischen allen Assets - Forex, Indizes, Krypto, Commodities, Futures und Aktien


Ideal für Scalp-, Day- und Swing-Trader. Kombinieren Sie es mit Währungsstärke, Price Action (HH/LL), Kagi, Chartmustern, Harmonic Patterns, Candlestick-Formationen, Trendlines, Indikatoren, Divergenzen und Multi-Timeframe-Analysen für optimale Ergebnisse.

Stellen Sie sich vor: Keine ablenkenden Berechnungen mehr, keine hektische Orderplatzierung, kein Stress bei der Ausführung. Konzentrieren Sie sich ausschließlich auf den perfekten Einstiegspunkt - alles andere erledigt Trade Management MT5 für Sie. Das bedeutet mehr Klarheit, bessere Entscheidungen und letztendlich profitablere Trades. Charts sind oft mit Informationen überladen. Mit diesem EA sehen Sie nur, was für Sie wichtig ist. Klare Sicht für klare Gedanken und klare Handelsentscheidungen. Einfach zu bedienen, aber in der Ausführung hochkomplex - die Komplexität wird von der Maschine übernommen. Konzentrieren Sie sich auf die Trades, nicht auf die komplexen Berechnungen und die Ausführung. Mehr Fokus, um zur richtigen Zeit am richtigen Ort im Chart zu sein und das Richtige zu tun.

Ihre Vorteile:

  • Blitzschnelle Ausführung durch maximale Code-Optimierung

  • Präzision im Risikomanagement

  • Umfangreiche Individualisierungsmöglichkeiten

  • Kontinuierliche kostenlose Weiterentwicklung

  • Direkter Support

Tipp: Kompatibel mit Windows und Windows VPS. Enthält 12 Aktivierungen (je eine pro Maschine). Linux-, VirtualBox- und Mac-Nutzer: Bitte testen Sie vorher Ihr System.

Viele Updates mit zusätzlichen Features sind bereits in Planung und werden schrittweise veröffentlicht. Die Entwicklung läuft auf Hochtouren - alle Updates sind garantiert kostenlos.

Testen Sie die Testversion auf Demokonten (Link oben) oder sichern Sie sich eine Lizenz der Vollversion für echte Konten.

Zufrieden mit dem Utility? Über eine positive Bewertung würden wir uns sehr freuen! Bei Fragen oder Problemen können Sie uns gerne jederzeit kontaktieren - Ihre Nachricht wird garantiert gelesen und beantwortet.



