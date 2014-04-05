RSI Dashboard PRO - Einsicht auf einen Blick

RSI Dashboard PRO ist ein schlankes und leistungsstarkes Tool, das Ihnen die RSI-Analyse für mehrere Symbole und Zeitrahmen direkt an die Hand gibt. Es wurde für Geschwindigkeit, Klarheit und Präzision entwickelt und verwandelt komplexe Marktdaten in umsetzbare Erkenntnisse in einem einzigen kompakten Panel.

Mit einem Klick können Sie sofort zwischen Symbolen oder Zeitrahmen wechseln - das macht die RSI-Überwachung intelligenter, schneller und anschaulicher.

Die wichtigsten Vorteile

RSI-Werte in Echtzeit für alle Watchlist-Symbole und ausgewählte Zeitrahmen

Automatische Farbkodierung: Überverkauft → Grün Überkauft → Rot Neutral → Weiß/Grau

Symbol- und Zeitrahmenwechsel mit einem Klick

Vollständig anpassbare RSI-Einstellungen, Schwellenwerte und Farben

Saubere, schnelle, professionelle Schnittstelle

Kompatibel mit Forex, Indizes, Metallen, Kryptowährungen und mehr

RSI Dashboard PRO wurde für Händler entwickelt, die klare Multi-Timeframe-Signale auf einen Blick wünschen - erkennen Sie überkaufte und überverkaufte Bedingungen sofort und handeln Sie mit Vertrauen.