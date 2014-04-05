RSI Dashboard Pro
- Indikatoren
- Abderrahmane Benali
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
RSI Dashboard PRO - Einsicht auf einen Blick
RSI Dashboard PRO ist ein schlankes und leistungsstarkes Tool, das Ihnen die RSI-Analyse für mehrere Symbole und Zeitrahmen direkt an die Hand gibt. Es wurde für Geschwindigkeit, Klarheit und Präzision entwickelt und verwandelt komplexe Marktdaten in umsetzbare Erkenntnisse in einem einzigen kompakten Panel.
Mit einem Klick können Sie sofort zwischen Symbolen oder Zeitrahmen wechseln - das macht die RSI-Überwachung intelligenter, schneller und anschaulicher.
Die wichtigsten Vorteile
-
RSI-Werte in Echtzeit für alle Watchlist-Symbole und ausgewählte Zeitrahmen
-
Automatische Farbkodierung:
-
Überverkauft → Grün
-
Überkauft → Rot
-
Neutral → Weiß/Grau
-
-
Symbol- und Zeitrahmenwechsel mit einem Klick
-
Vollständig anpassbare RSI-Einstellungen, Schwellenwerte und Farben
-
Saubere, schnelle, professionelle Schnittstelle
-
Kompatibel mit Forex, Indizes, Metallen, Kryptowährungen und mehr
RSI Dashboard PRO wurde für Händler entwickelt, die klare Multi-Timeframe-Signale auf einen Blick wünschen - erkennen Sie überkaufte und überverkaufte Bedingungen sofort und handeln Sie mit Vertrauen.