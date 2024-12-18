Revert Edge

2.8

Revert Edge es un algoritmo cuidadosamente diseñado y basado en más de 7 años de experiencia en operaciones en vivo. Su enfoque principal es el crecimiento lento y constante de la cuenta con énfasis en el rendimiento a largo plazo y no en ganancias rápidas, insostenibles y a corto plazo.

El EA está desarrollado para operar con múltiples divisas, como AUDCAD, AUDNZD, AUDUSD, EURUSD, EURAUD y más.

Utiliza una estrategia de reversión a la media y aprovecha los niveles de precios que son sensibles a algún tipo de reacción de la que se aprovecha el EA.

He diseñado el EA para que funcione de inmediato sin necesidad de archivos establecidos. Lo uso personalmente para operar en los corredores regulados Darwinex e IC Markets.

Señal en vivo

EA Setup & Set Files

Transparencia

Solo vendo mi sistema de trabajo como una forma de aumentar los fondos de mi cuenta personal en vivo, ya que no confío en empresas propias. Conozco el rendimiento de los EA y también estoy feliz de esperar el crecimiento orgánico en el que pueda eliminar este EA.

Pero mientras tanto, lo pongo a la venta independientemente de si tiene interés o no. Mi visión es a largo plazo (años) y este sistema está diseñado para respaldarla. Sin embargo, le brindará a otra persona una gran oportunidad de tener lo mismo para sí misma.


Por qué Revert Edge

A diferencia de muchos EA que prometen convertir $250 en $1,000,000 o que aprovechan palabras de moda como IA, redes neuronales o aprendizaje automático, Revert Edge se basa en métodos cuantitativos probados y resultados del mundo real.

No confío en pruebas retrospectivas claramente manipuladas que muestran una curva de capital perfectamente recta o curvada que afirman hacer milagros.

El EA puede no realizar operaciones todos los días, ya que puede pasar varios días sin realizar operaciones. No es un sistema de scalping.

Este EA atraerá a aquellos que aprecian el progreso constante y respetable de un sistema de operaciones.


Características principales

  • Estrategia de aversión al riesgo: sin Martingala, cuadrícula, cobertura u otros métodos de alto riesgo para evitar pérdidas artificialmente.
  • Salidas de precisión: cada posición incluye un Stop Loss de emergencia, aunque se utilizan estrategias de salida más inteligentes y dinámicas para optimizar el rendimiento.
  • Operaciones con múltiples símbolos: las operaciones diversificadas en múltiples activos suavizan la curva de capital y reducen el riesgo.
  • Configuración de un solo gráfico: opere con múltiples divisas desde un gráfico
  • Totalmente automatizado: deje que la estrategia trabaje para usted las 24 horas del día, los 5 días de la semana con una intervención mínima.
  • Gestión de riesgos integrada: los límites de reducción personalizables le permiten adaptar el riesgo a su nivel de comodidad.


Símbolo Se ejecuta en EURUSD. Operaciones con múltiples símbolos
Marco temporal M15
Capital mínimo $250
Bróker IC Markets, Darwinex preferido. Cualquier otro bróker
Tipo de cuenta Cualquiera. EA no ofrece cobertura y no es sensible a los diferenciales.
VPS preferidos
Modo de prueba retrospectiva Precios abiertos preferidos


Exención de responsabilidad por riesgos

Pruebe el EA antes de comprarlo. Se recomienda un mínimo de 2 meses.

Este EA tendrá operaciones perdedoras y si no puede manejar algunas pérdidas aquí y allá, entonces este EA no es para usted.

Nadie puede prometer resultados garantizados. Se han tomado todas las medidas necesarias para minimizar el riesgo, pero el comprador debe saber que su capital está en riesgo y que puede utilizar el EA a su propia discreción.


Comentários 11
ADSER
215
ADSER 2025.10.02 08:33 
 

Great product ! With a comprehensive and reactive seller ! The new version is very good and profitable. Great system for long term profitability

Jeffrey Garis
232
Jeffrey Garis 2025.05.29 03:19 
 

I feel like now is a good time to tell others my experience thus far. I've purchased this January 11th and have used this consistently even before his latest major update. Before I even loaded this onto a live account, I did many backtests. I focused on backtesting all of the available pairs individually to see which were the best of the best (most consistent and least drawdown since 2012). Since my broker has bad spreads for a handful of the pairs, I knew I had to utilize his manual ability. I ended up focusing on about 5 pairs and I only was profitable. I didn't make a crazy amount but it consistently did well. I feel like Levi should have only traded the very best pairs from the beginning especially when he first started and advised others the same. Instead, everyone traded all the pairs and many underperformed and dragged the EA down which lead to very unhappy clients. Since then, this major update, he tweaked the pairs and now only the best of best pairs are traded so now anyone can load it on auto mode and do well with it. At the time of writing this, you can see since he switched to the new update with only best of best pairs and other modifications, he is now up 5% and the account stopped losing money. I see another review made by Torsten saying Levi gives no insight to the logic. He clearly explains it in his youtube video and how it waits for an overextension for a reversion. He even explains how it manages the trade to avoid risk. Torsten says it risks way too much, but not really. The EA will, if in drawdown, get out at a pullback around breakeven for a minimal lose. It is very intelligent and rather safe. I think the system is still worth $1600. It's a shame things went the way they did initially and he really should have stuck with the 5 best pairs. I don't think he deserves the 2 out of 5 stars. Levi is a great guy and listened to a couple requests I made and quickly rolled out an update for it. He does care about this EA and his customers. Anyway, always make sure you do thorough backtests for any EA and start small and then risk "house" money. After months of using this and already making my money back, I highly recommend this for anyone's portfolio. Thank you Levi! I hope others see the value in this EA like I have.

CoJ
29
CoJ 2025.05.27 17:45 
 

Promising. I still have confidence in Revert Edge — the entries appear logical, and I trust the algorithm. That said, there’s room for improvement. A few suggestions: - Disable loss exit on market roll-over: This often hurts my trades due to unfavorable spreads. - Strategy risk currently only seems to influences position size: It would be great if it also affected the aggressiveness of the (exit) strategy.

