Revert Edge es un algoritmo cuidadosamente diseñado y basado en más de 7 años de experiencia en operaciones en vivo. Su enfoque principal es el crecimiento lento y constante de la cuenta con énfasis en el rendimiento a largo plazo y no en ganancias rápidas, insostenibles y a corto plazo.

El EA está desarrollado para operar con múltiples divisas, como AUDCAD, AUDNZD, AUDUSD, EURUSD, EURAUD y más.

Utiliza una estrategia de reversión a la media y aprovecha los niveles de precios que son sensibles a algún tipo de reacción de la que se aprovecha el EA.

He diseñado el EA para que funcione de inmediato sin necesidad de archivos establecidos. Lo uso personalmente para operar en los corredores regulados Darwinex e IC Markets.

Señal en vivo

EA Setup & Set Files



Transparencia Solo vendo mi sistema de trabajo como una forma de aumentar los fondos de mi cuenta personal en vivo, ya que no confío en empresas propias. Conozco el rendimiento de los EA y también estoy feliz de esperar el crecimiento orgánico en el que pueda eliminar este EA. Pero mientras tanto, lo pongo a la venta independientemente de si tiene interés o no. Mi visión es a largo plazo (años) y este sistema está diseñado para respaldarla. Sin embargo, le brindará a otra persona una gran oportunidad de tener lo mismo para sí misma.





Por qué Revert Edge

A diferencia de muchos EA que prometen convertir $250 en $1,000,000 o que aprovechan palabras de moda como IA, redes neuronales o aprendizaje automático, Revert Edge se basa en métodos cuantitativos probados y resultados del mundo real.

No confío en pruebas retrospectivas claramente manipuladas que muestran una curva de capital perfectamente recta o curvada que afirman hacer milagros.

El EA puede no realizar operaciones todos los días, ya que puede pasar varios días sin realizar operaciones. No es un sistema de scalping.

Este EA atraerá a aquellos que aprecian el progreso constante y respetable de un sistema de operaciones.





Características principales



Estrategia de aversión al riesgo: sin Martingala, cuadrícula, cobertura u otros métodos de alto riesgo para evitar pérdidas artificialmente.

Salidas de precisión: cada posición incluye un Stop Loss de emergencia, aunque se utilizan estrategias de salida más inteligentes y dinámicas para optimizar el rendimiento.

Operaciones con múltiples símbolos: las operaciones diversificadas en múltiples activos suavizan la curva de capital y reducen el riesgo.

Configuración de un solo gráfico: opere con múltiples divisas desde un gráfico

Totalmente automatizado: deje que la estrategia trabaje para usted las 24 horas del día, los 5 días de la semana con una intervención mínima.

Gestión de riesgos integrada: los límites de reducción personalizables le permiten adaptar el riesgo a su nivel de comodidad.





Símbolo Se ejecuta en EURUSD. Operaciones con múltiples símbolos Marco temporal M15 Capital mínimo $250 Bróker IC Markets, Darwinex preferido. Cualquier otro bróker Tipo de cuenta Cualquiera. EA no ofrece cobertura y no es sensible a los diferenciales. VPS preferidos Modo de prueba retrospectiva Precios abiertos preferidos

Exención de responsabilidad por riesgos Pruebe el EA antes de comprarlo. Se recomienda un mínimo de 2 meses. Este EA tendrá operaciones perdedoras y si no puede manejar algunas pérdidas aquí y allá, entonces este EA no es para usted. Nadie puede prometer resultados garantizados. Se han tomado todas las medidas necesarias para minimizar el riesgo, pero el comprador debe saber que su capital está en riesgo y que puede utilizar el EA a su propia discreción.



