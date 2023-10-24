MT4 To Discord Sender

3.67
Senden Sie vollständig anpassbare Signale von MT4 an Discord und werden Sie ein Signalanbieter! Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und optisch ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und beginnen Sie innerhalb von Minuten mit der Nutzung des Produkts!

Benutzerhandbuch + Demo | MT5-Version | Telegram-Version

Wenn Sie eine Demo ausprobieren möchten, lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch.

Der MT4 zu Discord-Sender funktioniert NICHT im Strategietester.


MT4 zu Discord-Funktionen

  • Passen Sie das Signal vollständig nach Ihren Wünschen an, mit einer Vielzahl von Optionen
  • Fügen Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Nachrichten vor oder nach Ihrem Signal hinzu. Dies können Tags, Links, Kanäle oder alles andere sein
  • Fügen Sie dem Signal Emojis hinzu, entfernen Sie sie oder passen Sie sie an. Oder Sie können sie alle entfernen.
  • Filtern Sie Trades, die nach Symbol oder Magic Number gesendet werden sollen
  • Bestimmte Symbole vom Senden ausschließen
  • Bestimmte Magic Numbers vom Senden ausschließen
  • Passen Sie an, welche Handelsdetails mit dem Signal gesendet werden sollen
  • Senden Sie Screenshots mit den Signalen
  • Passen Sie an, welche Signaltypen gesendet werden sollen
  • Senden Sie tägliche, wöchentliche, monatliche und benutzerdefinierte Zeitberichte über die Signalperformance

Ich bin immer bereit, das Produkt zu verbessern, also hinterlassen Sie einen Kommentar oder senden Sie mir eine Nachricht.
Bewertungen 3
Strefa Tradingu
41
Strefa Tradingu 2025.03.26 08:05 
 

Very simple and functional tool for transferring transactions to discord. I highly recommend it, and I count on constant updates. Regards.

Ranix
158
Ranix 2024.01.25 01:44 
 

This is exactly what i was looking for, thank you for making this, also is there a way to add an option for it to send to more than one webhook as well as specific pairs for it to send to each webhook.

Empfohlene Produkte
MT4 To Telegram Sender
Levi Dane Benjamin
3.5 (4)
Utilitys
Senden Sie vollständig anpassbare Signale von MT4 an Telegram und werden Sie zum Signalanbieter! Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und visuell ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und beginnen Sie innerhalb weniger Minuten mit der Nutzung des Produkts! Benutzerhandbuch + Demo  | MT5 Version  | Discord Version Wenn Sie eine Demo ausprobieren möchten, besuchen Sie bitte das Benutzerhandbuch. Der MT4 an Telegram Sender funktionie
Waddah Attar Easy Positions Risk Management
Ahmad Waddah Attar
Utilitys
Waddah Attar Easy Positions Risikomanagement Dieser EA gibt Ihnen die Möglichkeit, eine Position zu schließen oder alle Positionen zu schließen. Schließen Sie Kauf- oder Verkaufstransaktionen in jeder Position. Schließen Sie Gewinn- oder Verlustpositionen. durch Anklicken einer Befehlsschaltfläche auf dem Chart mit Bestätigungsnachricht. Zeigt Ihnen alle Informationen über Ihre Positionen wie : Anzahl - Lots - Durchschnittspreis - Punkte - Gewinn - Gewinn % - verwendete Marge für diese Position
Virtual Exchange Reserve Equity Monitor
Kevin Peter Abate
Utilitys
Virtual Exchange Reserve Equity Monitor In einem Umfeld, in dem die Börsen immer höhere Leverage-Raten anbieten, ist es für Händler umso wichtiger, ihr Eigenkapitalniveau genau zu regulieren. Diese Software wurde entwickelt, um im Hintergrund auf jedem virtuellen privaten Server zu laufen, der Meta Trader 4/5 ausführen kann.Sie implementiert grundlegende Funktionen zur Kontrolle des Eigenkapitals vor dem Broker - sie ermöglicht es den Benutzern, ihren eigenen Trailing-Stop für das Eigenkapital f
FREE
Fast Manager
Nabil Oukhouma
Utilitys
Fast Manager (MT4 Manager) ist ein Hochgeschwindigkeitsprogramm für Händler, die eine schnelle Ausführung und ein automatisiertes Handelsmanagement benötigen. Dieser EA wurde entwickelt, um den manuellen Handel zu rationalisieren, und bietet Schaltflächen auf dem Chart für die sofortige Ausführung von Käufen/Verkäufen und "Alle schließen"-Funktionen, während er im Hintergrund automatisch das Risikomanagement übernimmt. MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/132502?source=Site+Profi
DataGrabber
Matous Bartl
Utilitys
DataGrabber Der Datenbankersteller DataGrabber speichert die Historie des ausgewählten Instruments in .csv-Dateien. Sein Zweck ist es, automatisch eine umfangreiche Datenbank zu erstellen. DataGrabber wird als Indikator in das Chartfenster des ausgewählten Instruments eingefügt. Er überprüft regelmäßig das Vorhandensein von Bar-Daten auf dem Server und das Vorhandensein von .csv-Dateien auf dem Client-PC (lokale Datenbank). Wenn fehlende Dateien in der lokalen Datenbank entdeckt werden, werde
Easy Trade Panel
Kritchavatchara Datchkanakorn
Utilitys
EasyTrade ist ein Dashboard, das den Handel erleichtert. EasyTrade kann Ihnen helfen, zu berechnen und zu senden Befehl. EasyTrade hat 3 Registerkarten. Registerkarte 1 Anzeige von Daten über Informationen und Aufträge im aktuellen Symbol Alle Aufträge anzeigen Gewinn/Verlust. Zeigt alle Kaufaufträge Gewinn/Verlust. Zeige alle Verkaufsaufträge Gewinn/Verlust. Anzeige des Durchschnittspreises aller geöffneten Orders (Kauf und Verkauf). Anzeige des Durchschnittspreises aller Kaufaufträge. Anzeige
HPS Trading Assistant
Xiongan Xu
Utilitys
Red Trader Trading Assistant, dieser EA handelt nicht automatisch, sondern ist ein Hilfswerkzeug, das automatisch Stop Loss und Take Profit für Aufträge und Trailing Stop unter Bezugnahme auf die Volatilitätsparameter der 4-Stunden-Charts setzt. Die Strategie verfügt über folgende Risikokontrollkriterien: <1K für 50, >1K<1W für 100, >1W<5W für 500, >5W<10W für 1000, >10<20 für 2000. Das wichtigste Merkmal ist die Funktion der Geldverwaltung und Risikokontrolle. Display-Signale für die Richtung
Chart Button
Chantal Sala
Utilitys
Chart Button ist ein sehr nützlicher Indikator, mit dem Sie durch alle Charts mit einem einfachen Klick navigieren können. Dieses Tool wurde so konzipiert, dass es sowohl vertikal als auch horizontal funktioniert. Das Besondere an diesem Navigator ist, dass Sie mehrere Charts gleichzeitig ändern können, indem Sie den Eingabewert einstellen. Dieses Tool gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Navigation zu optimieren und Ihre Analysen zu beschleunigen. Eingabewerte Richtung (die Richtung der Symbolscha
EZT ChartChanger
Tibor Rituper
Utilitys
Der ChartChanger ist ein großartiges Hilfsprogramm, um die Anzahl geöffneter Karten auf Ihrem Terminal zu reduzieren. Es gibt drei Abschnitte: Symbole, Zeitrahmen und Vorlagen. Es muss nur ein Diagramm geöffnet sein und Sie können dennoch zu mehreren Diagrammen scrollen. Symbole: Mit einem Knopfdruck können Sie von einem Symbol zum anderen wechseln und Ihre angewendeten Indikatoren bleiben im nächsten Diagramm erhalten. Für die Symbole gibt es einen automatischen Erkennungsmodus, oder Sie können
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Experten
Scalper-Roboter für den Zeitrahmen M5. Handelt mit dem Währungspaar GBPUSD. Dieser Roboter wurde von einem Unternehmen professioneller Händler speziell für den Handel mit Pfund Sterling entwickelt. Der Roboter eröffnet täglich etwa 5 bis 15 Trades. Es ist am besten, mit Brokern zu handeln, die einen niedrigen Spread auf GBPUSD von bis zu 10 Pips haben. Die empfohlene Mindesteinzahlung zu Beginn beträgt 500 $ oder mehr. Vorteile: verwendet kein Martingal. kein Netz. Jeder Trade hat einen Stop-L
Easy mt4 to telegram
Medilane Bernard Philippe Couratier
Utilitys
Jarfac Mt4ToTelegram Einführung Jarfac Mt4ToTelegram ist ein MT4-System, das entwickelt wurde, um die Echtzeit-Kommunikation zwischen der MetaTrader 4-Plattform und Telegram zu erleichtern . Dieses Skript ermöglicht es Händlern, anpassbare Sofort-Benachrichtigungen zu erhalten, die auf verschiedenen Handelsarten basieren und eine optimale Reaktionsfähigkeit gewährleisten, ohne die Handelsplattform ständig überwachen zu müssen. Hauptmerkmale Echtzeit-Benachrichtigungen : Erhalten Sie Benachrichti
Close all button and by percent
Mas Khairul Araaf
3 (1)
Utilitys
Dieses Tool funktioniert Sie können über die Schaltfläche dieses Tools kaufen oder verkaufen, die Losgröße kann manuell eingegeben werden, wie bei der Schaltfläche "Alle Käufe schließen", um alle Kaufpositionen zu beenden, Schließen Sie alle Verkaufspositionen, um alle Verkaufspositionen zu beenden, Schaltfläche "Alle Gewinne schließen", um alle Gewinnpositionen zu beenden, Schaltfläche Alle Verluste schließen, um alle Verlustpositionen zu beenden, Schaltfläche Pending löschen, um alle Pending-
My FX Journal
Nguyen Duy Thanh
Utilitys
Dies ist ein Skript in der gesamten Anwendung, die Ihre Handels-Protokolle, die ich selbst erstellt, um den Handel Fähigkeiten zu üben aufzeichnet. Das ganze Set umfasst: Skript und Web-App: https: //myfxjournal.cloud Es ist sehr einfach mit nur zwei Optionen: Typ (Dropdown auswählen) und Ticket (Eingabe). Wenn Sie offene Positionen aufzeichnen möchten, wählen Sie bitte Type = Opening_Trade, andernfalls wählen Sie Type = Closed_Trading (unter der Registerkarte Account History) ***********Di
LMBF Executor
Graeme Dakers
5 (1)
Utilitys
**WICHTIG** FÜR DIESES WERKZEUG MÜSSEN SIE ZUERST den "Graphical Trade Planner" https://www.mql5.com/en/market/product/56702 kaufen. Ohne diesen wird dieses Tool nichts nützen. -------------------------- Verwenden Sie den "Graphical Trade Planner", um Ihre Trades direkt auf Ihren Charts zu planen und erhalten Sie sofortiges Feedback zum Kontorisiko, zum Chance-Risiko-Verhältnis des Trades und zur erforderlichen Positionsgröße. Mit dem separat zu erwerbenden LMBF Executor können Sie geplante Trad
Ultimate MultiPair Price Alert
I Kai Wu
Utilitys
Download-Link für die Sounddateien, die im MQL4-Sound-Ordner abgelegt werden müssen. https://www.mql5.com/en/blogs/post/762237 Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Ultimate Price Alert , einem leichtgewichtigen und leistungsstarken Utility-Tool, das für MetaTrader 4 entwickelt wurde. Mit diesem intuitiven Tool können Händler Preiswarnungen für alle 28 Haupt- und Cross-Forex-Paare sowie für Gold (XAUUSD) auf einem einzigen Chart einstellen, wodurch das Öffnen mehrerer Charts überflüssig wird und
Close at time
Yaotang Liu
5 (2)
Utilitys
Close at time ist ein sehr nützlicher EA, um bestimmte Positionen zu einem bestimmten Zeitpunkt zu schließen. Er bietet auch zusätzliche Bedingungen zur Einrichtung. Schließen Sie bestimmte Positionen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Schließen Sie bestimmte Positionen, die derzeit Gewinne erzielen. Schließen Sie nur bestimmte Long-Positionen. Schließen Sie nur bestimmte Short-Positionen. Bestimmte schwebende Aufträge schließen. Es ist nützlich, um Ihre Handelsstrategien zu unterstützen. Beschreib
FREE
CorrelationUSD
Andriy Sydoruk
Indikatoren
CorrelationUSD ist ein grundlegender Indikator, der sich auf dem Chart befindet. Dieses Tool ermöglicht es Ihnen, die Beziehung zwischen den Vermögenswerten zu überwachen, es bestimmt zuverlässig die Muster der Kursänderungen eines relativen anderen Vermögenswertes. Was ist der Indikator? Alle Basiswerte sind in erster Linie durch einen ganzen Komplex grundlegender Faktoren miteinander verknüpft. So haben beispielsweise die meisten Währungspaare einen starken Einfluss auf die Messung der gegense
Liquidation panel
Li Peng Fang
Utilitys
Dies ist ein Panel, das dem Schließen von Positionen gewidmet ist. Beim Handel haben wir oft das Bedürfnis, alle laufenden Aufträge zu schließen oder die Positionen nach Kategorien zu schließen. Aber manchmal machen es uns die Art des Auftrags, die Menge des Auftrags und die Unordnung des Auftrags schwer, ihn in kurzer Zeit zu sortieren. Und Handelsgelegenheiten sind flüchtig, und in nur wenigen Sekunden kann es ungewisse Ergebnisse geben. Daher brauchen wir ein kleines Tool speziell für das
Chart State Saver for MT4
ALEKSANDR SHUKALOVICH
Utilitys
Chart State Saver for MT4 is utility which helps to save states of all your charts even if they will be closed. And then all saved charts' states can be easily loaded back to charts. It stores templates for each particular currency pair and automatically applies them to charts once they will be opened at next time. Also they can be applied to the charts by your own needs. Thus you can close any chart at your MT4 without scaring to lose chart's data like drawls, messages, chart styling and so o
EA Target MM Dollar
Raudhah Hayatun Nufus
Utilitys
Es ist sehr einfach, Sie müssen nur den Betrag des Gewinns eingeben, den Sie erhalten möchten, dann, wenn Ihr Konto gewachsen ist, wird dieser EA den Auftrag schließen, auch wenn Sie das Diagramm nicht überwachen. Jetzt brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, wenn der Gewinn, den Sie erzielt haben, sich in einen Verlust verwandelt, weil Sie diesen EA nicht verwenden, denn dieser EA wird Ihnen helfen, wann und wo immer Sie sind. Viel Glück beim Ausprobieren, hoffentlich werden Sie ein sehr pro
MagicExcel
Alessandro Brunelli
Utilitys
Mit MagicExcel können Sie aus Ihren Trades Berichte extrapolieren, die nach Expert Advisor aufgeteilt sind. Mit den erstellten Berichten können Sie schnell Statistiken von Handelsdaten verschiedener Expert Advisors, verschiedener Symbole und auch das Verhalten eines Expert Advisors gegenüber verschiedenen Symbolen vergleichen. Wenn Sie diese Option auswählen, wird außerdem ein Bericht erstellt, der das Verhalten des Expert Advisors im Zeitverlauf zeigt. Dies ist ein sehr nützliches Tool für ein
MultiCharts Symbols Changer MT4 Lite
Fabrizio Malavasi
3 (2)
Utilitys
This utility can compare simultaneously time frames of different instruments and keep under control   the nine major time frames  of an instrument. Es besteht aus zwei Wechslern, einem Fadenkreuz und einigen zusätzlichen Komponenten : der Multicharts-Zeitrahmen-Wechsler wurde entwickelt, um gleichzeitig bis zu dreißig Zeitrahmen verschiedener Symbole mit der Tastatur oder der Taste zu vergleichen der Multicharts-Symbolwechsler kann bis zu neun Charts verknüpfen und gleichzeitig die neun wichtig
Trade Manager MIXpro
Ahlali Kdil
Utilitys
Alle Schaltflächen und Informationen, die Sie als Händler benötigen, in nur einer Oberfläche Sie müssen nicht mehr zwischen mehreren Schnittstellen navigieren und dabei Zeit und Geld verschwenden Dieses hochmoderne Trading-Tool wurde von einem Trader für einen Trader entwickelt, um all Ihre Trading-Bedürfnisse und mehr zu erfüllen. Es bietet eine Reihe von Features und Funktionalitäten, um Ihren Trading-Erfolg zu steigern. 45 Merkmale: Kaufen :Long-Positionen eröffnen Verkaufen :Short-Position
One lick close all
Jun Xiao
Utilitys
Mit diesem Tool können Sie alle offenen Orders mit einem Klick schließen. Klicken Sie einfach auf „Alle schließen“. Wenn Sie nur die profitablen Orders schließen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Profitabel schließen“. Nach dem Klicken werden alle schwebenden Orders geschlossen. Alle Aufträge werden liquidiert; wenn Sie nur Aufträge mit gleitenden Verlusten schließen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Verlierbar schließen“. Nach dem Klicken werden alle Aufträge mit gleitenden Ve
Auto Setup SLTP Anywhere
Margiyono
5 (5)
Utilitys
Automatisierung für die Einrichtung von Stop Loss, Take Profit und Trailing Positionen können mit allen Plattformen eröffnet werden MetaTrader 4 MetaTrader Android MetaTrader iOS MT4 Web Trader Der Expert Advisor sorgt für das Trailing von Trades Markt-Ausführung Pending Order (Buy Stop, But Limit, Sell Stop, Sell Limit) Eingabeparameter (alle in Pips) Take Profit - Wert der Gewinnmitnahme. Stop Loss - Wert des Stop Loss. Trailing Start - Trailing Start. Trailing-Schritt - Trailing-Schritt/Stop
FREE
Exp Swing
Vladislav Andruschenko
4.49 (57)
Experten
Es verwendet das Modell einer berühmten Strategie namens Swinger (Pendulum, Cheburashka) - abwechselndes Platzieren von Pending Orders mit erhöhtem Lot. Die Strategie besteht darin, zwei entgegengesetzte Pending Orders zu platzieren. Wenn sich der Preis in eine bestimmte Richtung bewegt, wird eine Pending Order ausgelöst, während die Lotgröße der anderen Order erhöht wird. Der EA bietet drei Arten der Eröffnung von Pending Orders (TypeofTrade) Auto-Opening nach Platzierung (Instant Opening Aut
FREE
PendingOrders from any Price
Leonid Basis
5 (2)
Utilitys
Pending Orders Grid Complete System öffnet eine beliebige Kombination von Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit und Sell Limit Pending Orders und schließt alle bestehenden Pending Orders. Sie haben die Möglichkeit, einen legitimen Eröffnungskurs für die erste Position im Raster zu setzen. Normalerweise sollte er im Bereich der Unterstützungs-/Widerstandslinien liegen. Sie müssen dieses Skript nur auf dem Chart des gewünschten Währungspaares ablegen. Eingabe-Parameter Bevor Sie alle Pending Orders plat
Account Risk Analyser
Johannes Schoeman
Utilitys
Mit dem Account Risk Analyser können Sie Ihr Kontorisiko, das Risiko in Bezug auf einzelne Paare und das Risiko in Bezug auf Basiswährungspaare im Auge behalten. Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn Ihr Risiko bei einem Basiswährungspaar ein bestimmtes Risikoniveau überschreitet. Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn Ihr Konto ein bestimmtes Risikoniveau überschreitet. Der Risikoanalysator basiert auf der NNFX-Methode, bei der keine Basispaare übermäßig gehebelt werden. Parameter-Eingaben Proze
BuyStop and SellStop Grid MT4
Leonid Basis
3 (2)
Utilitys
BuyStop_SellStop_Grid Skript öffnet BuyStop und SellStop schwebende Aufträge. Sie müssen dieses Skript nur auf dem Chart mit dem gewünschten Währungspaar ablegen. Bevor Sie alle Pending Orders platzieren, wird das Eingabefenster geöffnet, in dem Sie alle Eingabeparameter ändern können: LongPos - wenn TRUE, wird eine BuyStop-Order eröffnet. ShortPos - wenn TRUE, wird eine SellStop-Order eröffnet. InitLot - Anfangslos. LotCoeff - wenn 1, haben alle schwebenden Aufträge die gleiche Lotgröße. InitSt
New Market Sentiment Indicator
Udawaththa Kankanamge Don Raveen Asela Jayasingha
5 (1)
Utilitys
Marktstimmungsindikator Market Sentiment ist ein Handelsinstrument, mit dem Sie die Positionen anderer Devisenhändler einsehen können. Bisher hatten nur institutionelle Händler Zugang zu solchen Daten, was ihnen aus offensichtlichen Gründen einen erheblichen Vorteil gegenüber Kleinhändlern verschaffte. Mit Market Sentiment wissen auch Sie endlich, was andere Händler tun, was es leicht macht, sie auf dem Forex-Schlachtfeld zu schlagen. Die Daten stammen aus dem MyFxbook Community Outlook-Datenfe
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstof
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Handels-Kopierer MT4) ist nicht nur ein einfacher lokaler Trade-Copier; es ist ein vollständiges Rahmenwerk für Risikomanagement und Ausführung, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Challenges bis zum persönlichen Kontomanagement passt es sich jeder Situation mit einer Kombination aus starker Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und erweiterten Handelsfunktionen an. Der Copier arbeitet sowohl im Master- (Sende
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilitys
Der MT4 to Telegram Signal Provider ist ein benutzerfreundliches, vollständig anpassbares Tool, das das Senden von Handelssignalen an Telegram ermöglicht und Ihr Konto in einen Signalanbieter verwandelt. Das Format der Nachrichten ist vollständig anpassbar! Für eine einfache Nutzung können Sie jedoch auch eine vordefinierte Vorlage wählen und spezifische Teile der Nachricht aktivieren oder deaktivieren. [ Demo ]   [ Handbuch ] [ MT5-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegr
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT4 (die Sie Mitglied sind ) zu kopieren , auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung für die Übersetzung anderer Sprachen in Englisch Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch Kanäle haben "Restrict Saving Content", Arbeit mit Multi-Channel, Multi MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es genau über T
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilitys
Sehen Sie sich sofort Ihren Verlauf geschlossener Trades nach Tag und Woche, Ihre aktuell offenen Trades und Ihr Forex-Engagement auf einem Diagramm an! Verwenden Sie die Heatmap, um profitable Trades zu identifizieren und wo Ihr aktueller Drawdown innerhalb Ihres Handelsportfolios liegt. Schaltflächen zum schnellen Schließen Verwenden Sie die Schaltflächen zum schnellen Schließen, um jeden Trade mit einem einzelnen Symbol zu schließen, einzelne Trades vollständig zu schließen oder teilweise G
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilitys
Handeln Sie automatisch in Unterstützungs- und Widerstands- oder Angebots- und Nachfragezonen, sobald Sie die Schlüsselbereiche identifiziert haben, von denen aus Sie handeln möchten. Mit diesem EA können Sie mit einem einzigen Klick Kauf- und Verkaufszonen zeichnen und sie dann genau dort platzieren, wo Sie eine Preiswende erwarten. Der EA überwacht dann diese Zonen und führt automatisch Trades basierend auf der Preisentwicklung durch, die Sie für die Zonen angeben. Sobald der erste Trade abge
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilitys
Trade Copier Pro ist ein Tool zum Kopieren von Trades aus der Ferne auf MT4-, MT5- und cTrader-Konten an verschiedenen Computern/Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Sie, wenn Sie ein Signalanbieter sind und Ihre Trades global nach Ihren eigenen Regeln auf andere Empfänger kopieren möchten. Ein Anbieter kann Trades zu mehreren Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von mehreren Anbietern erhalten. Der Anbieter kann sogar den Ablauf des Abonnements fü
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitys
Mittelwerthilfe - Diese Art von Handelshilfeinstrument hilft Ihnen dabei, Ihre zuvor unrentablen Positionen mithilfe von zwei Techniken zu mitteln: Standardmittelwertbildung Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen entsprechend dem Trend Das Dienstprogramm kann   mehrere offene Positionen in verschiedene Richtungen gleichzeitig sortieren, sowohl für Kauf als auch für Verkauf. Beispiel: Sie haben eine Position für Verkauf und eine zweite für Kauf eröffnet, und beide sind unprofitabel,
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilitys
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilitys
News Filter EA: Erweiterter Algo-Handelsassistent News Filter EA ist ein fortschrittlicher Algo-Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Mit dem News Filter EA können Sie einen Forex-Wirtschaftsnachrichtenfilter in Ihren bestehenden Expert Advisor integrieren, selbst wenn Sie keinen Zugang zu dessen Quellcode haben. Zusätzlich zum Nachrichtenfilter können Sie auch Handelstage und -stunden für Ihren Experten festlegen. Der News Filter EA enthält außerdem Funktionen für das Ri
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilitys
Kopierer->Bequeme und schnelle Schnittstelleninteraktion, Benutzer können es sofort verwenden       ->>>> Empfohlen zur Verwendung auf Windows-Computern oder VPS Windows Merkmale: Diversifizierte und personalisierte Copy-Trading-Einstellungen: 1. Für unterschiedliche Signalquellen können unterschiedliche Lot-Modi eingestellt werden. 2. Für Forward- und Reverse-Copy-Trading können unterschiedliche Signalquellen eingestellt werden. 3. Signale können mit Kommentaren eingestellt werden. 4. Ob das L
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilitys
Mit diesem Screener können Sie Vermögenswerte identifizieren, die innerhalb eines ausgewählten Zeitraums ( Zeitrahmen) mehr als gewöhnlich überkauft (% Wachstum) oder überverkauft (% Rückgang) sind. Der Markt wird vom Gesetz regiert, kaufen Sie billiger, verkaufen Sie teurer, aber ohne einen automatischen Scanner wird es für Sie sehr schwierig sein, Währungen / Aktien zu identifizieren, die überkauft oder überverkauft sind, sagen wir innerhalb der aktuellen Woche oder der aktuelle Stunde oder M
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilitys
Remote Trade Copier ist ein fortschrittliches Tool zum effizienten Kopieren von Trades zwischen Konten sowohl im lokalen als auch im Remote-Modus . Es ermöglicht eine blitzschnelle Replikation von Aufträgen von einem Master-Konto zu einem Slave-Konto. Im lokalen Modus werden die Trades sofort kopiert, während der Kopiervorgang im Remote-Modus nur eine Sekunde dauert. In der neuen Version kann der Kopiervorgang im Remote-Modus mit einer Verzögerung von Millisekunden oder Null durchgeführt werden
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilitys
Telegram zu MT4:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Optimieren Sie Ihren Handel mit   Telegram to MT4   , dem innovativen Tool zum direkten Kopieren von Handelssignalen aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 4-Plattform – ganz ohne DLLs. Diese robuste Lösung gewährleistet die nahtlose Ausführung von Signalen mit höchster Präzision und Anpassungsmöglichkeiten. Das spart Ihnen Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
Utilitys
Fortgeschrittenes Handelswerkzeug: Intelligente Aufträge mit einem Klick, die unter Ihren Bedingungen ausgeführt werden Entwickelt von Händlern für Händler: Positionsgrößenrechner (Lotgröße), Positionseröffnung nach Preisbewegung, Strategieerstellung, Handel einstellen und vergessen, mobile Benachrichtigungen Risikomanagement - Risikoprozentsatz-Positionsgrößenrechner, Gewinnprozentsatz, Ziel-Risiko-Belohnungs-Verhältnis, Spread und Kommissionen sind in den Berechnungen enthalten 7 fortgeschrit
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 4-Plattform bei. Unterstütz
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT4 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 4 Handelsverlauf in umsetzbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Es können mehrere Konten sowie MT4 und MT5 in einem einzigen Dashboard kombiniert werden. Was es kann Analysiert automatisch Ihren MT4-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Perfo
EasyTrade MT4
Alain Verleyen
5 (1)
Utilitys
Easy Trade – Intelligentes, einfaches und leistungsstarkes Trade Management Easy Trade ist die All-in-One-Lösung für MetaTrader-Nutzer, die ihr Risiko im Griff behalten und ihre Orderausführung reibungslos gestalten möchten. Von Grund auf mit dem Feedback unserer Trader entwickelt, macht Easy Trade das Ausführen, Überwachen und Verwalten von Trades über mehrere Symbole hinweg einfach – ohne den Workflow zu verkomplizieren. Ob manuell skalierend oder mehrere Setups gleichzeitig verwaltend – Eas
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
4 (2)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
Take a Break
Eric Emmrich
5 (31)
Utilitys
Der fortschrittlichste Nachrichtenfilter auf dem MQL-Markt - kostenlose Demo verfügbar Take a Break hat sich von einem einfachen Nachrichtenfilter zu einer umfassenden Kontosicherungslösung entwickelt. Er unterbricht nahtlos alle anderen Expert Advisors während Nachrichtenereignissen oder basierend auf Ihren benutzerdefinierten Filtern, während er gleichzeitig Ihre EA-Einstellungen schützt - er stellt sie automatisch wieder her, wenn der Handel wieder aufgenommen wird, damit Sie völlig beruhigt
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.73 (11)
Utilitys
Der Expert Advisor hilft Ihnen dabei, alle Pop-up-Benachrichtigungen mit Screenshot von MetaTrader 4 an Telegram-Kanäle/-Gruppen weiterzuleiten, ebenso wie alle Benachrichtigungen an Telegram. Parameter - Telegram Bot Token - erstellen Sie den Bot auf Telegram und erhalten Sie den Token. - Telegram Chat ID - geben Sie Ihre Telegram Benutzer ID, Gruppe / Kanal ID ein - Alert weiterleiten - standardmäßig true, um Alerts weiterzuleiten. - Send message as caption of Screenshot - standardmäßig falsch
NextGen Trade Manager AI
Bernhard Schweigert
Utilitys
Weihnachts-Handelsspecial -50% Rabatt ! Advanced Trade Manager - Die ultimative All-in-One-Lösung für schnelleren, intelligenteren und sichereren manuellen Handel. Transformieren Sie Ihren manuellen Handel mit NextGen Trade Manager AI - dem professionellen On-Chart-Panel, das sofortige Ausführung, visuelle Handelsplanung und leistungsstarkes Risikomanagement in einem intuitiven Tool vereint. Führen Sie Orders aus, verwalten Sie Risiken und sichern Sie Gewinne schneller als je zuvor - und das
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Utilitys
Expert Advisor Risk Manager für MT4 ist ein sehr wichtiges und meiner Meinung nach notwendiges Programm für jeden Trader. Mit diesem Expert Advisor können Sie das Risiko in Ihrem Handelskonto kontrollieren. Die Risiko- und Gewinnsteuerung kann sowohl monetär als auch prozentual erfolgen. Damit der Expert Advisor funktioniert, hängen Sie ihn einfach an das Währungspaardiagramm an und legen Sie die akzeptablen Risikowerte in der Einzahlungswährung oder in % des aktuellen Guthabens fest. Berate
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
3.67 (6)
Utilitys
Kopieren Sie Signale von jedem Kanal, dem Sie angehören (einschließlich privater und eingeschränkter Kanäle) direkt auf Ihren MT4.  Dieses Tool wurde mit dem Benutzer im Hinterkopf entwickelt und bietet viele Funktionen, die Sie benötigen, um die Trades zu verwalten und zu überwachen. Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und visuell ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und starten Sie die Nutzung des Produkts innerhalb weniger Mi
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilitys
Ich präsentiere Ihnen ein leistungsfähiges Dienstprogramm zur Vorhersage der zukünftigen Entwicklung eines Vermögenswerts auf der Grundlage des Schwingungsgesetzes von W.D. Ganna. Dieses Dienstprogramm analysiert das ausgewählte Marktmodell und liefert Codes für mögliche zukünftige Marktbewegungsmuster. Wenn Sie den ausgewählten Code in das entsprechende Feld eingeben, erhalten Sie eine Prognose der möglichen Marktbewegung. Das Dienstprogramm hat die Möglichkeit, mehrere mögliche Prognosemodell
ManHedger MT4
Peter Mueller
5 (1)
Utilitys
DIESES EA IST EIN HALBAUTOMATISCHES EA, ES BENÖTIGT BENUTZEREINGABEN. Handbuch & Testversion Bitte KAUFEN Sie dieses Produkt NICHT , bevor Sie es getestet und mein Video dazu gesehen haben. Kontaktieren Sie mich für Benutzer-Support oder Bug-Reports, oder wenn Sie die MT5-Version wollen! MT5-Version Ich garantiere keine Gewinne oder finanziellen Erfolg mit diesem EA. Mit diesem Expert Advisor, können Sie: Ihre eigene Zone Recovery-Strategie implementieren, um von Trendmärkten zu profitieren. G
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
Utilitys
Custom Alerts: Überwache mehrere Märkte und verpasse kein wichtiges Setup Überblick Custom Alerts ist eine dynamische Lösung für Trader, die potenzielle Setups über mehrere Instrumente hinweg zentral verfolgen möchten. Durch die Integration von Daten aus unseren wichtigsten Tools – wie FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – benachrichtigt Custom Alerts automatisch über wichtige Marktbewegungen, ohne dass du mehrere Charts gleichzeitig im Blick behalten musst. Dank Unterstütz
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
Utilitys
Zeitersparnis und schnelle Ausführung Ob Sie unterwegs sind oder schlafen, Sie können immer sicher sein, dass Telegram To Mt4 die Trades für Sie ausführt. Mit anderen Worten, unser Telegram MT4 Signal Trader analysiert die Handelssignale, die Sie auf Ihren ausgewählten Telegram-Kanälen erhalten und führt sie auf Ihrem Telegram to MT4-Konto aus. Reduzieren Sie das Risiko Telegram To Mt4 definiert die gesamte Erfahrung des Kopierens von Signalen von Telegram Signal Kopierer zu mt4 Plattformen. B
Ultimate Drawdown Recovery MT4
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilitys
Der ultimative Drawdown Recovery & Trade Protection EA für MT4! Ihre Trades verdienen eine zweite Chance. Geben Sie ihnen diesen Soldaten. Kämpfen Sie mit schwebenden Verlusten oder plötzlichen Drawdowns, die Ihr Konto bedrohen? Sehen Sie nicht länger zu, wie Ihre Trades in den roten Zahlen versinken und lassen Sie den Ultimate Drawdown Recovery EA (UDR) Ihre Handelsstrategie automatisch wiederherstellen, schützen und stärken. Was ist UDR? UDR ist ein ultra-intelligenter, blitzschneller MT4 Exp
Weitere Produkte dieses Autors
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilitys
Kopieren Sie Signale aus jedem Kanal, dem Sie als Mitglied angehören (einschließlich privater und eingeschränkter), direkt auf Ihren MT5.  Dieses Tool wurde mit dem Benutzer im Hinterkopf entwickelt und bietet viele Funktionen, die Sie benötigen, um die Trades zu verwalten und zu überwachen. Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und optisch ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und beginnen Sie innerhalb weniger Minuten mit der Ver
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 4-Plattform bei. Unterstütz
MT5 To Notion
Levi Dane Benjamin
5 (3)
Utilitys
Dieses Programm ermöglicht es Ihnen, alle Ihre Trades aus Ihrem MetaTrader-Konto direkt in Notion zu exportieren, und das mit einer sehr benutzerfreundlichen Oberfläche. MT4-Version  |  Benutzerhandbuch + Demo Um loszulegen, verwenden Sie bitte das Benutzerhandbuch und laden Sie die Notion-Vorlage herunter. Wenn Sie eine Demo wünschen, gehen Sie bitte zum Benutzerhandbuch. Funktioniert nicht im Strategietester! Hauptmerkmale Exportieren Sie alle Trades von Ihrem Handelskonto in Ihre Notion Expor
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
3.67 (6)
Utilitys
Kopieren Sie Signale von jedem Kanal, dem Sie angehören (einschließlich privater und eingeschränkter Kanäle) direkt auf Ihren MT4.  Dieses Tool wurde mit dem Benutzer im Hinterkopf entwickelt und bietet viele Funktionen, die Sie benötigen, um die Trades zu verwalten und zu überwachen. Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und visuell ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und starten Sie die Nutzung des Produkts innerhalb weniger Mi
Discord To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
3 (2)
Utilitys
Kopieren Sie Signale aus jedem Kanal, dem Sie als Mitglied angehören ( ohne die Notwendigkeit eines Bot-Tokens oder Administratorberechtigungen  direkt auf Ihren MT5. Es wurde mit dem Benutzer im Sinn entworfen und bietet viele Funktionen, die Sie benötigen Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und visuell ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und beginnen Sie innerhalb von Minuten mit der Nutzung des Produkts! Benutzerhandbuch +
MT5 To Telegram Copier
Levi Dane Benjamin
3 (2)
Utilitys
Senden Sie vollständig anpassbare Signale von MT5 an Telegram und werden Sie zum Signalanbieter! Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und visuell ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und beginnen Sie innerhalb von Minuten mit der Nutzung des Produkts! Benutzerhandbuch + Demo  | MT4-Version  | Discord-Version Wenn Sie eine Demo ausprobieren möchten, lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch. Der MT5-zu-Telegram-Sender funktioniert NICH
MT5 To Discord Sender
Levi Dane Benjamin
3.33 (3)
Utilitys
Senden Sie vollständig anpassbare Signale von MT5 an Discord und werden Sie zum Signalanbieter! Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und visuell ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und starten Sie die Nutzung des Produkts innerhalb von Minuten! Benutzerhandbuch + Demo  | MT4-Version |  Telegram-Version Wenn Sie eine Demo ausprobieren möchten, lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch. Der MT5 zu Discord Sender funktioniert NICHT im S
Discord To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
5 (1)
Utilitys
Kopieren Sie Signale aus jedem Kanal, dem Sie als Mitglied angehören (   ohne die Notwendigkeit eines Bot-Tokens oder Administratorberechtigungen  direkt auf Ihren MT4. Es wurde mit dem Benutzer im Hinterkopf entwickelt und bietet viele Funktionen, die Sie benötigen. Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und visuell ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und beginnen Sie innerhalb von Minuten mit der Nutzung des Produkts! Benutzerh
Local Trade Clone MT5
Levi Dane Benjamin
Utilitys
Kopieren Sie Trades lokal zwischen MetaTrader-Terminals mit einer einfachen Schnittstelle und professionellen Risikokontrollen. Verwenden Sie es, um Trades zwischen Konten, Brokern und Plattformen in jeder MT4/MT5-Kombination zu spiegeln. Zuverlässig : Unterstützt Handelsaktualisierungen wie Breakeven, Trailing Stop, partielle Schließungen und mehr. User Guide + Demo | MT4 Version Wichtige Hinweise Local Trade Copier MT5 funktioniert nicht mit dem Strategy Tester. Für eine Demo verwenden Sie bi
Indicator Alert
Levi Dane Benjamin
Utilitys
Dieses leistungsstarke Tool stellt sicher, dass Sie keine wichtigen Handelssignale verpassen, da es Sie sofort benachrichtigt, wenn bestimmte Indikatoren Signale erzeugen. Mit seiner schlanken und benutzerfreundlichen Oberfläche können Sie mühelos den Überblick über Marktchancen behalten. Sobald eine Warnung eingeht, können Sie flexibel über Ihren nächsten Schritt entscheiden und haben so die volle Kontrolle über Ihre Handelsentscheidungen. Funktioniert nicht mit dem Strategy Tester! Indikator
FREE
MT4 To Notion
Levi Dane Benjamin
5 (2)
Utilitys
Dieses Programm ermöglicht es Ihnen, alle Ihre Trades von Ihrem MetaTrader-Konto direkt in Notion zu exportieren, und das mit einer sehr benutzerfreundlichen Oberfläche.  MT5-Version  |  Benutzerhandbuch + Demo Zum Einstieg verwenden Sie bitte das Benutzerhandbuch und laden Sie die Notion-Vorlage herunter. Wenn Sie eine Demo möchten, gehen Sie bitte zum Benutzerhandbuch. Funktioniert nicht im Strategietester! Hauptfunktionen Exportieren Sie alle Trades von Ihrem Handelskonto in Ihr Notion Export
MT4 To Telegram Sender
Levi Dane Benjamin
3.5 (4)
Utilitys
Senden Sie vollständig anpassbare Signale von MT4 an Telegram und werden Sie zum Signalanbieter! Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und visuell ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und beginnen Sie innerhalb weniger Minuten mit der Nutzung des Produkts! Benutzerhandbuch + Demo  | MT5 Version  | Discord Version Wenn Sie eine Demo ausprobieren möchten, besuchen Sie bitte das Benutzerhandbuch. Der MT4 an Telegram Sender funktionie
Local Trade Clone MT4
Levi Dane Benjamin
Utilitys
Kopieren Sie Trades lokal zwischen MetaTrader-Terminals mit einer einfachen Schnittstelle und starken Risikokontrollen. Spiegeln Sie Trades zwischen Konten, Brokern und Plattformen in jeder MT4/MT5-Kombination. Auf Zuverlässigkeit ausgelegt : Unterstützt Handelsaktualisierungen wie Breakeven, Trailing Stop, partielle Schließungen und mehr. User Guide + Demo | MT5 Version Wichtige Hinweise Local Trade Copier MT4 funktioniert nicht mit dem Strategy Tester. Für eine Demo verwenden Sie bitte den Li
Revert Edge
Levi Dane Benjamin
2.8 (10)
Experten
Revert Edge ist ein sorgfältig entwickelter Algorithmus, der auf über 7 Jahren Erfahrung im Live-Handel basiert. Sein Hauptaugenmerk liegt auf langsamem, stetigem Kontowachstum mit Schwerpunkt auf langfristiger Leistung und nicht auf unhaltbaren, schnellen, kurzfristigen Gewinnen. Der EA wurde entwickelt, um mit mehreren Währungen wie AUDCAD, AUDNZD, AUDUSD, EURUSD, EURAUD und mehr zu handeln! Er verwendet eine Mean-Reversion-Strategie und nutzt Preisniveaus, die empfindlich auf eine Art Reaktio
Trend Alpha
Levi Dane Benjamin
5 (1)
Experten
Trend Alpha ist ein automatisierter Expert Advisor aus dem DaneTrades EA Portfolio. Er basiert auf einem regelbasierten, trendfolgenden Ausbruchsansatz unter Verwendung von Preisaktionen, mit zusätzlichen Preisaktionsfiltern, die helfen, Setups zu qualifizieren. Der EA ist mehrwährungsfähig und wird üblicherweise für trendgesteuerte Instrumente wie JPY-Paare, NAS100, SP500, XAUUSD und BTCUSD verwendet. Er ist für eine minimale Konfiguration und einen unkomplizierten Einrichtungsprozess konzipie
Trend Apex
Levi Dane Benjamin
Experten
Trend Apex ist ein automatisierter, trendfolgender Expert Advisor aus dem DaneTrades-Portfolio. Er wurde für Händler entwickelt, die einen klaren regelbasierten Ansatz, strukturierte Risikokontrollen und minimale tägliche Interaktion wünschen. Das System konzentriert sich auf Trendbedingungen unter Verwendung des MACD mit zusätzlichen Preis-Aktions-Filtern, die dabei helfen, Einstiege zu qualifizieren und Ausstiege zu verwalten. Zu den Instrumenten, bei denen es häufig eingesetzt wird, gehören d
Auswahl:
Strefa Tradingu
41
Strefa Tradingu 2025.03.26 08:05 
 

Very simple and functional tool for transferring transactions to discord. I highly recommend it, and I count on constant updates. Regards.

Ranix
158
Ranix 2024.01.25 01:44 
 

This is exactly what i was looking for, thank you for making this, also is there a way to add an option for it to send to more than one webhook as well as specific pairs for it to send to each webhook.

Levi Dane Benjamin
17372
Antwort vom Entwickler Levi Dane Benjamin 2024.01.25 09:56
Thank you for the positive feedback. You can exclude specific symbols by adding them to the excluded symbols input. If you need help reach out to me via Message
I Trading
388
I Trading 2024.01.24 12:14 
 

I am writing this review after extensive testing of both MT4 To Discord Sender and MT5 To Discord Sender, and I regret to say that my experience has been profoundly unsatisfactory. Despite trying these tools on various machines and VPS providers, the issues persisted, leading me to conclude that these products are fundamentally flawed. Firstly, the primary function of sending trades to Discord is hit-or-miss at best. The tools consistently fail to send trades, creating significant gaps in the information flow, which is unacceptable for any trading-related software. This unreliability undermines the entire purpose of these tools. Moreover, the software is plagued with bugs that lead to frequent crashes. Such instability in a trading environment is not just inconvenient but can lead to missed opportunities and confusion. Stability is a cornerstone for any application in the trading domain, and these tools fail miserably in this aspect. Additionally, the tools have a bizarre issue of sending random, unopened trades with no details attached. This adds to the confusion and clutters the Discord channel with irrelevant and misleading information. It's bewildering how such a fundamental flaw was overlooked in a tool designed to provide clarity and precision in trade communications. In conclusion, both MT4 To Discord Sender and MT5 To Discord Sender are poorly executed and unreliable. They fall dramatically short of their intended purpose and have caused more frustration than benefit. I strongly advise against using these tools, and I urge the developers to either significantly overhaul them or remove them from the MQL5 marketplace immediately. Users seeking a reliable trade communication tool should look elsewhere.

Levi Dane Benjamin
17372
Antwort vom Entwickler Levi Dane Benjamin 2024.01.24 16:23
Hi Ken, I appreciate your feedback even if it is negative. However, I would of preferred you come to me and let me know so I could resolve any issues you have. I am going to take a look at the issues you raised and correct them. If the updates meet your expectations would you be willing to change your review?
Antwort auf eine Rezension