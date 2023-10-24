MT4 To Discord Sender
- Utilitys
- Levi Dane Benjamin
- Version: 2.30
- Aktualisiert: 25 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Benutzerhandbuch + Demo | MT5-Version | Telegram-Version
Wenn Sie eine Demo ausprobieren möchten, lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch.
Der MT4 zu Discord-Sender funktioniert NICHT im Strategietester.
MT4 zu Discord-Funktionen
- Passen Sie das Signal vollständig nach Ihren Wünschen an, mit einer Vielzahl von Optionen
- Fügen Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Nachrichten vor oder nach Ihrem Signal hinzu. Dies können Tags, Links, Kanäle oder alles andere sein
- Fügen Sie dem Signal Emojis hinzu, entfernen Sie sie oder passen Sie sie an. Oder Sie können sie alle entfernen.
- Filtern Sie Trades, die nach Symbol oder Magic Number gesendet werden sollen
- Bestimmte Symbole vom Senden ausschließen
- Bestimmte Magic Numbers vom Senden ausschließen
- Passen Sie an, welche Handelsdetails mit dem Signal gesendet werden sollen
- Senden Sie Screenshots mit den Signalen
- Passen Sie an, welche Signaltypen gesendet werden sollen
- Senden Sie tägliche, wöchentliche, monatliche und benutzerdefinierte Zeitberichte über die Signalperformance
Very simple and functional tool for transferring transactions to discord. I highly recommend it, and I count on constant updates. Regards.