Revert Edge

2.8

Revert Edge est un algorithme soigneusement conçu, construit sur plus de 7 ans d'expérience de trading en direct. Son objectif principal est une croissance lente et régulière du compte, en mettant l'accent sur les performances à long terme et non sur des gains rapides et insoutenables à court terme.

L'EA est développé pour trader plusieurs devises telles que AUDCAD, AUDNZD, AUDUSD, EURUSD, EURAUD et plus encore !

Il utilise une stratégie de retour à la moyenne et tire parti des niveaux de prix sensibles à une sorte de réaction dont l'EA tire parti.

J'ai conçu l'EA pour qu'il fonctionne immédiatement sans avoir besoin de fichiers définis. Je l'utilise personnellement pour trader sur les courtiers réglementés Darwinex et IC Markets.

Signal en direct

EA Setup & Set Files

Transparence

Je ne vends mon système de travail que comme moyen d'augmenter les fonds de mon compte personnel en direct, car je ne dépends pas des sociétés de prop. Je connais les performances de l'EA et je suis également heureux d'attendre la croissance organique au cours de laquelle je pourrai supprimer cet EA.

Mais en attendant, je le mets en vente, qu'il suscite ou non un intérêt. Ma vision est à long terme (années) et ce système est conçu pour le soutenir. Cependant, il offrira à quelqu'un d'autre une excellente occasion d'avoir la même chose pour lui-même.


Pourquoi Revert Edge

Contrairement à de nombreux EA qui promettent de transformer 250 $ en 1 000 000 $ ou qui exploitent des mots à la mode comme l'IA, les réseaux neuronaux ou l'apprentissage automatique, Revert Edge s'appuie sur des méthodes quantitatives éprouvées et des résultats concrets.Je ne m'appuie pas sur des tests rétrospectifs clairement manipulés montrant une courbe d'équité parfaitement droite ou courbée prétendant faire des miracles.L'EA peut ne pas placer de transactions tous les jours car il peut passer plusieurs jours sans effectuer de transactions. Ce n'est pas un système de scalping.Cet EA plaira à ceux qui apprécient les progrès réguliers et respectables d'un système de trading.


Caractéristiques principales

  • Stratégie d'aversion au risque : pas de Martingale, de grille, de couverture ou d'autres méthodes à haut risque pour éviter artificiellement les pertes.
  • Sorties de précision : chaque position comprend un Stop Loss d'urgence, bien que des stratégies de sortie dynamiques plus intelligentes soient utilisées pour optimiser les performances.
  • Trading multi-symboles : les transactions diversifiées sur plusieurs actifs lissent la courbe des capitaux propres et réduisent les risques.
  • Configuration d'un graphique : négociez plusieurs devises à partir d'un seul graphique
  • Entièrement automatisé : laissez la stratégie travailler pour vous 24 h/24 et 5 j/7 avec une intervention minimale.
  • Gestion des risques intégrée : les limites de retrait personnalisables vous permettent d'adapter le risque à votre niveau de confort.


Symbole Fonctionne sur EURUSD. Négocie plusieurs symboles
Laps de temps M15
Capital Minimum $250
Courtier ICMarkets, Darwinex sont préférés. Tout autre courtier
Type de compte N'importe lequel. EA ne couvre pas et n'est pas sensible au spread
VPS Préféré
Mode de backtesting Prix ​​ouverts préférés


Avis de non-responsabilité sur les risques

Veuillez tester l'EA avant l'achat. Il est recommandé de le faire pendant au moins 2 mois.

Cet EA aura des transactions perdantes et si vous ne pouvez pas gérer quelques pertes ici et là, cet EA n'est pas pour vous.

Personne ne peut promettre des résultats garantis. Toutes les mesures ont été prises pour minimiser le risque, mais l'acheteur doit être conscient que son capital est en jeu et que vous gérez l'EA à votre propre discrétion.

Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs


Avis 11
Jeffrey Garis
232
Jeffrey Garis 2025.05.29 03:19 
 

I feel like now is a good time to tell others my experience thus far. I've purchased this January 11th and have used this consistently even before his latest major update. Before I even loaded this onto a live account, I did many backtests. I focused on backtesting all of the available pairs individually to see which were the best of the best (most consistent and least drawdown since 2012). Since my broker has bad spreads for a handful of the pairs, I knew I had to utilize his manual ability. I ended up focusing on about 5 pairs and I only was profitable. I didn't make a crazy amount but it consistently did well. I feel like Levi should have only traded the very best pairs from the beginning especially when he first started and advised others the same. Instead, everyone traded all the pairs and many underperformed and dragged the EA down which lead to very unhappy clients. Since then, this major update, he tweaked the pairs and now only the best of best pairs are traded so now anyone can load it on auto mode and do well with it. At the time of writing this, you can see since he switched to the new update with only best of best pairs and other modifications, he is now up 5% and the account stopped losing money. I see another review made by Torsten saying Levi gives no insight to the logic. He clearly explains it in his youtube video and how it waits for an overextension for a reversion. He even explains how it manages the trade to avoid risk. Torsten says it risks way too much, but not really. The EA will, if in drawdown, get out at a pullback around breakeven for a minimal lose. It is very intelligent and rather safe. I think the system is still worth $1600. It's a shame things went the way they did initially and he really should have stuck with the 5 best pairs. I don't think he deserves the 2 out of 5 stars. Levi is a great guy and listened to a couple requests I made and quickly rolled out an update for it. He does care about this EA and his customers. Anyway, always make sure you do thorough backtests for any EA and start small and then risk "house" money. After months of using this and already making my money back, I highly recommend this for anyone's portfolio. Thank you Levi! I hope others see the value in this EA like I have.

CoJ
29
CoJ 2025.05.27 17:45 
 

Promising. I still have confidence in Revert Edge — the entries appear logical, and I trust the algorithm. That said, there’s room for improvement. A few suggestions: - Disable loss exit on market roll-over: This often hurts my trades due to unfavorable spreads. - Strategy risk currently only seems to influences position size: It would be great if it also affected the aggressiveness of the (exit) strategy.

Eric Vivas Ocampo
237
Eric Vivas Ocampo 2025.01.29 03:23 
 

Acabo de adquirirlo, se ve muy estable y prometedor, con el paso de los días compartiré los resultados

Répondre à l'avis