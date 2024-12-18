Revert Edge est un algorithme soigneusement conçu, construit sur plus de 7 ans d'expérience de trading en direct. Son objectif principal est une croissance lente et régulière du compte, en mettant l'accent sur les performances à long terme et non sur des gains rapides et insoutenables à court terme.

L'EA est développé pour trader plusieurs devises telles que AUDCAD, AUDNZD, AUDUSD, EURUSD, EURAUD et plus encore !

Il utilise une stratégie de retour à la moyenne et tire parti des niveaux de prix sensibles à une sorte de réaction dont l'EA tire parti.

J'ai conçu l'EA pour qu'il fonctionne immédiatement sans avoir besoin de fichiers définis. Je l'utilise personnellement pour trader sur les courtiers réglementés Darwinex et IC Markets.

Signal en direct

EA Setup & Set Files



Transparence Je ne vends mon système de travail que comme moyen d'augmenter les fonds de mon compte personnel en direct, car je ne dépends pas des sociétés de prop. Je connais les performances de l'EA et je suis également heureux d'attendre la croissance organique au cours de laquelle je pourrai supprimer cet EA. Mais en attendant, je le mets en vente, qu'il suscite ou non un intérêt. Ma vision est à long terme (années) et ce système est conçu pour le soutenir. Cependant, il offrira à quelqu'un d'autre une excellente occasion d'avoir la même chose pour lui-même.





Pourquoi Revert Edge

Contrairement à de nombreux EA qui promettent de transformer 250 $ en 1 000 000 $ ou qui exploitent des mots à la mode comme l'IA, les réseaux neuronaux ou l'apprentissage automatique, Revert Edge s'appuie sur des méthodes quantitatives éprouvées et des résultats concrets.

Je ne m'appuie pas sur des tests rétrospectifs clairement manipulés montrant une courbe d'équité parfaitement droite ou courbée prétendant faire des miracles.

L'EA peut ne pas placer de transactions tous les jours car il peut passer plusieurs jours sans effectuer de transactions. Ce n'est pas un système de scalping.

Cet EA plaira à ceux qui apprécient les progrès réguliers et respectables d'un système de trading.





Caractéristiques principales

Stratégie d'aversion au risque : pas de Martingale, de grille, de couverture ou d'autres méthodes à haut risque pour éviter artificiellement les pertes.

Sorties de précision : chaque position comprend un Stop Loss d'urgence, bien que des stratégies de sortie dynamiques plus intelligentes soient utilisées pour optimiser les performances.

Trading multi-symboles : les transactions diversifiées sur plusieurs actifs lissent la courbe des capitaux propres et réduisent les risques.

Configuration d'un graphique : négociez plusieurs devises à partir d'un seul graphique

Entièrement automatisé : laissez la stratégie travailler pour vous 24 h/24 et 5 j/7 avec une intervention minimale.

Gestion des risques intégrée : les limites de retrait personnalisables vous permettent d'adapter le risque à votre niveau de confort.





Symbole Fonctionne sur EURUSD. Négocie plusieurs symboles Laps de temps M15 Capital Minimum $250 Courtier ICMarkets, Darwinex sont préférés. Tout autre courtier Type de compte N'importe lequel. EA ne couvre pas et n'est pas sensible au spread VPS Préféré Mode de backtesting Prix ​​ouverts préférés

Avis de non-responsabilité sur les risques Veuillez tester l'EA avant l'achat. Il est recommandé de le faire pendant au moins 2 mois. Cet EA aura des transactions perdantes et si vous ne pouvez pas gérer quelques pertes ici et là, cet EA n'est pas pour vous. Personne ne peut promettre des résultats garantis. Toutes les mesures ont été prises pour minimiser le risque, mais l'acheteur doit être conscient que son capital est en jeu et que vous gérez l'EA à votre propre discrétion. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs



