Petal Ronin Extreme basiert auf dem kostenlosen 5-Sterne-Expertenberater Petal Ronin und berücksichtigt die Empfehlungen der weltweiten Nutzer von Petal Ronin und fügt einige Optimierungen hinzu, um die Grenzen der Präzision zu erweitern.





Die Benutzer empfahlen ein Risikoverhalten, das eine feste Losauswahl ermöglicht, und das wurde in dieser Extreme-Version umgesetzt. Außerdem wurde der Trailing-Stop-Loss verschärft und die SMA- und ADX-Einstellungen etwas aggressiver gestaltet.





Testen Sie mehrere Zeitrahmen mit dem veränderten Risikoverhalten und finden Sie Ihre eigene Blüte!!!!



