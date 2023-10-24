MT4 To Telegram Sender
- Levi Dane Benjamin
- Version: 2.75
- Aktualisiert: 25 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Wenn Sie eine Demo ausprobieren möchten, besuchen Sie bitte das Benutzerhandbuch.
Der MT4 an Telegram Sender funktioniert NICHT im Strategietester.
MT4 an Telegram Funktionen
- Passen Sie das Signal vollständig an Ihre Wünsche an mit einer Vielzahl von Optionen
- Fügen Sie Ihren eigenen benutzerdefinierten Nachrichten vor oder nach Ihrem Signal hinzu. Dies können Tags, Links, Kanäle oder alles andere sein
- Fügen Sie dem Signal Emojis hinzu, entfernen Sie sie oder passen Sie sie an. Oder Sie können sie alle entfernen.
- Filtern Sie Trades nach Symbol oder Magischer Nummer, die gesendet werden sollen
- Schließen Sie das Senden bestimmter Symbole aus
- Schließen Sie das Senden bestimmter magischer Nummern aus
- Passen Sie an, welche Handelsdetails mit dem Signal gesendet werden sollen
- Senden Sie Screenshots mit den Signalen
- Passen Sie an, welche Signaltypen gesendet werden sollen
- Senden Sie tägliche, wöchentliche, monatliche und benutzerdefinierte Zeitberichte zur Signalperformance
Amazing support from Levi, Levi has a quality product and very easy to use and setup! There is some negative comments above, but i have not experienced nothing as such, it has worked flawlessly for me! I will be buying more products from him very soon! Greetings!