MT4 To Telegram Sender

3.5
Senden Sie vollständig anpassbare Signale von MT4 an Telegram und werden Sie zum Signalanbieter! Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und visuell ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und beginnen Sie innerhalb weniger Minuten mit der Nutzung des Produkts!

Benutzerhandbuch + Demo | MT5 Version | Discord Version

Wenn Sie eine Demo ausprobieren möchten, besuchen Sie bitte das Benutzerhandbuch.

Der MT4 an Telegram Sender funktioniert NICHT im Strategietester.


MT4 an Telegram Funktionen

  • Passen Sie das Signal vollständig an Ihre Wünsche an mit einer Vielzahl von Optionen
  • Fügen Sie Ihren eigenen benutzerdefinierten Nachrichten vor oder nach Ihrem Signal hinzu. Dies können Tags, Links, Kanäle oder alles andere sein
  • Fügen Sie dem Signal Emojis hinzu, entfernen Sie sie oder passen Sie sie an. Oder Sie können sie alle entfernen.
  • Filtern Sie Trades nach Symbol oder Magischer Nummer, die gesendet werden sollen
  • Schließen Sie das Senden bestimmter Symbole aus
  • Schließen Sie das Senden bestimmter magischer Nummern aus
  • Passen Sie an, welche Handelsdetails mit dem Signal gesendet werden sollen
  • Senden Sie Screenshots mit den Signalen
  • Passen Sie an, welche Signaltypen gesendet werden sollen
  • Senden Sie tägliche, wöchentliche, monatliche und benutzerdefinierte Zeitberichte zur Signalperformance

Ich bin immer bereit, das Produkt zu verbessern. Wenn Sie Funktionen haben möchten, hinterlassen Sie bitte einen Kommentar oder senden Sie mir eine Nachricht.
Bewertungen 6
Kevin_alves
100
Kevin_alves 2024.05.29 13:38 
 

Amazing support from Levi, Levi has a quality product and very easy to use and setup! There is some negative comments above, but i have not experienced nothing as such, it has worked flawlessly for me! I will be buying more products from him very soon! Greetings!

Freddie Ervin
58
Freddie Ervin 2024.09.18 18:24 
 

Dane is very responsive to messages & quickly troubleshoots the issue at hand! The EA does what I need to & then some!

Dua Yong Rew
Utilitys
Senden Sie eine regelmäßige Benachrichtigung (Health Check) von Ihrem MT4-Terminal an Ihr Mobiltelefon, um sicherzugehen, dass Ihr MT4-Terminal noch läuft. Wenn Sie die Benachrichtigung nicht erhalten haben, bedeutet dies, dass Ihr Terminal nicht verfügbar ist. Optionale Informationen wie Kontostand und Handelspaare sind ebenfalls verfügbar. Benachrichtigungszeitraum - 1 Stunde, 2 Stunden, 4 Stunden, 8 Stunden, 12 Stunden, 24 Stunden EA an ein beliebiges H1-Chart anhängen
Master Close via Telegram for MT4
Tuan Nghia Phan
Utilitys
Master Close via Telegram kann Ihnen helfen, einige Verwaltungsaufgaben auf MT4/MT5 aus der Ferne über Ihr Telegramm mit einem Klick auszuführen, einfach einzurichten und zu benutzen. Demo hier (siehe mehr Master Notify Master Control ) ************************************************************************************ LISTE DER BEFEHLE: info_acc - Kontoinformationen abrufen info_pen - Details zu ausstehenden Aufträgen abrufen info_pos - Abrufen von Details zu Positionen info_pos_sum - Liefert
Chart State Saver for MT4
ALEKSANDR SHUKALOVICH
Utilitys
Chart State Saver for MT4 is utility which helps to save states of all your charts even if they will be closed. And then all saved charts' states can be easily loaded back to charts. It stores templates for each particular currency pair and automatically applies them to charts once they will be opened at next time. Also they can be applied to the charts by your own needs. Thus you can close any chart at your MT4 without scaring to lose chart's data like drawls, messages, chart styling and so o
Trade History Exporter Pro
Florian Riedrich
Utilitys
Jeder Händler überwacht sein Konto über und über.... und versucht, jedes System, das er oder sie hat, anzuwenden. Mit diesem Tool sind Sie in der Lage exportieren Sie Ihre komplette Historie jedes Kontos exportieren Sie Abhebungen / Einzahlungen / Rabatte in eine separate Datei exportieren Sie den Kontostatus mit Saldo / Eigenkapital / aktuellem Drawdown berechnen Sie Mikro- zu Standard-Lots / Gewinne neu ... exportiere Dezimalzahlen durch "." oder "," kombiniere eine Reihe vo
DepoControl
Evgeniy Zhdan
Utilitys
DepoControl - Volle Kontrolle über das Depot Closers Expert Advisor kontrolliert den gesamten Kontostatus und schließt ALLE Marktaufträge auf dem Konto, wenn bestimmte Bedingungen eintreten. Der Handelsroboter schließt ALLE Aufträge auf dem Konto in den folgenden Fällen (nach Gewinn): Er schließt ALLE Orders bei einem Gesamtgewinn auf dem Konto in monetärer Hinsicht . Nehmen wir zum Beispiel an, dass die Einstellungen festlegen , dass Positionen geschlossen werden sollen, wenn ein Gewinn von 10
Virtual KillerTrade
Antonis Michos
5 (12)
Utilitys
-40% AUS Telegram Group: Finden Sie den Link in meinem Profil oder kontaktieren Sie mich Willkommen. Virtual Killer Trade ist ein außergewöhnlicher EA, der : Sie anleitet, WANN Sie den ERSTEN Handel eröffnen sollten. Danach beginnt ein intelligentes System, diesen Handel zu verwalten , und Sie müssen sich nicht darum kümmern, wann Sie ihn schließen müssen, noch wann Sie einen zweiten oder dritten etc. eröffnen müssen! Legen Sie den EA an, warten Sie auf das Signal, eröffnen Sie den Hand
MagicExcel
Alessandro Brunelli
Utilitys
Mit MagicExcel können Sie aus Ihren Trades Berichte extrapolieren, die nach Expert Advisor aufgeteilt sind. Mit den erstellten Berichten können Sie schnell Statistiken von Handelsdaten verschiedener Expert Advisors, verschiedener Symbole und auch das Verhalten eines Expert Advisors gegenüber verschiedenen Symbolen vergleichen. Wenn Sie diese Option auswählen, wird außerdem ein Bericht erstellt, der das Verhalten des Expert Advisors im Zeitverlauf zeigt. Dies ist ein sehr nützliches Tool für ein
Telegram ChartSnap
Kin Hang Tan
Utilitys
Telegram ChartSnap ist ein Tool, das Ihre MetaTrader 4 Aktivitäten mit Ihrem Telegram Chat/Gruppe/Channel verbindet. Es macht einen Screenshot Ihres MetaTrader 4 Charts und sendet ihn über einen Telegram-Bot an Ihren speziellen Telegram-Chat/Gruppe/Kanal. Der gesamte Prozess wiederholt sich in einem vom Benutzer festgelegten Zeitzyklus. Es ist ein praktisches Tool für diejenigen, die gerne Zugang zu ihrem Lieblingssystem/Dashboard haben, das nur auf dem MetaTrader Desktop verfügbar ist. Außerde
Hedge Trader
Mohamed Amine Talbi
Utilitys
Hedge Trader ist ein Panel, das Händlern hilft, die die Hedging-Strategie in ihrem Handel verwenden. Das Panel ist einfach und intuitiv gestaltet und verfügt über die notwendigen Shortcuts, die ein schneller Trader für eine schnelle Auftragsausführung benötigt. Merkmale: - Automatische Verdopplung der Menge nach der Ausführung eines Auftrags. Der Benutzer gibt nur die ursprüngliche Order an, dann verdoppelt das Panel automatisch das Lot nach der Orderausführung. - Verwendung des Korbs zum autom
Telegram Forwarder II
Yaser Sabbaghi
5 (2)
Utilitys
Telegram Forwarder kann alle Aktivitäten im Zusammenhang mit Trades und Positionsnahmen als Signal an Telegram Messenger weiterleiten. Es kann auch Indikatoren Alarme an Telegram weiterleiten, wenn Sie den Indikatorcode modifizieren (ich kann das auch für Sie tun), um Alarme an Telegram Forwarder weiterzuleiten. Dieser EA ist für den geschäftlichen und professionellen Einsatz gedacht. Sie können Ihren eigenen Telegram-Bot einführen und das Wasserzeichen in den Screenshots anpassen. Der Telegram
Chart Button
Chantal Sala
Utilitys
Chart Button ist ein sehr nützlicher Indikator, mit dem Sie durch alle Charts mit einem einfachen Klick navigieren können. Dieses Tool wurde so konzipiert, dass es sowohl vertikal als auch horizontal funktioniert. Das Besondere an diesem Navigator ist, dass Sie mehrere Charts gleichzeitig ändern können, indem Sie den Eingabewert einstellen. Dieses Tool gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Navigation zu optimieren und Ihre Analysen zu beschleunigen. Eingabewerte Richtung (die Richtung der Symbolscha
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.73 (11)
Utilitys
Der Expert Advisor hilft Ihnen dabei, alle Pop-up-Benachrichtigungen mit Screenshot von MetaTrader 4 an Telegram-Kanäle/-Gruppen weiterzuleiten, ebenso wie alle Benachrichtigungen an Telegram. Parameter - Telegram Bot Token - erstellen Sie den Bot auf Telegram und erhalten Sie den Token. - Telegram Chat ID - geben Sie Ihre Telegram Benutzer ID, Gruppe / Kanal ID ein - Alert weiterleiten - standardmäßig true, um Alerts weiterzuleiten. - Send message as caption of Screenshot - standardmäßig falsch
Liquidation panel
Li Peng Fang
Utilitys
Dies ist ein Panel, das dem Schließen von Positionen gewidmet ist. Beim Handel haben wir oft das Bedürfnis, alle laufenden Aufträge zu schließen oder die Positionen nach Kategorien zu schließen. Aber manchmal machen es uns die Art des Auftrags, die Menge des Auftrags und die Unordnung des Auftrags schwer, ihn in kurzer Zeit zu sortieren. Und Handelsgelegenheiten sind flüchtig, und in nur wenigen Sekunden kann es ungewisse Ergebnisse geben. Daher brauchen wir ein kleines Tool speziell für das
