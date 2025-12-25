Local Trade Clone MT4

Kopieren Sie Trades lokal zwischen MetaTrader-Terminals mit einer einfachen Schnittstelle und starken Risikokontrollen. Spiegeln Sie Trades zwischen Konten, Brokern und Plattformen in jeder MT4/MT5-Kombination.

Auf Zuverlässigkeit ausgelegt: Unterstützt Handelsaktualisierungen wie Breakeven, Trailing Stop, partielle Schließungen und mehr.

User Guide + Demo | MT5 Version

Wichtige Hinweise

Local Trade Copier MT4 funktioniert nicht mit dem Strategy Tester. Für eine Demo verwenden Sie bitte den Link Benutzerhandbuch + Demo oben.

Um auf MT5 zu kopieren, müssen Sie die MT5-Version separat erwerben.

Kernfunktionen

  • Kopieren über jede Kombination: MT4>MT4, MT4>MT5, MT5>MT4, MT5>MT5
  • Einfache Einrichtung mit einer übersichtlichen GUI
  • Kopieren zwischen beliebig vielen Konten und Terminals
  • Kopieren von einem oder mehreren Absenderkonten auf mehrere Empfängerkonten
  • Funktioniert mit Echtgeld- und Demokonten in jeder Kombination und bei allen Brokern
  • Kopiert manuelle Trades und automatisierte Strategie-Trades
  • Unterstützt das Kopieren von Breakeven, Trailing Stop, Teilschließungen und Handelsänderungen
  • Prop-Firm-freundliche Einstellungen, einschließlich Risikokontrollen und Filter

Risiko-Management

  • Risiko nach Prozent, Lot-Multiplikator oder festen Lots
  • Maximaler Tagesverlust (% oder $) zum Schließen von Geschäften und Stoppen des Kopierens bei Erreichen
  • Maximaler Verlust basierend auf dem Eigenkapital oder dem Saldo
  • Tägliches Gewinnziel ($), um Positionen zu sichern und dann das Kopieren zu stoppen
  • Maximaler Gewinn auf Basis des Eigenkapitals oder des Saldos
  • Max. Verlust pro Symbol, um das Kopieren eines Symbols nach Erreichen eines bestimmten Verlustes zu stoppen
  • Automatische Symbolzuordnung mit vollständiger Anpassung, Unterstützung für Speichern/Laden und automatisches Laden

Kopier-Filter

  • Filter nach magischer Zahl, Symbol und Kommentar
  • Kopieren oder Filtern von Markt-, Limit- und Stop-Aufträgen
  • Kopieren oder Filtern von SL, TP, Partials, Modifikationen und Schließungen
  • Begrenzen Sie die Anzahl der gleichzeitig zu kopierenden Abschlüsse (global und pro Symbol)
  • Ignorieren von Geschäften ohne SL und/oder ohne TP
  • Umkehrung von Geschäften (nützlich für Hedging-Workflows)
  • Zeit- und Tagesfilter (kopieren Sie nur, wenn Sie wollen)
Empfohlene Produkte
Stop Loss Take Profit Drawer
Roy Meshulam
Indikatoren
Einführung Es ist gängige Praxis, dass professionelle Trader ihren Stop-Loss / Take-Profit vor ihren Brokern verbergen. Entweder weil sie ihre Strategie für sich behalten wollen oder weil sie befürchten, dass ihr Broker gegen sie arbeitet. Mit diesem Indikator werden die Stop-Loss- und Take-Profit-Punkte auf dem Produktchart anhand des Geldkurses eingezeichnet. So können Sie genau sehen, wann der Preis erreicht ist und ihn manuell schließen. Verwendung Sobald der Indikator an den Chart angehäng
TradePilot
Hossein Khalil Alishir
Utilitys
TradePilot Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4 TradePilot ist ein professioneller und benutzerfreundlicher Expert Advisor (EA) für den MetaTrader 4 (MT4) . Er vereinfacht den automatisierten Handel , das Risikomanagement und die Handelsausführung durch ein intelligentes Handelspanel . Perfekt für Anfänger und erfahrene Trader, die einen zuverlässigen Handelsmanager EA mit automatischer Losgrößenberechnung suchen. Hauptvorteile Benutzerfreundliches Handels-Panel: Anpassbares Panel mit Sch
All in One Candlestick Pattern Scanner MT4
Amir Atif
5 (5)
Utilitys
Candlestick Pattern Scanner ist ein Dashboard- und Alarmsystem mit mehreren Zeitrahmen und Symbolen, das alle Zeitrahmen und Währungspaare auf verschiedene Candlestick-Muster überprüft, die sich in ihnen bilden. Der Scanner ist mit Unterstützungs- und Widerstandszonen integriert, sodass Sie die Candlestick-Muster in den wichtigsten Bereichen des Charts überprüfen können, um Ausbruchs- und Umkehrmuster im Preisdiagramm zu finden. Laden Sie die Demoversion herunter ( funktioniert auf den Zeitrahme
Auto Trade Copier
Vu Trung Kien
4.76 (84)
Utilitys
Auto Trade Copier wurde entwickelt, um Trades auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten/Terminals mit 100%iger Genauigkeit zu kopieren. Die Anbieter- und Empfängerkonten müssen sich auf demselben PC/VPS befinden. Mit diesem Tool können Sie Trades auf Empfängerkonten auf demselben PC/VPS kopieren. Alle Handelsaktionen werden perfekt vom Anbieter zum Empfänger kopiert. Diese Version kann nur auf MT4-Konten verwendet werden. Für MT5-Konten müssen Sie Auto Trade Copier für MT5 verwenden. Hinweis: -
Gold Impulse Split
Keisuke Kimura
Experten
Sie können die tatsächliche Leistung Ihres Kontos auch hier verfolgen: https://www.mql5.com/en/signals/2346679 Ich habe dieses Konto am 2. Dezember 2025 eröffnet. Bitte verfolgen Sie, wie es sich von hier aus entwickelt - Ich freue mich darauf, seine Fortschritte mit Ihnen zu teilen. Produktbeschreibung Dieser EA ist nicht übermäßig auf Backtests ausgerichtet . Es ist mit einem starken Fokus auf langfristige Stabilität und realistische, praktische Betrieb , anstatt jagen perfekte historisch
FX Flow
Eva Stella Conti
Indikatoren
Der FX Flow-Indikator kann als Antizipator für den nächsten Trend verwendet werden, der vorzugsweise durch die Price Action oder einen anderen Oszillator (RSi, Stochastic ..) bestätigt wird. Er berücksichtigt die Geldströme der wichtigsten Währungen USD EUR GBP AUD NZD CAD CHF JPY und verarbeitet sie. Hervorragendes Werkzeug für Indizes, aber auch für Korrelationen zwischen Währungen. Funktioniert auf jedem Zeitrahmen. Blaue Linie: Bullenmarkt Gelbe Linie: Bärenmarkt Hinweis : Wenn der Indikat
Day Pattern
Oleksandr Martsynyshen
Indikatoren
Beschreibung: - Day Pattern - ein Indikator, der hilft, Muster von Preisänderungen für die Entwicklung von Handelsalgorithmen und -strategien zu erkennen. Für wen ist dieses Tool gedacht? - Für Entwickler von Handelsstrategien und -algorithmen. - Mittel- und langfristige Trader. Zeitrahmen H1-W1. Eigenschaften des Indikators: - Es gibt eine Funktion zum Exportieren der Indikatorwerte in eine Datei im csv-Format. - Mit Hilfe des Informationspanels können Sie eine Expressanalyse des Handel
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indikatoren
MT5-Version  |  FAQ Der   Owl Smart Levels Indikator   ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die   fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die   richtige Wellenstruktur   des Marktes aufbaut, und   Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im
DivergentsPoint
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Trendindikator auf der Grundlage der Preisdivergenz. Er kann Ihnen helfen, die Einstiegspunkte während der Analyse zu finden. Er kann als Handelsfilter eingesetzt werden. Er hat zwei Parameter: Zeitraum und Level . Mit dem Parameter Level lassen sich unnötige Signale herausfiltern. Zum Beispiel kann der Level-Parameter für EURUSD auf 0,0001 eingestellt werden. Der Indikator kann sowohl als Einstiegspunkt-Generator als auch als Filter arbeiten. Der Indikator stellt die Informationen übersichtlich
CyberZingFx Trend Reversal
Afsal Meerankutty
4.18 (17)
Indikatoren
NEUJAHRS-SONDERRABATT LÄUFT JETZT 40% RABATT Preisreduzierung von $149 auf $89 bis zum 3. Januar 2025 Indikator erfasst die Trendumkehr mit nicht-übermalten Kauf- und Verkaufspfeil-Signalen. CyberZingFx Trend Reversal Indicator - Ihre Lösung für genaue und zuverlässige Trendumkehrsignale. Mit seiner fortschrittlichen Handelsstrategie bietet Ihnen der Indikator Kauf- und Verkaufspfeil-Signale, die sich nicht wiederholen, was ihn zu einem zuverlässigen Werkzeug macht, um Swing Highs und Swing Low
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
Indikatoren
PABT Pattern Indicator - es ist ein klassisches System eines der Signalmuster. Indikator-Logik - die Hi & Lo der Bar ist vollständig innerhalb des Bereichs der vorangegangenen Bar, schauen, um sie als Pullback im Trend zu handeln. Wenn der Indikator das PABT-Muster gefunden hat, zeichnet er zwei Linien und einen Pfeil, die den Trendweg anzeigen. - Die erste Linie ist der Einstiegspunkt und wird gezeichnet bei: 1. Auf dem Höchststand des Signalbalkens oder in der Mitte des Signalbalkens (abhängig
AdvCopyTraders
Chukwudi Joshua Obiekwe
Utilitys
AdvCopyTraders PRO ist ein leistungsstarker und ultraschneller Handelskopierer für Händler, die mehrere MT4-Konten verwalten. Es dupliziert alle Trades von einem Master-Konto auf ein oder mehrere Slave-Konten sofort - einschließlich Eingänge, Ausgänge, Änderungen, SL/TP-Updates und teilweise Schließungen. Ganz gleich, ob Sie Signalanbieter oder Fondsmanager sind oder mehrere Broker nutzen, dieser Kopierer garantiert eine perfekte Synchronisation und null Verzögerung bei der Ausführung auf demsel
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Der Crypto_Forex-Indikator „Auto FIBO Pro“ ist ein großartiges Hilfsmittel beim Handel! - Der Indikator berechnet automatisch Fibo-Level und lokale Trendlinien (rote Farbe) und platziert sie im Diagramm. - Fibonacci-Level zeigen Schlüsselbereiche an, in denen der Preis umkehren kann. - Die wichtigsten Level sind 23,6 %, 38,2 %, 50 % und 61,8 %. - Sie können ihn für Reversal Scalping oder für Zone Grid Trading verwenden. - Es gibt auch viele Möglichkeiten, Ihr aktuelles System mit dem Auto FIBO
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indikatoren
Alpha Trend Zeichen ist seit langem ein sehr beliebtes Handelstool in unserem Unternehmen. Es kann unser Handelssystem überprüfen und Handelssignale klar anzeigen, und die Signale werden nicht driften. Hauptfunktionen: Anhand der Marktanzeige aktiver Bereiche können Indikatoren intuitiv bestimmen, ob der aktuelle Markttrend zu einem Trendmarkt oder zu einem volatilen Markt gehört. Und betreten Sie den Markt gemäß den Indikatorpfeilen, mit grünen Pfeilen für Kauf und roten Pfeilen für Verkauf
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (4)
Indikatoren
Diagramm-Muster Erkennung von 15 Mustern (Aufsteigendes Dreieck, Absteigendes Dreieck, Steigender Keil, Fallender Keil, Bullische Flagge, Bärische Flagge, Bullisches Rechteck, Bärisches Rechteck, Symmetrisches Dreieck, Kopf und Schultern, Umgekehrte Kopf und Schultern, Dreifaches Top, Dreifaches Bottom, Doppeltes Top, Doppeltes Bottom) Verwendung historischer Daten zur Berechnung der Erfolgswahrscheinlichkeit jedes Musters (Möglichkeit, die Benachrichtigung nach der Erfolgswahrscheinlichkeit zu
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indikatoren
" Der Trend ist dein Freund" ist eines der bekanntesten Sprichwörter in der Welt des Investierens, denn das Erfassen großer trendmäßiger Kursbewegungen kann äußerst profitabel sein. Mit dem Trend zu handeln ist jedoch oft leichter gesagt als getan, denn viele Indikatoren basieren auf Preisumkehrungen und nicht auf Trends. Diese Indikatoren sind nicht sehr effektiv, wenn es darum geht, Trendphasen zu erkennen oder vorherzusagen, ob sich Trends fortsetzen werden. Um dieses Problem zu lösen, haben
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indikatoren
Dies ist ein Trend-Indikator ohne Redrawing Entwickelt anstelle der binären Optionen Strategie (durch die Farbe des Martingale Candlestick) Funktioniert auch gut im Forex-Handel Wann öffnen Sie Trades (binäre Optionen) Ein Signal wird an der Stelle mit einer Kerze, die die aktuelle Kerze Es wird empfohlen, ein Geschäft für eine Kerze des aktuellen Zeitrahmens M1 und M5 zu öffnen Wenn ein blauer Punkt erscheint, öffnen Sie ein Geschäft nach oben Wenn ein roter Punkt erscheint, öffnen Sie einen Ha
Forex Radar Pro
Vitali Platonov
Indikatoren
Forex Radar Pro: Ihr professionelles Arsenal zur Beherrschung des Forex-Marktes!  Müde, profitable Trades wegen Datenüberflutung zu verpassen?   Forex Radar Pro   ist Ihr intelligenter Assistent, der Marktchaos in präzise Handelssignale verwandelt! Dieser fortschrittliche MetaTrader-4-Indikator kombiniert eine interaktive Tabelle, automatische Divergenzanalyse, Alarme und Datenexport – für selbstbewusstes und hocheffizientes Trading. Vergessen Sie manuelle Analysen – mit Forex Radar Pro sind Sie
Fast Trade Copier
Volodymyr Hrybachov
4.2 (5)
Utilitys
Der Trade Copier ist für ein schnelles und genaues Kopieren von Aufträgen zwischen den MetaTrader 4 Terminals konzipiert. Der Trade Copier kopiert Trades vom Master-Konto auf das Slave-Konto, indem er Informationen in die Gesamtdatei schreibt, die sich im gemeinsamen Verzeichnis der MetaTrader 4 Terminals befindet. Auf diese Weise kann der Trade Copier entweder verschiedene Schemata für den Empfang und die Übertragung von Handelssignalen anpassen, indem er den Dateinamen ändert. Das Lesen und Sc
MTF candle indicator Utam
Klein Gyula
Indikatoren
Szia! Egy indikátorral. Több idő gyertyájának kirajzoltatása egy charton. Különböző színek rendelhetők a long és short gyertyákhoz. Vonal vastagsága állítható. A gyertya kitöltése engedélyezhető. Hallo! Mit einem Indikator. Zeichnen mehrerer Zeitkerzen in einem Chart. Verschiedene Farben können für lange und kurze Kerzen bestellt werden. Die Liniendicke kann eingestellt werden. Füllen der Kerze kann erlaubt werden. Video: https://www.youtube.com/watch?v=-9bequnAw-g&amp; ab_channel=GyulaKlein
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Auto Breakeven level
Makarii Gubaydullin
Utilitys
Automatische Break-Even-Levels Mit   diesem   Tool ,   k önnen Sie die automatische SL-Verstellung aktivieren, wenn der Trade einen gewünschten Gewinn erreicht.  Besonders   wichtig   für   Kurzfrist -   Trader.   Offset-Option ist ebenfalls verfügbar: ein Teil des Gewinns kann gesichert werden. Multifunktions-Tool : 66+ Funktionen, inklusive dieses Werkzeug  |   Kontaktieren Sie mich  bei Fragen  |   MT5-Version Aktivierungsprozess der automatischen Break-Even-Funktion: 1.   Wählen Sie das Sym
Vizzion
Joel Protusada
Experten
Vizzion ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der erfolgreich mit dem Währungspaar GBPJPY im H1-Zeitrahmen eingesetzt werden kann. Sehr wichtig Dieser Expert Advisor kann nicht mit anderen EAs auf demselben Konto betrieben werden. Als Teil des Money Management Plans berechnet und überwacht er das Margin Level % und geht davon aus, dass alle offenen Trades von ihm erstellt werden. Wenn Sie einen Expert Advisor wünschen, der täglich handelt, ist dieser EA nicht für Sie geeignet, da d
WPR with 2 Moving Averages mr
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „WPR und 2 gleitende Durchschnitte“ für MT4, ohne Repaint. – WPR selbst ist einer der besten Oszillatoren für Scalping. – Der Indikator „WPR und 2 gleitende Durchschnitte“ ermöglicht die Anzeige der schnellen und langsamen gleitenden Durchschnitte des WPR-Oszillators. – Der Indikator ermöglicht es, Preiskorrekturen frühzeitig zu erkennen. – Dieser Indikator lässt sich ganz einfach über Parameter einrichten und kann in jedem Zeitrahmen verwendet werden. – Die Einstiegsbed
Advanced Smart Renko Heiken Ashi Candle Trader
Vigil Varghese
Utilitys
Advanced Smart Renko und Heiken Ashi Candle Trader ist eine EINSATZLÖSUNG, die auf einem halb- bzw. vollautomatischen Multiwährungs-EA basiert, der sorgfältig für Händler entwickelt wurde, die den Handel auf der Grundlage ihrer Analyse oder im vollautomatischen Modus für Scalping, Trendhandel, Kerzenausbrüche und auch den automatisierten Nachrichtenhandel mit eingebauter Handelsverwaltungslösung eingeben können. Vorteile Kein Raster / Martingale Funktioniert auf klassischen Renko, Renko Heike
Magic Balance
Daniil Evstratenko
Indikatoren
Der Indikator zeigt, welche Handelspaare, Strategien, Roboter und Signale, die Sie verwenden, profitabel sind und welche nicht. Die Statistik der Trades und die Balance-Grafik werden in der Kontowährung und in Pips angezeigt - zum Umschalten klicken Sie einfach auf die Grafik. Schaltfläche "$" (oben links) - Minimieren/Erweitern und Verschieben des Indikatorpanels Schaltfläche ">" (unten rechts) - Streckung und Rückstellung auf die ursprüngliche Größe Statistik der Trades 1 Zeile - Kontostand,
SimSim Active Take and StopLoss Lines
Aleksandr Tyunev
Utilitys
Das Dienstprogramm arbeitet mit horizontalen Linien: Prof1, Prof2, Loss1, Loss2. Diese Linien, die streng festgelegte Namen haben, werden vom Händler selbstständig in jedes Diagramm seines Terminals eingezeichnet. Sie haben die Möglichkeit, alle Zeilen auf einmal zu erstellen oder eine der vier auszuwählen. Der Zweck der Zeilen wird anhand ihrer Namen deutlich. Die Linien Prof1 und Prof2 zeigen die Take-Profit-Levels für die Transaktion an, werden jedoch in visueller Form dargestellt, was dem H
EZ Slope X
Sutthichai Mungdee
Indikatoren
EZ Slope X ist ein Oszillator-Indikator sehr einfach zu bedienen, schauen Sie einfach auf den Indikator und die Basislinie (Null-Linie) Handels-Setup für Trendfolge: - Wenn der Indikator über 0 liegt, ist Kaufen angesagt. - Wenn der Indikator unter 0 liegt, ist Verkaufen angesagt. Handels-Setup für Swing Trade : Bullischer Markt : - Eröffnen Sie den Handel, wenn der Indikator hellgrün wird. - Schließen: Kaufen, wenn der Indikator dunkelgrün wird. Baisse-Markt : - Eröffnen Sie den Verkauf, wenn
Big and small waves
Qiuyang Zheng
Indikatoren
Dies ist ein hervorragendes technisches Indikatorsystem, das die periodischen Aufwärts- oder Abwärtstrends des Handels unter kleinen, mittleren und großen Aspekten analysiert. Period1 in den Parametern ist ein kleiner Zeitraum, Period2 ist ein mittlerer Zeitraum und Period3 ist ein großer Zeitraum, small_symbol ist die Kennung von Signal Nr. 1, middle_symbol ist die Kennung von Signal Nr. 2 und big_symbol ist die Kennung des Signals Nr. 3 ;Alert ist der Schalter der Warntaste, Mail ist der Sch
CCI TrendLine Divergency Message
Dmitriy Moshnin
5 (1)
Indikatoren
Commodity Channel Index Message ist ein Indikator für die Handelsplattform MetaTrader 4. Im Gegensatz zum Originalindikator verfügt diese Version über ein System von Warnungen, die über Veränderungen der Marktsituation informieren. Es besteht aus den folgenden Signalen: wenn die Hauptlinie die Niveaus der Extremzonen und das 50%-Niveau kreuzt; wenn die Hauptlinie die Trendlinie im Indikatorfenster kreuzt; Divergenz auf dem letzten Balken. Die Werte der mittleren und extremen Niveaus und der Dive
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstof
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT4 (die Sie Mitglied sind ) zu kopieren , auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung für die Übersetzung anderer Sprachen in Englisch Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch Kanäle haben "Restrict Saving Content", Arbeit mit Multi-Channel, Multi MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es genau über T
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilitys
Handeln Sie automatisch in Unterstützungs- und Widerstands- oder Angebots- und Nachfragezonen, sobald Sie die Schlüsselbereiche identifiziert haben, von denen aus Sie handeln möchten. Mit diesem EA können Sie mit einem einzigen Klick Kauf- und Verkaufszonen zeichnen und sie dann genau dort platzieren, wo Sie eine Preiswende erwarten. Der EA überwacht dann diese Zonen und führt automatisch Trades basierend auf der Preisentwicklung durch, die Sie für die Zonen angeben. Sobald der erste Trade abge
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilitys
Trade Copier Pro ist ein Tool zum Kopieren von Trades aus der Ferne auf MT4-, MT5- und cTrader-Konten an verschiedenen Computern/Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Sie, wenn Sie ein Signalanbieter sind und Ihre Trades global nach Ihren eigenen Regeln auf andere Empfänger kopieren möchten. Ein Anbieter kann Trades zu mehreren Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von mehreren Anbietern erhalten. Der Anbieter kann sogar den Ablauf des Abonnements fü
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitys
Mittelwerthilfe - Diese Art von Handelshilfeinstrument hilft Ihnen dabei, Ihre zuvor unrentablen Positionen mithilfe von zwei Techniken zu mitteln: Standardmittelwertbildung Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen entsprechend dem Trend Das Dienstprogramm kann   mehrere offene Positionen in verschiedene Richtungen gleichzeitig sortieren, sowohl für Kauf als auch für Verkauf. Beispiel: Sie haben eine Position für Verkauf und eine zweite für Kauf eröffnet, und beide sind unprofitabel,
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilitys
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilitys
Remote Trade Copier ist ein fortschrittliches Tool zum effizienten Kopieren von Trades zwischen Konten sowohl im lokalen als auch im Remote-Modus . Es ermöglicht eine blitzschnelle Replikation von Aufträgen von einem Master-Konto zu einem Slave-Konto. Im lokalen Modus werden die Trades sofort kopiert, während der Kopiervorgang im Remote-Modus nur eine Sekunde dauert. In der neuen Version kann der Kopiervorgang im Remote-Modus mit einer Verzögerung von Millisekunden oder Null durchgeführt werden
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
Utilitys
Fortgeschrittenes Handelswerkzeug: Intelligente Aufträge mit einem Klick, die unter Ihren Bedingungen ausgeführt werden Entwickelt von Händlern für Händler: Positionsgrößenrechner (Lotgröße), Positionseröffnung nach Preisbewegung, Strategieerstellung, Handel einstellen und vergessen, mobile Benachrichtigungen Risikomanagement - Risikoprozentsatz-Positionsgrößenrechner, Gewinnprozentsatz, Ziel-Risiko-Belohnungs-Verhältnis, Spread und Kommissionen sind in den Berechnungen enthalten 7 fortgeschrit
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT4 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 4 Handelsverlauf in umsetzbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Es können mehrere Konten sowie MT4 und MT5 in einem einzigen Dashboard kombiniert werden. Was es kann Analysiert automatisch Ihren MT4-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Perfo
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
4 (2)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.73 (11)
Utilitys
Der Expert Advisor hilft Ihnen dabei, alle Pop-up-Benachrichtigungen mit Screenshot von MetaTrader 4 an Telegram-Kanäle/-Gruppen weiterzuleiten, ebenso wie alle Benachrichtigungen an Telegram. Parameter - Telegram Bot Token - erstellen Sie den Bot auf Telegram und erhalten Sie den Token. - Telegram Chat ID - geben Sie Ihre Telegram Benutzer ID, Gruppe / Kanal ID ein - Alert weiterleiten - standardmäßig true, um Alerts weiterzuleiten. - Send message as caption of Screenshot - standardmäßig falsch
NextGen Trade Manager AI
Bernhard Schweigert
Utilitys
Weihnachts-Handelsspecial -50% Rabatt ! Advanced Trade Manager - Die ultimative All-in-One-Lösung für schnelleren, intelligenteren und sichereren manuellen Handel. Transformieren Sie Ihren manuellen Handel mit NextGen Trade Manager AI - dem professionellen On-Chart-Panel, das sofortige Ausführung, visuelle Handelsplanung und leistungsstarkes Risikomanagement in einem intuitiven Tool vereint. Führen Sie Orders aus, verwalten Sie Risiken und sichern Sie Gewinne schneller als je zuvor - und das
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
3.67 (6)
Utilitys
Kopieren Sie Signale von jedem Kanal, dem Sie angehören (einschließlich privater und eingeschränkter Kanäle) direkt auf Ihren MT4.  Dieses Tool wurde mit dem Benutzer im Hinterkopf entwickelt und bietet viele Funktionen, die Sie benötigen, um die Trades zu verwalten und zu überwachen. Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und visuell ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und starten Sie die Nutzung des Produkts innerhalb weniger Mi
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilitys
Ich präsentiere Ihnen ein leistungsfähiges Dienstprogramm zur Vorhersage der zukünftigen Entwicklung eines Vermögenswerts auf der Grundlage des Schwingungsgesetzes von W.D. Ganna. Dieses Dienstprogramm analysiert das ausgewählte Marktmodell und liefert Codes für mögliche zukünftige Marktbewegungsmuster. Wenn Sie den ausgewählten Code in das entsprechende Feld eingeben, erhalten Sie eine Prognose der möglichen Marktbewegung. Das Dienstprogramm hat die Möglichkeit, mehrere mögliche Prognosemodell
ManHedger MT4
Peter Mueller
5 (1)
Utilitys
DIESES EA IST EIN HALBAUTOMATISCHES EA, ES BENÖTIGT BENUTZEREINGABEN. Handbuch & Testversion Bitte KAUFEN Sie dieses Produkt NICHT , bevor Sie es getestet und mein Video dazu gesehen haben. Kontaktieren Sie mich für Benutzer-Support oder Bug-Reports, oder wenn Sie die MT5-Version wollen! MT5-Version Ich garantiere keine Gewinne oder finanziellen Erfolg mit diesem EA. Mit diesem Expert Advisor, können Sie: Ihre eigene Zone Recovery-Strategie implementieren, um von Trendmärkten zu profitieren. G
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
Utilitys
Zeitersparnis und schnelle Ausführung Ob Sie unterwegs sind oder schlafen, Sie können immer sicher sein, dass Telegram To Mt4 die Trades für Sie ausführt. Mit anderen Worten, unser Telegram MT4 Signal Trader analysiert die Handelssignale, die Sie auf Ihren ausgewählten Telegram-Kanälen erhalten und führt sie auf Ihrem Telegram to MT4-Konto aus. Reduzieren Sie das Risiko Telegram To Mt4 definiert die gesamte Erfahrung des Kopierens von Signalen von Telegram Signal Kopierer zu mt4 Plattformen. B
Discord To MT4 Copier
Trinh Dat
5 (4)
Utilitys
Das Produkt kopiert alle Discord-Signale in den MT4 (in dem Sie Mitglied sind ), es kann auch als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten. Arbeitet mit fast allen Signalformaten, unterstützt die Übersetzung anderer Sprachen ins Englische Arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT4. Arbeitet mit Image Signal. Kopieren Sie Auftrag sofort, automatisch erkennen Symbol. Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es genau über Ticket-Nummer zu kopieren. Wie man einrichte
EchoTrade Telegram to MT4 Copier
Perpetual Chinemerem Vincent
5 (2)
Utilitys
EchoTrade Telegram zu MT5 Kopierer Nahtloses, sofortiges und zuverlässiges Kopieren von Signalen - direkt von Telegram zu MetaTrader 4! Das Produkt läuft nicht im Strategietester, aber Sie können eine kostenlose Testversion hier zum Testen vor dem Kauf erhalten . Sind Sie es leid, Trades von Telegram-Signalen manuell auszuführen? EchoTrade automatisiert den Prozess und kopiert Trades von jedem Telegram-Kanal oder jeder Telegram-Gruppe direkt in Ihr MT5-Konto - präzise, effizient und ohne Verzö
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilitys
Custom Alerts AIO: Märkte gleichzeitig überwachen – sofort einsatzbereit, ohne Setup Übersicht Custom Alerts AIO ist eine voll integrierte Marktüberwachungslösung für alle, die keine Zeit mit komplizierter Einrichtung verlieren wollen. Alle benötigten Indikatoren – FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – sind bereits eingebaut und sofort aktiv. Der Fokus liegt auf der Generierung zuverlässiger Alarme, ganz ohne Chart-Grafiken. Unterstützt werden alle wichtigen Asset-Klassen:
DFGX Dashboard
Tsvetan Tsvetanov
5 (2)
Utilitys
Bringen Sie Ihr Trading auf die nächste Stufe mit DFGX - unserem Dynamic Fibonacci Grid der zweiten Generation. Diese neue, leistungsstarke und einfach zu bedienende Anwendung wurde speziell für den konträren Intraday-Handel, das Scalping und den Nachrichtenhandel auf dem Forex-Markt entwickelt und optimiert. Dieses System ist die ideale Lösung für aktive professionelle Trader und Scalper, die nach innovativen Wegen zur Optimierung ihrer Strategie suchen. Das System bietet auch eine hervorragend
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
Utilitys
Mit diesem EA-Dienstprogramm können Sie (mit erweiterter Filterung) unbegrenzte offene Aufträge (manuell oder EA) mit 16 Trailing-Stop-Methoden verwalten: fest, prozentual, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI und Stochastic. Der Trailing-Stop kann entweder real oder virtuell sein, und Sie können vollständig oder mit einem teilweisen Close-Prozentsatz bei To
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Utilitys
Unlimited Trade Copier Pro ist ein Tool zum Kopieren von Trades aus der Ferne auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten an verschiedenen Computern/Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Sie, wenn Sie ein Signalanbieter sind und Ihre Trades an andere Empfänger global nach Ihren eigenen Regeln kopieren möchten. Ein Anbieter kann Trades zu mehreren Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von mehreren Anbietern erhalten. Der Anbieter kann sogar den Ablauf d
Trade Assistant Pro 36 in 1
Makarii Gubaydullin
4.76 (21)
Utilitys
Ultimate Trade Assistant MT4 — Assistant de Trading Multifonction Plus de 66 outils réunis dans une seule interface pour une gestion et une analyse professionnelles. Intègre la gestion du risque, les ordres intelligents, et l’analyse du marché . Convient au Forex, indices, actions, cryptos et métaux. Pourquoi les traders l’utilisent Trading et gestion en un clic Calcul automatique du risque et du volume Ordres intelligents : grid, OCO, ordres cachés, SL/TP virtuels Gestion avancée : trailing sto
Crystal Trade Manager Pro MT4
Muhammad Jawad Shabir
Utilitys
Crystal Trade Manager PRO – Professionelles MT4-Risiko- und Trade-Kontrollsystem Kostenlose Version: https://www.mql5.com/en/market/product/150632 Übersicht Crystal Trade Manager PRO (CTM) ist ein vollständig ausgestattetes Werkzeug zur Handelsausführung und zum Risikomanagement für MetaTrader 4. Es wurde für Trader entwickelt, die eine disziplinierte Ausführung, starken Kapitalschutz und intelligente Automatisierung innerhalb von MT4 benötigen. Das System kontrolliert das Risiko, schützt die Ko
Intelligent Copier Slave
Vashim Mazhar
Utilitys
Das bedeutet, dass Sie jetzt auf mehreren MetaTrader 4-Konten gleichzeitig handeln können, die Trades eines beliebigen Handelsroboters auf die Konten Ihrer Freunde und Familie spiegeln können (auch wenn diese auf Ihre MT4-Kontonummer gesperrt sind), Investitionsportfolios von vielen MT4-Konten erstellen können, das Risiko von unregulierten Forex-Brokern beseitigen können, eine Verlust-Handelsstrategie in einen Gewinn umwandeln können und sofort ein unabhängiger Kontoverwalter werden können, ohne
Ultimate Trade Manager plus Mobile by RunwiseFX
Runwise Limited
4.75 (4)
Utilitys
Umfassendes Handelspanel auf dem Chart mit der einzigartigen Fähigkeit, auch vom Handy aus gesteuert werden zu können. Außerdem gibt es eine Bibliothek mit herunterladbaren Konfigurationen, z.B. Ausstiegsregeln, zusätzliche Schaltflächen im Panel, Einrichtung von Pending Orders und mehr. Bitte sehen Sie sich unser Produktvideo an. Funktioniert mit allen Symbolen, nicht nur mit Währungspaaren. Merkmale On-Chart-Panel plus steuerbar über kostenlose App für Windows, iPhone und Android Eingebaute Sk
Ultimate MT4 to Telegram
BLAKE STEVEN RODGER
Utilitys
Ultimate MT4 to Telegram (UMT) sendet kontrollierte Trades (über Symbol, Magie, Kommentar) an Ihren Telegram-Kanal. Es sendet offene und geschlossene Trades, einschließlich schwebender Aufträge und TP/SL-Änderungen, zusammen mit Chart-Screenshots an jeden Telegram-Kanal. Zusätzlich können Sie Handelsberichte über offene Geschäfte und zusammenfassende Gewinn-/Pip-Berichte für den Tag, die Woche oder den Monat versenden. Sie können das Design der Handelsaktionen oder Berichte mit Variablen und Emo
News Trapper EA
Noha Mohamed Fathy Younes Badr
4.85 (13)
Utilitys
Hallo zusammen, News Trapper EA ist ein Experte für den Handel mit Nachrichten sehr sicherer Experte für den automatisierten Handel mit den Nachrichten des Wirtschaftskalenders. Es zeigt stabilen Handel während der letzten 10 Jahre. EA verwendet keine gefährlichen Technologien wie Martingale, Grid. Der Experte ist sehr einfach zu bedienen. Der Verkauf wird nach 48 Stunden beendet . wie man ihn installiert und Dateien einstellt lesen Sie den Blog nach dem Kauf kontaktieren Sie mich, um Sie zum V
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
5 (2)
Utilitys
Dies ist ein visuelles Handelsfeld, mit dem Sie Trades einfach platzieren und verwalten, menschliche Fehler vermeiden und Ihre Handelsaktivität verbessern können. Es kombiniert eine einfach zu bedienende visuelle Oberfläche mit einem soliden Ansatz für das Risiko- und Positionsmanagement. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Erstaunlich einfach zu bedienen Handeln Sie einfach aus dem Chart Handeln Sie mit präzisem Risikomanagement, stressfrei Kapi
Click and Go Trade Manager
Victor Christiaanse
5 (8)
Utilitys
Click and Go Trade Manager, die ultimative Lösung für eine nahtlose Handelsausführung. Mit einem einfachen Klick auf den Chart können Sie mühelos Ihren Stop-Loss, Einstiegskurs und Ihr Zielniveau festlegen. Keine mühsame manuelle Eingabe von Werten mehr - es ist unglaublich intuitiv und einfach. Das integrierte Risikomanagement ist eine der wichtigsten Funktionen unseres Trade Managers. Wir wissen, wie wichtig es ist, Ihre Investitionen zu schützen, und deshalb ist im Click and Go Trade Manager
Weitere Produkte dieses Autors
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilitys
Kopieren Sie Signale aus jedem Kanal, dem Sie als Mitglied angehören (einschließlich privater und eingeschränkter), direkt auf Ihren MT5.  Dieses Tool wurde mit dem Benutzer im Hinterkopf entwickelt und bietet viele Funktionen, die Sie benötigen, um die Trades zu verwalten und zu überwachen. Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und optisch ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und beginnen Sie innerhalb weniger Minuten mit der Ver
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 4-Plattform bei. Unterstütz
MT5 To Notion
Levi Dane Benjamin
5 (3)
Utilitys
Dieses Programm ermöglicht es Ihnen, alle Ihre Trades aus Ihrem MetaTrader-Konto direkt in Notion zu exportieren, und das mit einer sehr benutzerfreundlichen Oberfläche. MT4-Version  |  Benutzerhandbuch + Demo Um loszulegen, verwenden Sie bitte das Benutzerhandbuch und laden Sie die Notion-Vorlage herunter. Wenn Sie eine Demo wünschen, gehen Sie bitte zum Benutzerhandbuch. Funktioniert nicht im Strategietester! Hauptmerkmale Exportieren Sie alle Trades von Ihrem Handelskonto in Ihre Notion Expor
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
3.67 (6)
Utilitys
Kopieren Sie Signale von jedem Kanal, dem Sie angehören (einschließlich privater und eingeschränkter Kanäle) direkt auf Ihren MT4.  Dieses Tool wurde mit dem Benutzer im Hinterkopf entwickelt und bietet viele Funktionen, die Sie benötigen, um die Trades zu verwalten und zu überwachen. Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und visuell ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und starten Sie die Nutzung des Produkts innerhalb weniger Mi
Discord To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
3 (2)
Utilitys
Kopieren Sie Signale aus jedem Kanal, dem Sie als Mitglied angehören ( ohne die Notwendigkeit eines Bot-Tokens oder Administratorberechtigungen  direkt auf Ihren MT5. Es wurde mit dem Benutzer im Sinn entworfen und bietet viele Funktionen, die Sie benötigen Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und visuell ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und beginnen Sie innerhalb von Minuten mit der Nutzung des Produkts! Benutzerhandbuch +
MT5 To Telegram Copier
Levi Dane Benjamin
3 (2)
Utilitys
Senden Sie vollständig anpassbare Signale von MT5 an Telegram und werden Sie zum Signalanbieter! Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und visuell ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und beginnen Sie innerhalb von Minuten mit der Nutzung des Produkts! Benutzerhandbuch + Demo  | MT4-Version  | Discord-Version Wenn Sie eine Demo ausprobieren möchten, lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch. Der MT5-zu-Telegram-Sender funktioniert NICH
MT4 To Discord Sender
Levi Dane Benjamin
3.67 (3)
Utilitys
Senden Sie vollständig anpassbare Signale von MT4 an Discord und werden Sie ein Signalanbieter! Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und optisch ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und beginnen Sie innerhalb von Minuten mit der Nutzung des Produkts! Benutzerhandbuch + Demo  | MT5-Version  | Telegram-Version Wenn Sie eine Demo ausprobieren möchten, lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch. Der MT4 zu Discord-Sender funktioniert NICH
MT5 To Discord Sender
Levi Dane Benjamin
3.33 (3)
Utilitys
Senden Sie vollständig anpassbare Signale von MT5 an Discord und werden Sie zum Signalanbieter! Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und visuell ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und starten Sie die Nutzung des Produkts innerhalb von Minuten! Benutzerhandbuch + Demo  | MT4-Version |  Telegram-Version Wenn Sie eine Demo ausprobieren möchten, lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch. Der MT5 zu Discord Sender funktioniert NICHT im S
Discord To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
5 (1)
Utilitys
Kopieren Sie Signale aus jedem Kanal, dem Sie als Mitglied angehören (   ohne die Notwendigkeit eines Bot-Tokens oder Administratorberechtigungen  direkt auf Ihren MT4. Es wurde mit dem Benutzer im Hinterkopf entwickelt und bietet viele Funktionen, die Sie benötigen. Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und visuell ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und beginnen Sie innerhalb von Minuten mit der Nutzung des Produkts! Benutzerh
Local Trade Clone MT5
Levi Dane Benjamin
Utilitys
Kopieren Sie Trades lokal zwischen MetaTrader-Terminals mit einer einfachen Schnittstelle und professionellen Risikokontrollen. Verwenden Sie es, um Trades zwischen Konten, Brokern und Plattformen in jeder MT4/MT5-Kombination zu spiegeln. Zuverlässig : Unterstützt Handelsaktualisierungen wie Breakeven, Trailing Stop, partielle Schließungen und mehr. User Guide + Demo | MT4 Version Wichtige Hinweise Local Trade Copier MT5 funktioniert nicht mit dem Strategy Tester. Für eine Demo verwenden Sie bi
Indicator Alert
Levi Dane Benjamin
Utilitys
Dieses leistungsstarke Tool stellt sicher, dass Sie keine wichtigen Handelssignale verpassen, da es Sie sofort benachrichtigt, wenn bestimmte Indikatoren Signale erzeugen. Mit seiner schlanken und benutzerfreundlichen Oberfläche können Sie mühelos den Überblick über Marktchancen behalten. Sobald eine Warnung eingeht, können Sie flexibel über Ihren nächsten Schritt entscheiden und haben so die volle Kontrolle über Ihre Handelsentscheidungen. Funktioniert nicht mit dem Strategy Tester! Indikator
FREE
MT4 To Notion
Levi Dane Benjamin
5 (2)
Utilitys
Dieses Programm ermöglicht es Ihnen, alle Ihre Trades von Ihrem MetaTrader-Konto direkt in Notion zu exportieren, und das mit einer sehr benutzerfreundlichen Oberfläche.  MT5-Version  |  Benutzerhandbuch + Demo Zum Einstieg verwenden Sie bitte das Benutzerhandbuch und laden Sie die Notion-Vorlage herunter. Wenn Sie eine Demo möchten, gehen Sie bitte zum Benutzerhandbuch. Funktioniert nicht im Strategietester! Hauptfunktionen Exportieren Sie alle Trades von Ihrem Handelskonto in Ihr Notion Export
MT4 To Telegram Sender
Levi Dane Benjamin
3.5 (4)
Utilitys
Senden Sie vollständig anpassbare Signale von MT4 an Telegram und werden Sie zum Signalanbieter! Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und visuell ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und beginnen Sie innerhalb weniger Minuten mit der Nutzung des Produkts! Benutzerhandbuch + Demo  | MT5 Version  | Discord Version Wenn Sie eine Demo ausprobieren möchten, besuchen Sie bitte das Benutzerhandbuch. Der MT4 an Telegram Sender funktionie
Revert Edge
Levi Dane Benjamin
2.8 (10)
Experten
Revert Edge ist ein sorgfältig entwickelter Algorithmus, der auf über 7 Jahren Erfahrung im Live-Handel basiert. Sein Hauptaugenmerk liegt auf langsamem, stetigem Kontowachstum mit Schwerpunkt auf langfristiger Leistung und nicht auf unhaltbaren, schnellen, kurzfristigen Gewinnen. Der EA wurde entwickelt, um mit mehreren Währungen wie AUDCAD, AUDNZD, AUDUSD, EURUSD, EURAUD und mehr zu handeln! Er verwendet eine Mean-Reversion-Strategie und nutzt Preisniveaus, die empfindlich auf eine Art Reaktio
Trend Alpha
Levi Dane Benjamin
5 (1)
Experten
Trend Alpha ist ein automatisierter Expert Advisor aus dem DaneTrades EA Portfolio. Er basiert auf einem regelbasierten, trendfolgenden Ausbruchsansatz unter Verwendung von Preisaktionen, mit zusätzlichen Preisaktionsfiltern, die helfen, Setups zu qualifizieren. Der EA ist mehrwährungsfähig und wird üblicherweise für trendgesteuerte Instrumente wie JPY-Paare, NAS100, SP500, XAUUSD und BTCUSD verwendet. Er ist für eine minimale Konfiguration und einen unkomplizierten Einrichtungsprozess konzipie
Trend Apex
Levi Dane Benjamin
Experten
Trend Apex ist ein automatisierter, trendfolgender Expert Advisor aus dem DaneTrades-Portfolio. Er wurde für Händler entwickelt, die einen klaren regelbasierten Ansatz, strukturierte Risikokontrollen und minimale tägliche Interaktion wünschen. Das System konzentriert sich auf Trendbedingungen unter Verwendung des MACD mit zusätzlichen Preis-Aktions-Filtern, die dabei helfen, Einstiege zu qualifizieren und Ausstiege zu verwalten. Zu den Instrumenten, bei denen es häufig eingesetzt wird, gehören d
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension