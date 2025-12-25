Local Trade Clone MT4
- Utilitys
- Levi Dane Benjamin
- Version: 1.35
- Aktualisiert: 25 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Kopieren Sie Trades lokal zwischen MetaTrader-Terminals mit einer einfachen Schnittstelle und starken Risikokontrollen. Spiegeln Sie Trades zwischen Konten, Brokern und Plattformen in jeder MT4/MT5-Kombination.
Auf Zuverlässigkeit ausgelegt: Unterstützt Handelsaktualisierungen wie Breakeven, Trailing Stop, partielle Schließungen und mehr.
Wichtige Hinweise
Local Trade Copier MT4 funktioniert nicht mit dem Strategy Tester. Für eine Demo verwenden Sie bitte den Link Benutzerhandbuch + Demo oben.
Um auf MT5 zu kopieren, müssen Sie die MT5-Version separat erwerben.
Kernfunktionen
- Kopieren über jede Kombination: MT4>MT4, MT4>MT5, MT5>MT4, MT5>MT5
- Einfache Einrichtung mit einer übersichtlichen GUI
- Kopieren zwischen beliebig vielen Konten und Terminals
- Kopieren von einem oder mehreren Absenderkonten auf mehrere Empfängerkonten
- Funktioniert mit Echtgeld- und Demokonten in jeder Kombination und bei allen Brokern
- Kopiert manuelle Trades und automatisierte Strategie-Trades
- Unterstützt das Kopieren von Breakeven, Trailing Stop, Teilschließungen und Handelsänderungen
- Prop-Firm-freundliche Einstellungen, einschließlich Risikokontrollen und Filter
Risiko-Management
- Risiko nach Prozent, Lot-Multiplikator oder festen Lots
- Maximaler Tagesverlust (% oder $) zum Schließen von Geschäften und Stoppen des Kopierens bei Erreichen
- Maximaler Verlust basierend auf dem Eigenkapital oder dem Saldo
- Tägliches Gewinnziel ($), um Positionen zu sichern und dann das Kopieren zu stoppen
- Maximaler Gewinn auf Basis des Eigenkapitals oder des Saldos
- Max. Verlust pro Symbol, um das Kopieren eines Symbols nach Erreichen eines bestimmten Verlustes zu stoppen
- Automatische Symbolzuordnung mit vollständiger Anpassung, Unterstützung für Speichern/Laden und automatisches Laden
Kopier-Filter
- Filter nach magischer Zahl, Symbol und Kommentar
- Kopieren oder Filtern von Markt-, Limit- und Stop-Aufträgen
- Kopieren oder Filtern von SL, TP, Partials, Modifikationen und Schließungen
- Begrenzen Sie die Anzahl der gleichzeitig zu kopierenden Abschlüsse (global und pro Symbol)
- Ignorieren von Geschäften ohne SL und/oder ohne TP
- Umkehrung von Geschäften (nützlich für Hedging-Workflows)
- Zeit- und Tagesfilter (kopieren Sie nur, wenn Sie wollen)