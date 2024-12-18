Revert Edge
- Uzman Danışmanlar
- Levi Dane Benjamin
- Sürüm: 3.0
- Güncellendi: 21 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 15
Revert Edge, 7+ yıllık canlı işlem deneyimi üzerine inşa edilmiş, dikkatlice hazırlanmış bir algoritmadır. Temel odağı, uzun vadeli performansa vurgu yaparak yavaş, istikrarlı hesap büyümesidir ve sürdürülemez, hızlı, kısa vadeli kazançlar değildir.
EA, AUDCAD, AUDNZD, AUDUSD, EURUSD, EURAUD ve daha fazlası gibi birden fazla para birimiyle işlem yapmak için geliştirilmiştir!
Ortalama bir geri dönüş stratejisi kullanır ve EA'nın yararlandığı bir tür tepkiye duyarlı fiyat seviyelerinden yararlanır.
EA'yı, belirlenmiş dosyalara gerek kalmadan hemen çalışacak şekilde tasarladım. Bunu, düzenlenmiş brokerlar Darwinex ve IC Markets'ta işlem yapmak için kişisel olarak kullanıyorum.
Şeffaflık
Sadece kendi kişisel canlı hesap fonlarımı artırmanın bir yolu olarak çalışma sistemimi satıyorum çünkü destek firmalarına güvenmiyorum. EA'nın performansını biliyorum ve bu EA'yı kaldırabileceğim organik büyümeyi beklemekten de mutluyum.
Ama bu arada, ilgi görüp görmemesine bakmaksızın bunu satışa çıkarıyorum. Vizyonum uzun vadeli (Yıllar) ve bu sistem bunu desteklemek için oluşturuldu. Ancak, başkasına da aynı şeye sahip olma fırsatı sunacak.
Neden Revert Edge
250 doları 1.000.000 dolara çevirmeyi vaat eden veya AI, Sinir Ağları veya Makine Öğrenimi gibi moda sözcükleri kullanan birçok EA'nın aksine, Revert Edge kanıtlanmış nicel yöntemlere ve gerçek dünya sonuçlarına dayanır.
Mucizeler yarattığını iddia eden, mükemmel düz veya eğri bir sermaye eğrisi gösteren açıkça manipüle edilmiş geri testlere güvenmiyorum.
EA, birkaç gün boyunca işlem yapmayabileceği için her gün işlem yapmayabilir. Bu bir scalping sistemi değildir.
Bu EA, bir işlem sisteminden istikrarlı ve saygın bir ilerleme takdir edenlere hitap edecektir.
Temel Özellikler
- Riskten Kaçınan Strateji: Kayıpları yapay olarak önlemek için Martingale, Grid, Hedging veya diğer yüksek riskli yöntemler yok. Kesin Çıkışlar: Her pozisyon bir acil Stop Loss içerir, ancak performansı optimize etmek için daha akıllı, dinamik çıkış stratejileri kullanılır.
- Çoklu Sembol Ticareti: Birden fazla varlıkta çeşitlendirilmiş işlemler, sermaye eğrisini yumuşatır ve riski azaltır.
- Tek Grafik Kurulumu: Tek bir grafikten birden fazla para birimiyle işlem yapın
- Tamamen Otomatik: Stratejinin sizin için 7/24, minimum müdahaleyle çalışmasına izin verin.
- Yerleşik Risk Yönetimi: Özelleştirilebilir çekilme limitleri, riski konfor seviyenize göre ayarlamanıza olanak tanır.
|sembol
|EURUSD Üzerinde Çalışın. Çoklu Sembol İşlemleri
|Zaman aralığı
|M15
|Para
|Asgari $250
|Aracı kurum
|IC Markets, Darwinex tercih edilir. Herhangi bir diğer Broker
|Hesap Türü
|Herhangi biri. EA hedge yapmaz ve spread hassasiyetine sahip değildir
|VPS
|Tercih edilen
|Geriye Dönük Test Modu
|Açık Fiyatlar tercih edilir
Risk Feragatnamesi
Lütfen satın almadan önce EA'yı test edin. Önerilen en az 2 aydır.
Bu EA'da kaybeden işlemler olacak ve burada ve orada bazı kayıpları kaldıramıyorsanız, bu EA sizin için değildir.
Kimse garantili sonuçlar vaat edemez. Riski en aza indirmek için her türlü eylem yapılmıştır ancak alıcı sermayesinin risk altında olduğunun farkında olmalı ve EA'yı kendi takdirinize göre yönetmelisiniz.
Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez
I feel like now is a good time to tell others my experience thus far. I've purchased this January 11th and have used this consistently even before his latest major update. Before I even loaded this onto a live account, I did many backtests. I focused on backtesting all of the available pairs individually to see which were the best of the best (most consistent and least drawdown since 2012). Since my broker has bad spreads for a handful of the pairs, I knew I had to utilize his manual ability. I ended up focusing on about 5 pairs and I only was profitable. I didn't make a crazy amount but it consistently did well. I feel like Levi should have only traded the very best pairs from the beginning especially when he first started and advised others the same. Instead, everyone traded all the pairs and many underperformed and dragged the EA down which lead to very unhappy clients. Since then, this major update, he tweaked the pairs and now only the best of best pairs are traded so now anyone can load it on auto mode and do well with it. At the time of writing this, you can see since he switched to the new update with only best of best pairs and other modifications, he is now up 5% and the account stopped losing money. I see another review made by Torsten saying Levi gives no insight to the logic. He clearly explains it in his youtube video and how it waits for an overextension for a reversion. He even explains how it manages the trade to avoid risk. Torsten says it risks way too much, but not really. The EA will, if in drawdown, get out at a pullback around breakeven for a minimal lose. It is very intelligent and rather safe. I think the system is still worth $1600. It's a shame things went the way they did initially and he really should have stuck with the 5 best pairs. I don't think he deserves the 2 out of 5 stars. Levi is a great guy and listened to a couple requests I made and quickly rolled out an update for it. He does care about this EA and his customers. Anyway, always make sure you do thorough backtests for any EA and start small and then risk "house" money. After months of using this and already making my money back, I highly recommend this for anyone's portfolio. Thank you Levi! I hope others see the value in this EA like I have.