Revert Edge, 7+ yıllık canlı işlem deneyimi üzerine inşa edilmiş, dikkatlice hazırlanmış bir algoritmadır. Temel odağı, uzun vadeli performansa vurgu yaparak yavaş, istikrarlı hesap büyümesidir ve sürdürülemez, hızlı, kısa vadeli kazançlar değildir.

EA, AUDCAD, AUDNZD, AUDUSD, EURUSD, EURAUD ve daha fazlası gibi birden fazla para birimiyle işlem yapmak için geliştirilmiştir!

Ortalama bir geri dönüş stratejisi kullanır ve EA'nın yararlandığı bir tür tepkiye duyarlı fiyat seviyelerinden yararlanır.

EA'yı, belirlenmiş dosyalara gerek kalmadan hemen çalışacak şekilde tasarladım. Bunu, düzenlenmiş brokerlar Darwinex ve IC Markets'ta işlem yapmak için kişisel olarak kullanıyorum.

Şeffaflık Sadece kendi kişisel canlı hesap fonlarımı artırmanın bir yolu olarak çalışma sistemimi satıyorum çünkü destek firmalarına güvenmiyorum. EA'nın performansını biliyorum ve bu EA'yı kaldırabileceğim organik büyümeyi beklemekten de mutluyum. Ama bu arada, ilgi görüp görmemesine bakmaksızın bunu satışa çıkarıyorum. Vizyonum uzun vadeli (Yıllar) ve bu sistem bunu desteklemek için oluşturuldu. Ancak, başkasına da aynı şeye sahip olma fırsatı sunacak.





Neden Revert Edge

250 doları 1.000.000 dolara çevirmeyi vaat eden veya AI, Sinir Ağları veya Makine Öğrenimi gibi moda sözcükleri kullanan birçok EA'nın aksine, Revert Edge kanıtlanmış nicel yöntemlere ve gerçek dünya sonuçlarına dayanır.

Mucizeler yarattığını iddia eden, mükemmel düz veya eğri bir sermaye eğrisi gösteren açıkça manipüle edilmiş geri testlere güvenmiyorum.

EA, birkaç gün boyunca işlem yapmayabileceği için her gün işlem yapmayabilir. Bu bir scalping sistemi değildir.

Bu EA, bir işlem sisteminden istikrarlı ve saygın bir ilerleme takdir edenlere hitap edecektir.





Temel Özellikler



Riskten Kaçınan Strateji: Kayıpları yapay olarak önlemek için Martingale, Grid, Hedging veya diğer yüksek riskli yöntemler yok. Kesin Çıkışlar: Her pozisyon bir acil Stop Loss içerir, ancak performansı optimize etmek için daha akıllı, dinamik çıkış stratejileri kullanılır.

Çoklu Sembol Ticareti: Birden fazla varlıkta çeşitlendirilmiş işlemler, sermaye eğrisini yumuşatır ve riski azaltır.

Tek Grafik Kurulumu: Tek bir grafikten birden fazla para birimiyle işlem yapın

Tamamen Otomatik: Stratejinin sizin için 7/24, minimum müdahaleyle çalışmasına izin verin.

Yerleşik Risk Yönetimi: Özelleştirilebilir çekilme limitleri, riski konfor seviyenize göre ayarlamanıza olanak tanır.





sembol EURUSD Üzerinde Çalışın. Çoklu Sembol İşlemleri Zaman aralığı M15 Para Asgari $250 Aracı kurum IC Markets, Darwinex tercih edilir. Herhangi bir diğer Broker Hesap Türü Herhangi biri. EA hedge yapmaz ve spread hassasiyetine sahip değildir VPS Tercih edilen Geriye Dönük Test Modu Açık Fiyatlar tercih edilir

Risk Feragatnamesi Lütfen satın almadan önce EA'yı test edin. Önerilen en az 2 aydır. Bu EA'da kaybeden işlemler olacak ve burada ve orada bazı kayıpları kaldıramıyorsanız, bu EA sizin için değildir. Kimse garantili sonuçlar vaat edemez. Riski en aza indirmek için her türlü eylem yapılmıştır ancak alıcı sermayesinin risk altında olduğunun farkında olmalı ve EA'yı kendi takdirinize göre yönetmelisiniz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez



