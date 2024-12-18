Revert Edge

2.8

Revert Edge는 7년 이상의 라이브 트레이딩 경험을 바탕으로 신중하게 제작된 알고리즘입니다. 핵심은 장기적 성과에 중점을 두고 지속 불가능한 빠르고 단기적 이익이 아닌 느리고 꾸준한 계정 성장입니다.

EA는 AUDCAD, AUDNZD, AUDUSD, EURUSD, EURAUD 등 여러 통화를 거래하도록 개발되었습니다!

평균 회귀 전략을 사용하고 EA가 활용하는 어떤 종류의 반응에 민감한 가격 수준을 활용합니다.

저는 EA가 설정 파일 없이 바로 작동하도록 설계했습니다. 저는 개인적으로 규제된 브로커인 Darwinex와 IC Markets에서 거래하는 데 사용합니다.

라이브 신호

EA Setup & Set Files

투명성

저는 prop 회사에 의존하지 않기 때문에 개인 라이브 계정 자금을 늘리는 방법으로만 제 작업 시스템을 판매하고 있습니다. 저는 EA의 성과를 알고 있으며 이 EA를 제거할 수 있는 유기적인 성장을 기다리는 것도 기쁩니다.

하지만 그동안 관심이 있든 없든 이걸 판매에 내놓겠습니다. 저는 장기적(수년)인 비전을 가지고 있으며 이 시스템은 이를 지원하도록 구축되었습니다. 하지만 다른 사람에게도 같은 기회를 제공할 것입니다.


Revert Edge의 이유

많은 EA가 250달러를 1,000,000달러로 바꾸거나 AI, 신경망, 머신 러닝과 같은 유행어를 활용하겠다고 약속하는 것과 달리 Revert Edge는 입증된 정량적 방법과 실제 결과에 의존합니다.

저는 기적을 행한다고 주장하는 완벽하게 직선 또는 곡선의 주식 곡선을 보여주는 명확하게 조작된 백테스트에 의존하지 않습니다.

EA는 매일 거래를 하지 않을 수 있으며, 며칠 동안 거래를 하지 않을 수도 있습니다. 스캘핑 시스템이 아닙니다.

이 EA는 거래 시스템에서 꾸준하고 적절한 진전을 감상하는 사람들에게 어필할 것입니다.


주요 특징

  • 위험 회피 전략: 손실을 인위적으로 피하기 위해 마팅게일, 그리드, 헤징 또는 기타 고위험 방법이 없습니다.
  • 정밀 종료: 각 포지션에는 비상 손절매가 포함되지만, 더욱 똑똑하고 역동적인 종료 전략이 성과를 최적화하는 데 사용됩니다.
  • 다중 심볼 거래: 여러 자산에 걸친 다각화된 거래는 주식 곡선을 매끄럽게 하고 위험을 줄입니다.
  • 하나의 차트 설정: 하나의 차트에서 여러 통화를 거래합니다.
  • 완전 자동화: 최소한의 개입으로 24/5 전략이 작동하도록 합니다.
  • 내장된 위험 관리: 사용자 정의 가능한 인출 한도를 통해 편안한 수준에 맞게 위험을 조정할 수 있습니다.


상징 EURUSD에서 실행. 여러 심볼 거래
시간 프레임 M15
최저한의 $250
브로커 IC Markets, Darwinex가 선호됩니다. 다른 브로커
계정 유형 EA는 헤지하지 않으며 스프레드에 민감하지 않습니다.
가상 사설 서버 우선의
백테스팅 모드 공개 가격이 선호됩니다


위험 고지

구매하기 전에 EA를 테스트하세요. 권장 기간은 최소 2개월입니다.

이 EA는 손실 거래가 있을 수 있으며 여기저기서 손실을 감당할 수 없다면 이 EA는 적합하지 않습니다.

아무도 보장된 결과를 약속할 수 없습니다. 위험을 최소화하기 위해 모든 조치를 취했지만 구매자는 자신의 자본이 위험에 처해 있으며 EA는 귀하의 재량에 따라 실행해야 한다는 점을 알고 있어야 합니다.

과거 실적은 미래 결과를 보장하지 않습니다.


리뷰 11
ADSER
215
ADSER 2025.10.02 08:33 
 

Great product ! With a comprehensive and reactive seller ! The new version is very good and profitable. Great system for long term profitability

Jeffrey Garis
232
Jeffrey Garis 2025.05.29 03:19 
 

I feel like now is a good time to tell others my experience thus far. I've purchased this January 11th and have used this consistently even before his latest major update. Before I even loaded this onto a live account, I did many backtests. I focused on backtesting all of the available pairs individually to see which were the best of the best (most consistent and least drawdown since 2012). Since my broker has bad spreads for a handful of the pairs, I knew I had to utilize his manual ability. I ended up focusing on about 5 pairs and I only was profitable. I didn't make a crazy amount but it consistently did well. I feel like Levi should have only traded the very best pairs from the beginning especially when he first started and advised others the same. Instead, everyone traded all the pairs and many underperformed and dragged the EA down which lead to very unhappy clients. Since then, this major update, he tweaked the pairs and now only the best of best pairs are traded so now anyone can load it on auto mode and do well with it. At the time of writing this, you can see since he switched to the new update with only best of best pairs and other modifications, he is now up 5% and the account stopped losing money. I see another review made by Torsten saying Levi gives no insight to the logic. He clearly explains it in his youtube video and how it waits for an overextension for a reversion. He even explains how it manages the trade to avoid risk. Torsten says it risks way too much, but not really. The EA will, if in drawdown, get out at a pullback around breakeven for a minimal lose. It is very intelligent and rather safe. I think the system is still worth $1600. It's a shame things went the way they did initially and he really should have stuck with the 5 best pairs. I don't think he deserves the 2 out of 5 stars. Levi is a great guy and listened to a couple requests I made and quickly rolled out an update for it. He does care about this EA and his customers. Anyway, always make sure you do thorough backtests for any EA and start small and then risk "house" money. After months of using this and already making my money back, I highly recommend this for anyone's portfolio. Thank you Levi! I hope others see the value in this EA like I have.

CoJ
29
CoJ 2025.05.27 17:45 
 

Promising. I still have confidence in Revert Edge — the entries appear logical, and I trust the algorithm. That said, there’s room for improvement. A few suggestions: - Disable loss exit on market roll-over: This often hurts my trades due to unfavorable spreads. - Strategy risk currently only seems to influences position size: It would be great if it also affected the aggressiveness of the (exit) strategy.

