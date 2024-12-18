Revert Edge は、7 年以上のライブ取引経験に基づいて慎重に作成されたアルゴリズムです。その主な焦点は、長期的パフォーマンスを重視し、持続不可能な短期的な利益ではなく、ゆっくりとした着実なアカウントの成長です。

EA は、AUDCAD、AUDNZD、AUDUSD、EURUSD、EURAUD などの複数の通貨を取引するために開発されています。

平均回帰戦略を使用し、EA が利用する何らかの反応に敏感な価格レベルを活用します。

私は、設定ファイルを必要とせずにすぐに機能するように EA を設計しました。私は個人的に、規制ブローカーの Darwinex と IC Markets で取引するためにこれを使用しています。

ライブ シグナル

EA Setup & Set Files



透明性 私はプロップ ファームに頼らないため、自分のライブ アカウント資金を増やす方法としてのみ、機能するシステムを販売しています。EA のパフォーマンスはわかっていますし、この EA を削除できる有機的な成長を待つことも喜んでいます。 しかし、興味があるかどうかにかかわらず、私はこれを販売しています。私のビジョンは長期的（数年）であり、このシステムはそれをサポートするように構築されています。ただし、他の誰かが同じことをする素晴らしい機会を提供します。





Revert Edge を選ぶ理由

250 ドルを 100 万ドルにすることを約束したり、AI、ニューラル ネットワーク、機械学習などの流行語を活用したりする多くの EA とは異なり、Revert Edge は実証済みの定量的手法と実際の結果に依存しています。

私は、奇跡を起こすと主張する、完全に直線または曲線のエクイティ カーブを示す、明らかに操作されたバック テストに依存していません。

EA は、取引を行わない日が何日も続く可能性があるため、毎日取引を行うことはできません。これはスキャルピング システムではありません。

この EA は、取引システムからの着実で立派な進歩を評価する人々にアピールします。





主な機能



リスク回避戦略: 損失を人為的に回避するためのマーチンゲール、グリッド、ヘッジ、またはその他の高リスクの方法はありません。

精密なエグジット: 各ポジションには緊急ストップロスが含まれますが、パフォーマンスを最適化するために、よりスマートで動的なエグジット戦略が使用されます。

マルチシンボル取引: 複数の資産にわたる分散取引により、エクイティカーブが滑らかになり、リスクが軽減されます。

1 つのチャート設定: 1 つのチャートから複数の通貨を取引

完全自動化: 最小限の介入で、24 時間 5 日間戦略を機能させます。

組み込みのリスク管理: カスタマイズ可能なドローダウン制限により、リスクを快適レベルに調整できます。





シンボル 実行元: EURUSD。取引元: マルチシンボル 時間枠 M15 最小資本 $250 ドル ブローカー IC Markets、Darwinex が推奨。その他のブローカー アカウントタイプ EAはヘッジせず、スプレッドに敏感ではありません VPS 優先 バックテストモード オープン価格が望ましい

リスク免責事項 購入前に EA をテストしてください。推奨期間は最低 2 か月です。 この EA には損失取引があり、あちこちで損失を処理できない場合は、この EA は適していません。 誰も保証された結果を約束することはできません。リスクを最小限に抑えるためにあらゆる措置が講じられていますが、購入者は資本がリスクにさらされていることを認識し、EA を自分の裁量で実行する必要があります。 過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません



