Revert Edge

2.8

Revert Edge は、7 年以上のライブ取引経験に基づいて慎重に作成されたアルゴリズムです。その主な焦点は、長期的パフォーマンスを重視し、持続不可能な短期的な利益ではなく、ゆっくりとした着実なアカウントの成長です。

EA は、AUDCAD、AUDNZD、AUDUSD、EURUSD、EURAUD などの複数の通貨を取引するために開発されています。

平均回帰戦略を使用し、EA が利用する何らかの反応に敏感な価格レベルを活用します。

私は、設定ファイルを必要とせずにすぐに機能するように EA を設計しました。私は個人的に、規制ブローカーの Darwinex と IC Markets で取引するためにこれを使用しています。

ライブ シグナル

EA Setup & Set Files

透明性

私はプロップ ファームに頼らないため、自分のライブ アカウント資金を増やす方法としてのみ、機能するシステムを販売しています。EA のパフォーマンスはわかっていますし、この EA を削除できる有機的な成長を待つことも喜んでいます。

しかし、興味があるかどうかにかかわらず、私はこれを販売しています。私のビジョンは長期的（数年）であり、このシステムはそれをサポートするように構築されています。ただし、他の誰かが同じことをする素晴らしい機会を提供します。


Revert Edge を選ぶ理由

250 ドルを 100 万ドルにすることを約束したり、AI、ニューラル ネットワーク、機械学習などの流行語を活用したりする多くの EA とは異なり、Revert Edge は実証済みの定量的手法と実際の結果に依存しています。

私は、奇跡を起こすと主張する、完全に直線または曲線のエクイティ カーブを示す、明らかに操作されたバック テストに依存していません。

EA は、取引を行わない日が何日も続く可能性があるため、毎日取引を行うことはできません。これはスキャルピング システムではありません。

この EA は、取引システムからの着実で立派な進歩を評価する人々にアピールします。


主な機能

  • リスク回避戦略: 損失を人為的に回避するためのマーチンゲール、グリッド、ヘッジ、またはその他の高リスクの方法はありません。
  • 精密なエグジット: 各ポジションには緊急ストップロスが含まれますが、パフォーマンスを最適化するために、よりスマートで動的なエグジット戦略が使用されます。
  • マルチシンボル取引: 複数の資産にわたる分散取引により、エクイティカーブが滑らかになり、リスクが軽減されます。
  • 1 つのチャート設定: 1 つのチャートから複数の通貨を取引
  • 完全自動化: 最小限の介入で、24 時間 5 日間戦略を機能させます。
  • 組み込みのリスク管理: カスタマイズ可能なドローダウン制限により、リスクを快適レベルに調整できます。


シンボル 実行元: EURUSD。取引元: マルチシンボル
時間枠 M15
最小資本 $250 ドル
ブローカー IC Markets、Darwinex が推奨。その他のブローカー
アカウントタイプ EAはヘッジせず、スプレッドに敏感ではありません
VPS 優先
バックテストモード オープン価格が望ましい


リスク免責事項

購入前に EA をテストしてください。推奨期間は最低 2 か月です。

この EA には損失取引があり、あちこちで損失を処理できない場合は、この EA は適していません。

誰も保証された結果を約束することはできません。リスクを最小限に抑えるためにあらゆる措置が講じられていますが、購入者は資本がリスクにさらされていることを認識し、EA を自分の裁量で実行する必要があります。

過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません


レビュー 11
ADSER
215
ADSER 2025.10.02 08:33 
 

Great product ! With a comprehensive and reactive seller ! The new version is very good and profitable. Great system for long term profitability

Jeffrey Garis
232
Jeffrey Garis 2025.05.29 03:19 
 

I feel like now is a good time to tell others my experience thus far. I've purchased this January 11th and have used this consistently even before his latest major update. Before I even loaded this onto a live account, I did many backtests. I focused on backtesting all of the available pairs individually to see which were the best of the best (most consistent and least drawdown since 2012). Since my broker has bad spreads for a handful of the pairs, I knew I had to utilize his manual ability. I ended up focusing on about 5 pairs and I only was profitable. I didn't make a crazy amount but it consistently did well. I feel like Levi should have only traded the very best pairs from the beginning especially when he first started and advised others the same. Instead, everyone traded all the pairs and many underperformed and dragged the EA down which lead to very unhappy clients. Since then, this major update, he tweaked the pairs and now only the best of best pairs are traded so now anyone can load it on auto mode and do well with it. At the time of writing this, you can see since he switched to the new update with only best of best pairs and other modifications, he is now up 5% and the account stopped losing money. I see another review made by Torsten saying Levi gives no insight to the logic. He clearly explains it in his youtube video and how it waits for an overextension for a reversion. He even explains how it manages the trade to avoid risk. Torsten says it risks way too much, but not really. The EA will, if in drawdown, get out at a pullback around breakeven for a minimal lose. It is very intelligent and rather safe. I think the system is still worth $1600. It's a shame things went the way they did initially and he really should have stuck with the 5 best pairs. I don't think he deserves the 2 out of 5 stars. Levi is a great guy and listened to a couple requests I made and quickly rolled out an update for it. He does care about this EA and his customers. Anyway, always make sure you do thorough backtests for any EA and start small and then risk "house" money. After months of using this and already making my money back, I highly recommend this for anyone's portfolio. Thank you Levi! I hope others see the value in this EA like I have.

CoJ
29
CoJ 2025.05.27 17:45 
 

Promising. I still have confidence in Revert Edge — the entries appear logical, and I trust the algorithm. That said, there’s room for improvement. A few suggestions: - Disable loss exit on market roll-over: This often hurts my trades due to unfavorable spreads. - Strategy risk currently only seems to influences position size: It would be great if it also affected the aggressiveness of the (exit) strategy.

