Revert Edge 是一种精心设计的算法，基于 7 年以上的实时交易经验。其核心重点是缓慢、稳定的账户增长，强调长期业绩，而不是不可持续的快速、短期收益。

EA 旨在交易多种货币，例如 AUDCAD、AUDNZD、AUDUSD、EURUSD、EURAUD 等！

它使用均值回归策略，并利用对某种反应敏感的价格水平，EA 会利用这些反应。

我设计的 EA 可以立即工作，无需设置文件。我个人使用它在受监管的经纪商 Darwinex 和 ICMarkets 上进行交易。

直播信号

EA Setup & Set Files



透明度 我出售我的工作系统只是为了增加我个人的实时账户资金，因为我不依赖自营公司。我知道 EA 的性能，我也很乐意等待有机增长，届时我可能会删除这个 EA。 但与此同时，无论是否有利息，我都会出售它。我的愿景是长期的（数年），这个系统就是为支持这一点而建立的。然而，它将为其他人提供一个拥有同样东西的绝佳机会。





为什么要恢复 Edge

与许多承诺将 250 美元变成 1,000,000 美元或利用人工智能、神经网络或机器学习等流行术语的 EA 不同，Revert Edge 依赖于经过验证的定量方法和现实世界的结果。

我不会依赖明显操纵的回溯测试来显示完美的直线或弯曲的权益曲线，声称可以创造奇迹。

EA 可能不会每天进行交易，因为它可能连续几天不进行交易。它不是剥头皮系统。

这款 EA 将吸引那些欣赏交易系统稳步和可观进展的人。





主要特点

规避风险策略：不使用马丁格尔、网格、对冲或其他高风险方法来人为避免损失。

精准退出：每个仓位都包括紧急止损，但使用更智能、动态的退出策略来优化绩效。

多符号交易：跨多种资产的多元化交易可平滑权益曲线并降低风险。

一张图表设置：通过一张图表交易多种货币

全自动：让策略 24/5 全天候为您服务，只需最少的干预。

内置风险管理：可自定义的回撤限制允许您根据自己的舒适度调整风险。





象征 运行 EURUSD。交易多个符号 大体时间 M15 首都 最低限度$250 经纪人 ICMarkets，Darwinex 优先。任何其他经纪商 帐户类型 任何。EA 不对冲，且不敏感 VPS 首选 回测模式 优先开盘价

风险免责声明 请在购买前测试 EA。建议至少 2 个月。 此 EA 会有亏损交易，如果您无法承受一些亏损，那么此 EA 不适合您。 没有人能保证一定有结果。我们已采取一切措施将风险降至最低，但买家应意识到他们的资本存在风险，您可以自行决定是否运行 EA。 过去的表现并不能保证未来的结果



