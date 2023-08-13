MT4 To Notion
- Utilitys
- Levi Dane Benjamin
- Version: 2.0
- Aktualisiert: 25 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Dieses Programm ermöglicht es Ihnen, alle Ihre Trades von Ihrem MetaTrader-Konto direkt in Notion zu exportieren, und das mit einer sehr benutzerfreundlichen Oberfläche.
MT5-Version | Benutzerhandbuch + Demo
Zum Einstieg verwenden Sie bitte das Benutzerhandbuch und laden Sie die Notion-Vorlage herunter.
Wenn Sie eine Demo möchten, gehen Sie bitte zum Benutzerhandbuch. Funktioniert nicht im Strategietester!
Hauptfunktionen
- Exportieren Sie alle Trades von Ihrem Handelskonto in Ihr Notion
- Exportieren Sie Trades aus vom letzten Tag
- Exportieren Sie Trades aus von der letzten Woche
- Exportieren Sie Trades aus vom letzten Monat
- Exportieren Sie Trades aus einem benutzerdefinierten Zeitraum
- Senden Sie automatisch alle neuen geschlossenen Trades automatisch an Notion
- Wählen Sie aus, welche Felder in den Export einbezogen werden sollen, wie z.B. Auftragstyp, Volumen, Öffnungszeit, Schließzeit und mehr
So kommen Sie in Gang
- Gehen Sie zum obigen Benutzerhandbuch oder starten Sie den EA und klicken Sie auf 'Verbindungshilfe abrufen'
- Nach der Verbindung klicken Sie auf 'Loslegen: Alle exportieren', um alle aktuellen Trades aus Ihrem Verlauf an Notion zu senden
- Wenn Sie möchten, dass alle neuen geschlossenen Trades automatisch an Notion gesendet werden, behalten Sie 'Neue geschlossene Trades aktualisieren' aktiviert
Wenn Sie Probleme haben, lassen Sie es mich bitte wissen. Neue Funktionen werden hinzugefügt, während das Produkt weiterentwickelt wird.
AMAZING product! works like a charm