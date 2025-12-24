Nova HAR Trader

Nova HAR Trader ist eine disziplinierte Automatik, die Heiken Ashi und den Relative Strength Index (RSI) kombiniert - eine Mischung aus Trendglättung und Momentum-Bestätigung für präzise Handelsausführung. Dieser EA analysiert Heiken Ashi-Kerzen, um eine klare Trendrichtung zu erkennen, während der RSI überkaufte oder überverkaufte Bedingungen bestätigt, um Ein- und Ausstiege zu filtern.

Anstatt auf jeden kleinen Swing zu reagieren, wartet Nova HAR Trader auf abgestimmte Signale: Trades werden nur dann ausgeführt, wenn der Heiken Ashi einen klaren Trend anzeigt und der RSI das Momentum bestätigt, wodurch Rauschen und schwache Setups reduziert werden.

Es ist ein sauberer, regelbasierter Ansatz - Handel mit Struktur, Timing und Disziplin.

Warum Trader Nova HAR Trader wählen

  • Heiken Ashi + RSI, vollständig automatisiert:
    Kombiniert Trendglättung und Momentum-Bestätigung mit präzisen Ein- und Ausstiegsregeln.

  • Trend- & Momentum-Bestätigung:
    Handelt nur, wenn der Heiken Ashi Trend mit den RSI Signalen übereinstimmt.

  • Eingebautes Risikomanagement:
    Jeder Handel beinhaltet einen festen Stop-Loss und ein optionales Trailing-System. Kein Martingal, kein Raster.

  • Marktübergreifende Anwendbarkeit:
    Funktioniert bei Devisen, Metallen, Indizes und Kryptowährungen - effektiv von H1- bis zu Tages-Charts.

  • Klar, effizient, transparent:
    Schnelle Ausführung, einfache Logik und keine unnötige Komplexität.

Eine kostenlose Demo ist im Strategy Tester verfügbar.
Kein EA garantiert Ergebnisse - aber Nova HAR Trader bietet einen strukturierten, dualen Indikator-Ansatz für diszipliniertes Handeln auf Basis von Trend und Momentum.

Testen Sie die Demo noch heute und sichern Sie sich Ihre Lizenz, bevor der Preis steigt.


