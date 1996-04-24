MT5 Instant Telegram Notifier

Dies ist ein Dienstprogramm für MetaTrader 5, das dazu dient, Benachrichtigungen über Handelsaktivitäten auf dem Terminal an einen Telegram-Bot zu senden. Der EA überwacht Änderungen an Positionen und Aufträgen und sendet dann strukturierte Nachrichten an bestimmte Telegram-Chats über die Telegram Bot API. Er kann optional Screenshots von Charts einfügen, wenn Positionen eröffnet werden.

Der EA verwendet die WebRequest-Funktion zur Kommunikation mit der Telegram-API. Es sind keine zusätzlichen Server oder externen Dienste erforderlich.

Hauptmerkmale

  • Überwachung der Positionsaktivitäten: Sendet Nachrichten, wenn Positionen eröffnet, geschlossen oder geändert werden, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Anpassungen.
  • Überwachung der Orderaktivität: Verfolgt und berichtet, wenn Orders platziert, gelöscht oder geändert werden.
  • Optionaler Chart-Screenshot : Wenn aktiviert, sendet der EA einen Chart-Screenshot, der als Dokument zusammen mit der entsprechenden Nachricht angehängt wird.
  • Anpassbares Nachrichtenformat : Nachrichten werden mit von Telegram unterstützten HTML-Tags formatiert. Benutzer können das allgemeine Erscheinungsbild durch verfügbare Eingaben anpassen.
  • Unterstützung mehrerer Chats : Akzeptiert mehrere durch Kommas getrennte Chat-IDs.
  • Gewinn- und Verlustberichte: Berechnet die Ergebnisse geschlossener Positionen anhand der im Terminal verfügbaren historischen Geschäfte.

Eingabe-Parameter

  • botToken (String): Telegram-Bot-Token, der für den API-Zugang erforderlich ist.

  • chatIds (Zeichenfolge): Eine oder mehrere Chat-IDs, durch Kommas getrennt.

  • sendChartScreenshot (bool): Aktiviert oder deaktiviert das Senden von Screenshots beim Öffnen von Positionen.

Hinweise zur Einrichtung

Telegram Bot
Ein Telegram Bot ist erforderlich. Benutzer können einen solchen mit den Standard-Telegram-Tools erstellen und das Bot-Token erhalten. Nachdem der Bot erstellt wurde, muss er dem gewünschten Chat hinzugefügt werden, damit der EA Nachrichten an ihn senden kann. Die Benutzer müssen die Chat-ID mit einer beliebigen von Telegram unterstützten Methode erhalten.

MetaTrader 5 Konfiguration

  • Aktivieren Sie den automatischen Handel im Terminal.

  • Fügen Sie api telegram url zur Liste der erlaubten WebRequest URLs hinzu.

  • Starten Sie das Terminal neu, nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben.

Kompilierung
Der EA kann direkt in MetaEditor ohne zusätzliche Abhängigkeiten kompiliert werden.

Hinweise zur Verwendung

Dieser EA soll bei der Überwachung von Handelsaktivitäten helfen, indem er Benachrichtigungen an Telegram sendet. Er hat keinen Einfluss auf die Handelsstrategie oder die Ausführung. Benutzer sollten den EA entsprechend ihren eigenen Anforderungen konfigurieren und testen, bevor sie ihn in Live-Handelsumgebungen einsetzen.

Ausführlichere Anweisungen, Eingaben und Variablen finden Sie hier.

MultiTF Trend
Muhammad Iqbal
Indikatoren
MultiTF Trend-Indikator für MetaTrader 5 MultiTF Trend ist ein technischer Indikator für MetaTrader 5, der Trendrichtungen über mehrere Zeitrahmen auf einem einzigen Diagramm anzeigt. Er nutzt die Analyse des gleitenden Durchschnitts (MA) in Kombination mit einem ATR-basierten Schwellenwert, um Perioden mit direktionaler Bewegung im Markt zu identifizieren. Dieses Tool stellt Trendinformationen in einem strukturierten und leicht zu lesenden Format dar, so dass die Benutzer die Trendausrichtung
