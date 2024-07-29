Marti Lovers


Marti Lovers EA – Multi-Logic Martingale & Recovery + Notfall-Hedge

Der Marti Lovers EA ist ein Expert Advisor, der auf einer Martingale-/Recovery-Strategie basiert und in verschiedenen Logikmodi (0–6) arbeitet. Er steuert gestaffelte Einstiege, Lotverdopplung, Pip-Schritte und automatisches Schließen basierend auf Gewinnzielen (Geld/Eigenkapital). Dieser EA eignet sich für Trader, die ein halbautomatisches System mit Fokus auf Positionsmanagement und tägliche/Kontoziele suchen.

Der Expert Advisor (EA) ist so konzipiert, dass er:
Positionen hinzufügt, wenn sich der Markt gegen Sie entwickelt (Recovery/Martingale).
Gewinne automatisch sichert, sobald das Kursziel erreicht ist.
Alle Positionen schließt, sobald das Eigenkapitalziel erreicht ist.
Mehrere Logiksätze (0–6) mit unterschiedlichen Magic Numbers ausführt.
Einen Notfall-Hedging-Modus aktiviert, der bei bestimmten Drawdown-Bedingungen (gemäß den Parametern) aktiviert wird.

Hinweis: Die Martingale-Strategie birgt hohe Risiken. Stellen Sie sicher, dass Sie die Risiken verstehen, bevor Sie sie auf einem Live-Konto einsetzen.

Hauptmerkmale
Multi-Logik-Handel (0–6)
Jede Logik kann unterschiedliche Parameter haben (Lotgröße, Multiplikator, Pip-Schritt, Take-Profit, Zeitfenster usw.). Separate Magic Numbers für jede Logik → optimiertes Ordermanagement

Martingale-/Recovery-System
Schrittweiser Positionsaufbau mithilfe des Lot-Multiplikators. Kontrolle des Einstiegsabstands über den Pip-Schritt (Abstand zwischen Positionen).

Zeitfilter
Der Expert Advisor (EA) ist nur während der festgelegten Handelszeiten aktiv. Er hilft, bestimmte Volatilitätszeiten/Nachrichtenspitzen zu vermeiden (nach Präferenz).

Take-Profit-/Schließsystem
Schließt alle Positionen bei Erreichen des Gewinnziels (Take-Profit-Geld/Gesamtgewinn). Take-Profit-Equity-Modus: Schließt alle Positionen, sobald der Kontogewinn das Equity-Ziel erreicht.

Notfall-Hedge-Modus (Logik 06)
Eröffnet eine Hedge-Position, wenn:
die Drawdown-Anforderungen (gemäß den Parametern) erfüllt sind,

die Mindestanzahl an Positionen erreicht ist,
das zulässige Zeitfenster eingehalten wird.

Chart-Informationen
Zusammenfassende Informationen zu Kauf-/Verkaufspositionen und geschätztem laufenden Gewinn.

Funktionsweise (Kurzfassung)
Der EA überwacht den Einstieg. Die Bedingungen basieren auf aktiver Logik und einem Zeitfenster. Ist die ursprüngliche Order noch offen, gleicht der Expert Advisor (EA) die Verluste aus, indem er Positionen gemäß den Einstellungen für PipStep und LotMultiplier hinzufügt.
Sobald der Gesamtgewinn das Ziel erreicht, schließt der EA die Position (Alles schließen).
Bei ungünstigen Marktbedingungen und Erreichen des Drawdown-Limits kann der EA als zusätzliche Absicherung (keine Garantie) eine Notfallabsicherung (spezielle Logik) durchführen.
Agus Santoso
35704
