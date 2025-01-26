Fisherman MT5





Fisherman 是一款基于网格的高级专家顾问 (EA)，旨在系统地捕捉价格变动。就像渔夫撒网捕鱼一样，这款 EA 部署了一个结构化的挂单网格，以最大限度地利用市场机会。





EA 以两种灵活的模式运行：

1.自动模式 - EA 在特定时间自动打开对冲网格，根据市场波动和趋势条件进行调整。

2.辅助模式 - 当从外部设备（Android/iOS 上的 MT4/MT5）开仓时，EA 通过自动形成网格层来协助手动交易者。这使其成为完美的基于 VPS 的交易助手。





主要特点

1. 两种操作模式

✅ 自动模式

EA 在设定的时间下达预定义的买入止损和卖出止损订单网格。

针对影响重大的新闻交易或市场开盘进行了优化。

使用动态批量大小、步长调整和风险管理设置。

✅ 助手模式

当在 MT4/MT5 移动设备上开启手动交易时，EA 会自动生成分层挂单策略。

确保即使对于手动交易者也能实现高效的基于网格的风险管理。

非常适合喜欢手动进入市场但需要自动订单处理的交易者。

2. 智能网格系统

自适应网格距离：根据 ATR 或固定点调整订单之间的差距。

智能对冲：打开反向订单以平衡风险。

自动批量缩放：根据风险设置增加批量大小。

3. 风险管理和安全控制

✅ 权益保护：当回撤达到设定的限额时停止交易。

✅ 追踪止损和获利：确保锁定盈利交易的利润。

✅ 基于时间的交易：仅在指定时间内打开网格以避免不必要的风险。

✅ 自动关闭功能：在特定时间或利润水平关闭所有交易。

4. 用户友好且兼容 VPS

针对低延迟 VPS 执行进行了优化。

简单的界面，带有“全部关闭”按钮，可实现完全手动控制。

适用于任何经纪人、任何时间范围和任何货币对。

谁应该使用这个 EA？

📌 想要自动对冲和网格交易的交易者。

📌 寻找助手来管理订单的手动交易者。

📌 寻求自动分层条目的剥头皮者和波段交易者。

📌 想要高效运行而无需持续监控的 EA 的 VPS 用户。





结论

Fisherman EA 旨在模仿真正的渔夫的技能，耐心等待最佳机会，同时保持对风险的控制。无论您是自动交易者还是需要帮助的手动交易者，此 EA 都提供了一种智能、结构化的市场方法。





🚀 设置你的网，等待合适的时机，让 Fisherman EA 完成工作！🚀