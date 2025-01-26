Fisherman MT5


Fisherman은 가격 변동을 체계적으로 포착하도록 설계된 고급 그리드 기반 전문가 자문(EA)입니다. 어부가 그물을 던져 물고기를 잡는 것처럼 이 EA는 보류 중인 주문의 구조화된 그리드를 배포하여 시장 기회를 극대화합니다.

EA는 두 가지 유연한 모드로 작동합니다.
1. 자동 모드 - EA는 특정 시간에 헤지 그리드를 자율적으로 열어 시장 변동성과 추세 조건에 맞게 조정합니다.
2. 보조 모드 - EA는 외부 장치(Android/iOS의 MT4/MT5)에서 포지션이 열릴 때 그리드 레이어를 자동으로 형성하여 수동 트레이더를 지원합니다. 이는 완벽한 VPS 기반 트레이딩 보조 도구입니다.

주요 기능
1. 두 가지 운영 모드
✅ 자동 모드
EA는 설정된 시간에 매수 정지 및 매도 정지 주문의 사전 정의된 그리드를 배치합니다.
영향력 있는 뉴스 거래 또는 시장 세션 오픈에 최적화되었습니다.
동적 로트 크기, 단계 조정 및 위험 관리 설정을 사용합니다.
✅ 보조 모드
MT4/MT5 모바일에서 수동 거래가 열리면 EA는 자동으로 계층화된 보류 주문 전략을 생성합니다.
수동 거래자에게도 효율적인 그리드 기반 위험 관리를 보장합니다.
수동 시장 진입을 선호하지만 자동화된 주문 처리가 필요한 거래자에게 이상적입니다.
2. 지능형 그리드 시스템
적응형 그리드 거리: ATR 또는 고정 핍을 기준으로 주문 간 간격을 조정합니다.
스마트 헤지: 노출을 균형 잡기 위해 반대 주문을 엽니다.
자동 로트 스케일링: 위험 설정에 따라 로트 크기를 늘립니다.
3. 위험 관리 및 안전 제어
✅ 주식 보호: 하락이 설정된 한도에 도달하면 거래를 중단합니다.
✅ 트레일링 정지 및 이익 실현: 수익성 있는 거래에 대한 이익 잠금을 보장합니다.
✅ 시간 기반 거래: 불필요한 위험을 피하기 위해 지정된 시간에만 그리드를 엽니다.
✅ 자동 마감 기능: 특정 시간 또는 수익 수준에서 모든 거래를 마감합니다.
4. 사용자 친화적이고 VPS와 호환
저지연 VPS 실행에 최적화되었습니다.
모든 수동 제어를 위한 모든 닫기 버튼이 있는 간단한 인터페이스.
모든 브로커, 모든 시간 프레임 및 모든 페어와 호환됩니다.
이 EA를 사용해야 하는 사람은?
📌 자동 헤지 및 그리드 거래를 원하는 트레이더.
📌 ​​주문을 관리할 보조자를 찾는 수동 트레이더.
📌 ​​자동 계층 항목을 찾는 스캘퍼 및 스윙 트레이더.
📌 ​​지속적인 모니터링 없이 효율적으로 실행되는 EA를 원하는 VPS 사용자.

결론
Fisherman EA는 실제 어부의 기술을 모방하도록 설계되어 위험에 대한 통제력을 유지하면서 최상의 기회를 인내심 있게 기다립니다. 자동 트레이더이든 도움이 필요한 수동 트레이더이든 이 EA는 시장에 대한 지능적이고 체계적인 접근 방식을 제공합니다.

🚀 그물을 설치하고 적절한 순간을 기다렸다가 Fisherman EA가 일을 하게 하세요!🚀
