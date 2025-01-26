Fisherman MT5


Fisherman — это усовершенствованный сетевой экспертный советник (EA), разработанный для систематического отслеживания ценовых движений. Подобно рыбаку, закидывающему сеть для ловли рыбы, этот советник развертывает структурированную сетку отложенных ордеров, чтобы максимально использовать рыночные возможности.

Советник работает в двух гибких режимах:
1. Автоматический режим — советник автономно открывает сетку хеджирования в определенные часы, подстраиваясь под волатильность рынка и состояние тренда.
2. Режим помощника — советник помогает трейдерам, работающим вручную, автоматически формируя слои сетки при открытии позиции с внешнего устройства (MT4/MT5 на Android/iOS). Это делает его идеальным помощником по торговле на базе VPS.

Основные характеристики
1. Два режима работы
✅ Автоматический режим
Советник размещает предопределенную сетку ордеров Buy Stop и Sell Stop в установленное время.
Оптимизирован для торговли на новостях с высоким уровнем влияния или открытия рыночных сессий.
Использует динамический размер лота, настройку шага и настройки управления рисками.
✅ Режим помощника
Когда ручная сделка открывается на мобильном устройстве MT4/MT5, советник автоматически генерирует стратегию многоуровневого отложенного ордера.
Обеспечивает эффективное управление рисками на основе сетки даже для ручных трейдеров.
Идеально подходит для трейдеров, которые предпочитают ручной вход на рынок, но нуждаются в автоматизированной обработке ордеров.
2. Интеллектуальная система сеток
Адаптивное расстояние сетки: регулирует разрыв между ордерами на основе ATR или фиксированных пунктов.
Умное хеджирование: открывает встречные ордера для балансировки экспозиции.
Автоматическое масштабирование лота: увеличивает размер лота на основе настроек риска.
3. Управление рисками и контроль безопасности
✅ Защита капитала: останавливает торговлю, когда просадка достигает установленного предела.
✅ Трейлинг-стоп и тейк-профит: обеспечивает фиксацию прибыли для прибыльных сделок.
✅ Торговля по времени: открывает сетки только в указанные часы, чтобы избежать ненужного риска.
✅ Функция автоматического закрытия: закрывает все сделки в определенное время или на определенном уровне прибыли.
4. Удобство использования и совместимость с VPS
Оптимизирован для выполнения VPS с низкой задержкой.
Простой интерфейс с кнопкой «Закрыть все» для полного ручного управления.
Работает с любым брокером, любым таймфреймом и любой парой.
Кому следует использовать этот советник?

📌 Трейдерам, которым нужно автоматическое хеджирование и торговля по сетке.

📌 Ручным трейдерам, которым нужен помощник для управления ордерами.

📌 Скальперам и свинг-трейдерам, которым нужны автоматизированные многоуровневые входы.

📌 Пользователям VPS, которым нужен советник, работающий эффективно без постоянного мониторинга.

Заключение
Советник Fisherman создан для имитации навыков настоящего рыбака, терпеливо ожидающего лучших возможностей, сохраняя при этом контроль над риском. Независимо от того, являетесь ли вы автоматизированным трейдером или ручным трейдером, которому нужна помощь, этот советник обеспечивает разумный, структурированный подход к рынку.

🚀 Установите сеть, дождитесь подходящего момента и позвольте советнику Fisherman выполнить работу! 🚀
