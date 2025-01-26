Fisherman MT5


Fisherman は、価格変動を体系的に捉えるように設計された、高度なグリッドベースのエキスパート アドバイザー (EA) です。漁師が網を投げて魚を捕まえるのと同じように、この EA は保留中の注文の構造化されたグリッドを展開して、市場の機会を最大化します。

EA は 2 つの柔軟なモードで動作します:
1.自動モード - EA は特定の時間にヘッジ グリッドを自動的に開き、市場のボラティリティとトレンド条件に合わせて調整します。
2.アシスタント モード - EA は、外部デバイス (Android/iOS 上の MT4/MT5) からポジションが開かれたときにグリッド レイヤーを自動的に形成することで、手動トレーダーを支援します。これにより、VPS ベースの完璧な取引アシスタントになります。

主な機能
1. 2 つの操作モード
✅ 自動モード
EA は、設定された時間に、買いストップ注文と売りストップ注文の事前定義されたグリッドを配置します。

影響の大きいニュース取引や市場セッションの開始に最適化されています。

動的なロット サイズ、ステップ調整、およびリスク管理設定を使用します。
✅ アシスタント モード
MT4/MT5 モバイルで手動取引が開始されると、EA は自動的に階層化された保留注文戦略を生成します。

手動トレーダーでも効率的なグリッドベースのリスク管理を保証します。

手動市場参入を希望するが、自動注文処理が必要なトレーダーに最適です。

2. インテリジェント グリッド システム
適応型グリッド距離: ATR または固定ピップに基づいて注文間のギャップを調整します。

スマート ヘッジ: エクスポージャーのバランスをとるためにカウンター注文を開きます。

自動ロット スケーリング: リスク設定に基づいてロット サイズを増やします。

3. リスク管理と安全制御
✅ エクイティ保護: ドローダウンが設定された制限に達すると、取引を停止します。
✅ トレーリングストップとテイクプロフィット：利益の出る取引の利益を確実にロックします。
✅ 時間ベースの取引：不必要なリスクを回避するために、指定された時間のみグリッドを開きます。
✅ 自動クローズ機能：特定の時間または利益レベルですべての取引をクローズします。
4. ユーザーフレンドリーで VPS 対応
低レイテンシの VPS 実行に最適化されています。
「すべてクローズ」ボタンを備えたシンプルなインターフェイスで、完全な手動制御が可能です。
あらゆるブローカー、あらゆる時間枠、あらゆるペアで動作します。
この EA は誰が使用すべきですか?
📌 自動ヘッジとグリッド取引を希望するトレーダー。
📌 注文を管理するアシスタントを探している手動トレーダー。
📌 自動レイヤードエントリーを探しているスキャルパーとスイングトレーダー。
📌 常時監視なしで効率的に実行される EA を求める VPS ユーザー。

結論
Fisherman EA は、リスクを管理しながら辛抱強く最高の機会を待つ、本物の漁師のスキルを模倣するように設計されています。自動トレーダーでも、支援が必要な手動トレーダーでも、この EA は市場に対するインテリジェントで構造化されたアプローチを提供します。

🚀 網をセットして適切なタイミングを待ち、Fisherman EA に任せましょう! 🚀
