Wayang


„Wayang EA“ – Intelligentes Trading mit Trend- und S/R-Präzision
🔹 Übersicht
„Wayang EA“ ist ein intelligenter Expert Advisor, der Pending-Order-Strategie mit Support- und Resistance- sowie Trendanalyse kombiniert, um die besten Gelegenheiten auf dem Markt zu nutzen. Dieser EA wurde mit Algorithmen entwickelt, die unter verschiedenen Marktbedingungen getestet wurden, und eignet sich für Trader, die Konsistenz, Flexibilität und hohe Genauigkeit bei der automatisierten Handelsausführung suchen.

📌 Hauptfunktionen:
✅ Pending-Order-Strategie – Platzieren Sie Kauf-/Verkaufsstopps an strategischen Punkten, um Ausbrüche mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erfassen.
✅ Support- und Resistance-Trading – Nutzen Sie kritische Bereiche als Einstiegs- und Ausstiegszonen, um die Ausführungsgenauigkeit zu erhöhen.
✅ Trendbasierte Ausführung – Verwenden Sie Trendanalysen, um den Einstieg in Übereinstimmung mit der dominanten Preisbewegungsrichtung sicherzustellen.

✅ Intelligentes Risikomanagement – ​​Ausgestattet mit adaptivem Stop Loss & Take Profit, um Kapital zu schützen und Gewinne zu maximieren.

✅ Auto Lot & Fixed Lot – Kann an den Handelsstil des Benutzers angepasst werden.

✅ Trailing Stop & Break Even – Ermöglicht Gewinnsicherung, ohne das Diagramm kontinuierlich überwachen zu müssen.

✅ Kein Martingale, kein Raster – Dieser EA priorisiert Kapitalsicherheit ohne aggressive Strategien mit hohem Risiko.

✅ Niedriger Spread & ECN-kompatibel – Entwickelt, um optimal auf Konten mit niedrigen Spreads und ECN-Brokern zu funktionieren.

🎯 Wie funktioniert „Wayang EA“?

EA analysiert Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, um strategische Bereiche für die Platzierung ausstehender Aufträge zu bestimmen.

Wenn der Preis mit Bestätigung durch den Trend ein bestimmtes Niveau durchbricht, wird der Auftrag automatisch ausgeführt.

Stop Loss und Take Profit werden basierend auf Volatilität und technischer Analyse angepasst, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Die Trailing Stop-Funktion maximiert die Gewinne, wenn sich der Preis wie erwartet bewegt.

⚙️ Anpassbare Parameter und Einstellungen:
Lotgröße (festes / automatisches Lot)
Max. Spread- und Slippage-Filter
Zeitfilter und Handelssitzungen
Trailing Stop- und Break Even-Konfiguration
Stop Loss- und Take Profit-Modus
🚀 Für wen ist „Wayang EA“ geeignet?
✔️ Händler, die Trendbewegungen und Ausbrüche mit ausstehenden Aufträgen ausnutzen möchten.
✔️ Benutzer, die einen EA mit einer disziplinierten Strategie und striktem Risikomanagement suchen.
✔️ Händler, die ein automatisiertes System wünschen, ohne den Markt ständig überwachen zu müssen.
Video Wayang
