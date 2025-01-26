Fisherman MT5





Fisherman é um Expert Advisor (EA) avançado baseado em grelha, concebido para captar movimentos de preços de forma sistemática. Tal como um pescador que lança uma rede para capturar peixe, este EA implementa uma grelha estruturada de ordens pendentes para maximizar as oportunidades de mercado.





O EA opera em dois modos flexíveis:

1. Modo Automático – O EA abre autonomamente uma grelha de cobertura em momentos específicos, ajustando-se à volatilidade do mercado e às condições de tendência.

2.º Modo Assistente – O EA auxilia os traders manuais formando automaticamente camadas de grelha quando uma posição é aberta a partir de um dispositivo externo (MT4/MT5 no Android/iOS). Isto torna-o um assistente de negociação perfeito baseado em VPS.





Principais características

1. Dois modos de funcionamento

✅ Modo Automático

O EA coloca uma grelha predefinida de ordens Buy Stop e Sell Stop num horário definido.

Otimizado para negociações de notícias de alto impacto ou aberturas de sessões de mercado.

Utiliza o dimensionamento dinâmico de lotes, ajuste de etapas e definições de gestão de risco.

✅ Modo Assistente

Quando uma negociação manual é aberta no MT4/MT5 mobile, o EA gera automaticamente uma estratégia de ordens pendentes em camadas.

Garante uma gestão de risco eficiente baseada em grid, mesmo para traders manuais.

Ideal para traders que preferem a entrada manual no mercado, mas necessitam de tratamento automatizado de ordens.

2. Sistema de rede inteligente

Distância de grelha adaptável: ajusta o intervalo entre ordens com base no ATR ou em pips fixos.

Cobertura inteligente: abre ordens contrárias para equilibrar a exposição.

Dimensionamento automático de lotes: aumenta o tamanho do lote com base nas definições de risco.

3. Gestão de Riscos e Controlos de Segurança

✅ Proteção de capital: interrompe a negociação quando o drawdown atinge um limite definido.

✅ Trailing Stop e Take Profit: garante o bloqueio do lucro para negociações lucrativas.

✅ Negociação baseada no tempo: abre grelhas apenas durante horários específicos para evitar riscos desnecessários.

✅ Função de fecho automático: fecha todas as negociações num horário específico ou nível de lucro.

4. Fácil de usar e compatível com VPS

Otimizado para execução de VPS de baixa latência.

Interface simples com um botão Fechar tudo para um controlo manual total.

Funciona com qualquer corretora, qualquer período de tempo e qualquer par.

Quem deve utilizar este EA?

📌 Traders que pretendam hedge automatizado e grid trading.

📌 Os traders manuais procuram um assistente para gerir ordens.

📌 Scalpers e swing traders que procuram entradas automatizadas em camadas.

📌 Utilizadores de VPS que pretendam um EA que funcione de forma eficiente sem monitorização constante.





Conclusão

O Fisherman EA foi concebido para imitar as capacidades de um pescador real, esperando pacientemente pelas melhores oportunidades e mantendo o controlo sobre os riscos. Quer seja um trader automatizado ou um trader manual que precisa de assistência, este EA proporciona uma abordagem inteligente e estruturada ao mercado.





🚀 Lance a sua rede, aguarde pelo momento certo e deixe o Fisherman EA fazer o trabalho! 🚀